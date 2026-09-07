7 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?

·21·Dunyo
7 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?

7 sentyabr — kalendardagi oddiy sana emas. Bu kun jahon tarixidagi yirik jang, bir davlatning mustaqillik ramzi, butun bir hayvon turining yo‘qolishi va O‘zbekiston moliya tizimi tarixidagi muhim qaror bilan bog‘liq.

Bugun, 7 sentyabr, dushanba, dunyoda Toza havo kuni sifatida nishonlanadi. Ayni sanada Braziliya Mustaqillik kunini nishonlaydi. Tarixda esa 1812 yilgi Borodino jangi, 1936 yilda so‘nggi xaltali bo‘rining o‘limi va 1991 yilda O‘zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy bankining tashkil etilishi kabi voqealar sodir bo‘lgan.

1. 7 sentyabr — Moviy osmon uchun xalqaro toza havo kuni

BMT 7 sentyabrni Moviy osmon uchun xalqaro toza havo kuni deb belgilagan. Bu sana 2020 yildan boshlab nishonlanadi.

Kunning asosiy maqsadi — havo ifloslanishi muammosiga e’tibor qaratish va toza havoni ta’minlash bo‘yicha xalqaro hamkorlikni kuchaytirish.

BMT ma’lumotlariga ko‘ra, havo ifloslanishi inson salomatligi uchun eng jiddiy ekologik xavflardan biri bo‘lib, iqlim o‘zgarishi bilan ham uzviy bog‘liq.

Toza havo — faqat ekologik masala emas, balki inson salomatligi va hayot sifati masalasidir.

2026 yilgi BMT murojaatida ham havo ifloslanishining inson salomatligi va iqtisodiyotga jiddiy ta’siri ta’kidlangan.

2. Braziliya aynan shu kuni mustaqillikka erishgan

7 sentyabr Braziliya uchun milliy bayram — Mustaqillik kuni.

1822 yil 7 sentyabrda Pedru I Portugaliyadan siyosiy ajralishni e’lon qildi. Bu voqea Braziliya tarixida «Ipiranga hayqirig‘i» nomi bilan mashhur. Braziliya milliy kutubxonasi ham 7 sentyabr 1822 yilni mamlakat mustaqilligining asosiy sanasi sifatida qayd etadi.

Shu tariqa 7 sentyabr Braziliya tarixida yangi davlatchilik davrining ramziga aylangan.

3. 1812 yil — Borodino jangi bo‘lib o‘tdi

Bundan 214 yil avval, 1812 yil 7 sentyabrda Napoleon Bonapartning Fransiya armiyasi va Rossiya armiyasi o‘rtasida Borodino jangi bo‘lib o‘tdi.

Jang Moskva yaqinidagi Borodino qishlog‘i atrofida kechgan va Napoleonning Rossiyaga yurishidagi eng yirik to‘qnashuvlardan biri bo‘lgan. Borodino jangi muzeyi ma’lumotida ham jang sanasi 1812 yil 7 sentyabr sifatida ko‘rsatilgan.

Tarixchilar bu jang natijasini turlicha baholaydi: har ikki tomon ham katta yo‘qotishlarga uchragan, Rossiya armiyasi keyinchalik chekingan bo‘lsa-da, Napoleon kutgan hal qiluvchi natijaga erisha olmagan.

Shuning uchun Borodino nafaqat harbiy tarixda, balki Napoleonning Rossiya yurishi taqdirida ham muhim burilish nuqtalaridan biri sifatida qaraladi.

4. 1936 yil — so‘nggi xaltali bo‘ri vafot etdi

7 sentyabr tabiat tarixi uchun ham og‘ir sana.

1936 yilning shu kuni Tasmaniyaning Xobart shahridagi Bomaris hayvonot bog‘ida ma’lum bo‘lgan so‘nggi xaltali bo‘ri — tilatsin vafot etdi.

Tilatsin «Tasmaniya yo‘lbarsi» nomi bilan ham tanilgan. U yo‘lbars emas, balki xaltali sutemizuvchi hayvon bo‘lgan.

Uning yo‘qolib ketishiga bir nechta omillar ta’sir qilgan:

  • ov va ta’qib;

  • yashash muhitining buzilishi;

  • inson faoliyati;

  • boshqa ekologik omillar;

  • ayrim kasalliklar.

