Kuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdi

·71·Sport
Kuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Nagoyadagi XX yozgi Osiyo o‘yinlarining ikkinchi kuni yakunlariga ko‘ra, Xitoy Xalq Respublikasi 23 ta oltin medal bilan umumiy jadvalda mutlaq yetakchilikni qo‘lga oldi.
  • Mezbon Yaponiya va Janubiy Koreya kuchli uchlikni band etib turibdi, Qozog‘iston 4 ta oltin bilan 4-o‘ringa ko‘tarilgan.

Yaponiyaning Nagoya shahri mezbonligida o‘tayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarining dastlabki ikki kuni qit’a sporti xaritasidagi keskin raqobatni yaqqol namoyon etdi. 29 ta mamlakat delegatsiyasi kamida bittadan medalga ega chiqqan turnirning ikkinchi kuni yakunlariga ko‘ra, Xitoy Xalq Respublikasi raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmay, mutlaq yetakchilikni qo‘lga oldi. Birgina kun davomida 12 ta oliy mukofotni rasmiylashtirgan Chin yurti vakillari 23 ta oltin bilan umumiy jadvalni zabt etmoqda. Mezbon Yaponiya (8 ta oltin) va Janubiy Koreya (5 ta oltin) an’anaviy ravishda kuchli uchlikni band etib turibdi.

Markaziy Osiyo jamoalari orasida esa Qozog‘iston 4 ta oltin bilan sensatsion tarzda 4-o‘ringa ko‘tarilgan bo‘lsa, O‘zbekiston milliy terma jamoasi karatechi Abdulvahob Rashidovning shohsupa cho‘qqisiga chiqishi evaziga hisobidagi medallar jamg‘armasini boyitib, Myanma bilan birgalikda kuchli o‘nlikdan joy oldi (9-10-o‘rinlar). Termamiz aktivda to‘liq medallar to‘plami — 1 ta oltin, 1 ta kumush va 1 ta bronza mavjud.

Xo‘sh, O‘zbekiston delegatsiyasi kurash, boks va dzyudo bahslari boshlanishi bilan kuchli beshlikka kira oladimi, Xitoyning rekord marshini kimdir to‘xtata oladimi va 3-kun bahslari qaysi sportchilarimizga yangi g‘alabalarni va’da qilmoqda?

«Xitoydan 23 ta oltin, Qozog‘istonning shturmi va O‘zbekiston zaxirasi»: 2-kunning 5 asosiy ko‘rsatkichi

Nagoyadagi Osiyo o‘yinlarining ikkinchi kunida qayd etilgan eng muhim statistik holatlar:

  • Xitoyning mislsiz bosimi: Chin yurti sportchilari 23 ta oltin, 10 ta kumush va 5 ta bronza (jami 38 ta medal) jamg‘arib, ta’qibchilaridan ikki karradan ziyod farq bilan oldinda bormoqda;

  • O‘zbekistonning to‘liq to‘plami: Delegatsiyamiz hisobida hozircha 1 ta oltin, 1 ta kumush va 1 ta bronza mavjud bo‘lib, jamoa umumjamoa hisobida 9-10-o‘rinlarni band etib turibdi;

  • Rashidov effekti: Abdulvahob Rashidovning karate bo‘yicha mezbonni taslim etib olgan oltin medali O‘zbekistonga top-10 talikka kirish imkonini berdi;

  • Qo‘shnilar raqobati: Qozog‘iston 4 ta oltin bilan mustahkam 4-pog‘onada bormoqda, Qirg‘iziston 3 ta bronza bilan 20-o‘rinda, Tojikiston esa 1 ta bronzaga ega;

  • 29 davlat shohsupada: Ikkinchi kun yakunlariga ko‘ra, Osiyoning jami 29 ta milliy olimpiya qo‘mitasi sovrindorlar safiga kirishga ulgurdi.

XX yozgi Osiyo o‘yinlari (Nagoya): 2-kundan keyingi umumjamoa medallar jadvali

Yetakchi davlatlar va Markaziy Osiyo vakillarining reytingdagi ko‘rsatkichlari taqqosi:

O‘rni

Davlat / Delegatsiya

Oltin

Kumush

Bronza

Jami medallar

1

Xitoy Xalq Respublikasi

23

10

5

38

2

Yaponiya (Mezbon)

8

12

12

32

3

Koreya Respublikasi

5

3

15

23

4

Qozog‘iston

4

1

3

8

...

...

...

...

...

...

9-10

O‘zbekiston

1

1

1

3

9-10

Myanma

1

1

1

3

...

...

...

...

...

...

20

Qirg‘iziston

0

0

3

3

29

Tojikiston

0

0

1

1

Sport ekspertizasi: Nega O‘zbekistonning haqiqiy yurishi endi boshlanadi?

Xalqaro tahlilchilar va milliy sport sharhlovchilarining xulosalari:

  • «Og‘ir artilleriya» hali maydonga tushmadi: Osiyo o‘yinlarining dastlabki kunlarida ko‘proq suzish, gimnastika va ayrim yakkakurash turlari o‘tkazildi; O‘zbekistonning asosiy «medal fabrikalari» hisoblangan boks, erkin va yunon-rum kurashi, og‘ir atletika va taekvondo bahslari endi start olmoqda;

  • Boks va kurashdagi oltin zaxirasi: O‘zbekiston boks va kurashda Osiyoda mutlaq yetakchi hisoblanadi; ushbu finallar boshlanishi bilanoq delegatsiyamizning oltin medallar soni keskin sur’atda o‘sib, 4-5-o‘rinlarga ko‘tarilishi kafolatlangan;

  • Mintaqaviy raqobat faktori: Qozog‘iston terma jamoasining ilk kunlardagi faolligi o‘zbek atletlari uchun qo‘shimcha sport prinsipini beradi; kurash gilamlari va ringda kechadigan o‘zaro to‘qnashuvlar Markaziy Osiyo yetakchisini aniqlab beradi;

  • Qattiq grafik va tiklanish: Musobaqaning 3-kunidan boshlab medallar soni keskin ko‘payadi; terma jamoa shtabiga yangi jalb etilgan xalqaro fizioterapevt va tibbiy xodimlarning roli aynan shu tig‘iz pallada o‘z so‘zini aytadi.

Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari O‘zbekiston sportining yangi cho‘qqilarni zabt etishi uchun yana bir tarixiy maydonga aylanmoqda va asosiy sovrinlar hali oldinda.

Sizningcha, O‘zbekiston delegatsiyasi ushbu Osiyo o‘yinlari yakunida kuchli beshlikdan (Top-5) joy ola oladimi? Bokschi va kurashchilarimizdan nechta oltin medal kutyapsiz? Shaxsiy taxmin va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda Nagoyadagi medallar poygasi haqidagi ushbu tahliliy maqolani barcha sport ixlosmandlariga ulashing!

XX yo‘zgi Osiyo o‘yinlariAbdulvahob RashidovNagoyaQozog‘iston terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladiBugun, 06:4016 yil oldingi qora kunlar qaytdi: «Tottenhem» oxirgi o‘rinda, De Zerbi taqdiri nima bo‘ladi?16 yil oldingi qora kunlar qaytdi: «Tottenhem» oxirgi o‘rinda, De Zerbi taqdiri nima bo‘ladi?Bugun, 06:30«Oltin to‘p – 2026» sensatsiyasi: Lamin Yamal mutlaq peshqadam, Messi kuchli beshlikda«Oltin to‘p – 2026» sensatsiyasi: Lamin Yamal mutlaq peshqadam, Messi kuchli beshlikdaBugun, 06:23«Hakamlarda ayb yo‘q, jamoada rejaning o‘zi yo‘q»: Klod Makelele «Real»ni tanqid qildi«Hakamlarda ayb yo‘q, jamoada rejaning o‘zi yo‘q»: Klod Makelele «Real»ni tanqid qildiBugun, 06:17Arman Sarukyan UFC 331dagi nokautdan so‘ng oktagonga qaytish muddatini e’lon qildiArman Sarukyan UFC 331dagi nokautdan so‘ng oktagonga qaytish muddatini e’lon qildiBugun, 06:104 ta gol va irodali kambek: «Qizilqum» Urganchda «Xorazm»ni 3:1 hisobida taslim etdi!4 ta gol va irodali kambek: «Qizilqum» Urganchda «Xorazm»ni 3:1 hisobida taslim etdi!Bugun, 06:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi