Bloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 25 yoshli bloger Nekoglay (haqiqiy ismi Nikolay Lebedev) va uning rafiqasi Moldovada giyohvand moddalar savdosida gumonlanib qo‘lga olindi.
- Kishinyov politsiyasi tomonidan o‘tkazilgan tintuv chog‘ida ularning uylaridan qiymati 450 000 leydan ortiq bo‘lgan giyohvand moddalar musodara qilindi.
- Ushbu maxsus amaliyot doirasida jami 15 nafar shaxs hibsga olindi va 23 ta jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.
Ijtimoiy tarmoqlarda bir paytlar millionlab obunachilarga ega bo‘lgan, keyinchalik esa shov-shuvli mojarolari bilan tanilgan 25 yoshli strimer va bloger Nekoglay (haqiqiy ismi Nikolay Lebedev) o‘z vatani Moldovada juda og‘ir jinoyatda ayblanib qo‘lga olindi. Kishinyov politsiya boshqarmasi tarqatgan rasmiy ma’lumotga ko‘ra, bloger va uning rafiqasi o‘z uylarida o‘tkazilgan tintuv chog‘ida bevosita giyohvandlik vositalarining noqonuniy savdosiga aloqadorlikda gumonlanib qo‘lga olingan. Ushbu keng qamrovli maxsus amaliyot doirasida moldova huquq-tartibot organlari jami 15 nafar shaxsni hibsga olgan bo‘lib, ish bo‘yicha 23 ta jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan va 58 ta ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan.
Tintuvlar davomida umumiy qiymati 450 000 leydan ortiq (qariyb 2,16 million rubl yoki o‘n minglab dollar) bo‘lgan turli sintetik hamda o‘simlik tarkibli og‘ir giyohvand moddalar ashyoviy dalil sifatida musodara qilindi. Agar sudda uning aybi to‘liq isbotlansa, 25 yoshli blogerga 7 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi xavf solmoqda. 2022 yilda Rossiyadan deportatsiya qilingach, siyosiy mavzularga aralashib, Ukrainani qo‘llab-quvvatlagan va dronlar uchun pul yig‘gan Lebedevning hayoti bugungi kunga kelib jinoiy panjara ortida yakunlanishi mumkin.
Xo‘sh, internet yulduzi qanday qilib transmilliy narkotarmoqqa bog‘lanib qoldi, unga nisbatan eng og‘ir jazo chorasi qo‘llaniladimi va ijtimoiy tarmoqlardagi millionlab daromadlar uni nega qutqarib qololmadi?
«Uydagi reyd, 15 nafar gumonlanuvchi va sintetika»: Nekoglay ishining 5 ta asosiy nuqtasi
Kishinyov politsiyasi fosh etgan maxsus amaliyot va blogerning qo‘lga olinishiga oid faktlar:
Bloger va rafiqasi hibsda: Kishinyovdagi uyda o‘tkazilgan to‘satdan tintuv chog‘ida Nekoglay va uning turmush o‘rtog‘i narkosavdo gumoni bilan qo‘lga olindi;
Keng ko‘lamli jinoiy tarmoq: Tezkor tadbir davomida jami 15 nafar shaxs qo‘lga olingan, ularga nisbatan 23 ta jinoiy ish ochilgan va 58 ta bayonnoma tuzilgan;
450 000 leylik partiya: Tintuv vaqtida sintetik va o‘simlik tabiatli noqonuniy moddalar musodara qilingan;
15 yilgacha qamoq jazosi: Moldova jinoyat qonunchiligiga ko‘ra, giyohvand moddalarni sotish va tarqatish moddasi bo‘yicha bloger 7 yildan 15 yilgacha qamalishi mumkin;
Shov-shuvli o‘tmishning davomi: Rossiyadan haydalgan, keyinchalik Ukraina mavzusida piar va xayriya kampaniyalari uyushtirgan sobiq strimer faoliyati tubdan quladi.
Nekoglay xronikasi: TikTok cho‘qqisidan Kishinyov tergov izolatorigacha
Nikolay Lebedevning shov-shuvli karyerasidagi keskin burilishlar:
Davr va bosqichlar
Voqealar rivoji va blogerning harakatlari
Huquqiy oqibatlari
2021–2022 (Moskva davri)
TikTok va Tvitchda millionlab obunachilar, yuqori daromad va ommaviylik
Populyarlik cho‘qqisi
2022 yil noyabr
Dron hujumi ostidagi harbiy ustidan parodiya video chiqarishi
Hibs, jarima va Moldovaga rasman deportatsiya
2022–2024 (Kishinyov davri)
Siyosiy intervyular, Ukraina manfaatiga dronlar uchun mablag‘ yig‘ish
Ijtimoiy va siyosiy provokatsiyalar
2026 yil (Hozirgi holat)
Turmush o‘rtog‘i bilan birga giyohvand moddalar savdosida ayblanishi
Qo‘lga olinish, uydagi tintuvlar va musodara
Jazo ehtimoli
Sud jarayoni va 23 ta jinoyat ishi doirasidagi tergov
7 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etish
Kriminalistika va media ekspertizasi: Nega Nekoglayning karyerasi bunday halokat bilan tugadi?
Huquqshunoslar, media ekspertlari va kriminologlarning xulosalari:
«Oson pullar» va chegara bilmaslik illyuziyasi: Tez boyib ketgan yosh blogerlar odatda qonundan ustun ekanliklari haqidagi xayolparast tuyg‘ularga beriladi; ijtimoiy tarmoqlardagi daromad va qiziqish pasaygach, ilgarigi hashamatli hayotni saqlab qolish uchun noqonuniy sohalarga aralashib qolish holatlari ko‘p kuzatiladi;
Maxsus xizmatlar nazoratidagi shaxs: Deportatsiya qilingan va turli siyosiy bayonotlar bergan odamlar huquq-tartibot idoralarining doimiy operativ e’tiborida bo‘ladi; bunday holatda har qanday jinoiy xatti-harakat tezda fosh etilishi muqarrar edi;
Sintetik narkotiklarning xavf darajasi: Musodara qilingan sintetika moddalari bugungi kunda yoshlar orasidagi eng xavfli omil hisoblanadi; shu sababli Moldova sudi bu turdagi guruhlarga nisbatan maksimal darajada shafqatsiz jazo tayinlashi kutilmoqda;
Ijtimoiy tarmoqlar uchun saboq: Ushbu voqea arzon xayp va qonunga bepisandlik bilan nom chiqargan internet faollarining yakuni naqadar ayanchli bo‘lishini ko‘rsatuvchi ochiq namuna bo‘ldi.
Nikolay Lebedevning shov-shuvli blogerlik hayoti Kishinyov sudining qamoq eshiklari qarshisida to‘liq barham topdi.
Sizningcha, yoshlar orasida millionlab auditoriyaga ega blogerlarning bunday jinoyatlarga qo‘l urishiga nima sabab bo‘lmoqda — oson boylikka o‘rganishmi yoki mas’uliyatsizlik? Nekoglayga qo‘yilgan 15 yillik jazo bo‘yicha sud qanday qaror chiqaradi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va tarmoqlardagi shov-shuvli jinoyat haqidagi ushbu tahliliy maqolani barcha do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…