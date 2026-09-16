Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo Chempionlar ligasi doirasida «Al-Nasr»
- BAAning «Al-Ayn» klubiga qarshi safarda 0:4 hisobida magʻlub boʻldi.
- Bu Cristiano Ronaldoning Yaqin Sharqdagi faoliyatidagi eng yirik magʻlubiyati boʻldi.
- Husayn Rahimi dubl qayd etib, jamoasiga ustunlikni taqdim etdi, Sufyon Rahimi esa gol urib, Georgios Giakoumakisga golli uzatmani amalga oshirdi.
Osiyo Chempionlar ligasi doirasida boʻlib oʻtgan uchrashuvda «Al-Nasr» jamoasi Birlashgan Arab Amirliklarining «Al-Ayn» klubiga qarshi bahsda sharmandali magʻlubiyatga uchradi. Goal.com xabar berishicha, Saudiyaning yulduzli jamoasi raqib maydonida 0:4 hisobida taslim boʻlgan. Bu natija portugaliyalik hujumchi Cristiano Ronaldo uchun Yaqin Sharqdagi faoliyatidagi eng yirik magʻlubiyat sifatida tarixga kirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Musobaqaning dastlabki turida omadsizlikka uchragan «Al-Nasr» oʻyin davomida raqib ustunligiga qarshilik koʻrsata olmadi. Ikki karra Osiyo chempioni boʻlgan «Al-Ayn» futbolchilari maydonda oʻz ustunligini yaqqol namoyon etdi. Uchrashuv mezbonlarning toʻliq nazorati ostida oʻtib, Saudiya Arabistoni jamoasi himoyadagi qoʻpol xatolar evaziga ogʻir zarbaga uchradi.
Golli vaznlar va hal qiluvchi daqiqalarUchrashuvdagi hisob 25-daqiqadayoq ochildi. Mezbonlar safida Husayn Rahimi raqib darvozasini ishgʻol qilib, jamoasini oldinga olib chiqdi. Ikkinchi boʻlim boshlarida ham «Al-Ayn» hujumlari oʻz samarasini berdi va oʻsha Husayn Rahimi oʻyinning 60-daqiqasidan soʻng oʻzining ikkinchi, jamoasining esa ikkinchi golini kiritdi.
Vaziyat mehmonlar uchun yanada ogʻirlashdi. Uchrashuv yakuniga 18 daqiqa qolgan bir paytda Husaynning ukasi Sufyon Rahimi uchinchi bor «Al-Nasr» darvozasini ishgʻol qildi. Shundan soʻng Sufyon gol muallifi boʻlish bilan birga, Georgios Giakoumakisga golli uzatmani ham amalga oshirdi va uchrashuvga yakuniy, yirik 0:4 hisobini oʻrnatdi.
Faoliyatidagi 980-golini urishni maqsad qilgan 41 yoshli Cristiano Ronaldo bu safar ham oʻz statistikasini boyita olmadi. Portugaliyalik yulduz uchrashuv oxirlarida jarima zarbasidan foydalanib, hisobni qisqartirishga harakat qildi, ammo uning kuchli zarbasini «Al-Ayn» darvozaboni Xolid Eisa qiyinchiliksiz bartaraf etdi.
Murabbiyning javobgarligi va antirekordMagʻlubiyatdan soʻng «Al-Nasr» bosh murabbiyi jamoaning yomon oʻyini uchun barcha masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishini bildirdi. U oʻyindan keyingi matbuot anjumanida futbolchilar qoʻlidan kelganini qilgani, biroq jamoa umuman olganda boʻsh oʻynaganini tan oldi.
Goal.com maʼlumotiga koʻra, bu natija Cristiano Ronaldo uchun 2022-yilning avgustidan beri qayd etilgan eng yirik magʻlubiyat boʻldi. Oʻshanda uning sobiq klubi «Manchester Yunayted» Angliya Premyer-ligasida «Brentford»ga qarshi bahsda xuddi shunday 0:4 hisobida magʻlub boʻlgan edi.
Izohlar 0
…