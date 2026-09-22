23 metrdan ajal parvozi: Hindistonda 4 nafar talaba bo‘lgan BMW estakadadan qulab tushdi

·1·Dunyo
23 metrdan ajal parvozi: Hindistonda 4 nafar talaba bo‘lgan BMW estakadadan qulab tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hindistonda ichida to‘rt nafar talaba bo‘lgan BMW avtomobili estakada devorini buzib o‘tib, 23 metr balandlikdan qulab tushdi.
  • Ushbu fojia natijasida 3 nafar talaba voqea joyida halok bo‘ldi, yana bir nafari og‘ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi.
  • Politsiya dastlabki xulosalariga ko‘ra, avtomobil soatiga kamida 120 km tezlikda harakatlangan.

Hindistonda butun jamoatchilikni larzaga solgan va ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lgan mudhish yo‘l-transport hodisasi yuz berdi. Ichida to‘rt nafar talaba bo‘lgan yuqori tezlikdagi BMW rusumli yengil avtomobili estakada devorini buzib o‘tib, naq 23 metr balandlikdan (ko‘p qavatli bino balandligiga teng masofadan) pastga quladi. Ushbu fojiali holat kuzatuv kameralari tasmasiga muhrlanib qolgan bo‘lib, avtohalokat aks etgan videolavha tarmoqlarda tezkorlik bilan tarqaldi.

Mahalliy OAV ma’lumotlariga ko‘ra, yoshlar tungi sayrdan qaytayotgan paytda haydovchi boshqaruvni yo‘qotib, estakadaning beton va metall himoya to‘siqlarini kuchli zarb bilan sindirib o‘tgan hamda qurilayotgan avtoturargoh hududiga sarosar qulagan. Zarba shu qadar kuchli bo‘lganki, mashinadagi 3 nafar talaba voqea joyida hayotdan ko‘z yumgan, yana bir nafari esa o‘ta og‘ir ahvolda shifoxonaning jonlantirish bo‘limiga yetkazilgan. Politsiyaning dastlabki xulosalariga ko‘ra, avtoulov soatiga kamida 120 km tezlikda harakatlangan bo‘lishi mumkin.

Xo‘sh, yosh haydovchining tavakkalchiligi va tungi yuqori tezlik qanday qilib tuzatib bo‘lmas fojiaga aylandi, estakadalardagi xavfsizlik to‘siqlari bunday zarbalarga nega dosh bera olmaydi va og‘ir ahvoldagi talabaning hayotini saqlab qolish mumkinmi?

«120 km/soat tezlik, parchalangan to‘siq va 3 qurbon»: Hodisaning 5 ta asosiy nuqtasi

Hindistondagi dahshatli YTH bo‘yicha aniqlangan eng muhim faktlar:

  • 23 metrlik qulash: Katta tezlikdagi mashina estakada himoya devorini buzib, qurilayotgan avtoturargohga qulab tushdi;

  • 3 nafar talabaning o‘limi: Salonda bo‘lgan 4 nafar talabaning 3 nafari olingan og‘ir jarohatlar oqibatida voqea joyida vafot etdi;

  • Bir kishi hayot uchun kurashmoqda: Tirik qolgan yagona talaba og‘ir tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan va shifokorlar nazoratida qolmoqda;

  • Tungi sayr fojiasi: Yoshlar kechki vaqt shahar bo‘ylab aylanishdan qaytayotganda ushbu falokatga yo‘liqqan;

  • Soatiga 120 km tezlik: Politsiya ekspertizasi mashina belgilangan me’yorlardan ancha baland tezlikda harakatlanganini taxmin qilmoqda.

Hindistondagi YTH: Hodisa tafsilotlari va statistik ko‘rsatkichlar

Fojiali avtohalokat tafsilotlari tahlili:

Mezonlar va parametrlar

Hodisa tafsilotlari va qayd etilgan holatlar

Hodisa yuz bergan joy

Yo‘l estakadasi (Hindiston)

Qulash balandligi

23 metr (taxminan 7-8 qavatli bino balandligi)

Avtomobil rusumi

BMW

Yo‘lovchilar tarkibi

4 nafar talaba

Talofatlar ko‘lami

3 nafar halok bo‘lgan, 1 nafar og‘ir yarador

Taxminiy harakat tezligi

Soatiga 120 km atrofida

Qulagan nuqtasi

Qurilayotgan avtoturargoh maydoni

Yo‘l xavfsizligi va kriminalistika ekspertizasi: Nega ko‘prik va estakadalarda tezlik o‘lim bilan tugaydi?

Yo‘l harakati xavfsizligi mutaxassislari va ekspertlarning xulosalari:

  • Inersiya va kinetik energiya kuchi: 120 km/soat tezlikda harakatlanayotgan bir necha tonnalik og‘ir avtomobil burilish yoki to‘siqqa urilganda kinetik zarba kuchi bir necha barobarga oshadi; hatto qalin beton to‘siqlar ham bunday to‘g‘ridan to‘g‘ri zarbaga dosh bera olmaydi;

  • «Bo‘sh yo‘l» effekti va tungi illyuziya: Kechasi yo‘llarning bo‘shligi yosh haydovchilarda soxta xavfsizlik tuyg‘usini paydo qiladi va tezlikni oshirishga undaydi; biroq tungi ko‘rish masofasining qisqarishi reaksiya vaqtini keskin kamaytiradi;

  • Estakadalarda xato uchun joy yo‘qligi: Oddiy yo‘lda mashina yo‘l chetiga chiqib to‘xtashi mumkin, ammo estakada va ko‘priklarda har qanday boshqaruv yo‘qotilishi to‘g‘ridan to‘g‘ri pastga qulash va muqarrar o‘lim bilan yakunlanadi;

  • Infratuzilma nazorati: Bu kabi hodisalar ko‘prik va estakadalarda qo‘shimcha mustahkamlangan metall to‘siqlar o‘rnatish hamda tezlikni nazorat qiluvchi avtomatlashtirilgan kameralarni ko‘paytirish naqadar zarurligini ko‘rsatmoqda.

Ushbu fojia tasvirlangan dahshatli videolavha yo‘llardagi ortiqcha tezlik va beparvolik soniyalar ichida inson umriga zomin bo‘lishi mumkinligidan yana bir bor jiddiy ogohlantirmoqda.

Sizningcha, ko‘prik va estakadalarda bunday ayanchli hodisalarning oldini olish uchun nima qilish kerak — baland va mustahkam beton to‘siqlar qurishmi yoki tungi vaqtda tezlikni oshirganlik uchun jazoni keskinlashtirishmi? Shaxsiy fikrlaringizni izohlarda qoldiring va barcha haydovchilarni ogohlikka chorlovchi ushbu maqolani yaqinlaringizga ulashing!

BMWEstakadaXindistonavtohalokat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Bugun, 09:25Bloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBugun, 08:59Tub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaTub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaBugun, 08:53Muhim muloqot: Toqayev Putin bilan bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini kelishib oldiMuhim muloqot: Toqayev Putin bilan bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini kelishib oldiBugun, 08:43Amaliyotchilar isyoni: Bill Geyts atom loyihasidan AQSHning eng yirik giganti chiqib ketdiAmaliyotchilar isyoni: Bill Geyts atom loyihasidan AQSHning eng yirik giganti chiqib ketdiBugun, 08:39Yer sayyorasi shaklini o‘zgartirmoqda: Olimlar qutblarda yuz berayotgan burilishni fosh etdiYer sayyorasi shaklini o‘zgartirmoqda: Olimlar qutblarda yuz berayotgan burilishni fosh etdiBugun, 08:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?