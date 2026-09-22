Bloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindi

·37·Dunyo
Bloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 25 yoshli bloger Nekoglay (haqiqiy ismi Nikolay Lebedev) va uning rafiqasi Moldovada giyohvand moddalar savdosida gumonlanib qo‘lga olindi.
  • Kishinyov politsiyasi tomonidan o‘tkazilgan tintuv chog‘ida ularning uylaridan qiymati 450 000 leydan ortiq bo‘lgan giyohvand moddalar musodara qilindi.
  • Ushbu maxsus amaliyot doirasida jami 15 nafar shaxs hibsga olindi va 23 ta jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

Ijtimoiy tarmoqlarda bir paytlar millionlab obunachilarga ega bo‘lgan, keyinchalik esa shov-shuvli mojarolari bilan tanilgan 25 yoshli strimer va bloger Nekoglay (haqiqiy ismi Nikolay Lebedev) o‘z vatani Moldovada juda og‘ir jinoyatda ayblanib qo‘lga olindi. Kishinyov politsiya boshqarmasi tarqatgan rasmiy ma’lumotga ko‘ra, bloger va uning rafiqasi o‘z uylarida o‘tkazilgan tintuv chog‘ida bevosita giyohvandlik vositalarining noqonuniy savdosiga aloqadorlikda gumonlanib qo‘lga olingan. Ushbu keng qamrovli maxsus amaliyot doirasida moldova huquq-tartibot organlari jami 15 nafar shaxsni hibsga olgan bo‘lib, ish bo‘yicha 23 ta jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan va 58 ta ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan.

Tintuvlar davomida umumiy qiymati 450 000 leydan ortiq (qariyb 2,16 million rubl yoki o‘n minglab dollar) bo‘lgan turli sintetik hamda o‘simlik tarkibli og‘ir giyohvand moddalar ashyoviy dalil sifatida musodara qilindi. Agar sudda uning aybi to‘liq isbotlansa, 25 yoshli blogerga 7 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi xavf solmoqda. 2022 yilda Rossiyadan deportatsiya qilingach, siyosiy mavzularga aralashib, Ukrainani qo‘llab-quvvatlagan va dronlar uchun pul yig‘gan Lebedevning hayoti bugungi kunga kelib jinoiy panjara ortida yakunlanishi mumkin.

Xo‘sh, internet yulduzi qanday qilib transmilliy narkotarmoqqa bog‘lanib qoldi, unga nisbatan eng og‘ir jazo chorasi qo‘llaniladimi va ijtimoiy tarmoqlardagi millionlab daromadlar uni nega qutqarib qololmadi?

«Uydagi reyd, 15 nafar gumonlanuvchi va sintetika»: Nekoglay ishining 5 ta asosiy nuqtasi

Kishinyov politsiyasi fosh etgan maxsus amaliyot va blogerning qo‘lga olinishiga oid faktlar:

  • Bloger va rafiqasi hibsda: Kishinyovdagi uyda o‘tkazilgan to‘satdan tintuv chog‘ida Nekoglay va uning turmush o‘rtog‘i narkosavdo gumoni bilan qo‘lga olindi;

  • Keng ko‘lamli jinoiy tarmoq: Tezkor tadbir davomida jami 15 nafar shaxs qo‘lga olingan, ularga nisbatan 23 ta jinoiy ish ochilgan va 58 ta bayonnoma tuzilgan;

  • 450 000 leylik partiya: Tintuv vaqtida sintetik va o‘simlik tabiatli noqonuniy moddalar musodara qilingan;

  • 15 yilgacha qamoq jazosi: Moldova jinoyat qonunchiligiga ko‘ra, giyohvand moddalarni sotish va tarqatish moddasi bo‘yicha bloger 7 yildan 15 yilgacha qamalishi mumkin;

  • Shov-shuvli o‘tmishning davomi: Rossiyadan haydalgan, keyinchalik Ukraina mavzusida piar va xayriya kampaniyalari uyushtirgan sobiq strimer faoliyati tubdan quladi.

Nekoglay xronikasi: TikTok cho‘qqisidan Kishinyov tergov izolatorigacha

Nikolay Lebedevning shov-shuvli karyerasidagi keskin burilishlar:

Davr va bosqichlar

Voqealar rivoji va blogerning harakatlari

Huquqiy oqibatlari

2021–2022 (Moskva davri)

TikTok va Tvitchda millionlab obunachilar, yuqori daromad va ommaviylik

Populyarlik cho‘qqisi

2022 yil noyabr

Dron hujumi ostidagi harbiy ustidan parodiya video chiqarishi

Hibs, jarima va Moldovaga rasman deportatsiya

2022–2024 (Kishinyov davri)

Siyosiy intervyular, Ukraina manfaatiga dronlar uchun mablag‘ yig‘ish

Ijtimoiy va siyosiy provokatsiyalar

2026 yil (Hozirgi holat)

Turmush o‘rtog‘i bilan birga giyohvand moddalar savdosida ayblanishi

Qo‘lga olinish, uydagi tintuvlar va musodara

Jazo ehtimoli

Sud jarayoni va 23 ta jinoyat ishi doirasidagi tergov

7 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etish

Kriminalistika va media ekspertizasi: Nega Nekoglayning karyerasi bunday halokat bilan tugadi?

Huquqshunoslar, media ekspertlari va kriminologlarning xulosalari:

  • «Oson pullar» va chegara bilmaslik illyuziyasi: Tez boyib ketgan yosh blogerlar odatda qonundan ustun ekanliklari haqidagi xayolparast tuyg‘ularga beriladi; ijtimoiy tarmoqlardagi daromad va qiziqish pasaygach, ilgarigi hashamatli hayotni saqlab qolish uchun noqonuniy sohalarga aralashib qolish holatlari ko‘p kuzatiladi;

  • Maxsus xizmatlar nazoratidagi shaxs: Deportatsiya qilingan va turli siyosiy bayonotlar bergan odamlar huquq-tartibot idoralarining doimiy operativ e’tiborida bo‘ladi; bunday holatda har qanday jinoiy xatti-harakat tezda fosh etilishi muqarrar edi;

  • Sintetik narkotiklarning xavf darajasi: Musodara qilingan sintetika moddalari bugungi kunda yoshlar orasidagi eng xavfli omil hisoblanadi; shu sababli Moldova sudi bu turdagi guruhlarga nisbatan maksimal darajada shafqatsiz jazo tayinlashi kutilmoqda;

  • Ijtimoiy tarmoqlar uchun saboq: Ushbu voqea arzon xayp va qonunga bepisandlik bilan nom chiqargan internet faollarining yakuni naqadar ayanchli bo‘lishini ko‘rsatuvchi ochiq namuna bo‘ldi.

Nikolay Lebedevning shov-shuvli blogerlik hayoti Kishinyov sudining qamoq eshiklari qarshisida to‘liq barham topdi.

Sizningcha, yoshlar orasida millionlab auditoriyaga ega blogerlarning bunday jinoyatlarga qo‘l urishiga nima sabab bo‘lmoqda — oson boylikka o‘rganishmi yoki mas’uliyatsizlik? Nekoglayga qo‘yilgan 15 yillik jazo bo‘yicha sud qanday qaror chiqaradi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va tarmoqlardagi shov-shuvli jinoyat haqidagi ushbu tahliliy maqolani barcha do‘stlaringizga ulashing!

Nikolay LebedevNekoglayKishinyov politsiyasiSintetik narkotiklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Bugun, 09:25Tub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaTub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaBugun, 08:53Muhim muloqot: Toqayev Putin bilan bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini kelishib oldiMuhim muloqot: Toqayev Putin bilan bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini kelishib oldiBugun, 08:43Amaliyotchilar isyoni: Bill Geyts atom loyihasidan AQSHning eng yirik giganti chiqib ketdiAmaliyotchilar isyoni: Bill Geyts atom loyihasidan AQSHning eng yirik giganti chiqib ketdiBugun, 08:39Yer sayyorasi shaklini o‘zgartirmoqda: Olimlar qutblarda yuz berayotgan burilishni fosh etdiYer sayyorasi shaklini o‘zgartirmoqda: Olimlar qutblarda yuz berayotgan burilishni fosh etdiBugun, 08:30Parvozdagi olovli sarosima: Sobiq vazir samolyotda kutilmagan yong‘in keltirib chiqardiParvozdagi olovli sarosima: Sobiq vazir samolyotda kutilmagan yong‘in keltirib chiqardiKecha, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?