«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi
O‘zbekiston milliy terma jamoasining 19 yoshli iqtidorli qanot himoyachisi Behruz Karimov Yevropa yashil maydonlarida navbatdagi mahorat darsini namoyish etib, xorijlik muxlislar va mutaxassislar e’tiborini yana o‘ziga qaratdi. Shveysariya Superligasining 9-turi doirasida safarda «Lozanna» klubiga qarshi kechgan bahsda «Lugano» 4:0 hisobidagi yirik va tor-mor qiluvchi g‘alabaga erishdi. Bellashuvni asosiy tarkibda boshlagan o‘zbek legioneri 52-daqiqada uchrashuvning eng yorqin va estetik gollaridan biriga hammualliflik qildi: jarima zarbasidan so‘ng o‘ng qanotda raqib himoyachisini bir necha chaqqon aldamchi harakatlar (fintlar) bilan dog‘da qoldirib, jarima maydoniga zargarona aniqlik bilan to‘p oshirdi.
Mazkur superpasni qabul qilib olgan Xannes Delkrua bosh bilan darvozani ishg‘ol etib, bahsdagi o‘z xet-trigini rasmiylashtirdi. Karimovning ushbu driblingi va golli uzatmasi muhrlangan videolavha ijtimoiy tarmoqlarda qisqa vaqt ichida virusli tarzda tarqalib, qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. 72 daqiqa faol o‘yin ko‘rsatgan hamyurtimiz joriy mavsumdagi 7-uchrashuvidayoq «1 gol + 1 assist» ko‘rsatkichiga yetdi. Eng muhimi, ushbu g‘alabadan so‘ng «Lugano» 25 ochko jamg‘arib, eng yaqin ta’qibchisi «Yang Boyz»ni naqd 6 ochkoga ortda qoldirgan holda Shveysariya chempionatida yakka peshqadam bo‘lib oldi.
Xo‘sh, 19 yoshli himoyachining bunday shiddatli qadamlari unga Yevropa top-5 ligalari eshigini qanchalik tez ochadi, Fabio Kannavaro uni milliy termaning asosiy quroliga aylantiradimi va «Lugano» chempionlik oltinini hech kimga bermaydimi?
«O‘ng qanotdagi shedevr, Delkruaning xet-trigi va yakka peshqadamlik»: Karimov benefisining 5 asosiy nuqtasi
«Lozanna» maydonidagi yirik g‘alaba va o‘zbek legionerining harakatlaridan eng muhim faktlar:
Asosiy tarkibdagi barqaror o‘rin: 19 yoshli Behruz Karimov safardagi qiyin bahsni ilk daqiqalardan boshlab, 72-daqiqaga qadar yuqori tempda faoliyat yuritdi;
52-daqiqadagi super assist: Himoyachimiz o‘ng qanotda raqibini bir necha chiroyli fint bilan ortda qoldirib, Xannes Delkruaning xet-trik qayd etishiga zargarona to‘p oshirib berdi;
7 o‘yinda «1+1» samaradorlik: Karimov «Lugano» safiga kelib qo‘shilganidan beri barcha turnirlarda 7 ta bahsda qatnashib, 1 ta gol va 1 ta samarali golli uzatma muallifi bo‘ldi;
«Lozanna»ning tor-mor etilishi: Xannes Delkruaning uchta goli (35', 48', 52') va Karim Souning o‘z darvozasiga urgan avtogoli mezbonlarga 0:4 hisobidagi og‘ir mag‘lubiyatni yukladi;
Chempionatda 6 ochkolik ustunlik: 9 turda 8 g‘alaba va 1 durang qayd etgan «Lugano» 25 ochko bilan jadval cho‘qqisini zabt etib, grand «Yang Boyz»ni quvib yetib bo‘lmas masofada qoldirmoqda.
Shveysariya Superligasi: «Lozanna»ga qarshi o‘yin va Behruz Karimov statistikasi
Uchrashuv ko‘rsatkichlari va o‘zbekistonlik himoyachining Yevropa tashrif qog‘ozi:
Mezonlar va parametrlar
Bahs ko‘rsatkichlari va tafsilotlar
Uchrashuv hisobi
«Lozanna» 0:4 «Lugano» (Yirik safar g‘alabasi)
Behruz Karimovning o‘yindagi roli
Asosiy tarkibda (72 daqiqa to‘p surdi), 1 ta golli uzatma
Gollar tarkibi
X. Delkrua (35', 48', 52' — Karimov assisti), K. Sou (avtogol)
Karimovning «Lugano»dagi umumiy ko‘rsatkichi
7 o‘yin, 1 gol (16 sentyabr, «Sankt-Gallen»ga), 1 assist
«Lugano»ning turnirdagi holati
9 o‘yin, 8 g‘alaba, 1 durang, 25 ochko (1-o‘rin)
Eng yaqin ta’qibchi bilan farq
«Yang Boyz» klubidan naqd 6 ochkolik ustunlik
Keyingi uchrashuv taqvimi
10 oktyabr, «Lugano» — «Lyutsern» (Toshkent vaqti bilan 23:30)
Futbol va skauting ekspertizasi: Nega Behruz Karimovning o‘yini Yevropa grandlari e’tiborida?
Xalqaro skautlar va sport sharhlovchilarining xulosalari:
Zamonaviy qanot himoyachisi standarti: Bugungi Yevropada faqat mudofaada yotib oladigan himoyachilar emas, balki Behruz kabi butun qanotni nazorat qiluvchi, yakkama-yakka driblingda raqibini oson yengib, aniq kross (uzatma) bera oladigan universal iqtidorlar eng qadrli aktiv sanaladi;
Tezkor moslashuv ko‘nikmasi: 19 yoshida yangi til, yangi madaniyat va jismoniy bosim yuqori bo‘lgan Shveysariya chempionatiga kelib, dastlabki 7 ta o‘yindayoq ikki marta samarali natijaga erishish sportchining kuchli mentalitetidan darak beradi;
«Lugano» — katta tramplin: Shveysariya chempionati Italiya A Seriyasi, Germaniya Bundesligasi va Fransiya 1-ligasi uchun asosiy «bozor» hisoblanadi; peshqadam jamoa safidagi bunday barqaror o‘yin Karimovni yozgi transferlar oynasidayoq top-chempionatlar radariga tushiradi;
O‘zbekiston milliy jamoasi uchun bebaho aktiv: Mudofaa qanotlarida tezlik va texnik hujumkorlik yetishmayotgan bir vaqtda Behruzning bunday sport formasiga kirishi milliy termamizning saralash bahslaridagi imkoniyatlarini ikki barobar oshiradi.
Behruz Karimovning 52-daqiqadagi sehrli driblingi va golli uzatmasi o‘zbek futbolining yangi avlodi Yevropa maydonlarida o‘z so‘zini dadil ayta boshlaganini yaqqol ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, 19 yoshli Behruz Karimov «Lugano» safida chempionlikni qo‘lga kiritib, kelasi mavsumdayoq Yevropaning top-5 chempionatlariga (masalan, Italiya yoki Germaniyaga) yo‘l ola oladimi? Uning qanotdagi fintlari va texnikasiga qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek legionerining Yevropa maydonlaridagi ushbu yorqin yutug‘i haqidagi xabarni barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…