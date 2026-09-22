23 metrdan ajal parvozi: Hindistonda 4 nafar talaba bo‘lgan BMW estakadadan qulab tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hindistonda ichida to‘rt nafar talaba bo‘lgan BMW avtomobili estakada devorini buzib o‘tib, 23 metr balandlikdan qulab tushdi.
- Ushbu fojia natijasida 3 nafar talaba voqea joyida halok bo‘ldi, yana bir nafari og‘ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi.
- Politsiya dastlabki xulosalariga ko‘ra, avtomobil soatiga kamida 120 km tezlikda harakatlangan.
Hindistonda butun jamoatchilikni larzaga solgan va ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lgan mudhish yo‘l-transport hodisasi yuz berdi. Ichida to‘rt nafar talaba bo‘lgan yuqori tezlikdagi BMW rusumli yengil avtomobili estakada devorini buzib o‘tib, naq 23 metr balandlikdan (ko‘p qavatli bino balandligiga teng masofadan) pastga quladi. Ushbu fojiali holat kuzatuv kameralari tasmasiga muhrlanib qolgan bo‘lib, avtohalokat aks etgan videolavha tarmoqlarda tezkorlik bilan tarqaldi.
Mahalliy OAV ma’lumotlariga ko‘ra, yoshlar tungi sayrdan qaytayotgan paytda haydovchi boshqaruvni yo‘qotib, estakadaning beton va metall himoya to‘siqlarini kuchli zarb bilan sindirib o‘tgan hamda qurilayotgan avtoturargoh hududiga sarosar qulagan. Zarba shu qadar kuchli bo‘lganki, mashinadagi 3 nafar talaba voqea joyida hayotdan ko‘z yumgan, yana bir nafari esa o‘ta og‘ir ahvolda shifoxonaning jonlantirish bo‘limiga yetkazilgan. Politsiyaning dastlabki xulosalariga ko‘ra, avtoulov soatiga kamida 120 km tezlikda harakatlangan bo‘lishi mumkin.
Xo‘sh, yosh haydovchining tavakkalchiligi va tungi yuqori tezlik qanday qilib tuzatib bo‘lmas fojiaga aylandi, estakadalardagi xavfsizlik to‘siqlari bunday zarbalarga nega dosh bera olmaydi va og‘ir ahvoldagi talabaning hayotini saqlab qolish mumkinmi?
«120 km/soat tezlik, parchalangan to‘siq va 3 qurbon»: Hodisaning 5 ta asosiy nuqtasi
Hindistondagi dahshatli YTH bo‘yicha aniqlangan eng muhim faktlar:
23 metrlik qulash: Katta tezlikdagi mashina estakada himoya devorini buzib, qurilayotgan avtoturargohga qulab tushdi;
3 nafar talabaning o‘limi: Salonda bo‘lgan 4 nafar talabaning 3 nafari olingan og‘ir jarohatlar oqibatida voqea joyida vafot etdi;
Bir kishi hayot uchun kurashmoqda: Tirik qolgan yagona talaba og‘ir tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan va shifokorlar nazoratida qolmoqda;
Tungi sayr fojiasi: Yoshlar kechki vaqt shahar bo‘ylab aylanishdan qaytayotganda ushbu falokatga yo‘liqqan;
Soatiga 120 km tezlik: Politsiya ekspertizasi mashina belgilangan me’yorlardan ancha baland tezlikda harakatlanganini taxmin qilmoqda.
Hindistondagi YTH: Hodisa tafsilotlari va statistik ko‘rsatkichlar
Fojiali avtohalokat tafsilotlari tahlili:
Mezonlar va parametrlar
Hodisa tafsilotlari va qayd etilgan holatlar
Hodisa yuz bergan joy
Yo‘l estakadasi (Hindiston)
Qulash balandligi
23 metr (taxminan 7-8 qavatli bino balandligi)
Avtomobil rusumi
BMW
Yo‘lovchilar tarkibi
4 nafar talaba
Talofatlar ko‘lami
3 nafar halok bo‘lgan, 1 nafar og‘ir yarador
Taxminiy harakat tezligi
Soatiga 120 km atrofida
Qulagan nuqtasi
Qurilayotgan avtoturargoh maydoni
Yo‘l xavfsizligi va kriminalistika ekspertizasi: Nega ko‘prik va estakadalarda tezlik o‘lim bilan tugaydi?
Yo‘l harakati xavfsizligi mutaxassislari va ekspertlarning xulosalari:
Inersiya va kinetik energiya kuchi: 120 km/soat tezlikda harakatlanayotgan bir necha tonnalik og‘ir avtomobil burilish yoki to‘siqqa urilganda kinetik zarba kuchi bir necha barobarga oshadi; hatto qalin beton to‘siqlar ham bunday to‘g‘ridan to‘g‘ri zarbaga dosh bera olmaydi;
«Bo‘sh yo‘l» effekti va tungi illyuziya: Kechasi yo‘llarning bo‘shligi yosh haydovchilarda soxta xavfsizlik tuyg‘usini paydo qiladi va tezlikni oshirishga undaydi; biroq tungi ko‘rish masofasining qisqarishi reaksiya vaqtini keskin kamaytiradi;
Estakadalarda xato uchun joy yo‘qligi: Oddiy yo‘lda mashina yo‘l chetiga chiqib to‘xtashi mumkin, ammo estakada va ko‘priklarda har qanday boshqaruv yo‘qotilishi to‘g‘ridan to‘g‘ri pastga qulash va muqarrar o‘lim bilan yakunlanadi;
Infratuzilma nazorati: Bu kabi hodisalar ko‘prik va estakadalarda qo‘shimcha mustahkamlangan metall to‘siqlar o‘rnatish hamda tezlikni nazorat qiluvchi avtomatlashtirilgan kameralarni ko‘paytirish naqadar zarurligini ko‘rsatmoqda.
Ushbu fojia tasvirlangan dahshatli videolavha yo‘llardagi ortiqcha tezlik va beparvolik soniyalar ichida inson umriga zomin bo‘lishi mumkinligidan yana bir bor jiddiy ogohlantirmoqda.
Sizningcha, ko‘prik va estakadalarda bunday ayanchli hodisalarning oldini olish uchun nima qilish kerak — baland va mustahkam beton to‘siqlar qurishmi yoki tungi vaqtda tezlikni oshirganlik uchun jazoni keskinlashtirishmi? Shaxsiy fikrlaringizni izohlarda qoldiring va barcha haydovchilarni ogohlikka chorlovchi ushbu maqolani yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…