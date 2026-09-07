Donald Tramp Oydagi ustuvorliklar va Amerikaning fazoviy rejalari haqida gapirdi
AQSh prezidenti Donald Tramp oʻzining Truth Social ijtimoiy tarmogʻida Oydagi geosiyosiy daʼvolarga ishora qiluvchi ramziy postni eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, u oy yuzasi fonida AQSh bayrogʻi tushirilgan hamda ingliz tilida «The Moon Is Ours» («Luna nasha») yozuvi bitilgan tasvirni ulashgan. Ushbu bayonot hech qanday rasmiy tushuntirishlarsiz eʼlon qilingan boʻlsa-da, Vashingtonning kosmik strategiyasidagi soʻnggi qadamlar fonida jiddiy eʼtiborga sazovor. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur post AQSh rahbarining kosmos sohasidagi faolligi oshgan bir davrga toʻgʻri kelmoqda. Xususan, avvalroq NASA, davlat tuzilmalari hamda Kosmik kuchlar uchun malakali mutaxassislarni tayyorlash maqsadida AQSh Milliy kosmik akademiyasini tashkil etish rejalashtirilgani xabar qilingan edi. Bu kabi tashabbuslar mamlakatning kosmik tadqiqotlar va sanoatdagi ustunligini mustahkamlashga qaratilgan.
Fazoviy rejalar va muddatlarTramp boshchiligidagi maʼmuriyat kosmonavtika sohasida ulkan rejalarni amalga oshirishni niyat qilgan. 2025-yil iyul oyida AQSh rahbari Marsga tez orada parvoz uyushtirilishini maʼlum qilib, Oyni mamlakat uchun asosiy ustuvor yoʻnalish sifatida belgilagan edi. Oʻsha oyning oʻzida AQSh transport vaziri mamlakat vakillarining Oq uy rahbarining joriy vakolat muddati tugaguniga qadar Yer yoʻldoshiga qadam qoʻyishini vaʼda qilgan.
Shuningdek, 2025-yil dekabr oyida Donald Tramp Oysimon olamga qaytishni nazarda tutuvchi maxsus farmonni imzolagan edi. Ushbu hujjatga muvofiq, astronavtlarni Oymasiga 2028-yilga borib qaytarish hamda 2030-yilga kelib u yerda doimiy baza qurish vazifasi qoʻyilgan. Mazkur qadamlar AQShning kosmik poygaldagi mavqeini yanada kuchaytirishga qaratilgan strategik harakat sifatida baholanmoqda.
…