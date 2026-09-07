Mayamida dahshatli aviahalokat: “Amazon”ning yuk “Boeing”i yo‘lakdan chiqib ketdi
Foto: Reuters / Marco Bello
AQSHning Florida shtatidagi eng yirik transport markazlaridan biri bo‘lgan Mayami xalqaro aeroportida jiddiy va fojiali aviatsiya hodisasi yuz berdi. Dunyoning yetakchi savdo va logistika giganti «Amazon» kompaniyasi uchun yuk tashuvlarini amalga oshiruvchi «Boeing» samolyoti uchish-qo‘nish yo‘lagidan chiqib ketishi oqibatida besh kishi halok bo‘ldi, yana besh kishi turli og‘irlikdagi tan jarohati oldi. Mazkur favqulodda holat ortidan aeroportda maxsus xizmatlar safarbar qilinib, keng ko‘lamli tekshiruvlar boshlandi.
Rasmiy tasdiq va qurbonlar: 5 kishi hayotdan ko‘z yumdi
Fojia tafsilotlari va talafotlar haqidagi ma’lumotni mahalliy hukumat rahbari shaxsan e’lon qildi:
Okrug meri bayonoti: Mayami-Deyd okrugi rahbari Daniella Levin Kava tezkor matbuot anjumanida voqea yuzasidan ma’lumot berib: «Bizga ma’lum bo‘lishicha, besh nafar inson hayotini yo‘qotdi va yana besh kishi jiddiy tan jarohati oldi», — deya qurbonlar va jabrlanganlar borligini rasman tasdiqladi;
Jarohatlanganlarga tibbiy yordam: Tan jarohati olgan shaxslar voqea joyidan zudlik bilan eng yaqin shifoxonalarning jonlantirish bo‘limlariga yetkazilgan bo‘lib, shifokorlar ularning salomatligini saqlab qolish uchun kurashmoqda;
Qutqaruv operatsiyasi: Hodisa joyiga aeroport yong‘in xavfsizligi va favqulodda vaziyatlar brigadalari zudlik bilan yetib kelib, ehtimoliy yoqilg‘i chaqnashi va yong‘inning oldini olishga muvaffaq bo‘ldi.
Hodisa qanday sodir bo‘ldi? «Amazon»ning yuk «Boeing»i va boshlangan tergov
Halokat sabablarini aniqlash bo‘yicha mutasaddi idoralar ishga kirishdi:
Yo‘lakdan chiqib ketish lahzasi: Mahalliy «ABC» telekanalining xabar berishicha, «Amazon» manfaatlari uchun parvozlarni bajarayotgan ulkan «Boeing» yuk samolyoti harakatlanish vaqtida yo‘nalishdan og‘ib, belgilangan uchish-qo‘nish yo‘lagidan chiqib ketgan va kuchli zarbaga uchragan;
Federal organlar tekshiruvi: AQSHning Federal aviatsiya ma’muriyati (FAA) hamda Milliy transport xavfsizligi kengashi (NTSB) tergovchilari falokat joyiga yetib kelgan. Tekshiruvlar samolyotning texnik holati, ob-havo sharoiti va ekipajning xatti-harakatlari bo‘yicha olib borilmoqda;
Kamyob falokat: Odatda yuqori xavfsizlik standartlariga ega bo‘lgan yirik logistika floti samolyotlari bilan bu kabi o‘lim holatlari bo‘lgan halokatlar juda kam uchrashi sababli voqea AQSH jamoatchiligida katta rezonans uyg‘otdi.
Mayami aeroportidagi cheklovlar va parvozlar kechikishi
Fojia aeroportning umumiy infratuzilmasi va havo harakatiga o‘z ta’sirini ko‘rsatdi:
Yo‘lakning yopilishi: Halokat yuz bergan uchish-qo‘nish yo‘lagi tegishli tergov tadbirlari va samolyot qoldiqlarini tozalash ishlari yakunlangunga qadar to‘liq yopildi;
Reyslar kechikishi: Mayami orqali amalga oshiriladigan qator yo‘lovchi va yuk reyslari jadvalida o‘zgarishlar hamda kechikishlar qayd etilmoqda;
Qolgan yo‘laklar ishi: Aeroport ma’muriyati yo‘lovchilarga murojaat qilib, qolgan yo‘nalishlar odatiy tartibda ishlayotganini va parvozlar holatini onlayn tablolar orqali kuzatib borishni tavsiya etmoqda.
Sizningcha, yirik yuk samolyotlarining bunday halokatga uchrashiga ko‘proq texnikaning kutilmagan nosozligi sabab bo‘ladimi yoki og‘ir ob-havo va inson omili? Yirik logistika kompaniyalari havo transporti xavfsizligi talablarini yanada kuchaytirishi kerakmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…