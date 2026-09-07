Oppoq shishadan yasalgan yassi optik tolalar an'anaviy kabellardan ming marta sezgir bo'lib chiqdi

·7·Texno
Oppoq shishadan yasalgan yassi optik tolalar an'anaviy kabellardan ming marta sezgir bo'lib chiqdi

Shvetsariyaning Qirollik texnologiya instituti va Buyuk Britaniyaning Sautgempton universiteti tadqiqotchilari jamoasi fizika ta'sirlariga an'anaviy silindrsimon svetovodlarga qaraganda ming barobar yuqori sezgirlik ko'rsatuvchi yassi lentalashtirilgan HARFF (High Aspect Ratio Flat Fiber) optik tolasini yaratishdi. ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, olimlar ushbu g'ayrioddiy materialning amalda qo'llanilishi mumkinligini amalda isbotlab, birgina zagovotkadan 120 metrdan ziyod tolani tortib olishga muvaffaq bo'lishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi geometriya va muhandislik yondashuvi

Mazkur ixtironing asosiy sirli jihati uning o'ziga xos geometriyasida yotadi. Mutaxassislar odatiy dumaloq tolalarni shunchaki tekislash o'rniga, boshidanoq zagovotkani tomonlar nisbati 20:1 gacha bo'lgan yassi lenta shaklida shakllantirdilar. Natijada ichki kanallar, havo bo'shliqlari va to'lqin uzatgichning joylashuvi mustaqil o'zgaruvchilarga aylandi. Bu muhandisga oynaning qaysi nuqtada egilishi va qayerda qarshilik ko'rsatishini aniq loyihalash imkonini beradi.

Bosim datchigini yaratish maqsadida tadqiqotchilar ikkita cho'zilgan havo kanalini hosil qilishdi. Deformatsiya jarayonida ularda nosimmetrik kuchlanish paydo bo'lib, oynaning ikki yoqlama sindirish xususiyati o'zgaradi. Ikkita bir xil tola brengg panjaralari optik rezonatorni shakllantiradi va interferensiya manzarasi bosimga mutanosib ravishda siljiydi.

O'tkazilgan sinovlar 0,40 MPa bosim ostida sezgirlik 31,6 radian/MPa gacha yetishini ko'rsatdi. Bu o'xshash dumaloq tolalarga nisbatan uch tartibga yuqori ko'rsatkichdir. Shu bilan birga, haroratning o'zaro ta'sir sezgirligi bosim ko'rsatkichining 1 foizidan kamrog'ini tashkil etdi.

Haroratni o'lchash imkoniyatlari

Haroratni o'lchash funksiyasini ta'minlash uchun HARFFning ichki kanali kremniyga nisbatan issiqlik kengayish koeffitsiyenti 46 marta yuqori bo'lgan qalay qotishmasi bilan to'ldirildi. Qizdirilganda shishada kuchli mexanik kuchlanish hosil bo'ladi va bu yana ikki yoqlama sindirish ko'rsatkichining o'zgarishiga olib keladi.

KTH tadqiqotchisi Pavel Manevskiyning ta'kidlashicha, mazkur ishlanma shunchaki boshqacha ko'rinishdagi tola emas, balki optik tolali texnologiyalarni loyihalash uchun butunlay yangi makon ochib beradi. Hozircha HARFF laboratoriya namunasi maqomini saqlab qolib, uning optik yo'qotishlari metriga taxminan 0,16 dB ni tashkil qilmoqda.

Kelgusida mutaxassislar shaklni nazorat qilishni yaxshilash, yo'qotishlarni kamaytirish hamda ushbu innovatsion tolalarni dronlar qanotlari, yirik ko'priklar, sanoat konstruksiyalari va batareyalarga muvaffaqiyatli joriy etishni rejalashtirmoqda.

TexnologiyaOynaDatchikIlm-fanYangilik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Kaliforniyada 34 metrlik yangi aloqa antennasini ishga tushirdiNASA Kaliforniyada 34 metrlik yangi aloqa antennasini ishga tushirdiBugun, 04:29Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladiHind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladiBugun, 03:25Tim Kuki Apple kompaniyasidagi yangi lavozimida 47 million dollar oladiTim Kuki Apple kompaniyasidagi yangi lavozimida 47 million dollar oladiBugun, 01:29Toyota toʻliq elektr quvvatidagi Highlander EV chiqarilishini kechiktirdiToyota toʻliq elektr quvvatidagi Highlander EV chiqarilishini kechiktirdiBugun, 00:52LG kompaniyasi 30 soatdan ortiq ishlaydigan yangi Gram Book AI 2026 noutbukini taqdim etdiLG kompaniyasi 30 soatdan ortiq ishlaydigan yangi Gram Book AI 2026 noutbukini taqdim etdiKecha, 22:20Zanglamaydigan poʻlatni oʻzgartirish suvdan vodorod olishni arzonlashtiradiZanglamaydigan poʻlatni oʻzgartirish suvdan vodorod olishni arzonlashtiradiKecha, 19:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi