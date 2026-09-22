DXX Chirchiqdagi ijara uyda yashirin narkolaboratoriya ochgan 4 yigitni qo‘lga oldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Chirchiq shahrida DXX va IIBB xodimlari tomonidan ko‘p qavatli uydagi ijara xonadonida tashkil etilgan yashirin narkolaboratoriya fosh etildi.
- Ushbu laboratoriyani 2000 va 2002 yillarda tug‘ilgan to‘rt nafar yigit boshqargan bo‘lib, ular «Telegram» orqali xorijdagi kuratorlar bilan aloqada bo‘lib, «gashish moyi» va yarim tayyor xomashyolardan sof «gashish» moddasini tayyorlashgan.
Toshkent viloyatida yoshlarning ongi va sog‘lig‘iga raxna solayotgan xavfli transmilliy jinoiy zanjir fosh etildi. Davlat xavfsizlik xizmatining (DXX) Toshkent viloyati bo‘yicha boshqarmasi hamda viloyat IIBB xodimlari hamkorligida Chirchiq shahrida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida ko‘p qavatli turar-joylardan birida tashkil etilgan maxfiy narkolaboratoriya faoliyatiga chek qo‘yildi.
Ma’lum bo‘lishicha, 2000 va 2002 yillarda tug‘ilgan to‘rt nafar fuqaro shahardagi xonadonni ijaraga olib, u yerda giyohvand moddalarni sanoat va laboratoriya usulida ishlab chiqarish hamda tarqatish bilan shug‘ullanib kelgan. Gumonlanuvchilar xorijdagi noma’lum kuratorlari bilan «Telegram» messenjeri orqali bog‘lanib, kontrabanda yo‘li bilan yetkazilgan «gashish moyi» va yarim tayyor xomashyolarni qayta ishlash orqali sof «gashish» moddasini tayyorlashgan.
Tezkor ko‘zdan kechiruv chog‘ida xonadondan taxminan 400 gramm tayyor «gashish», 5 kilogrammlik yarim tayyor mahsulot, maxsus elektr quritish pechlari, mikserlar, elektron tarozilar va kimyoviy himoya vositalari ashyoviy dalil sifatida musodara qilindi. Tekshiruvlarning eng shov-shuvli jihati shundaki, guruhning ikki a’zosi Vetnam va Tailandda, yana bir nafari esa Rossiyada bo‘lib, laboratoriya sharoitida narkotiklar sinfazini «o‘rganib» kelgan. Ayni paytda ularga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276¹-moddasi 3-qismi «a» va «b» bandlari bilan og‘ir jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.
Xo‘sh, 22-24 yoshli bu yigitlar xorijdagi narkokartellar bilan qanday aloqa o‘rnatgan, tayyorlangan zahri qotil qayerlarga tarqatilishi rejalashtirilgan edi va ularni qanday og‘ir jazo kutmoqda?
«Xonadondagi kimyoviy pechlar, 5 kg xomashyo va xorijiy tajriba»: Maxsus operatsiyaning 5 ta asosiy nuqtasi
Chirchiq shahrida fosh etilgan yashirin narkolaboratoriya ishi bo‘yicha eng muhim faktlar:
Ko‘p qavatli uydagi yashirin fabrika: 2000 va 2002 yillarda tug‘ilgan 4 nafar shaxs Chirchiqdagi ijara xonadonni narkotiklar ishlab chiqarish sexiga aylantirgan;
«Telegram» orqali virtual kuratorlik: Xorijiy kuratorlar kontrabanda kanallari orqali «gashish moyi» va yarim tayyor xomashyolarni yetkazib turgan;
Musodara qilingan og‘ir moddalar: Tezkor xodimlar tomonidan 400 gramm tayyor «gashish», 5 kg yarim tayyor aralashma hamda professional laboratoriya jihozlari olindi;
Janubi-Sharqiy Osiyo «maktabi»: Qo‘lga olinganlarning ikki nafari Vetnam va Tailandda, yana biri esa Rossiyada laboratoriya sharoitida narkotik tayyorlash bo‘yicha «tajriba» orttirgani aniqlandi;
Og‘ir moddalar bilan jinoyat ishi: Gumonlanuvchilarga nisbatan Jinoyat kodeksining 276¹-moddasi 3-qismi bilan ish qo‘zg‘atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo‘llandi.
Chirchiqdagi narkolaboratoriya: Tezkor tadbir ko‘rsatkichlari va dalillar
DXX va IIBB tomonidan musodara qilingan vositalar hamda jinoyat tafsilotlari:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Tezkor tadbirda aniqlangan dalillar va holat
Hodisa yuz bergan hudud
Chirchiq shahri (Ko‘p qavatli turar-joydagi ijara xonadon)
Qo‘lga olingan shaxslar
4 nafar fuqaro (2000 va 2002 yillarda tug‘ilgan yoshlar)
Musodara qilingan tayyor modda
Taxminan 400 gramm sof «gashish»
Yarim tayyor narkotik xomashyosi
5 kilogramm yarim tayyor aralashma va «gashish moyi»
Laboratoriya uskunalari
Elektr quritish pechi, mikser, elektron tarozi, yelim idishlar
Xorijiy aloqalar va malaka
2 nafari Vetnam va Tailandda, 1 nafari Rossiyada o‘rgangan
Aloqa va boshqaruv kanali
«Telegram» messenjeridagi noma’lum chet ellik kuratorlar
Qo‘zg‘atilgan modda
JKning 276¹-moddasi 3-qismi «a», «b» bandlari
Kriminalistika va xavfsizlik ekspertizasi: Nega bu holat jiddiy signal?
Huquq-tartibot organlari tahlilchilari va mutaxassislarining asosiy xulosalari:
«Import» qilingan jinoiy bilimlar: Jinoyatchilarning Vetnam, Tailand va Rossiya kabi davlatlarga borib, u yerda narkotik moddalarni sintez qilish va qayta ishlashni maxsus o‘rganib qaytishi Markaziy Osiyoda yangi xavfli tendensiya paydo bo‘lganini ko‘rsatmoqda;
Ko‘p qavatli uylar — niqob sifatida: Jinoyatchilar sezilmas bo‘lish maqsadida chekka hududlarni emas, balki aholi zich yashaydigan ko‘p qavatli ijara xonadonlarini tanlamoqda; bu esa atrofdagi qo‘shnilar va tinch aholining hayotini ham kimyoviy zaharlanish yoki portlash xavfi ostiga qo‘yadi;
«Telegram» tarmoqlarining xavfi: Chet ellik narkokuratorlar mahalliy yoshlarni katta pullar va’dasi bilan jalb etib, ulardan «arzon ishchi kuchi» sifatida foydalanmoqda va xavf tug‘ilganda ularni birinchi bo‘lib zarba ostida qoldirmoqda;
Shafqatsiz jazo choralari muqarrarligi: Jinoyat kodeksining 276¹-moddasi 3-qismi bilan ayblanayotgan shaxslarga nisbatan qonunchilikda uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etish tarzidagi eng keskin jazo ko‘zda tutilgan bo‘lib, bu kabi jinoyatlar kechirilmaydi.
DXX va IIBB xodimlarining ushbu tezkor va muvaffaqiyatli operatsiyasi minglab yoshlarni zaharlanishi mumkin bo‘lgan ulkan hajmdagi giyohvand moddalarning tarqalib ketishiga yo‘l qo‘ymadi.
Sizningcha, ko‘p qavatli uylarda ijaraga berilayotgan xonadonlar ustidan nazoratni kuchaytirish uchun qanday mexanizmlar kerak? Yoshlarning xorijga borib bunday jinoiy tarmoqlarga aralashib qolishini oldini olishda mahalla va oila qanday rol o‘ynashi lozim? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xavfsizligimizga daxldor bo‘lgan ushbu muhim tahliliy maqolani barcha yaqinlaringiz hamda ota-onalarga ulashing!
Izohlar 0
…