Tur 1986 yilda rasman qirilib ketgan deb e’lon qilingan.

Qizig‘i, so‘nggi tilatsinning o‘limi 7 sentyabrni Avstraliyada yo‘qolib ketish xavfi ostidagi turlarga e’tibor qaratish kuni sifatida eslashga sabab bo‘lgan.

5. 1947 yil — Moskva 800 yilligini nishonladi

1947 yil 7 sentyabrda Moskva shahrining 800 yilligi keng nishonlangan.

Bu sanaga bag‘ishlangan tadbirlar poytaxtning turli joylarida o‘tkazilgan. Moskva arxivida saqlanayotgan fotosuratlar 1947 yil 7 sentyabrda shaharda yubiley munosabati bilan paradlar va ommaviy tadbirlar bo‘lganini ko‘rsatadi.

Shu kuni Moskva Kremli ustida ham katta bayram salyuti o‘tkazilgan.

6. 1991 yil — O‘zbekiston moliya tizimida muhim qadam

1991 yil 7 sentyabr O‘zbekiston iqtisodiy tarixi uchun ham muhim sana hisoblanadi.

Shu kuni Prezident farmoni bilan O‘zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki tashkil etilgan. Hujjatda bankni tashkil etishdan maqsad mamlakatning tashqi iqtisodiy aloqalariga xizmat ko‘rsatish va ularning samaradorligini oshirish ekani belgilangan.

Bu qaror O‘zbekiston mustaqil iqtisodiy siyosatini shakllantirish jarayonida qabul qilingan muhim qadamlardan biri edi.

Bugungi sana nimasi bilan esda qoladi?

7 sentyabrni birgina voqea bilan bog‘lab bo‘lmaydi.

Yil

Voqea

1822

Braziliya mustaqilligining asosiy tarixi boshlangan

1812

Borodino jangi bo‘lib o‘tgan

1936

So‘nggi ma’lum tilatsin vafot etgan

1947

Moskva 800 yilligini nishonlagan

1991

O‘zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki tashkil etilgan

2020

7 sentyabr BMT tomonidan Toza havo kuni sifatida nishonlana boshlangan

Eng muhim xulosa

7 sentyabr tarixning turli yo‘nalishlarini bir nuqtada birlashtiradi: davlatchilik, urush va tinchlik, tabiatni asrash, iqtisodiy mustaqillik hamda inson salomatligi.

Bugungi sana bizga yana bir haqiqatni eslatadi: tarix faqat o‘tmishda qolgan voqealar ro‘yxati emas. U bugungi qarorlarimizga ham ta’sir qiladi.

Borodino — urush oqibatlarini, Braziliya mustaqilligi — davlatchilik ahamiyatini, tilatsin taqdiri — tabiatni asrash zaruratini, Toza havo kuni esa kelajak avlod uchun sog‘lom muhit qoldirish mas’uliyatini eslatib turadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trampning kuyovi Kushner va Uitkoff Zelenskiy bilan nimalarni kelishib oldi?Trampning kuyovi Kushner va Uitkoff Zelenskiy bilan nimalarni kelishib oldi?Bugun, 09:10“Ularning o‘z uyigacha kirib, yo‘q qilamiz!”: Modi Pokistonga ochiq ultimatum qo‘ydi“Ularning o‘z uyigacha kirib, yo‘q qilamiz!”: Modi Pokistonga ochiq ultimatum qo‘ydiKecha, 22:03Afg‘onistonda 6 yoshli qiz 60 yoshli erkakka 200 ming rupiyaga berilganAfg‘onistonda 6 yoshli qiz 60 yoshli erkakka 200 ming rupiyaga berilganKecha, 20:38Vulqon otilishi Indoneziyaning asosiy aeroportida parvozlarning to‘xtatilishiga sabab bo‘ldiVulqon otilishi Indoneziyaning asosiy aeroportida parvozlarning to‘xtatilishiga sabab bo‘ldiKecha, 20:29Ukrainada Bosh prokuror ofisidan dollarlar solingan seyf topildiUkrainada Bosh prokuror ofisidan dollarlar solingan seyf topildiKecha, 19:57Tramp Hormuzga muqobil yangi neft yo‘llarini ma’lum qildi (video)Tramp Hormuzga muqobil yangi neft yo‘llarini ma’lum qildi (video)Kecha, 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi