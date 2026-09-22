«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi

·11·Sport
«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi

O‘zbekiston milliy terma jamoasining 19 yoshli iqtidorli qanot himoyachisi Behruz Karimov Yevropa yashil maydonlarida navbatdagi mahorat darsini namoyish etib, xorijlik muxlislar va mutaxassislar e’tiborini yana o‘ziga qaratdi. Shveysariya Superligasining 9-turi doirasida safarda «Lozanna» klubiga qarshi kechgan bahsda «Lugano» 4:0 hisobidagi yirik va tor-mor qiluvchi g‘alabaga erishdi. Bellashuvni asosiy tarkibda boshlagan o‘zbek legioneri 52-daqiqada uchrashuvning eng yorqin va estetik gollaridan biriga hammualliflik qildi: jarima zarbasidan so‘ng o‘ng qanotda raqib himoyachisini bir necha chaqqon aldamchi harakatlar (fintlar) bilan dog‘da qoldirib, jarima maydoniga zargarona aniqlik bilan to‘p oshirdi.

Mazkur superpasni qabul qilib olgan Xannes Delkrua bosh bilan darvozani ishg‘ol etib, bahsdagi o‘z xet-trigini rasmiylashtirdi. Karimovning ushbu driblingi va golli uzatmasi muhrlangan videolavha ijtimoiy tarmoqlarda qisqa vaqt ichida virusli tarzda tarqalib, qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. 72 daqiqa faol o‘yin ko‘rsatgan hamyurtimiz joriy mavsumdagi 7-uchrashuvidayoq «1 gol + 1 assist» ko‘rsatkichiga yetdi. Eng muhimi, ushbu g‘alabadan so‘ng «Lugano» 25 ochko jamg‘arib, eng yaqin ta’qibchisi «Yang Boyz»ni naqd 6 ochkoga ortda qoldirgan holda Shveysariya chempionatida yakka peshqadam bo‘lib oldi.

Xo‘sh, 19 yoshli himoyachining bunday shiddatli qadamlari unga Yevropa top-5 ligalari eshigini qanchalik tez ochadi, Fabio Kannavaro uni milliy termaning asosiy quroliga aylantiradimi va «Lugano» chempionlik oltinini hech kimga bermaydimi?

«O‘ng qanotdagi shedevr, Delkruaning xet-trigi va yakka peshqadamlik»: Karimov benefisining 5 asosiy nuqtasi

«Lozanna» maydonidagi yirik g‘alaba va o‘zbek legionerining harakatlaridan eng muhim faktlar:

  • Asosiy tarkibdagi barqaror o‘rin: 19 yoshli Behruz Karimov safardagi qiyin bahsni ilk daqiqalardan boshlab, 72-daqiqaga qadar yuqori tempda faoliyat yuritdi;

  • 52-daqiqadagi super assist: Himoyachimiz o‘ng qanotda raqibini bir necha chiroyli fint bilan ortda qoldirib, Xannes Delkruaning xet-trik qayd etishiga zargarona to‘p oshirib berdi;

  • 7 o‘yinda «1+1» samaradorlik: Karimov «Lugano» safiga kelib qo‘shilganidan beri barcha turnirlarda 7 ta bahsda qatnashib, 1 ta gol va 1 ta samarali golli uzatma muallifi bo‘ldi;

  • «Lozanna»ning tor-mor etilishi: Xannes Delkruaning uchta goli (35', 48', 52') va Karim Souning o‘z darvozasiga urgan avtogoli mezbonlarga 0:4 hisobidagi og‘ir mag‘lubiyatni yukladi;

  • Chempionatda 6 ochkolik ustunlik: 9 turda 8 g‘alaba va 1 durang qayd etgan «Lugano» 25 ochko bilan jadval cho‘qqisini zabt etib, grand «Yang Boyz»ni quvib yetib bo‘lmas masofada qoldirmoqda.

Shveysariya Superligasi: «Lozanna»ga qarshi o‘yin va Behruz Karimov statistikasi

Uchrashuv ko‘rsatkichlari va o‘zbekistonlik himoyachining Yevropa tashrif qog‘ozi:

Mezonlar va parametrlar

Bahs ko‘rsatkichlari va tafsilotlar

Uchrashuv hisobi

«Lozanna» 0:4 «Lugano» (Yirik safar g‘alabasi)

Behruz Karimovning o‘yindagi roli

Asosiy tarkibda (72 daqiqa to‘p surdi), 1 ta golli uzatma

Gollar tarkibi

X. Delkrua (35', 48', 52' — Karimov assisti), K. Sou (avtogol)

Karimovning «Lugano»dagi umumiy ko‘rsatkichi

7 o‘yin, 1 gol (16 sentyabr, «Sankt-Gallen»ga), 1 assist

«Lugano»ning turnirdagi holati

9 o‘yin, 8 g‘alaba, 1 durang, 25 ochko (1-o‘rin)

Eng yaqin ta’qibchi bilan farq

«Yang Boyz» klubidan naqd 6 ochkolik ustunlik

Keyingi uchrashuv taqvimi

10 oktyabr, «Lugano» — «Lyutsern» (Toshkent vaqti bilan 23:30)

Futbol va skauting ekspertizasi: Nega Behruz Karimovning o‘yini Yevropa grandlari e’tiborida?

Xalqaro skautlar va sport sharhlovchilarining xulosalari:

  • Zamonaviy qanot himoyachisi standarti: Bugungi Yevropada faqat mudofaada yotib oladigan himoyachilar emas, balki Behruz kabi butun qanotni nazorat qiluvchi, yakkama-yakka driblingda raqibini oson yengib, aniq kross (uzatma) bera oladigan universal iqtidorlar eng qadrli aktiv sanaladi;

  • Tezkor moslashuv ko‘nikmasi: 19 yoshida yangi til, yangi madaniyat va jismoniy bosim yuqori bo‘lgan Shveysariya chempionatiga kelib, dastlabki 7 ta o‘yindayoq ikki marta samarali natijaga erishish sportchining kuchli mentalitetidan darak beradi;

  • «Lugano» — katta tramplin: Shveysariya chempionati Italiya A Seriyasi, Germaniya Bundesligasi va Fransiya 1-ligasi uchun asosiy «bozor» hisoblanadi; peshqadam jamoa safidagi bunday barqaror o‘yin Karimovni yozgi transferlar oynasidayoq top-chempionatlar radariga tushiradi;

  • O‘zbekiston milliy jamoasi uchun bebaho aktiv: Mudofaa qanotlarida tezlik va texnik hujumkorlik yetishmayotgan bir vaqtda Behruzning bunday sport formasiga kirishi milliy termamizning saralash bahslaridagi imkoniyatlarini ikki barobar oshiradi.

Behruz Karimovning 52-daqiqadagi sehrli driblingi va golli uzatmasi o‘zbek futbolining yangi avlodi Yevropa maydonlarida o‘z so‘zini dadil ayta boshlaganini yaqqol ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, 19 yoshli Behruz Karimov «Lugano» safida chempionlikni qo‘lga kiritib, kelasi mavsumdayoq Yevropaning top-5 chempionatlariga (masalan, Italiya yoki Germaniyaga) yo‘l ola oladimi? Uning qanotdagi fintlari va texnikasiga qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek legionerining Yevropa maydonlaridagi ushbu yorqin yutug‘i haqidagi xabarni barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!

Behruz KarimovLuganoShveysariya SuperligiLozanna
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

16 yil oldingi qora kunlar qaytdi: «Tottenhem» oxirgi o‘rinda, De Zerbi taqdiri nima bo‘ladi?16 yil oldingi qora kunlar qaytdi: «Tottenhem» oxirgi o‘rinda, De Zerbi taqdiri nima bo‘ladi?Bugun, 06:30«Oltin to‘p – 2026» sensatsiyasi: Lamin Yamal mutlaq peshqadam, Messi kuchli beshlikda«Oltin to‘p – 2026» sensatsiyasi: Lamin Yamal mutlaq peshqadam, Messi kuchli beshlikdaBugun, 06:23«Hakamlarda ayb yo‘q, jamoada rejaning o‘zi yo‘q»: Klod Makelele «Real»ni tanqid qildi«Hakamlarda ayb yo‘q, jamoada rejaning o‘zi yo‘q»: Klod Makelele «Real»ni tanqid qildiBugun, 06:17Arman Sarukyan UFC 331dagi nokautdan so‘ng oktagonga qaytish muddatini e’lon qildiArman Sarukyan UFC 331dagi nokautdan so‘ng oktagonga qaytish muddatini e’lon qildiBugun, 06:104 ta gol va irodali kambek: «Qizilqum» Urganchda «Xorazm»ni 3:1 hisobida taslim etdi!4 ta gol va irodali kambek: «Qizilqum» Urganchda «Xorazm»ni 3:1 hisobida taslim etdi!Bugun, 06:03Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 02:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi