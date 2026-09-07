Trampning kuyovi Kushner va Uitkoff Zelenskiy bilan nimalarni kelishib oldi?

·0·Dunyo
Trampning kuyovi Kushner va Uitkoff Zelenskiy bilan nimalarni kelishib oldi?

AQSH prezidenti Donald Trampning maxsus vakili Stiv Uitkoff hamda uning kuyovi Jared Kushner kutilmaganda Kiyevga rasmiy tashrif bilan keldi. 5 sentyabr kuni Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokara o‘tkazgan Tramp emissarlari 6 sentyabr kuni Polsha orqali poyezdda Ukraina poytaxtiga yetib bordi va Vladimir Zelenskiy bilan urushni to‘xtatish bo‘yicha keskin siyosiy muloqotni boshladi.

Moskvadan Kiyevga safar: Vokzaldagi «Tinchlik ekspressi» va Yevropa ishtiroki

AQSH vakillarining tashrifi yuqori diplomatik darajada tashkil etildi:

  • Vokzaldagi kutib olish: Poyezd Kiyev vokzali tablosida «Tinchlik ekspressi» yozuvi ostida kutib olindi. Uitkoff va Kushnerni perronda Ukraina prezidenti ofisi rahbari Kirill Budanov, «Xalq xizmatkori» fraksiyasi rahbari David Araxamiya hamda Tashqi razvedka xizmati rahbari Rustem Umerov qarshi oldi;

  • Yevropaning “ko‘rinmas nazorati”: Muzokaralarga faqat ikki tomon emas, balki Buyuk Britaniya, Fransiya va Germaniyaning milliy xavfsizlik bo‘yicha bosh maslahatchilari ham bevosita qo‘shildi;

  • Parvozlar cheklovi: Zelenskiy Rossiyaning aeroportlarga bergan zarbalari tufayli amerikalik delegatsiya Kiyevga samolyotda emas, poyezdda kelishga majbur bo‘lganini bildirdi.

Zelenskiy bilan uchrashuv: «Patriot» hazili va «Kiyev rejimi» sovg‘asi

Muzokaralar rasmiy qismi bilan birga kutilmagan noodatiy lahzalarga ham boy bo‘ldi:

  • «Kiyev rejimi» yozuvli futbolkalar: Zelenskiy amerikalik mehmonlarga ramziy sovg‘a sifatida «Kiyev rejimi» yozuvi tushirilgan futbolkalarni taqdim etdi. Xuddi shunday libosda uchrashuvda David Araxamiya ham ishtirok etdi;

  • «Patriot tizimidan ham yaxshiroq»: Zelenskiy delegatsiya kelgan vaqtda Kiyev o‘qqa tutilmaganiga ishora qilib: «Sizlar bugun havo mudofaasining Patriot tizimidan ham samaraliroq ish berdinglar. Rahmat, tez-tez kelib turinglar», — deya kinoya aralash minnatdorchilik bildirdi;

  • Psixologik kontakt: Muzokaralar chog‘ida Zelenskiy va Uitkoffning tana tilidagi bir-birini takrorlovchi holatlari (otzerkalivaniye) matbuot nazaridan chetda qolmadi.

Kushner va Uitkoffning pozitsiyasi: Tramp nimani talab qilmoqda?

Amerika tomoni muzokaralar shunchaki vaqtinchalik otashkesim emasligini ta’kidladi:

  • Barqaror tinchlik konsepsiyasi: Jared Kushnerning bildirishicha, Tramp ularga urushni shunchaki to‘xtatishni emas, balki qayta qurolli to‘qnashuv bo‘lmasligi uchun uzoq muddatli va barqaror tinchlik shartlarini ishlab chiqishni topshirgan;

  • Muzokaralar sur’ati: Stiv Uitkoff Kiyevdagi uchrashuvni «o‘ta mazmunli va muhim» deb atab, AQSH jarayon qancha vaqt talab etsa, shuncha ishlashga tayyorligini bildirdi;

  • Kiyevning qat’iy sharti: Vladimir Zelenskiy Ukraina faqat adolatli tinchlik va Rossiyaning yangi tajovuzini istisno etuvchi real kafolatlargagina rozi bo‘lishini urg‘uladi.

Urush qishgacha tugaydimi? Financial Times bashorati va Donbass tuguni

Katta shov-shuvga qaramay, frontdagi asl vaziyat keskinligicha qolmoqda:

  • Eski hujjatlarning yangilangan varianti: «The Financial Times» ma’lumotiga ko‘ra, Tramp elchilari mutlaqo yangi reja emas, balki avvalgi loyihalarning yangilangan ko‘rinishini taqdim etishgan;

  • Qishgacha tugash ehtimoli kam: Ukraina delegatsiyasi vakillari muzokaralarga qaramay urushning qishgacha to‘xtashiga shubha bilan qaramoqda;

  • Eng og‘ir to‘siq — Donbass: Bosh muammo sifatida Ukraina nazoratida qolayotgan Donbass hududlari masalasi turibdi. Moskva u yerdan ukrain qo‘shinlari to‘liq olib chiqilishini talab qilishda davom etmoqda, Kiyev esa bundan keskin bosh tortmoqda.

Sizningcha, Trampning maxsus elchilari tomonidan Moskva va Kiyev o‘rtasida boshlangan ushbu muzokaralar urushni to‘xtatishga qodirmi yoki Donbass va xavfsizlik kafolatlari masalasidagi kelishmovchiliklar muloqotni yana boshi berk ko‘chaga kiritib qo‘yadimi? O‘z taxmin va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

7 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?7 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?Bugun, 08:41“Ularning o‘z uyigacha kirib, yo‘q qilamiz!”: Modi Pokistonga ochiq ultimatum qo‘ydi“Ularning o‘z uyigacha kirib, yo‘q qilamiz!”: Modi Pokistonga ochiq ultimatum qo‘ydiKecha, 22:03Afg‘onistonda 6 yoshli qiz 60 yoshli erkakka 200 ming rupiyaga berilganAfg‘onistonda 6 yoshli qiz 60 yoshli erkakka 200 ming rupiyaga berilganKecha, 20:38Vulqon otilishi Indoneziyaning asosiy aeroportida parvozlarning to‘xtatilishiga sabab bo‘ldiVulqon otilishi Indoneziyaning asosiy aeroportida parvozlarning to‘xtatilishiga sabab bo‘ldiKecha, 20:29Ukrainada Bosh prokuror ofisidan dollarlar solingan seyf topildiUkrainada Bosh prokuror ofisidan dollarlar solingan seyf topildiKecha, 19:57Tramp Hormuzga muqobil yangi neft yo‘llarini ma’lum qildi (video)Tramp Hormuzga muqobil yangi neft yo‘llarini ma’lum qildi (video)Kecha, 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi