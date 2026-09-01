1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva

·1·Salomatlik
1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva

To‘g‘ri va muvozanatli ovqatlanish inson salomatligi va kundalik tetikligining asosiy omili hisoblanadi. Tibbiyot mutaxassislari va parhezshunoslar tabiat tomonidan in’om etilgan, vitaminlar va minerallarga boy bo‘lgan eng foydali 5 ta meva reytingini tuzib chiqdi.

Kundalik ratsionga ushbu mevalarni muntazam kiritish yurak faoliyatini yaxshilashdan tortib, immunitetni kuchaytirish va miya salohiyatini oshirishgacha yordam beradi.

Dunyoning eng shifobaxsh top-5 mevasi:

  • 1-o‘rin — Avokado (Sog‘lom yog‘lar va miya ozuqasi): To‘yinmagan yog‘ kislotalari va Ye vitaminiga nihoyatda boy bo‘lib, yurak-qon tomir tizimini mustahkamlaydi, miya faoliyatini kuchaytiradi va moddalar almashinuvini faollashtiradi;

  • 2-o‘rin — Apelsin (Immunitet qo‘rg‘oni): S vitaminining ulkan manbai hisoblanadi. Immun tizimini ko‘taradi, teri holatini yaxshilaydi va mavsumiy shamollash kasalliklariga qarshi kuchli himoya yaratadi;

  • 3-o‘rin — Banan (Mushaklar va tezkor energiya): Kaliy va V6 vitaminiga boy. Yurak mushaklari faoliyatini me’yorga soladi, spazm va tomir tortishishining oldini oladi hamda organizmga tez fursatda kuch va energiya bag‘ishlaydi;

  • 4-o‘rin — Olma (Hazm va xolesterin nazorati): Tabiiy kletchatka (pektin) va C vitaminiga boy bo‘lib, oshqozon-ichak tizimini tozalaydi va qondagi zararli xolesterin darajasini tushirishga ko‘maklashadi;

  • 5-o‘rin — Anor (Yurak va qon aylanishi manbai): Kuchli antioksidantlar xazinasi. Yurak-qon tomir salomatligini yaxshilaydi va qondagi gemoglobin miqdorini oshirishda eng samarali vositalardan biri sanaladi.

Mutaxassislar tavsiyasi: Mevalarni qanday iste’mol qilish kerak?

  • Mevalarni imkon qadar kunning birinchi yarmida va tabiiy holida iste’mol qilish tavsiya etiladi;

  • Ratsionda turli rangdagi mevalarni aralashtirish organizmni barcha muhim mikroelementlar bilan to‘liq ta’minlaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!Kecha, 17:23Kunduzgi uyqu siri: Organizm tetik bo‘lishi uchun aynan necha daqiqa uxlash kerak?Kunduzgi uyqu siri: Organizm tetik bo‘lishi uchun aynan necha daqiqa uxlash kerak?30.08, 19:44Miyamiz qarorni bizdan oldin qabul qilib qo‘yar ekanMiyamiz qarorni bizdan oldin qabul qilib qo‘yar ekan30.08, 12:07Asalarilar kasallansa, «dori»ni o‘zlari tanlar ekanAsalarilar kasallansa, «dori»ni o‘zlari tanlar ekan30.08, 12:02Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davoQahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo28.08, 20:12Tasdiqlandi: Yangilangan COVID-19 vaksinasini kimlar olishi shart?Tasdiqlandi: Yangilangan COVID-19 vaksinasini kimlar olishi shart?28.08, 16:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?
Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi
Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi
50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?
50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?