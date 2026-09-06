“Ularning o‘z uyigacha kirib, yo‘q qilamiz!”: Modi Pokistonga ochiq ultimatum qo‘ydi
Hindiston bosh vaziri Narendra Modi qo‘shni Pokistonga nisbatan so‘nggi yillardagi eng qat’iy va jarangdor bayonotlaridan biri bilan chiqdi. Dehli endi mudofaada o‘tirmasligini va har qanday tajovuzkorona xatti-harakatga bevosita raqib hududiga kirib borib, nuqta qo‘yish bilan javob qaytarishini bildirgan Hindiston yetakchisi, Islomobod istaganicha harakat qilgan davrlar endi tarixda qolganini ta’kidladi. Mintaqadagi ikki yirik yadroviy davlat o‘rtasidagi keskinlikni yanada alangalatgan ushbu so‘zlar xalqaro diplomatik va harbiy kuzatuvchilar diqqat markaziga chiqdi.
«O‘z uyigacha kirib yo‘q qilamiz»: Modidan misli ko‘rilmagan ogohlantirish
Hindiston rahbari o‘z chiqishida Pokiston ma’muriyatiga ochiqdan-ochiq chegaralarni ko‘rsatib qo‘ydi:
Harbiy kuch bilan javob qaytarish sharti: «Agar Pokiston biror yomon niyatli harakat qilsa, Hindiston qurolli kuchlari ularning o‘z uyigacha kirib borib, yo‘q qiladi», — deya qat’iy ogohlantirdi Narendra Modi;
Islomobod nazoratidagi davrning yakuni: Bosh vazir ilgari Pokiston o‘zi xohlagancha cheklovsiz harakat qilgan bo‘lsa, bugunga kelib bunday erkinlik va imtiyozlarga butunlay chek qo‘yilganini bildirdi;
«Terrorizm homiylari chekinmoqda»: Modi mintaqada beqarorlik keltirib chiqarishga urinayotgan terrorchi to‘dalar va ularni qo‘llab-quvvatlovchi kuchlar Hindistonning kuchaygan harbiy salohiyati oldida ortga chekinishga majbur bo‘layotganini alohida urg‘uladi.
Yangi strategiya: Chegaradan tashqaridagi «jarrohlik zarbalari»
Dehlining rasmiy pozitsiyasi himoyalanishdan faol hujumkor profilaktika bosqichiga o‘tgani yaqqol sezilmoqda:
Faol mudofaa doktrinasi: Modining bu ritorikasi Hindiston o‘z xavfsizligiga tahdid tug‘ilgan taqdirda chegara chizig‘i bilan cheklanib qolmasligi va avvalgi Balakot voqealari kabi chegara ortida maxsus harbiy amaliyotlar o‘tkazishga to‘liq tayyorligini anglatadi;
Siyosiy va harbiy ustunlik: Hindiston hukumati milliy mudofaa va armiyani modernizatsiya qilish orqali chegaraoldi hududlarda mutlaq nazorat o‘rnatilganini ko‘rsatmoqchi;
Ichki va tashqi auditoriyaga signal: Bu chaqiriq bir tomondan mamlakat ichida milliy ruh va siyosiy birdamlikni mustahkamlasa, ikkinchi tomondan mintaqaviy raqiblarga ochiq kuch ko‘z-ko‘z qilish vositasi bo‘lib xizmat qilmoqda.
Janubiy Osiyodagi yadroviy soya va global xavotir
Mutaxassislar ikki qo‘shni davlat o‘rtasidagi har qanday qurolli to‘qnashuv ulkan fojiaga aylanishidan xavotirda:
Yadroviy arsenal mavjudligi: Hindiston va Pokiston o‘rtasidagi to‘qnashuvlar oddiy chegara mojarosi emas, balki ortida yadro quroli turgan nihoyatda xavfli qarama-qarshilik hisoblanadi;
Kashmir omili: Bahsli Kashmir hududidagi keskin vaziyat har qanday tasodifiy to‘qnashuvni keng ko‘lamli urushga aylantirib yuborish xavfini yuqori ushlab turibdi;
Xalqaro vositachilik zarurati: Geosiyosiy tahlilchilar rasmiy bayonotlarning bu qadar keskinlashuvi vaziyatni nazoratdan chiqarib yubormasligi uchun dunyo yetakchilari zudlik bilan diplomatik mexanizmlarni ishga solishi kerakligini ta’kidlamoqda.
Sizningcha, Narendra Modining Pokistonga qaratilgan bunday keskin bayonoti shunchaki siyosiy ogohlantirishmi yoki Hindiston haqiqatan ham keng ko‘lamli harbiy amaliyotlarga tayyorgarlik ko‘rmoqdami? Ikki yadroviy davlat o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri qurolli to‘qnashuv kelib chiqish ehtimoli qanchalik yuqori? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…