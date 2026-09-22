Kuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Nagoyadagi XX yozgi Osiyo o‘yinlarining ikkinchi kuni yakunlariga ko‘ra, Xitoy Xalq Respublikasi 23 ta oltin medal bilan umumiy jadvalda mutlaq yetakchilikni qo‘lga oldi.
- Mezbon Yaponiya va Janubiy Koreya kuchli uchlikni band etib turibdi, Qozog‘iston 4 ta oltin bilan 4-o‘ringa ko‘tarilgan.
Yaponiyaning Nagoya shahri mezbonligida o‘tayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarining dastlabki ikki kuni qit’a sporti xaritasidagi keskin raqobatni yaqqol namoyon etdi. 29 ta mamlakat delegatsiyasi kamida bittadan medalga ega chiqqan turnirning ikkinchi kuni yakunlariga ko‘ra, Xitoy Xalq Respublikasi raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmay, mutlaq yetakchilikni qo‘lga oldi. Birgina kun davomida 12 ta oliy mukofotni rasmiylashtirgan Chin yurti vakillari 23 ta oltin bilan umumiy jadvalni zabt etmoqda. Mezbon Yaponiya (8 ta oltin) va Janubiy Koreya (5 ta oltin) an’anaviy ravishda kuchli uchlikni band etib turibdi.
Markaziy Osiyo jamoalari orasida esa Qozog‘iston 4 ta oltin bilan sensatsion tarzda 4-o‘ringa ko‘tarilgan bo‘lsa, O‘zbekiston milliy terma jamoasi karatechi Abdulvahob Rashidovning shohsupa cho‘qqisiga chiqishi evaziga hisobidagi medallar jamg‘armasini boyitib, Myanma bilan birgalikda kuchli o‘nlikdan joy oldi (9-10-o‘rinlar). Termamiz aktivda to‘liq medallar to‘plami — 1 ta oltin, 1 ta kumush va 1 ta bronza mavjud.
Xo‘sh, O‘zbekiston delegatsiyasi kurash, boks va dzyudo bahslari boshlanishi bilan kuchli beshlikka kira oladimi, Xitoyning rekord marshini kimdir to‘xtata oladimi va 3-kun bahslari qaysi sportchilarimizga yangi g‘alabalarni va’da qilmoqda?
«Xitoydan 23 ta oltin, Qozog‘istonning shturmi va O‘zbekiston zaxirasi»: 2-kunning 5 asosiy ko‘rsatkichi
Nagoyadagi Osiyo o‘yinlarining ikkinchi kunida qayd etilgan eng muhim statistik holatlar:
Xitoyning mislsiz bosimi: Chin yurti sportchilari 23 ta oltin, 10 ta kumush va 5 ta bronza (jami 38 ta medal) jamg‘arib, ta’qibchilaridan ikki karradan ziyod farq bilan oldinda bormoqda;
O‘zbekistonning to‘liq to‘plami: Delegatsiyamiz hisobida hozircha 1 ta oltin, 1 ta kumush va 1 ta bronza mavjud bo‘lib, jamoa umumjamoa hisobida 9-10-o‘rinlarni band etib turibdi;
Rashidov effekti: Abdulvahob Rashidovning karate bo‘yicha mezbonni taslim etib olgan oltin medali O‘zbekistonga top-10 talikka kirish imkonini berdi;
Qo‘shnilar raqobati: Qozog‘iston 4 ta oltin bilan mustahkam 4-pog‘onada bormoqda, Qirg‘iziston 3 ta bronza bilan 20-o‘rinda, Tojikiston esa 1 ta bronzaga ega;
29 davlat shohsupada: Ikkinchi kun yakunlariga ko‘ra, Osiyoning jami 29 ta milliy olimpiya qo‘mitasi sovrindorlar safiga kirishga ulgurdi.
XX yozgi Osiyo o‘yinlari (Nagoya): 2-kundan keyingi umumjamoa medallar jadvali
Yetakchi davlatlar va Markaziy Osiyo vakillarining reytingdagi ko‘rsatkichlari taqqosi:
O‘rni
Davlat / Delegatsiya
Oltin
Kumush
Bronza
Jami medallar
1
Xitoy Xalq Respublikasi
23
10
5
38
2
Yaponiya (Mezbon)
8
12
12
32
3
Koreya Respublikasi
5
3
15
23
4
Qozog‘iston
4
1
3
8
...
...
...
...
...
...
9-10
O‘zbekiston
1
1
1
3
9-10
Myanma
1
1
1
3
...
...
...
...
...
...
20
Qirg‘iziston
0
0
3
3
29
Tojikiston
0
0
1
1
Sport ekspertizasi: Nega O‘zbekistonning haqiqiy yurishi endi boshlanadi?
Xalqaro tahlilchilar va milliy sport sharhlovchilarining xulosalari:
«Og‘ir artilleriya» hali maydonga tushmadi: Osiyo o‘yinlarining dastlabki kunlarida ko‘proq suzish, gimnastika va ayrim yakkakurash turlari o‘tkazildi; O‘zbekistonning asosiy «medal fabrikalari» hisoblangan boks, erkin va yunon-rum kurashi, og‘ir atletika va taekvondo bahslari endi start olmoqda;
Boks va kurashdagi oltin zaxirasi: O‘zbekiston boks va kurashda Osiyoda mutlaq yetakchi hisoblanadi; ushbu finallar boshlanishi bilanoq delegatsiyamizning oltin medallar soni keskin sur’atda o‘sib, 4-5-o‘rinlarga ko‘tarilishi kafolatlangan;
Mintaqaviy raqobat faktori: Qozog‘iston terma jamoasining ilk kunlardagi faolligi o‘zbek atletlari uchun qo‘shimcha sport prinsipini beradi; kurash gilamlari va ringda kechadigan o‘zaro to‘qnashuvlar Markaziy Osiyo yetakchisini aniqlab beradi;
Qattiq grafik va tiklanish: Musobaqaning 3-kunidan boshlab medallar soni keskin ko‘payadi; terma jamoa shtabiga yangi jalb etilgan xalqaro fizioterapevt va tibbiy xodimlarning roli aynan shu tig‘iz pallada o‘z so‘zini aytadi.
Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari O‘zbekiston sportining yangi cho‘qqilarni zabt etishi uchun yana bir tarixiy maydonga aylanmoqda va asosiy sovrinlar hali oldinda.
Sizningcha, O‘zbekiston delegatsiyasi ushbu Osiyo o‘yinlari yakunida kuchli beshlikdan (Top-5) joy ola oladimi? Bokschi va kurashchilarimizdan nechta oltin medal kutyapsiz? Shaxsiy taxmin va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda Nagoyadagi medallar poygasi haqidagi ushbu tahliliy maqolani barcha sport ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…