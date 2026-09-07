Mayamida dahshatli aviahalokat: “Amazon”ning yuk “Boeing”i yo‘lakdan chiqib ketdi

·11·Dunyo
Mayamida dahshatli aviahalokat: “Amazon”ning yuk “Boeing”i yo‘lakdan chiqib ketdi

Foto: Reuters / Marco Bello
AQSHning Florida shtatidagi eng yirik transport markazlaridan biri bo‘lgan Mayami xalqaro aeroportida jiddiy va fojiali aviatsiya hodisasi yuz berdi. Dunyoning yetakchi savdo va logistika giganti «Amazon» kompaniyasi uchun yuk tashuvlarini amalga oshiruvchi «Boeing» samolyoti uchish-qo‘nish yo‘lagidan chiqib ketishi oqibatida besh kishi halok bo‘ldi, yana besh kishi turli og‘irlikdagi tan jarohati oldi. Mazkur favqulodda holat ortidan aeroportda maxsus xizmatlar safarbar qilinib, keng ko‘lamli tekshiruvlar boshlandi.

Rasmiy tasdiq va qurbonlar: 5 kishi hayotdan ko‘z yumdi

Fojia tafsilotlari va talafotlar haqidagi ma’lumotni mahalliy hukumat rahbari shaxsan e’lon qildi:

  • Okrug meri bayonoti: Mayami-Deyd okrugi rahbari Daniella Levin Kava tezkor matbuot anjumanida voqea yuzasidan ma’lumot berib: «Bizga ma’lum bo‘lishicha, besh nafar inson hayotini yo‘qotdi va yana besh kishi jiddiy tan jarohati oldi», — deya qurbonlar va jabrlanganlar borligini rasman tasdiqladi;

  • Jarohatlanganlarga tibbiy yordam: Tan jarohati olgan shaxslar voqea joyidan zudlik bilan eng yaqin shifoxonalarning jonlantirish bo‘limlariga yetkazilgan bo‘lib, shifokorlar ularning salomatligini saqlab qolish uchun kurashmoqda;

  • Qutqaruv operatsiyasi: Hodisa joyiga aeroport yong‘in xavfsizligi va favqulodda vaziyatlar brigadalari zudlik bilan yetib kelib, ehtimoliy yoqilg‘i chaqnashi va yong‘inning oldini olishga muvaffaq bo‘ldi.

Hodisa qanday sodir bo‘ldi? «Amazon»ning yuk «Boeing»i va boshlangan tergov

Halokat sabablarini aniqlash bo‘yicha mutasaddi idoralar ishga kirishdi:

  • Yo‘lakdan chiqib ketish lahzasi: Mahalliy «ABC» telekanalining xabar berishicha, «Amazon» manfaatlari uchun parvozlarni bajarayotgan ulkan «Boeing» yuk samolyoti harakatlanish vaqtida yo‘nalishdan og‘ib, belgilangan uchish-qo‘nish yo‘lagidan chiqib ketgan va kuchli zarbaga uchragan;

  • Federal organlar tekshiruvi: AQSHning Federal aviatsiya ma’muriyati (FAA) hamda Milliy transport xavfsizligi kengashi (NTSB) tergovchilari falokat joyiga yetib kelgan. Tekshiruvlar samolyotning texnik holati, ob-havo sharoiti va ekipajning xatti-harakatlari bo‘yicha olib borilmoqda;

  • Kamyob falokat: Odatda yuqori xavfsizlik standartlariga ega bo‘lgan yirik logistika floti samolyotlari bilan bu kabi o‘lim holatlari bo‘lgan halokatlar juda kam uchrashi sababli voqea AQSH jamoatchiligida katta rezonans uyg‘otdi.

Mayami aeroportidagi cheklovlar va parvozlar kechikishi

Fojia aeroportning umumiy infratuzilmasi va havo harakatiga o‘z ta’sirini ko‘rsatdi:

  • Yo‘lakning yopilishi: Halokat yuz bergan uchish-qo‘nish yo‘lagi tegishli tergov tadbirlari va samolyot qoldiqlarini tozalash ishlari yakunlangunga qadar to‘liq yopildi;

  • Reyslar kechikishi: Mayami orqali amalga oshiriladigan qator yo‘lovchi va yuk reyslari jadvalida o‘zgarishlar hamda kechikishlar qayd etilmoqda;

  • Qolgan yo‘laklar ishi: Aeroport ma’muriyati yo‘lovchilarga murojaat qilib, qolgan yo‘nalishlar odatiy tartibda ishlayotganini va parvozlar holatini onlayn tablolar orqali kuzatib borishni tavsiya etmoqda.

Sizningcha, yirik yuk samolyotlarining bunday halokatga uchrashiga ko‘proq texnikaning kutilmagan nosozligi sabab bo‘ladimi yoki og‘ir ob-havo va inson omili? Yirik logistika kompaniyalari havo transporti xavfsizligi talablarini yanada kuchaytirishi kerakmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Oy endi bizniki!”: Donald Tramp yangi hududiy da’vo bilan chiqdi“Oy endi bizniki!”: Donald Tramp yangi hududiy da’vo bilan chiqdiBugun, 10:20Germaniyadagi siyosiy zilzila: Saksoniyada «AdG» partiyasining tarixiy g‘alabasiGermaniyadagi siyosiy zilzila: Saksoniyada «AdG» partiyasining tarixiy g‘alabasiBugun, 09:58Hurmuz bo‘g‘ozida ulkan qarama-qarshilik: Kemalar qatnovi rekord darajada pasaydiHurmuz bo‘g‘ozida ulkan qarama-qarshilik: Kemalar qatnovi rekord darajada pasaydiBugun, 09:51Trampning kuyovi Kushner va Uitkoff Zelenskiy bilan nimalarni kelishib oldi?Trampning kuyovi Kushner va Uitkoff Zelenskiy bilan nimalarni kelishib oldi?Bugun, 09:107 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?7 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?Bugun, 08:41“Ularning o‘z uyigacha kirib, yo‘q qilamiz!”: Modi Pokistonga ochiq ultimatum qo‘ydi“Ularning o‘z uyigacha kirib, yo‘q qilamiz!”: Modi Pokistonga ochiq ultimatum qo‘ydiKecha, 22:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi