Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi

·52·Sport
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo Chempionlar ligasi doirasida «Al-Nasr»
  • BAAning «Al-Ayn» klubiga qarshi safarda 0:4 hisobida magʻlub boʻldi.
  • Bu Cristiano Ronaldoning Yaqin Sharqdagi faoliyatidagi eng yirik magʻlubiyati boʻldi.
  • Husayn Rahimi dubl qayd etib, jamoasiga ustunlikni taqdim etdi, Sufyon Rahimi esa gol urib, Georgios Giakoumakisga golli uzatmani amalga oshirdi.

Osiyo Chempionlar ligasi doirasida boʻlib oʻtgan uchrashuvda «Al-Nasr» jamoasi Birlashgan Arab Amirliklarining «Al-Ayn» klubiga qarshi bahsda sharmandali magʻlubiyatga uchradi. Goal.com xabar berishicha, Saudiyaning yulduzli jamoasi raqib maydonida 0:4 hisobida taslim boʻlgan. Bu natija portugaliyalik hujumchi Cristiano Ronaldo uchun Yaqin Sharqdagi faoliyatidagi eng yirik magʻlubiyat sifatida tarixga kirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Musobaqaning dastlabki turida omadsizlikka uchragan «Al-Nasr» oʻyin davomida raqib ustunligiga qarshilik koʻrsata olmadi. Ikki karra Osiyo chempioni boʻlgan «Al-Ayn» futbolchilari maydonda oʻz ustunligini yaqqol namoyon etdi. Uchrashuv mezbonlarning toʻliq nazorati ostida oʻtib, Saudiya Arabistoni jamoasi himoyadagi qoʻpol xatolar evaziga ogʻir zarbaga uchradi.

Golli vaznlar va hal qiluvchi daqiqalar

Uchrashuvdagi hisob 25-daqiqadayoq ochildi. Mezbonlar safida Husayn Rahimi raqib darvozasini ishgʻol qilib, jamoasini oldinga olib chiqdi. Ikkinchi boʻlim boshlarida ham «Al-Ayn» hujumlari oʻz samarasini berdi va oʻsha Husayn Rahimi oʻyinning 60-daqiqasidan soʻng oʻzining ikkinchi, jamoasining esa ikkinchi golini kiritdi.

Vaziyat mehmonlar uchun yanada ogʻirlashdi. Uchrashuv yakuniga 18 daqiqa qolgan bir paytda Husaynning ukasi Sufyon Rahimi uchinchi bor «Al-Nasr» darvozasini ishgʻol qildi. Shundan soʻng Sufyon gol muallifi boʻlish bilan birga, Georgios Giakoumakisga golli uzatmani ham amalga oshirdi va uchrashuvga yakuniy, yirik 0:4 hisobini oʻrnatdi.

Faoliyatidagi 980-golini urishni maqsad qilgan 41 yoshli Cristiano Ronaldo bu safar ham oʻz statistikasini boyita olmadi. Portugaliyalik yulduz uchrashuv oxirlarida jarima zarbasidan foydalanib, hisobni qisqartirishga harakat qildi, ammo uning kuchli zarbasini «Al-Ayn» darvozaboni Xolid Eisa qiyinchiliksiz bartaraf etdi.

Murabbiyning javobgarligi va antirekord

Magʻlubiyatdan soʻng «Al-Nasr» bosh murabbiyi jamoaning yomon oʻyini uchun barcha masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishini bildirdi. U oʻyindan keyingi matbuot anjumanida futbolchilar qoʻlidan kelganini qilgani, biroq jamoa umuman olganda boʻsh oʻynaganini tan oldi.

Goal.com maʼlumotiga koʻra, bu natija Cristiano Ronaldo uchun 2022-yilning avgustidan beri qayd etilgan eng yirik magʻlubiyat boʻldi. Oʻshanda uning sobiq klubi «Manchester Yunayted» Angliya Premyer-ligasida «Brentford»ga qarshi bahsda xuddi shunday 0:4 hisobida magʻlub boʻlgan edi.

Cristiano RonaldoAl-NasrAl-AynOsiyo Chempionlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixiy qaror va rekord: 2028 yilgi UYEFA Superkubok bahsi Ostonada o‘tkaziladiTarixiy qaror va rekord: 2028 yilgi UYEFA Superkubok bahsi Ostonada o‘tkaziladiBugun, 10:19Tomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusdaTomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusdaBugun, 09:11«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdiBugun, 06:56«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!Bugun, 06:48«Atigi 4 ta o‘yin va sharmandali iste’fo!»: «Bolonya» Domeniko Tedeskoni haydab yubordi«Atigi 4 ta o‘yin va sharmandali iste’fo!»: «Bolonya» Domeniko Tedeskoni haydab yubordiBugun, 06:29Ro‘ziqul Berdiyev OCHL-2 starti oldidan «Al-Xaldiya»ga qarshi kurash sirlarini ochdiRo‘ziqul Berdiyev OCHL-2 starti oldidan «Al-Xaldiya»ga qarshi kurash sirlarini ochdiBugun, 06:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?