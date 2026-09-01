1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
To‘g‘ri va muvozanatli ovqatlanish inson salomatligi va kundalik tetikligining asosiy omili hisoblanadi. Tibbiyot mutaxassislari va parhezshunoslar tabiat tomonidan in’om etilgan, vitaminlar va minerallarga boy bo‘lgan eng foydali 5 ta meva reytingini tuzib chiqdi.
Kundalik ratsionga ushbu mevalarni muntazam kiritish yurak faoliyatini yaxshilashdan tortib, immunitetni kuchaytirish va miya salohiyatini oshirishgacha yordam beradi.
Dunyoning eng shifobaxsh top-5 mevasi:
1-o‘rin — Avokado (Sog‘lom yog‘lar va miya ozuqasi): To‘yinmagan yog‘ kislotalari va Ye vitaminiga nihoyatda boy bo‘lib, yurak-qon tomir tizimini mustahkamlaydi, miya faoliyatini kuchaytiradi va moddalar almashinuvini faollashtiradi;
2-o‘rin — Apelsin (Immunitet qo‘rg‘oni): S vitaminining ulkan manbai hisoblanadi. Immun tizimini ko‘taradi, teri holatini yaxshilaydi va mavsumiy shamollash kasalliklariga qarshi kuchli himoya yaratadi;
3-o‘rin — Banan (Mushaklar va tezkor energiya): Kaliy va V6 vitaminiga boy. Yurak mushaklari faoliyatini me’yorga soladi, spazm va tomir tortishishining oldini oladi hamda organizmga tez fursatda kuch va energiya bag‘ishlaydi;
4-o‘rin — Olma (Hazm va xolesterin nazorati): Tabiiy kletchatka (pektin) va C vitaminiga boy bo‘lib, oshqozon-ichak tizimini tozalaydi va qondagi zararli xolesterin darajasini tushirishga ko‘maklashadi;
5-o‘rin — Anor (Yurak va qon aylanishi manbai): Kuchli antioksidantlar xazinasi. Yurak-qon tomir salomatligini yaxshilaydi va qondagi gemoglobin miqdorini oshirishda eng samarali vositalardan biri sanaladi.
Mutaxassislar tavsiyasi: Mevalarni qanday iste’mol qilish kerak?
Mevalarni imkon qadar kunning birinchi yarmida va tabiiy holida iste’mol qilish tavsiya etiladi;
Ratsionda turli rangdagi mevalarni aralashtirish organizmni barcha muhim mikroelementlar bilan to‘liq ta’minlaydi.
…