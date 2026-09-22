Muhim muloqot: Toqayev Putin bilan bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini kelishib oldi

·26·Dunyo
Muhim muloqot: Toqayev Putin bilan bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini kelishib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozog‘iston Prezidenti Qasim-Jomart Toqayev va Rossiya Prezidenti Vladimir Putin o‘rtasidagi telefon muloqoti chog‘ida davlat rahbarlarining bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlari jadvali va sammitlar rejasi kelishib olindi.
  • Toqayev, shuningdek, Putinni Rossiya Davlat Dumasiga o‘tkazilgan saylovlarning muvaffaqiyatli yakunlangani bilan tabrikladi.

Markaziy Osiyo mintaqasi va Yevroosiyo maydonidagi geosiyosiy jarayonlar fonida Qozog‘iston va Rossiya yetakchilari o‘rtasida navbatdagi muhim strategik aloqa o‘rnatildi. Qozog‘iston Prezidenti matbuot xizmati tarqatgan rasmiy ma’lumotga ko‘ra, davlat rahbari Qasim-Jomart Toqayev va Rossiya Prezidenti Vladimir Putin o‘rtasida telefon muloqoti bo‘lib o‘tdi. Muzokaralar chog‘ida ikki tomonlama munosabatlarning eng muhim yo‘nalishlari ko‘rib chiqildi hamda eng asosiysi — davlat rahbarlarining bo‘lajak yuzma-yuz uchrashuvlari jadvali va oliy darajadagi sammitlar rejasi belgilab olindi.

Muloqot davomida Toqayev Rossiya yetakchisini Davlat Dumasiga o‘tkazilgan saylovlarning muvaffaqiyatli yakunlangani bilan shaxsan yana bir bor samimiy qutlab, ovoz berish jarayoni yuqori tashkilotchilik ruhida o‘tganini alohida e’tirof etdi. Qozog‘iston prezidenti Rossiya parlamentining yangi tarkibiga mamlakat ravnaqi va fuqarolar manfaati yo‘lida samarali faoliyat tiladi. Ushbu muloqotga qadar Toqayev Putinga rasmiy tabrik telegrammasini ham yo‘llagan edi.

Xo‘sh, Ostona va Moskva yetakchilari qaysi xalqaro platformalarda uchrashishga tayyorgarlik ko‘rmoqda, bo‘lajak muzokaralar kun tartibida qanday iqtisodiy-siyosiy masalalar turibdi va Markaziy Osiyodagi muvozanat qanday shakllanadi?

«Oliy darajadagi rejalar, parlament saylovlari va hamkorlik»: Muloqotning 5 ta asosiy nuqtasi

Qozog‘iston va Rossiya yetakchilari muloqotidan eng muhim rasmiy ma’lumotlar:

  • Bo‘lajak uchrashuvlar jadvali kelishildi: Prezidentlar yaqin istiqbolda bo‘lib o‘tadigan oliy darajadagi yuzma-yuz uchrashuvlar grafigini tasdiqlab oldi;

  • Davlat Dumasi saylovlariga munosabat: Toqayev Putinni saylov kampaniyasi muvaffaqiyatli tashkil etilgani bilan shaxsan tabrikladi;

  • Yangi parlamentga tilaklar: Qozog‘iston rahbari Rossiya parlamentining yangi chaqirig‘iga samarali qonunchilik ishlarini tiladi;

  • Ikki tomonlama hamkorlik muhokamasi: Savdo-iqtisodiy, transport-logistika va mintaqaviy xavfsizlik bo‘yicha muhim masalalar muhokama qilindi;

  • Telegrammadan so‘nggi mustahkamlash: Telefon orqali muloqot avvalroq yuborilgan rasmiy tabrik telegrammasining mantiqiy va iliq davomi bo‘ldi.

Qozog‘iston — Rossiya munosabatlari: Muloqot kun tartibi va ko‘rsatkichlari

Yetakchilar o‘rtasidagi so‘nggi muloqotning asosiy parametrlari:

Mezonlar va yo‘nalishlar

Muloqot tafsilotlari va qayd etilgan holat

Muloqot formati

Davlat rahbarlarining telefon orqali so‘zlashuvi

Axborot manbasi

Qozog‘iston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati

Asosiy siyosiy mavzu

Rossiya Davlat Dumasiga saylovlarning yakunlari

Erishilgan bosh kelishuv

Bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlar jadvalini belgilash

Muhokama qilingan sohalar

Ko‘p qirrali qozoq-rus sherikligi va strategik aloqalar

Diplomatik qadamlar

Rasmiy tabrik telegrammasi ortidan to‘g‘ridan to‘g‘ri telefon muloqoti

Geosiyosat va mintaqaviy siyosat ekspertizasi: Nega bu muloqot katta ahamiyatga ega?

Xalqaro diplomatiya kuzatuvchilari va siyosiy tahlilchilarning xulosalari:

  • Ostonaning ko‘pvektorli diplomatiyasi: Qozog‘iston G‘arb va Osiyo davlatlari bilan faol aloqalarni rivojlantirish bilan birga, mintaqadagi eng uzun chegaraga ega qo‘shnisi Rossiya bilan pragmatik va barqaror munosabatlarni saqlab qolishga ustuvor ahamiyat bermoqda;

  • Iqtisodiy va logistik zanjirlar: Sanksiyalar va global savdo o‘zgarishlari davrida transport yo‘laklari (xususan, Shimol-Janub yo‘nalishi), gaz va neft tranziti masalalari muntazam ravishda oliy darajadagi muvofiqlashtirishni talab qiladi;

  • Saylovlardan keyingi barqarorlik signali: Duma saylovlaridan so‘ng Toqayevning birinchilardan bo‘lib munosabat bildirishi Moskva va Ostona o‘rtasidagi ishonchli siyosiy muloqot uzilib qolmaganini ko‘rsatuvchi muhim diplomatik ishoradir;

  • Bo‘lajak sammitlarga tayyorgarlik: Kelishilgan jadval SHHT, MDH va Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasidagi bo‘lajak yig‘ilishlar oldidan pozitsiyalarni aniqlashtirib olishga xizmat qiladi.

Vladimir Putin va Qasim-Jomart Toqayev o‘rtasidagi mazkur muloqot Markaziy Osiyo va qo‘shni hududlardagi barqarorlik uchun muhim siyosiy qadam bo‘ldi.

Sizningcha, Qozog‘iston va Rossiya yetakchilarining bo‘lajak yuzma-yuz uchrashuvlarida mintaqaviy savdo va logistika bo‘yicha qanday yangi kelishuvlarga erishiladi? Ostonaning ko‘p tomonlama tashqi siyosatiga qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Markaziy Osiyo siyosatiga oid ushbu muhim tahliliy maqolani do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Qasim-Jomart ToqayevVladimir PutinQozog‘iston-Rossiya munosabatlariMarkaziy Osiyo geosiyosi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Bugun, 09:25Bloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBugun, 08:59Tub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaTub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaBugun, 08:53Amaliyotchilar isyoni: Bill Geyts atom loyihasidan AQSHning eng yirik giganti chiqib ketdiAmaliyotchilar isyoni: Bill Geyts atom loyihasidan AQSHning eng yirik giganti chiqib ketdiBugun, 08:39Yer sayyorasi shaklini o‘zgartirmoqda: Olimlar qutblarda yuz berayotgan burilishni fosh etdiYer sayyorasi shaklini o‘zgartirmoqda: Olimlar qutblarda yuz berayotgan burilishni fosh etdiBugun, 08:30Parvozdagi olovli sarosima: Sobiq vazir samolyotda kutilmagan yong‘in keltirib chiqardiParvozdagi olovli sarosima: Sobiq vazir samolyotda kutilmagan yong‘in keltirib chiqardiKecha, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?