Germaniyadagi siyosiy zilzila: Saksoniyada «AdG» partiyasining tarixiy g‘alabasi

·39·Dunyo
Germaniyadagi siyosiy zilzila: Saksoniyada «AdG» partiyasining tarixiy g‘alabasi

Foto: iz.ru

Germaniyaning Saksoniya-Anhalt federal yeri landtagiga (mintaqaviy parlament) o‘tkazilgan saylovlar mamlakat va butun Yevropa siyosiy sahnasida haqiqiy siyosiy zilzilani keltirib chiqardi. Saylov byulletenlarining 100 foizi to‘liq hisoblab chiqilgach, muxolifatdagi o‘ng qanot «Germaniya uchun muqobil» (AfD / AdG) partiyasi 43,8 foiz ovoz jamg‘arib, raqiblarini ulkan farq bilan ortda qoldirdi va mutlaq tarixiy g‘alabani qo‘lga kiritdi. Ekspertlar bu natijani an’anaviy nemis siyosati va amaldagi hukumat koalitsiyasi uchun jiddiy tarsaki deb baholamoqda.

Saylov natijalari: «AdG»dan kutilmagan revansh va raqiblarning og‘ir ahvoli

Mintaqaviy saylov komissiyasi tomonidan e’lon qilingan rasmiy yakunlarga ko‘ra, kuchlar muvozanati quyidagicha taqsimlandi:

  • «AdG»ning mutlaq triumfi: Muxolifatdagi o‘ng kuchlar 43,8 foiz ovoz bilan parlamentda yetakchi kuchga aylandi va mintaqa tarixidagi rekord ko‘rsatkichni qayd etdi;

  • Xristian-demokratlar juda katta farq bilan ikkinchi: Xristian-demokratik ittifoq (XDS) bor-yo‘g‘i 17,2 foiz ovoz bilan ikkinchi pog‘onada qoldi va yetakchi partiyadan 26 foizdan ko‘proqqa ortda qoldi;

  • Hukmron koalitsiyaning qulashi: Germaniya kansleri boshchiligidagi Sotsial-demokratik partiya (SDPG) bor-yo‘g‘i 9,3 foiz ovoz to‘plab, sharmandali natija bilan uchinchi o‘ringa tushib ketdi;

  • «Yashillar» va «So‘llar» chegarada: «Yashillar» partiyasi 8,9 foiz, «So‘l» partiya esa 8,6 foiz ovoz oldi;

  • Sara Vagenknext muvaffaqiyati: Yaqinda tuzilgan va tez orada katta e’tibor qozongan «Sara Vagenknext Ittifoqi — Aql va adolat uchun» (SSV) partiyasi 5,3 foiz ovoz to‘plab, 5 foizlik parlament to‘sig‘ini muvaffaqiyatli yengib o‘tdi.

77,8 foizlik davomat: Xalq noroziligi ovoz berishga chorladi

Saksoniya-Anhaltdagi siyosiy bahslar misli ko‘rilmagan darajada shiddatli kechdi:

  • Yuqori faollik: Saylovda fuqarolarning 77,8 foizi ishtirok etdi — bunday yuqori davomat aholining amaldagi rasmiy siyosatdan noroziligi va o‘zgarishlarni talab qilayotgani bilan izohlanmoqda;

  • Katta raqobat: Musobaqada jami 16 ta siyosiy partiya va 398 nafar nomzod deputatlik mandatlari uchun kurash olib bordi.

Berlin uchun xavf qo‘ng‘irog‘i va federal ta’sir: Endi nima bo‘ladi?

Saksoniya-Anhaltdagi bu g‘alaba shunchaki bitta mintaqa chegarasi bilan cheklanib qolmaydi:

  • 20 sentyabrdagi yangi sinovlar: Xalqaro tahlilchilarning fikricha, bu natija 20 sentyabr kuni bo‘lib o‘tadigan Berlin deputatlar palatasi hamda Meklenburg-Oldingi Pomeraniya landtagi saylovlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatadi;

  • Yevropada o‘ng kuchlar to‘lqini: Germaniyadagi bu siyosiy siljish mamlakatning migratsiya siyosati, energiya narxlari va Ukrainaga bo‘lgan yordam masalalarida rasmiy Berlinga ulkan jamoatchilik bosimini shakllantiradi;

  • Federal inqiroz: Mahalliy saylovlarda «AdG»ning bu qadar ildamlashi markaziy hukumat uchun boshqaruv mexanizmini qiyinlashtirib, muddatidan oldin federal saylovlar o‘tkazish bosimini kuchaytirishi mumkin.

Sizningcha, «Germaniya uchun muqobil» partiyasining 43,8% ovoz bilan g‘alaba qozonishi nemis xalqining migratsiya va iqtisodiy muammolardan charchagani oqibatimi yoki Yevropada yangi siyosiy davr boshlanmoqdami? Bu voqea Germaniya va Yevropa Ittifoqining tashqi siyosatini tubdan o‘zgartira oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Oy endi bizniki!”: Donald Tramp yangi hududiy da’vo bilan chiqdi“Oy endi bizniki!”: Donald Tramp yangi hududiy da’vo bilan chiqdiBugun, 10:20Mayamida dahshatli aviahalokat: “Amazon”ning yuk “Boeing”i yo‘lakdan chiqib ketdiMayamida dahshatli aviahalokat: “Amazon”ning yuk “Boeing”i yo‘lakdan chiqib ketdiBugun, 10:15Hurmuz bo‘g‘ozida ulkan qarama-qarshilik: Kemalar qatnovi rekord darajada pasaydiHurmuz bo‘g‘ozida ulkan qarama-qarshilik: Kemalar qatnovi rekord darajada pasaydiBugun, 09:51Trampning kuyovi Kushner va Uitkoff Zelenskiy bilan nimalarni kelishib oldi?Trampning kuyovi Kushner va Uitkoff Zelenskiy bilan nimalarni kelishib oldi?Bugun, 09:107 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?7 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?Bugun, 08:41“Ularning o‘z uyigacha kirib, yo‘q qilamiz!”: Modi Pokistonga ochiq ultimatum qo‘ydi“Ularning o‘z uyigacha kirib, yo‘q qilamiz!”: Modi Pokistonga ochiq ultimatum qo‘ydiKecha, 22:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi