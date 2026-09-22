16 yil oldingi qora kunlar qaytdi: «Tottenhem» oxirgi o‘rinda, De Zerbi taqdiri nima bo‘ladi?

·14·Sport
16 yil oldingi qora kunlar qaytdi: «Tottenhem» oxirgi o‘rinda, De Zerbi taqdiri nima bo‘ladi?

Angliya Premer-ligasining yangi mavsumida Londonning «Tottenhem» klubi chinakam tarixiy bo‘hronga yuz tutdi. Mashhur ingliz nashri TEAMtalk xabariga ko‘ra, chempionat startidagi halokatli natijalarga qaramay, klub rahbariyati bosh murabbiy Roberto De Zerbini zudlik bilan iste’foga chiqarmaslikka qaror qildi va italiyalik mutaxassisni to‘liq qo‘llab-quvvatlashini bildirdi. «Taqachilar» APLning dastlabki 5 ta turida atigi 2 ochko jamg‘arib, turnir jadvalining eng quyi — 20-pog‘onasiga tushib ketdi.

Bunday sharmandali start londonliklar tarixida oxirgi bor roppa-rosa 16 yil muqaddam, ya’ni 2008 yilda kuzatilgan edi. Shunga qaramay, klub bosslari FIFA kunlaridagi xalqaro tanaffusdan so‘ng jamoa o‘z o‘yinini tubdan yaxshilab, chuqur inqirozdan chiqib ketishiga umid bog‘lamoqda. Biroq vaziyat o‘ta qaltis: terma jamoalar yig‘inidan qaytgach, «Tottenhem»ni 10 oktyabr kuni safarda «Manchester Yunayted»ga qarshi o‘ta og‘ir sinov kutib turibdi.

Xo‘sh, De Zerbi London klubini 2008 yilgi antirekord tuzog‘idan olib chiqa oladimi, «Old Trafford»dagi to‘qnashuv uning taqdiriga so‘nggi nuqtani qo‘yadimi va rahbariyatning sabri yana qanchaga yetadi?

«20-o‘rin, 16 yillik antirekord va FIFA tanaffusi»: «Tottenhem» inqirozining 5 asosiy nuqtasi

London klubi atrofidagi favqulodda vaziyatning eng muhim dalillari:

  • Premer-liganing so‘nggi pog‘onasi: «Tottenhem» 5 ta o‘yinda atigi 2 ochko jamg‘arib, APL jadvalida so‘nggi o‘ringa quladi;

  • 2008 yildan beri kuzatilmagan sharmandalik: Jamoa oxirgi 16 yil ichida chempionat startida bu qadar zaif va qoniqarsiz ko‘rsatkich qayd etmagan edi;

  • Rahbariyatdan kutilmagan ishonch votumi: Muxlislarning keskin noroziligiga qaramay, klub boshliqlari De Zerbiga chiqish eshiklarini ko‘rsatmasdan, uni to‘liq qo‘llab-quvvatlashini e’lon qildi;

  • FIFA kunlari — so‘nggi najot: Klub rahbariyati milliy terma jamoalar tanaffusi vaqtida murabbiy taktik muammolarni bartaraf etishiga va jamoaviy ruhni tiklashiga ishonmoqda;

  • Oldinda «Old Trafford» sinovi: Londonliklarni 10 oktyabr kuni 6-tur doirasida safarda Erik ten Xag yoki yangi raqobatchilar boshqarayotgan «Manchester Yunayted»ga qarshi hayot-mamot jangi kutmoqda.

«Tottenhem»ning APLdagi holati: 2008 yilgi halokat va 2026 yilgi inqiroz taqqosi

Londonliklarning tarixiy antirekordlari va hozirgi ko‘rsatkichlari tahlili:

Mezonlar va parametrlar

2008 yilgi mavsum starti

Joriy mavsum (Roberto De Zerbi davri)

O‘tkazilgan uchrashuvlar soni

5 ta tur

5 ta tur

Jamg‘arilgan ochkolar

2 ochko

Atigi 2 ochko (G‘alabasiz seriya)

Turnir jadvalidagi o‘rni

20-pog‘ona (So‘nggi o‘rin)

20-pog‘ona (Jadvalning eng tubi)

Klub rahbariyati qarori

Tezkor murabbiy o‘zgarishi yuz bergan

De Zerbiga to‘liq ishonch va qo‘llab-quvvatlov

Tanaffusdan keyingi raqib

Turli chempionat raqiblari

«Manchester Yunayted» (10 oktyabr, «Old Trafford»)

Bosh muammo

Hujum va himoyadagi muvozanatsizlik

Murakkab pressing va futbolchilarning moslasha olmasligi

Futbol va taktika ekspertizasi: Nega De Zerbi Londonda boshi berk ko‘chaga kirib qoldi?

APL sharhlovchilari va sport ekspertlarining xulosalari:

  • «De Zerbibol» tizimining sinshi: Italiyalik murabbiyning orqa chiziqdan qisqa paslar bilan chiqib ketish va tavakkalchilikka asoslangan falsafasi «Brayton»da ish bergan bo‘lsa-da, «Tottenhem»ning hozirgi himoyachilari bu bosimga bardosh bera olmayapti va doimiy xatolarga yo‘l qo‘ymoqda;

  • Psixologik tushkunlik va g‘alabasizlik kompleksi: 5 ta turda birorta ham g‘alabaning yo‘qligi jamoa ichidagi o‘z kuchiga bo‘lgan ishonchni so‘ndirgan, bu esa har bir uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida konsentratsiyaning yo‘qolishiga olib kelmoqda;

  • FIFA kunlaridagi risklar: Xalqaro tanaffus murabbiyga taktika ustida ishlash imkonini bersa-da, ko‘plab asosiy futbolchilar o‘z terma jamoalariga ketib qoladi, natijada De Zerbi to‘liq tarkib bilan shug‘ullanish imkoniyatidan mahrum bo‘ladi;

  • «Manchester Yunayted»ga qarshi hal qiluvchi jang: 10 oktyabr kuni safarda bo‘lib o‘tadigan uchrashuv italiyalik mutaxassis uchun rasman «so‘nggi imkoniyat» bo‘lishi mumkin; «Old Trafford»dagi mag‘lubiyat rahbariyatning ishonch limitini tugatib, iste’foni muqarrar qilib qo‘yadi.

Roberto De Zerbining «Tottenhem»dagi kelajagi hozirgi paytda qil ustida turibdi va 10 oktyabrdagi Manchester safari uning Angliyadagi taqdirini hal qiladi.

Sizningcha, «Tottenhem» rahbariyati Roberto De Zerbini iste’foga chiqarmasdan to‘g‘ri qaror qabul qildimi yoki jamoaga zudlik bilan yangi bosh murabbiy kerakmi? «Taqachilar» 10 oktyabr kuni «Manchester Yunayted» maydonidan ochko bilan qayta oladimi? Shaxsiy fikr va tahlillaringizni izohlarda qoldiring hamda APLdagi eng qaynoq voqealar haqidagi ushbu maqolani barcha ingliz futboli ixlosmandlariga ulashing!

TottenhemRoberto De ZerbiAPLManchester Yunayted
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Oltin to‘p – 2026» sensatsiyasi: Lamin Yamal mutlaq peshqadam, Messi kuchli beshlikda«Oltin to‘p – 2026» sensatsiyasi: Lamin Yamal mutlaq peshqadam, Messi kuchli beshlikdaBugun, 06:23«Hakamlarda ayb yo‘q, jamoada rejaning o‘zi yo‘q»: Klod Makelele «Real»ni tanqid qildi«Hakamlarda ayb yo‘q, jamoada rejaning o‘zi yo‘q»: Klod Makelele «Real»ni tanqid qildiBugun, 06:17Arman Sarukyan UFC 331dagi nokautdan so‘ng oktagonga qaytish muddatini e’lon qildiArman Sarukyan UFC 331dagi nokautdan so‘ng oktagonga qaytish muddatini e’lon qildiBugun, 06:104 ta gol va irodali kambek: «Qizilqum» Urganchda «Xorazm»ni 3:1 hisobida taslim etdi!4 ta gol va irodali kambek: «Qizilqum» Urganchda «Xorazm»ni 3:1 hisobida taslim etdi!Bugun, 06:03Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 02:32Rafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadiRafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadiBugun, 02:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi