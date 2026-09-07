Trampning kuyovi Kushner va Uitkoff Zelenskiy bilan nimalarni kelishib oldi?
AQSH prezidenti Donald Trampning maxsus vakili Stiv Uitkoff hamda uning kuyovi Jared Kushner kutilmaganda Kiyevga rasmiy tashrif bilan keldi. 5 sentyabr kuni Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokara o‘tkazgan Tramp emissarlari 6 sentyabr kuni Polsha orqali poyezdda Ukraina poytaxtiga yetib bordi va Vladimir Zelenskiy bilan urushni to‘xtatish bo‘yicha keskin siyosiy muloqotni boshladi.
Moskvadan Kiyevga safar: Vokzaldagi «Tinchlik ekspressi» va Yevropa ishtiroki
AQSH vakillarining tashrifi yuqori diplomatik darajada tashkil etildi:
Vokzaldagi kutib olish: Poyezd Kiyev vokzali tablosida «Tinchlik ekspressi» yozuvi ostida kutib olindi. Uitkoff va Kushnerni perronda Ukraina prezidenti ofisi rahbari Kirill Budanov, «Xalq xizmatkori» fraksiyasi rahbari David Araxamiya hamda Tashqi razvedka xizmati rahbari Rustem Umerov qarshi oldi;
Yevropaning “ko‘rinmas nazorati”: Muzokaralarga faqat ikki tomon emas, balki Buyuk Britaniya, Fransiya va Germaniyaning milliy xavfsizlik bo‘yicha bosh maslahatchilari ham bevosita qo‘shildi;
Parvozlar cheklovi: Zelenskiy Rossiyaning aeroportlarga bergan zarbalari tufayli amerikalik delegatsiya Kiyevga samolyotda emas, poyezdda kelishga majbur bo‘lganini bildirdi.
Zelenskiy bilan uchrashuv: «Patriot» hazili va «Kiyev rejimi» sovg‘asi
Muzokaralar rasmiy qismi bilan birga kutilmagan noodatiy lahzalarga ham boy bo‘ldi:
«Kiyev rejimi» yozuvli futbolkalar: Zelenskiy amerikalik mehmonlarga ramziy sovg‘a sifatida «Kiyev rejimi» yozuvi tushirilgan futbolkalarni taqdim etdi. Xuddi shunday libosda uchrashuvda David Araxamiya ham ishtirok etdi;
«Patriot tizimidan ham yaxshiroq»: Zelenskiy delegatsiya kelgan vaqtda Kiyev o‘qqa tutilmaganiga ishora qilib: «Sizlar bugun havo mudofaasining Patriot tizimidan ham samaraliroq ish berdinglar. Rahmat, tez-tez kelib turinglar», — deya kinoya aralash minnatdorchilik bildirdi;
Psixologik kontakt: Muzokaralar chog‘ida Zelenskiy va Uitkoffning tana tilidagi bir-birini takrorlovchi holatlari (otzerkalivaniye) matbuot nazaridan chetda qolmadi.
Kushner va Uitkoffning pozitsiyasi: Tramp nimani talab qilmoqda?
Amerika tomoni muzokaralar shunchaki vaqtinchalik otashkesim emasligini ta’kidladi:
Barqaror tinchlik konsepsiyasi: Jared Kushnerning bildirishicha, Tramp ularga urushni shunchaki to‘xtatishni emas, balki qayta qurolli to‘qnashuv bo‘lmasligi uchun uzoq muddatli va barqaror tinchlik shartlarini ishlab chiqishni topshirgan;
Muzokaralar sur’ati: Stiv Uitkoff Kiyevdagi uchrashuvni «o‘ta mazmunli va muhim» deb atab, AQSH jarayon qancha vaqt talab etsa, shuncha ishlashga tayyorligini bildirdi;
Kiyevning qat’iy sharti: Vladimir Zelenskiy Ukraina faqat adolatli tinchlik va Rossiyaning yangi tajovuzini istisno etuvchi real kafolatlargagina rozi bo‘lishini urg‘uladi.
Urush qishgacha tugaydimi? Financial Times bashorati va Donbass tuguni
Katta shov-shuvga qaramay, frontdagi asl vaziyat keskinligicha qolmoqda:
Eski hujjatlarning yangilangan varianti: «The Financial Times» ma’lumotiga ko‘ra, Tramp elchilari mutlaqo yangi reja emas, balki avvalgi loyihalarning yangilangan ko‘rinishini taqdim etishgan;
Qishgacha tugash ehtimoli kam: Ukraina delegatsiyasi vakillari muzokaralarga qaramay urushning qishgacha to‘xtashiga shubha bilan qaramoqda;
Eng og‘ir to‘siq — Donbass: Bosh muammo sifatida Ukraina nazoratida qolayotgan Donbass hududlari masalasi turibdi. Moskva u yerdan ukrain qo‘shinlari to‘liq olib chiqilishini talab qilishda davom etmoqda, Kiyev esa bundan keskin bosh tortmoqda.
Sizningcha, Trampning maxsus elchilari tomonidan Moskva va Kiyev o‘rtasida boshlangan ushbu muzokaralar urushni to‘xtatishga qodirmi yoki Donbass va xavfsizlik kafolatlari masalasidagi kelishmovchiliklar muloqotni yana boshi berk ko‘chaga kiritib qo‘yadimi? O‘z taxmin va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…