iPhone 18 Pro suratlarning haqiqiyligini isbotlay oladigan boʻladi

·24·Texno
iPhone 18 Pro suratlarning haqiqiyligini isbotlay oladigan boʻladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kelgusi avlod iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarida suratlarning haqiqiyligini kafolatlovchi Apple Reference Image tizimi joriy etiladi.
  • Ushbu innovatsion yondashuv har bir kadrning asl ekanligini isbotlovchi raqamli nega'tiv vazifasini bajaradi.
  • Yangi texnologiya suratning smartfon kamerasi tomonidan yaratilganini va tahrirga uchramaganini tasdiqlaydi, bu esa soxtalashtirish holatlarini aniqlashga yordam beradi.

Sunʼiy intellekt texnologiyalari jadal rivojlanib, har qanday fotosuratni ham osonlikcha oʻzgartirish yoki soxtalashtirish mumkin boʻlgan davrda Apple kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagmanlari uchun muhim yechimni taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kelgusi avlod iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max modellarida suratlarning haqiqiyligini kafolatlovchi maxsus Apple Reference Image tizimi joriy etiladi. Ushbu innovatsion yondashuv zamonaviy raqamli olamda har bir kadrning asl ekanligini isbotlab beruvchi oʻziga xos raqamli negaтив vazifasini bajaradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi texnologiyaning asosiy vazifasi — olingan tasvir haqiqatan ham smartfon kamerasi tomonidan yaratilganini va keyinchalik hech qanday tahrirga uchramaganini tasdiqlashdan iborat. Mutaxassislarning tushuntirishicha, maxsus rejim faollashtirilganda kamera sensori suratga olish jarayoni tugashi bilanoq piksellar maʼlumotlarini kriptografik tarzda imzolaydi. Natijada qurilmada asl maʼlumotlar, sensor haqidagi maʼlumotlar hamda kriptografik vaqt belgilari jamlangan himoyalangan nusxa yaratiladi.

Raqamli negaтив va maxfiylik

Tizimning ishlash prinsipi foydalanuvchilar uchun qulay va xavfsiz tarzda puxta oʻylangan. Odatiy surat har doimgidek saqlanib, uni istalganicha tahrirlash imkoniyati saqlanib qoladi, biroq uning oʻzgarmas raqamli negaтивi faqat qurilmaning oʻzida maxfiy saqlanadi. Suratning haqiqiyligini tekshirish zarur boʻlganda, oldindan ishlov berilmagan himoyalangan maʼlumotlar Apple kompaniyasining Private Cloud Compute hisoblash muhitiga yuboriladi va u yerda tasvir qayta tiklanadi.

Apple taqdim etayotgan ushbu himoya mexanizmi maʼlumotlarni almashtirish, operatsion tizimni buzib kirish, apparat hujumlari hamda turli kriptografik tahdidlarga qarshi kurashishga moʻljallangan. Har bir alohida kadr uchun ishonchlilik darajasi maxsus hisob-kitoblar yordamida aniqlanadi. Agar biron-bir firibgarlik yoki soxtalashtirish holati aniqlansa, kompaniya mazkur suratga nisbatan boʻlgan ishonchni rasman qaytarib olish huquqiga ega.

Xavfsizlik va kelajakdagi ahamiyati

Mazkur texnologiyaning yana bir muhim jihati shundaki, u foydalanuvchining shaxsiy daxlsizligini toʻliq taʼminlaydi. Tizim suratga olgan shaxs haqidagi ommaviy maʼlumotlarni oshkor qilmaydi. Qolaversa, bitta sensor yordamida olingan turli suratlarni bir-biri bilan oʻzaro bogʻlab qoʻyishga ham yoʻl qoʻymaydi, bu esa shaxsiy maxfiylikni kafolatlaydi.

Hozirgi vaqtda generativ intellekt yaratayotgan soxta kontentlar dunyo boʻylab jiddiy muammoga aylanib borayotgan bir paytda, iPhone 18 Pro smartfonlaridagi bunday funksiya jurnalistika, huquq-tartibot idoralari va oddiy foydalanuvchilar uchun haqiqiy maʼlumotlarni farqlashda muhim vosita boʻlishi kutilmoqda.

AppleIPhoneTexnologiyaYangiliklarSuniy intellekt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nubia NaviX Ultra: ilgʻor AI va rekord darajadagi akkumulyator taqdim etildiNubia NaviX Ultra: ilgʻor AI va rekord darajadagi akkumulyator taqdim etildiBugun, 12:52Xiaomi, Oppo, Vivo va Honor birgalikda fayl uzatish standartini joriy qildiXiaomi, Oppo, Vivo va Honor birgalikda fayl uzatish standartini joriy qildiBugun, 11:56LG Smart TV foydalanuvchilar suhbatini yashirin yozib oladimi? Kompaniya tarqalgan xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiLG Smart TV foydalanuvchilar suhbatini yashirin yozib oladimi? Kompaniya tarqalgan xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiBugun, 11:22iPhone 15 ekranidagi chiziqlar boʻyicha Apple kompaniyasiga nisbatan tekshiruv boshlandiiPhone 15 ekranidagi chiziqlar boʻyicha Apple kompaniyasiga nisbatan tekshiruv boshlandiBugun, 11:21SpaceX Starship kiyimini Mechazilla yordamida tutishga hozirlik koʻrmoqdaSpaceX Starship kiyimini Mechazilla yordamida tutishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 02:53Olimlar Oydan oʻzgayeriq sivilizatsiyalar izlarini qidirishni taklif qilishdiOlimlar Oydan oʻzgayeriq sivilizatsiyalar izlarini qidirishni taklif qilishdiBugun, 01:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi