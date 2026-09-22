Tub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqda

·38·Dunyo
Tub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozog‘iston va Janubiy Koreya o‘rtasida qiymati qariyb 19 milliard dollarga teng tijoriy bitimlar imzolandi, bu hamkorlikni «kelajakka yo‘naltirilgan har tomonlama strategik sheriklik» maqomiga ko‘tardi.
  • Ushbu kelishuvlar doirasida tomonlar xomashyo almashish modelidan voz kechib, yuqori qo‘shimcha qiymatli mahsulotlarni birgalikda ishlab chiqarishga o‘tmoqda.

Markaziy Osiyo va Sharqiy Osiyoning yetakchi davlatlari o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar sifat jihatidan yangi, strategik bosqichga qadam qo‘ydi. Qozog‘iston Prezidenti Qasim-Jomart Toqayevning Janubiy Koreyaga amalga oshirgan tarixiy tashrifi doirasida Seulda Prezident Li Chje Myon bilan o‘tkazilgan oliy darajadagi muzokaralar, «Markaziy Osiyo — Koreya Respublikasi» sammiti hamda texnologik gigantlar rahbarlari bilan uchrashuvlar yakunida umumiy qiymati qariyb 19 milliard dollarni tashkil etuvchi yirik tijoriy bitimlar imzolandi.

Eng muhimi, ikki tomonlama munosabatlar rasman «kelajakka yo‘naltirilgan har tomonlama strategik sheriklik» maqomiga ko‘tarildi. Mazkur raqamlar ortida hamkorlik falsafasining tubdan o‘zgarishi yotibdi: tomonlar oddiygina xomashyo almashish modelidan voz kechib, yuqori qo‘shimcha qiymatga ega mahsulotlarni birgalikda ishlab chiqarish va Koreyaning ilg‘or texnologiyalarini mamlakatga olib kirish formatiga o‘tmoqda. Qozog‘istonda allaqachon to‘plangan koreys investitsiyalari 12 milliard dollardan oshgan bo‘lib, 1000 dan ortiq qo‘shma korxona faoliyat yuritmoqda.

Yangi kelishuvlarga muvofiq, endilikda Qozog‘istonda nafaqat avtomobillar yig‘iladi, balki o‘rindiqlar, simlar, eshiklar va bamperlar kabi butlovchi qismlar to‘liq mahalliylashtiriladi. Bundan tashqari, Qorachag‘anoqda 6 milliard dollarlik ulkan gaz zavodi qad rostlaydi hamda yarimo‘tkazgichlar va akkumulatorlar uchun o‘ta muhim bo‘lgan kamyob metallarni chuqur qayta ishlash yo‘lga qo‘yiladi.

Xo‘sh, Seul nega Xitoyga qaramlikni kamaytirish uchun aynan Qozog‘iston resurslariga tayanmoqda, 19 milliardlik investitsiya Markaziy Osiyo avtosanoatini qanday o‘zgartiradi va Ostona qisqa vaqtda yuqori texnologik davlatga aylana oladimi?

«Xomashyo emas — texnologiya, 6 milliardlik gaz zavodi va kamyob metallar»: Tarixiy tashrifning 5 muhim nuqtasi

Seuldagi sammit va imzolangan shartnomalardan eng asosiy strategik faktlar:

  • 19 milliard dollarlik paket: Tomonlar mashinasozlik, energetika va ilg‘or texnologiyalar sohasida rekord miqdordagi tijoriy bitimlarga qo‘l qo‘ydi;

  • «Resurslar — texnologiyalar — sanoat» formulasi: Prezident Toqayev taklif etgan ushbu model doirasida mahsulotlarni faqat eksport qilish emas, balki barcha ishlab chiqarish bosqichlarini mamlakat ichida yakunlash ko‘zda tutilgan;

  • Avtomobilsozlikda to‘liq mahalliylashtirish: Olmaota va Qo‘stanayda Kia va Hyundai modellari uchun o‘rindiqlar, disklar, eshiklar va bamperlar ishlab chiqaruvchi lokalizatsiya markazlari ochiladi;

  • Qorachag‘anoqdagi 6 milliardlik loyiha: «QazaqGaz» va «Hyundai Engineering» hamkorligida ulkan gaz-kimyo zavodi quriladi va u 2030 yilgacha ishga tushiriladi;

  • Kritik minerallar va mikrochiplar bazasi: Janubiy Koreyada strategik sanalgan 10 turdagi barcha kamyob metallar bo‘yicha Qozog‘istonda qo‘shma qayta ishlash korxonalari va Olmaotada Ilmiy-tadqiqot markazi tashkil etiladi.

Qozog‘iston — Janubiy Koreya: Iqtisodiy va texnologik hamkorlik ko‘rsatkichlari

Tomonlar o‘rtasidagi joriy savdo va yangi loyihalar ko‘rsatkichi:

Mezonlar va yo‘nalishlar

Hozirgi holat va ko‘rsatkichlar

2026–2030 yillarga mo‘ljallangan yangi maqsadlar

Hamkorlik maqomi

Strategik sheriklik

Kelajakka yo‘naltirilgan har tomonlama strategik sheriklik

Imzolangan shartnomalar

Muntazam iqtisodiy savdo

Qariyb 19 milliard dollarlik tijoriy paket

O‘zaro tovar ayirboshlash

2025 yilda 3,17 mlrd $ (2026 1-yarim yillik: 1,3 mlrd $)

Tovar ayirboshlash hajmini ikki baravarga oshirish

Avtomobilsozlik tarmog‘i

Yiliga 170 ming avto yig‘ish (Asosan SKD yig‘uv)

Butlovchi qismlarni to‘liq mahalliylashtirish va yangi Tucson

Kamyob va noyob metallar

Faqat ruda shaklidagi xomashyo eksporti

Akkumulator va chiplar uchun tayyor komponentlar ishlab chiqarish

Energetika sohasi

To‘g‘ridan to‘g‘ri neft-gaz savdosi

Qorachag‘anoqda 6 mlrd dollarlik gaz zavodi (2030 yilgacha)

Koreya investitsiyalari hajmi

12 milliard dollardan ortiq jamg‘arilgan mablag‘

Sanoat klasterlari va aqlli shahar texnologiyalari ekspansiyasi

Geosiyosat va sanoat ekspertizasi: Nega bu bitimlar Markaziy Osiyo uchun burilish nuqtasi?

Xalqaro iqtisodchilar va xavfsizlik bo‘yicha ekspertlarning xulosalari:

  • Xitoy ta’minot zanjiridan muqobil izlash: Janubiy Koreya mikrochiplar, yarimo‘tkazgichlar va elektromobillar uchun zarur bo‘lgan noyob metallar bo‘yicha Pekinga haddan tashqari qaram edi; Qozog‘iston resurslariga chiqish Seulga o‘z milliy xavfsizligini ta’minlash imkoniyatini yaratadi;

  • «Xomashyo qarg‘ishi»dan chiqish imkoniyati: Ostona shunchaki neft va uran qazib oluvchi davlat bo‘lib qolishni istamaydi; Koreya bilan sheriklik orqali bir avlod davomida qoloq davlatdan global texnologik derjavaga aylangan davlatning nou-xau va ishlab chiqarish madaniyatini to‘g‘ridan to‘g‘ri o‘zlashtirish imkoniyati tug‘ilmoqda;

  • Markaziy Osiyo logistika markazi: Yevropa va Osiyo o‘rtasidagi an’anaviy yo‘llar geosiyosiy to‘siqlarga duch kelayotgan bir paytda, Koreya Markaziy Osiyo transport yo‘laklarini rivojlantirishdan manfaatdor;

  • Qo‘shni respublikalar uchun ijobiy effekt: Qozog‘istonda yirik gaz-kimyo zavodi va koreys avtobutlovchi qismlari bazasining yaratilishi butun mintaqa, xususan O‘zbekiston avtosanoati va elektrotexnika tarmoqlari uchun ham qo‘shimcha integratsiya imkoniyatlarini kengaytiradi.

Qozog‘iston va Janubiy Koreyaning 19 milliard dollarlik mazkur ulkan sakrashi mintaqa iqtisodiyotini xomashyoga qaramlikdan yuqori texnologiyalar davri sari dadil boshlamoqda.

Sizningcha, Qozog‘iston Janubiy Koreya texnologiyalari yordamida yaqin yillarda mikrochiplar va yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqaruvchi sanoat markaziga aylana oladimi? Toqayev ilgari surgan «xomashyo o‘rniga tayyor mahsulot» strategiyasi qanchalik samara beradi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mintaqamiz iqtisodiy kelajagiga oid ushbu muhim tahlilni barcha do‘stlaringiz va soha ixlosmandlariga ulashing!

Qozog‘istonJanubiy KoreyaToqayevQazakGaz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Bugun, 09:25Bloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBugun, 08:59Muhim muloqot: Toqayev Putin bilan bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini kelishib oldiMuhim muloqot: Toqayev Putin bilan bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini kelishib oldiBugun, 08:43Amaliyotchilar isyoni: Bill Geyts atom loyihasidan AQSHning eng yirik giganti chiqib ketdiAmaliyotchilar isyoni: Bill Geyts atom loyihasidan AQSHning eng yirik giganti chiqib ketdiBugun, 08:39Yer sayyorasi shaklini o‘zgartirmoqda: Olimlar qutblarda yuz berayotgan burilishni fosh etdiYer sayyorasi shaklini o‘zgartirmoqda: Olimlar qutblarda yuz berayotgan burilishni fosh etdiBugun, 08:30Parvozdagi olovli sarosima: Sobiq vazir samolyotda kutilmagan yong‘in keltirib chiqardiParvozdagi olovli sarosima: Sobiq vazir samolyotda kutilmagan yong‘in keltirib chiqardiKecha, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?