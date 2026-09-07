Germaniyadagi siyosiy zilzila: Saksoniyada «AdG» partiyasining tarixiy g‘alabasi
Foto: iz.ru
Germaniyaning Saksoniya-Anhalt federal yeri landtagiga (mintaqaviy parlament) o‘tkazilgan saylovlar mamlakat va butun Yevropa siyosiy sahnasida haqiqiy siyosiy zilzilani keltirib chiqardi. Saylov byulletenlarining 100 foizi to‘liq hisoblab chiqilgach, muxolifatdagi o‘ng qanot «Germaniya uchun muqobil» (AfD / AdG) partiyasi 43,8 foiz ovoz jamg‘arib, raqiblarini ulkan farq bilan ortda qoldirdi va mutlaq tarixiy g‘alabani qo‘lga kiritdi. Ekspertlar bu natijani an’anaviy nemis siyosati va amaldagi hukumat koalitsiyasi uchun jiddiy tarsaki deb baholamoqda.
Saylov natijalari: «AdG»dan kutilmagan revansh va raqiblarning og‘ir ahvoli
Mintaqaviy saylov komissiyasi tomonidan e’lon qilingan rasmiy yakunlarga ko‘ra, kuchlar muvozanati quyidagicha taqsimlandi:
«AdG»ning mutlaq triumfi: Muxolifatdagi o‘ng kuchlar 43,8 foiz ovoz bilan parlamentda yetakchi kuchga aylandi va mintaqa tarixidagi rekord ko‘rsatkichni qayd etdi;
Xristian-demokratlar juda katta farq bilan ikkinchi: Xristian-demokratik ittifoq (XDS) bor-yo‘g‘i 17,2 foiz ovoz bilan ikkinchi pog‘onada qoldi va yetakchi partiyadan 26 foizdan ko‘proqqa ortda qoldi;
Hukmron koalitsiyaning qulashi: Germaniya kansleri boshchiligidagi Sotsial-demokratik partiya (SDPG) bor-yo‘g‘i 9,3 foiz ovoz to‘plab, sharmandali natija bilan uchinchi o‘ringa tushib ketdi;
«Yashillar» va «So‘llar» chegarada: «Yashillar» partiyasi 8,9 foiz, «So‘l» partiya esa 8,6 foiz ovoz oldi;
Sara Vagenknext muvaffaqiyati: Yaqinda tuzilgan va tez orada katta e’tibor qozongan «Sara Vagenknext Ittifoqi — Aql va adolat uchun» (SSV) partiyasi 5,3 foiz ovoz to‘plab, 5 foizlik parlament to‘sig‘ini muvaffaqiyatli yengib o‘tdi.
77,8 foizlik davomat: Xalq noroziligi ovoz berishga chorladi
Saksoniya-Anhaltdagi siyosiy bahslar misli ko‘rilmagan darajada shiddatli kechdi:
Yuqori faollik: Saylovda fuqarolarning 77,8 foizi ishtirok etdi — bunday yuqori davomat aholining amaldagi rasmiy siyosatdan noroziligi va o‘zgarishlarni talab qilayotgani bilan izohlanmoqda;
Katta raqobat: Musobaqada jami 16 ta siyosiy partiya va 398 nafar nomzod deputatlik mandatlari uchun kurash olib bordi.
Berlin uchun xavf qo‘ng‘irog‘i va federal ta’sir: Endi nima bo‘ladi?
Saksoniya-Anhaltdagi bu g‘alaba shunchaki bitta mintaqa chegarasi bilan cheklanib qolmaydi:
20 sentyabrdagi yangi sinovlar: Xalqaro tahlilchilarning fikricha, bu natija 20 sentyabr kuni bo‘lib o‘tadigan Berlin deputatlar palatasi hamda Meklenburg-Oldingi Pomeraniya landtagi saylovlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatadi;
Yevropada o‘ng kuchlar to‘lqini: Germaniyadagi bu siyosiy siljish mamlakatning migratsiya siyosati, energiya narxlari va Ukrainaga bo‘lgan yordam masalalarida rasmiy Berlinga ulkan jamoatchilik bosimini shakllantiradi;
Federal inqiroz: Mahalliy saylovlarda «AdG»ning bu qadar ildamlashi markaziy hukumat uchun boshqaruv mexanizmini qiyinlashtirib, muddatidan oldin federal saylovlar o‘tkazish bosimini kuchaytirishi mumkin.
Sizningcha, «Germaniya uchun muqobil» partiyasining 43,8% ovoz bilan g‘alaba qozonishi nemis xalqining migratsiya va iqtisodiy muammolardan charchagani oqibatimi yoki Yevropada yangi siyosiy davr boshlanmoqdami? Bu voqea Germaniya va Yevropa Ittifoqining tashqi siyosatini tubdan o‘zgartira oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…