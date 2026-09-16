iPhone 18 Pro suratlarning haqiqiyligini isbotlay oladigan boʻladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kelgusi avlod iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarida suratlarning haqiqiyligini kafolatlovchi Apple Reference Image tizimi joriy etiladi.
- Ushbu innovatsion yondashuv har bir kadrning asl ekanligini isbotlovchi raqamli nega'tiv vazifasini bajaradi.
- Yangi texnologiya suratning smartfon kamerasi tomonidan yaratilganini va tahrirga uchramaganini tasdiqlaydi, bu esa soxtalashtirish holatlarini aniqlashga yordam beradi.
Sunʼiy intellekt texnologiyalari jadal rivojlanib, har qanday fotosuratni ham osonlikcha oʻzgartirish yoki soxtalashtirish mumkin boʻlgan davrda Apple kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagmanlari uchun muhim yechimni taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kelgusi avlod iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max modellarida suratlarning haqiqiyligini kafolatlovchi maxsus Apple Reference Image tizimi joriy etiladi. Ushbu innovatsion yondashuv zamonaviy raqamli olamda har bir kadrning asl ekanligini isbotlab beruvchi oʻziga xos raqamli negaтив vazifasini bajaradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi texnologiyaning asosiy vazifasi — olingan tasvir haqiqatan ham smartfon kamerasi tomonidan yaratilganini va keyinchalik hech qanday tahrirga uchramaganini tasdiqlashdan iborat. Mutaxassislarning tushuntirishicha, maxsus rejim faollashtirilganda kamera sensori suratga olish jarayoni tugashi bilanoq piksellar maʼlumotlarini kriptografik tarzda imzolaydi. Natijada qurilmada asl maʼlumotlar, sensor haqidagi maʼlumotlar hamda kriptografik vaqt belgilari jamlangan himoyalangan nusxa yaratiladi.
Raqamli negaтив va maxfiylikTizimning ishlash prinsipi foydalanuvchilar uchun qulay va xavfsiz tarzda puxta oʻylangan. Odatiy surat har doimgidek saqlanib, uni istalganicha tahrirlash imkoniyati saqlanib qoladi, biroq uning oʻzgarmas raqamli negaтивi faqat qurilmaning oʻzida maxfiy saqlanadi. Suratning haqiqiyligini tekshirish zarur boʻlganda, oldindan ishlov berilmagan himoyalangan maʼlumotlar Apple kompaniyasining Private Cloud Compute hisoblash muhitiga yuboriladi va u yerda tasvir qayta tiklanadi.
Apple taqdim etayotgan ushbu himoya mexanizmi maʼlumotlarni almashtirish, operatsion tizimni buzib kirish, apparat hujumlari hamda turli kriptografik tahdidlarga qarshi kurashishga moʻljallangan. Har bir alohida kadr uchun ishonchlilik darajasi maxsus hisob-kitoblar yordamida aniqlanadi. Agar biron-bir firibgarlik yoki soxtalashtirish holati aniqlansa, kompaniya mazkur suratga nisbatan boʻlgan ishonchni rasman qaytarib olish huquqiga ega.
Xavfsizlik va kelajakdagi ahamiyatiMazkur texnologiyaning yana bir muhim jihati shundaki, u foydalanuvchining shaxsiy daxlsizligini toʻliq taʼminlaydi. Tizim suratga olgan shaxs haqidagi ommaviy maʼlumotlarni oshkor qilmaydi. Qolaversa, bitta sensor yordamida olingan turli suratlarni bir-biri bilan oʻzaro bogʻlab qoʻyishga ham yoʻl qoʻymaydi, bu esa shaxsiy maxfiylikni kafolatlaydi.
Hozirgi vaqtda generativ intellekt yaratayotgan soxta kontentlar dunyo boʻylab jiddiy muammoga aylanib borayotgan bir paytda, iPhone 18 Pro smartfonlaridagi bunday funksiya jurnalistika, huquq-tartibot idoralari va oddiy foydalanuvchilar uchun haqiqiy maʼlumotlarni farqlashda muhim vosita boʻlishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…