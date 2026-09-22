DXX Chirchiqdagi ijara uyda yashirin narkolaboratoriya ochgan 4 yigitni qo‘lga oldi (video)

·22·Jamiyat
DXX Chirchiqdagi ijara uyda yashirin narkolaboratoriya ochgan 4 yigitni qo‘lga oldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Chirchiq shahrida DXX va IIBB xodimlari tomonidan ko‘p qavatli uydagi ijara xonadonida tashkil etilgan yashirin narkolaboratoriya fosh etildi.
  • Ushbu laboratoriyani 2000 va 2002 yillarda tug‘ilgan to‘rt nafar yigit boshqargan bo‘lib, ular «Telegram» orqali xorijdagi kuratorlar bilan aloqada bo‘lib, «gashish moyi» va yarim tayyor xomashyolardan sof «gashish» moddasini tayyorlashgan.

Toshkent viloyatida yoshlarning ongi va sog‘lig‘iga raxna solayotgan xavfli transmilliy jinoiy zanjir fosh etildi. Davlat xavfsizlik xizmatining (DXX) Toshkent viloyati bo‘yicha boshqarmasi hamda viloyat IIBB xodimlari hamkorligida Chirchiq shahrida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida ko‘p qavatli turar-joylardan birida tashkil etilgan maxfiy narkolaboratoriya faoliyatiga chek qo‘yildi.

Ma’lum bo‘lishicha, 2000 va 2002 yillarda tug‘ilgan to‘rt nafar fuqaro shahardagi xonadonni ijaraga olib, u yerda giyohvand moddalarni sanoat va laboratoriya usulida ishlab chiqarish hamda tarqatish bilan shug‘ullanib kelgan. Gumonlanuvchilar xorijdagi noma’lum kuratorlari bilan «Telegram» messenjeri orqali bog‘lanib, kontrabanda yo‘li bilan yetkazilgan «gashish moyi» va yarim tayyor xomashyolarni qayta ishlash orqali sof «gashish» moddasini tayyorlashgan.

Tezkor ko‘zdan kechiruv chog‘ida xonadondan taxminan 400 gramm tayyor «gashish», 5 kilogrammlik yarim tayyor mahsulot, maxsus elektr quritish pechlari, mikserlar, elektron tarozilar va kimyoviy himoya vositalari ashyoviy dalil sifatida musodara qilindi. Tekshiruvlarning eng shov-shuvli jihati shundaki, guruhning ikki a’zosi Vetnam va Tailandda, yana bir nafari esa Rossiyada bo‘lib, laboratoriya sharoitida narkotiklar sinfazini «o‘rganib» kelgan. Ayni paytda ularga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276¹-moddasi 3-qismi «a» va «b» bandlari bilan og‘ir jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

Xo‘sh, 22-24 yoshli bu yigitlar xorijdagi narkokartellar bilan qanday aloqa o‘rnatgan, tayyorlangan zahri qotil qayerlarga tarqatilishi rejalashtirilgan edi va ularni qanday og‘ir jazo kutmoqda?

«Xonadondagi kimyoviy pechlar, 5 kg xomashyo va xorijiy tajriba»: Maxsus operatsiyaning 5 ta asosiy nuqtasi

Chirchiq shahrida fosh etilgan yashirin narkolaboratoriya ishi bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • Ko‘p qavatli uydagi yashirin fabrika: 2000 va 2002 yillarda tug‘ilgan 4 nafar shaxs Chirchiqdagi ijara xonadonni narkotiklar ishlab chiqarish sexiga aylantirgan;

  • «Telegram» orqali virtual kuratorlik: Xorijiy kuratorlar kontrabanda kanallari orqali «gashish moyi» va yarim tayyor xomashyolarni yetkazib turgan;

  • Musodara qilingan og‘ir moddalar: Tezkor xodimlar tomonidan 400 gramm tayyor «gashish», 5 kg yarim tayyor aralashma hamda professional laboratoriya jihozlari olindi;

  • Janubi-Sharqiy Osiyo «maktabi»: Qo‘lga olinganlarning ikki nafari Vetnam va Tailandda, yana biri esa Rossiyada laboratoriya sharoitida narkotik tayyorlash bo‘yicha «tajriba» orttirgani aniqlandi;

  • Og‘ir moddalar bilan jinoyat ishi: Gumonlanuvchilarga nisbatan Jinoyat kodeksining 276¹-moddasi 3-qismi bilan ish qo‘zg‘atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo‘llandi.

Chirchiqdagi narkolaboratoriya: Tezkor tadbir ko‘rsatkichlari va dalillar

DXX va IIBB tomonidan musodara qilingan vositalar hamda jinoyat tafsilotlari:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Tezkor tadbirda aniqlangan dalillar va holat

Hodisa yuz bergan hudud

Chirchiq shahri (Ko‘p qavatli turar-joydagi ijara xonadon)

Qo‘lga olingan shaxslar

4 nafar fuqaro (2000 va 2002 yillarda tug‘ilgan yoshlar)

Musodara qilingan tayyor modda

Taxminan 400 gramm sof «gashish»

Yarim tayyor narkotik xomashyosi

5 kilogramm yarim tayyor aralashma va «gashish moyi»

Laboratoriya uskunalari

Elektr quritish pechi, mikser, elektron tarozi, yelim idishlar

Xorijiy aloqalar va malaka

2 nafari Vetnam va Tailandda, 1 nafari Rossiyada o‘rgangan

Aloqa va boshqaruv kanali

«Telegram» messenjeridagi noma’lum chet ellik kuratorlar

Qo‘zg‘atilgan modda

JKning 276¹-moddasi 3-qismi «a», «b» bandlari

Kriminalistika va xavfsizlik ekspertizasi: Nega bu holat jiddiy signal?

Huquq-tartibot organlari tahlilchilari va mutaxassislarining asosiy xulosalari:

  • «Import» qilingan jinoiy bilimlar: Jinoyatchilarning Vetnam, Tailand va Rossiya kabi davlatlarga borib, u yerda narkotik moddalarni sintez qilish va qayta ishlashni maxsus o‘rganib qaytishi Markaziy Osiyoda yangi xavfli tendensiya paydo bo‘lganini ko‘rsatmoqda;

  • Ko‘p qavatli uylar — niqob sifatida: Jinoyatchilar sezilmas bo‘lish maqsadida chekka hududlarni emas, balki aholi zich yashaydigan ko‘p qavatli ijara xonadonlarini tanlamoqda; bu esa atrofdagi qo‘shnilar va tinch aholining hayotini ham kimyoviy zaharlanish yoki portlash xavfi ostiga qo‘yadi;

  • «Telegram» tarmoqlarining xavfi: Chet ellik narkokuratorlar mahalliy yoshlarni katta pullar va’dasi bilan jalb etib, ulardan «arzon ishchi kuchi» sifatida foydalanmoqda va xavf tug‘ilganda ularni birinchi bo‘lib zarba ostida qoldirmoqda;

  • Shafqatsiz jazo choralari muqarrarligi: Jinoyat kodeksining 276¹-moddasi 3-qismi bilan ayblanayotgan shaxslarga nisbatan qonunchilikda uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etish tarzidagi eng keskin jazo ko‘zda tutilgan bo‘lib, bu kabi jinoyatlar kechirilmaydi.

DXX va IIBB xodimlarining ushbu tezkor va muvaffaqiyatli operatsiyasi minglab yoshlarni zaharlanishi mumkin bo‘lgan ulkan hajmdagi giyohvand moddalarning tarqalib ketishiga yo‘l qo‘ymadi.

Sizningcha, ko‘p qavatli uylarda ijaraga berilayotgan xonadonlar ustidan nazoratni kuchaytirish uchun qanday mexanizmlar kerak? Yoshlarning xorijga borib bunday jinoiy tarmoqlarga aralashib qolishini oldini olishda mahalla va oila qanday rol o‘ynashi lozim? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xavfsizligimizga daxldor bo‘lgan ushbu muhim tahliliy maqolani barcha yaqinlaringiz hamda ota-onalarga ulashing!

Chirchiq narkolaboratoriyaDXX ToshkentTelegram narkokartelVetnam narkokartel
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namanganda erini o‘ldirish uchun qotil yollagan ayol va uning jazmani 8,5 yilga qamaldiNamanganda erini o‘ldirish uchun qotil yollagan ayol va uning jazmani 8,5 yilga qamaldiKecha, 19:37Fuqaroning Dubaydan yashirin boylik olib kirish rejasi Toshkent aeroportida barbod bo‘ldiFuqaroning Dubaydan yashirin boylik olib kirish rejasi Toshkent aeroportida barbod bo‘ldiKecha, 17:50Surxondaryoda chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan talaba 6 yilga qamaldiSurxondaryoda chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan talaba 6 yilga qamaldiKecha, 15:57Kredit qarzi ortidan avtomashina jarima maydoniga qo‘yildiKredit qarzi ortidan avtomashina jarima maydoniga qo‘yildiKecha, 12:59Jarima — budjet to‘ldirish quroli emas: Davlat idoralari jazodan pul ishlamasligi kerakJarima — budjet to‘ldirish quroli emas: Davlat idoralari jazodan pul ishlamasligi kerakKecha, 12:58Omonatga xiyonat: Toshkentda bank mas’ullari fuqaroning 300 000 dollarini "tuya" qildiOmonatga xiyonat: Toshkentda bank mas’ullari fuqaroning 300 000 dollarini "tuya" qildiKecha, 12:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi