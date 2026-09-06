“Ularning o‘z uyigacha kirib, yo‘q qilamiz!”: Modi Pokistonga ochiq ultimatum qo‘ydi

·35·Dunyo
“Ularning o‘z uyigacha kirib, yo‘q qilamiz!”: Modi Pokistonga ochiq ultimatum qo‘ydi

Hindiston bosh vaziri Narendra Modi qo‘shni Pokistonga nisbatan so‘nggi yillardagi eng qat’iy va jarangdor bayonotlaridan biri bilan chiqdi. Dehli endi mudofaada o‘tirmasligini va har qanday tajovuzkorona xatti-harakatga bevosita raqib hududiga kirib borib, nuqta qo‘yish bilan javob qaytarishini bildirgan Hindiston yetakchisi, Islomobod istaganicha harakat qilgan davrlar endi tarixda qolganini ta’kidladi. Mintaqadagi ikki yirik yadroviy davlat o‘rtasidagi keskinlikni yanada alangalatgan ushbu so‘zlar xalqaro diplomatik va harbiy kuzatuvchilar diqqat markaziga chiqdi.

«O‘z uyigacha kirib yo‘q qilamiz»: Modidan misli ko‘rilmagan ogohlantirish

Hindiston rahbari o‘z chiqishida Pokiston ma’muriyatiga ochiqdan-ochiq chegaralarni ko‘rsatib qo‘ydi:

  • Harbiy kuch bilan javob qaytarish sharti: «Agar Pokiston biror yomon niyatli harakat qilsa, Hindiston qurolli kuchlari ularning o‘z uyigacha kirib borib, yo‘q qiladi», — deya qat’iy ogohlantirdi Narendra Modi;

  • Islomobod nazoratidagi davrning yakuni: Bosh vazir ilgari Pokiston o‘zi xohlagancha cheklovsiz harakat qilgan bo‘lsa, bugunga kelib bunday erkinlik va imtiyozlarga butunlay chek qo‘yilganini bildirdi;

  • «Terrorizm homiylari chekinmoqda»: Modi mintaqada beqarorlik keltirib chiqarishga urinayotgan terrorchi to‘dalar va ularni qo‘llab-quvvatlovchi kuchlar Hindistonning kuchaygan harbiy salohiyati oldida ortga chekinishga majbur bo‘layotganini alohida urg‘uladi.

Yangi strategiya: Chegaradan tashqaridagi «jarrohlik zarbalari»

Dehlining rasmiy pozitsiyasi himoyalanishdan faol hujumkor profilaktika bosqichiga o‘tgani yaqqol sezilmoqda:

  • Faol mudofaa doktrinasi: Modining bu ritorikasi Hindiston o‘z xavfsizligiga tahdid tug‘ilgan taqdirda chegara chizig‘i bilan cheklanib qolmasligi va avvalgi Balakot voqealari kabi chegara ortida maxsus harbiy amaliyotlar o‘tkazishga to‘liq tayyorligini anglatadi;

  • Siyosiy va harbiy ustunlik: Hindiston hukumati milliy mudofaa va armiyani modernizatsiya qilish orqali chegaraoldi hududlarda mutlaq nazorat o‘rnatilganini ko‘rsatmoqchi;

  • Ichki va tashqi auditoriyaga signal: Bu chaqiriq bir tomondan mamlakat ichida milliy ruh va siyosiy birdamlikni mustahkamlasa, ikkinchi tomondan mintaqaviy raqiblarga ochiq kuch ko‘z-ko‘z qilish vositasi bo‘lib xizmat qilmoqda.

Janubiy Osiyodagi yadroviy soya va global xavotir

Mutaxassislar ikki qo‘shni davlat o‘rtasidagi har qanday qurolli to‘qnashuv ulkan fojiaga aylanishidan xavotirda:

  • Yadroviy arsenal mavjudligi: Hindiston va Pokiston o‘rtasidagi to‘qnashuvlar oddiy chegara mojarosi emas, balki ortida yadro quroli turgan nihoyatda xavfli qarama-qarshilik hisoblanadi;

  • Kashmir omili: Bahsli Kashmir hududidagi keskin vaziyat har qanday tasodifiy to‘qnashuvni keng ko‘lamli urushga aylantirib yuborish xavfini yuqori ushlab turibdi;

  • Xalqaro vositachilik zarurati: Geosiyosiy tahlilchilar rasmiy bayonotlarning bu qadar keskinlashuvi vaziyatni nazoratdan chiqarib yubormasligi uchun dunyo yetakchilari zudlik bilan diplomatik mexanizmlarni ishga solishi kerakligini ta’kidlamoqda.

Sizningcha, Narendra Modining Pokistonga qaratilgan bunday keskin bayonoti shunchaki siyosiy ogohlantirishmi yoki Hindiston haqiqatan ham keng ko‘lamli harbiy amaliyotlarga tayyorgarlik ko‘rmoqdami? Ikki yadroviy davlat o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri qurolli to‘qnashuv kelib chiqish ehtimoli qanchalik yuqori? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afg‘onistonda 6 yoshli qiz 60 yoshli erkakka 200 ming rupiyaga berilganAfg‘onistonda 6 yoshli qiz 60 yoshli erkakka 200 ming rupiyaga berilganBugun, 20:38Vulqon otilishi Indoneziyaning asosiy aeroportida parvozlarning to‘xtatilishiga sabab bo‘ldiVulqon otilishi Indoneziyaning asosiy aeroportida parvozlarning to‘xtatilishiga sabab bo‘ldiBugun, 20:29Ukrainada Bosh prokuror ofisidan dollarlar solingan seyf topildiUkrainada Bosh prokuror ofisidan dollarlar solingan seyf topildiBugun, 19:57Tramp Hormuzga muqobil yangi neft yo‘llarini ma’lum qildi (video)Tramp Hormuzga muqobil yangi neft yo‘llarini ma’lum qildi (video)Bugun, 18:29Dubay shayxidan qochgan malika Hayya bintu al-Husayn hozir qayerda yashamoqda?Dubay shayxidan qochgan malika Hayya bintu al-Husayn hozir qayerda yashamoqda?Bugun, 17:51Tramp Putinning NATOga hujum qilish rejasi yo‘qligini aytdi (video)Tramp Putinning NATOga hujum qilish rejasi yo‘qligini aytdi (video)Bugun, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi