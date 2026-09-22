16 yil oldingi qora kunlar qaytdi: «Tottenhem» oxirgi o‘rinda, De Zerbi taqdiri nima bo‘ladi?
Angliya Premer-ligasining yangi mavsumida Londonning «Tottenhem» klubi chinakam tarixiy bo‘hronga yuz tutdi. Mashhur ingliz nashri TEAMtalk xabariga ko‘ra, chempionat startidagi halokatli natijalarga qaramay, klub rahbariyati bosh murabbiy Roberto De Zerbini zudlik bilan iste’foga chiqarmaslikka qaror qildi va italiyalik mutaxassisni to‘liq qo‘llab-quvvatlashini bildirdi. «Taqachilar» APLning dastlabki 5 ta turida atigi 2 ochko jamg‘arib, turnir jadvalining eng quyi — 20-pog‘onasiga tushib ketdi.
Bunday sharmandali start londonliklar tarixida oxirgi bor roppa-rosa 16 yil muqaddam, ya’ni 2008 yilda kuzatilgan edi. Shunga qaramay, klub bosslari FIFA kunlaridagi xalqaro tanaffusdan so‘ng jamoa o‘z o‘yinini tubdan yaxshilab, chuqur inqirozdan chiqib ketishiga umid bog‘lamoqda. Biroq vaziyat o‘ta qaltis: terma jamoalar yig‘inidan qaytgach, «Tottenhem»ni 10 oktyabr kuni safarda «Manchester Yunayted»ga qarshi o‘ta og‘ir sinov kutib turibdi.
Xo‘sh, De Zerbi London klubini 2008 yilgi antirekord tuzog‘idan olib chiqa oladimi, «Old Trafford»dagi to‘qnashuv uning taqdiriga so‘nggi nuqtani qo‘yadimi va rahbariyatning sabri yana qanchaga yetadi?
«20-o‘rin, 16 yillik antirekord va FIFA tanaffusi»: «Tottenhem» inqirozining 5 asosiy nuqtasi
London klubi atrofidagi favqulodda vaziyatning eng muhim dalillari:
Premer-liganing so‘nggi pog‘onasi: «Tottenhem» 5 ta o‘yinda atigi 2 ochko jamg‘arib, APL jadvalida so‘nggi o‘ringa quladi;
2008 yildan beri kuzatilmagan sharmandalik: Jamoa oxirgi 16 yil ichida chempionat startida bu qadar zaif va qoniqarsiz ko‘rsatkich qayd etmagan edi;
Rahbariyatdan kutilmagan ishonch votumi: Muxlislarning keskin noroziligiga qaramay, klub boshliqlari De Zerbiga chiqish eshiklarini ko‘rsatmasdan, uni to‘liq qo‘llab-quvvatlashini e’lon qildi;
FIFA kunlari — so‘nggi najot: Klub rahbariyati milliy terma jamoalar tanaffusi vaqtida murabbiy taktik muammolarni bartaraf etishiga va jamoaviy ruhni tiklashiga ishonmoqda;
Oldinda «Old Trafford» sinovi: Londonliklarni 10 oktyabr kuni 6-tur doirasida safarda Erik ten Xag yoki yangi raqobatchilar boshqarayotgan «Manchester Yunayted»ga qarshi hayot-mamot jangi kutmoqda.
«Tottenhem»ning APLdagi holati: 2008 yilgi halokat va 2026 yilgi inqiroz taqqosi
Londonliklarning tarixiy antirekordlari va hozirgi ko‘rsatkichlari tahlili:
Mezonlar va parametrlar
2008 yilgi mavsum starti
Joriy mavsum (Roberto De Zerbi davri)
O‘tkazilgan uchrashuvlar soni
5 ta tur
5 ta tur
Jamg‘arilgan ochkolar
2 ochko
Atigi 2 ochko (G‘alabasiz seriya)
Turnir jadvalidagi o‘rni
20-pog‘ona (So‘nggi o‘rin)
20-pog‘ona (Jadvalning eng tubi)
Klub rahbariyati qarori
Tezkor murabbiy o‘zgarishi yuz bergan
De Zerbiga to‘liq ishonch va qo‘llab-quvvatlov
Tanaffusdan keyingi raqib
Turli chempionat raqiblari
«Manchester Yunayted» (10 oktyabr, «Old Trafford»)
Bosh muammo
Hujum va himoyadagi muvozanatsizlik
Murakkab pressing va futbolchilarning moslasha olmasligi
Futbol va taktika ekspertizasi: Nega De Zerbi Londonda boshi berk ko‘chaga kirib qoldi?
APL sharhlovchilari va sport ekspertlarining xulosalari:
«De Zerbibol» tizimining sinshi: Italiyalik murabbiyning orqa chiziqdan qisqa paslar bilan chiqib ketish va tavakkalchilikka asoslangan falsafasi «Brayton»da ish bergan bo‘lsa-da, «Tottenhem»ning hozirgi himoyachilari bu bosimga bardosh bera olmayapti va doimiy xatolarga yo‘l qo‘ymoqda;
Psixologik tushkunlik va g‘alabasizlik kompleksi: 5 ta turda birorta ham g‘alabaning yo‘qligi jamoa ichidagi o‘z kuchiga bo‘lgan ishonchni so‘ndirgan, bu esa har bir uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida konsentratsiyaning yo‘qolishiga olib kelmoqda;
FIFA kunlaridagi risklar: Xalqaro tanaffus murabbiyga taktika ustida ishlash imkonini bersa-da, ko‘plab asosiy futbolchilar o‘z terma jamoalariga ketib qoladi, natijada De Zerbi to‘liq tarkib bilan shug‘ullanish imkoniyatidan mahrum bo‘ladi;
«Manchester Yunayted»ga qarshi hal qiluvchi jang: 10 oktyabr kuni safarda bo‘lib o‘tadigan uchrashuv italiyalik mutaxassis uchun rasman «so‘nggi imkoniyat» bo‘lishi mumkin; «Old Trafford»dagi mag‘lubiyat rahbariyatning ishonch limitini tugatib, iste’foni muqarrar qilib qo‘yadi.
Roberto De Zerbining «Tottenhem»dagi kelajagi hozirgi paytda qil ustida turibdi va 10 oktyabrdagi Manchester safari uning Angliyadagi taqdirini hal qiladi.
Sizningcha, «Tottenhem» rahbariyati Roberto De Zerbini iste’foga chiqarmasdan to‘g‘ri qaror qabul qildimi yoki jamoaga zudlik bilan yangi bosh murabbiy kerakmi? «Taqachilar» 10 oktyabr kuni «Manchester Yunayted» maydonidan ochko bilan qayta oladimi? Shaxsiy fikr va tahlillaringizni izohlarda qoldiring hamda APLdagi eng qaynoq voqealar haqidagi ushbu maqolani barcha ingliz futboli ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…