Donald Tramp Oydagi ustuvorliklar va Amerikaning fazoviy rejalari haqida gapirdi

·1·Texno
Donald Tramp Oydagi ustuvorliklar va Amerikaning fazoviy rejalari haqida gapirdi

AQSh prezidenti Donald Tramp oʻzining Truth Social ijtimoiy tarmogʻida Oydagi geosiyosiy daʼvolarga ishora qiluvchi ramziy postni eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, u oy yuzasi fonida AQSh bayrogʻi tushirilgan hamda ingliz tilida «The Moon Is Ours» («Luna nasha») yozuvi bitilgan tasvirni ulashgan. Ushbu bayonot hech qanday rasmiy tushuntirishlarsiz eʼlon qilingan boʻlsa-da, Vashingtonning kosmik strategiyasidagi soʻnggi qadamlar fonida jiddiy eʼtiborga sazovor. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur post AQSh rahbarining kosmos sohasidagi faolligi oshgan bir davrga toʻgʻri kelmoqda. Xususan, avvalroq NASA, davlat tuzilmalari hamda Kosmik kuchlar uchun malakali mutaxassislarni tayyorlash maqsadida AQSh Milliy kosmik akademiyasini tashkil etish rejalashtirilgani xabar qilingan edi. Bu kabi tashabbuslar mamlakatning kosmik tadqiqotlar va sanoatdagi ustunligini mustahkamlashga qaratilgan.

Fazoviy rejalar va muddatlar

Tramp boshchiligidagi maʼmuriyat kosmonavtika sohasida ulkan rejalarni amalga oshirishni niyat qilgan. 2025-yil iyul oyida AQSh rahbari Marsga tez orada parvoz uyushtirilishini maʼlum qilib, Oyni mamlakat uchun asosiy ustuvor yoʻnalish sifatida belgilagan edi. Oʻsha oyning oʻzida AQSh transport vaziri mamlakat vakillarining Oq uy rahbarining joriy vakolat muddati tugaguniga qadar Yer yoʻldoshiga qadam qoʻyishini vaʼda qilgan.

Shuningdek, 2025-yil dekabr oyida Donald Tramp Oysimon olamga qaytishni nazarda tutuvchi maxsus farmonni imzolagan edi. Ushbu hujjatga muvofiq, astronavtlarni Oymasiga 2028-yilga borib qaytarish hamda 2030-yilga kelib u yerda doimiy baza qurish vazifasi qoʻyilgan. Mazkur qadamlar AQShning kosmik poygaldagi mavqeini yanada kuchaytirishga qaratilgan strategik harakat sifatida baholanmoqda.

Donald TrampOyNASAKosmosAQSh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppoq shishadan yasalgan yassi optik tolalar an'anaviy kabellardan ming marta sezgir bo'lib chiqdiOppoq shishadan yasalgan yassi optik tolalar an'anaviy kabellardan ming marta sezgir bo'lib chiqdiBugun, 09:24NASA Kaliforniyada 34 metrlik yangi aloqa antennasini ishga tushirdiNASA Kaliforniyada 34 metrlik yangi aloqa antennasini ishga tushirdiBugun, 04:29Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladiHind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladiBugun, 03:25Tim Kuki Apple kompaniyasidagi yangi lavozimida 47 million dollar oladiTim Kuki Apple kompaniyasidagi yangi lavozimida 47 million dollar oladiBugun, 01:29Toyota toʻliq elektr quvvatidagi Highlander EV chiqarilishini kechiktirdiToyota toʻliq elektr quvvatidagi Highlander EV chiqarilishini kechiktirdiBugun, 00:52LG kompaniyasi 30 soatdan ortiq ishlaydigan yangi Gram Book AI 2026 noutbukini taqdim etdiLG kompaniyasi 30 soatdan ortiq ishlaydigan yangi Gram Book AI 2026 noutbukini taqdim etdiKecha, 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi