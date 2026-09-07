O‘zbekiston “Global tinchlik indeksi-2026”da katta yutuqni qayd etdi

·27·O‘zbekiston
O‘zbekiston “Global tinchlik indeksi-2026”da katta yutuqni qayd etdi

Dunyo bo‘yicha xavfsizlik va barqarorlik darajasini baholovchi nufuzli Iqtisodiyot va tinchlik instituti (IEP) o‘zining navbatdagi yillik hisoboti — «Global tinchlik indeksi (GPI) — 2026» natijalarini rasman e’lon qildi. Sayyora bo‘ylab umumiy osoyishtalik ko‘rsatkichi ketma-ket 12 yildan beri yomonlashib borayotgan bir vaqtda O‘zbekiston o‘z pozitsiyasini sezilarli darajada mustahkamlab, dunyo bo‘yicha 37-o‘ringa ko‘tarildi va Markaziy Osiyoning eng tinch hamda xavfsiz davlati maqomini rasman tasdiqladi.

Markaziy Osiyo beshligi: O‘zbekiston mintaqa peshqadami

Mintaqadagi barcha besh davlat xavfsizlik bo‘yicha ijobiy ko‘rsatkichlarni namoyish etib, «yuqori darajadagi tinchlik» guruhidan joy oldi, uchta davlat esa sayyoraning top-50 taligiga kirdi:

  • O‘zbekiston — 37-o‘rin (1,726 ball): Mamlakatimiz mintaqada eng yaxshi natijani qayd etdi va o‘z pozitsiyasini o‘tgan yilga nisbatan sezilarli ravishda yaxshiladi;

  • Qozog‘iston — 44-o‘rin (1,771 ball): Mintaqaning ikkinchi yirik davlati ham ko‘rsatkichlarini oshirib, kuchli 50 talikda mustahkamlandi;

  • Tojikiston — 47-o‘rin (1,799 ball): Qo‘shni respublika top-50 davlatlar qatoridan o‘rin oldi;

  • Qirg‘iziston — 61-o‘rin (1,853 ball): 60-o‘rinlar atrofida barqaror baholandi;

  • Turkmaniston — 66-o‘rin (1,903 ball): Mintaqa davlatlari orasida so‘nggi pog‘onani egalladi.

E’tiborli jihati shundaki, so‘nggi bir yil ichida mintaqa bo‘yicha faqatgina O‘zbekiston va Qozog‘iston o‘z balllarini yaxshilashga va yuqori pog‘onalarga ko‘tarilishga muvaffaq bo‘ldi.

Dunyodagi xavotirli tendensiya: Kim eng tinch va kim eng oxirgi o‘rinda?

Global geosiyosiy vaziyat yil sayin keskinlashib, xalqaro darajada notinchlik kuchaymoqda:

  • 12 yillik pasayish: Joriy yilda o‘rtacha dunyo ko‘rsatkichi yana 0,7 foizga yomonlashdi — xalqaro ekspertlar sayyora bo‘ylab zo‘ravonlik va to‘qnashuvlar surunkali tus olayotganini ta’kidlamoqda;

  • Islandiyaning 19 yillik gegemoniyasi: Dunyoning eng tinch mamlakati sifatida yana Islandiya tan olindi (1,161 ball) — bu davlat ketma-ket 19 yildan buyon reytingda hech kimga 1-o‘rinni bermay kelmoqda;

  • Kuchli uchlik: Yetakchilar safida Islandiyadan keyin Yangi Zelandiya va Shveysariya joy oldi;

  • Ro‘yxat autsayderi: Reytingdagi jami 163 ta davlat orasida eng oxirgi, 163-o‘rinni davom etayotgan harbiy harakatlar va sanksiyalar bosimi ostidagi Rossiya egalladi (3,367 ball).

Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoning global sensatsiyasi

Reyting tahlilchilari hududiy kesimdagi o‘ziga xos fenomenga alohida e’tibor qaratdilar:

  • Yagona o‘sish qayd etilgan hudud: «Global tinchlik indeksi» qamrab olgan dunyoning sakkizta geosiyosiy mintaqasi orasida faqatgina Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo hududida o‘rtacha osoyishtalik va xavfsizlik darajasi ijobiy tomonga o‘zgardi;

  • Barqaror ichki siyosat samarasi: O‘zbekistonning 37-o‘ringa ko‘tarilishiga mamlakatda jamoat tartibining mustahkamligi, jinoyatchilikning nazorat qilinishi, ichki nizolarning yo‘qligi va Markaziy Osiyoda yaxshi qo‘shnichilik tashqi siyosatining yo‘lga qo‘yilgani asosiy sabab bo‘ldi.

Sizningcha, O‘zbekistonning xalqaro xavfsizlik va tinchlik reytingida 37-o‘ringa ko‘tarilishi mamlakatning xorijiy investitsiyalar va turizm sohasidagi jozibadorligiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Kundalik hayotingizda bu xavfsizlik va barqarorlikni qanchalik his qilyapsiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Umumta’lim maktablarida dutor, milliy raqs va doira to‘garaklari ochilmoqdaUmumta’lim maktablarida dutor, milliy raqs va doira to‘garaklari ochilmoqdaBugun, 08:33Osmondagi burilish: O‘zbekiston aviapark hajmi bo‘yicha Qozog‘istonni ortda qoldirishi mumkinOsmondagi burilish: O‘zbekiston aviapark hajmi bo‘yicha Qozog‘istonni ortda qoldirishi mumkinBugun, 08:28O‘zbekistonning eng kuchli kadrlari qaysi oliygohlarda? 20 ta OTM sifat indeksi...O‘zbekistonning eng kuchli kadrlari qaysi oliygohlarda? 20 ta OTM sifat indeksi...Bugun, 08:16O‘zbekistonda bitiruvchilar uchun yangi maxsus stipendiya dasturi e’lon qilindiO‘zbekistonda bitiruvchilar uchun yangi maxsus stipendiya dasturi e’lon qilindiBugun, 08:05Hokim yordamchilari yoppasiga lavozimidan ozod etilmoqda: katta “tozalash” boshlandiHokim yordamchilari yoppasiga lavozimidan ozod etilmoqda: katta “tozalash” boshlandiKecha, 22:00AQSHda yangi tarixiy qadam: Sietlda O‘zbekistonning Bosh konsulxonasi tantanali ochildiAQSHda yangi tarixiy qadam: Sietlda O‘zbekistonning Bosh konsulxonasi tantanali ochildiKecha, 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlari
Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlari