Yer sayyorasi shaklini o‘zgartirmoqda: Olimlar qutblarda yuz berayotgan burilishni fosh etdi

·53·Dunyo
Yer sayyorasi shaklini o‘zgartirmoqda: Olimlar qutblarda yuz berayotgan burilishni fosh etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Journal of Geophysical Research: Solid Earth nashrida chop etilgan tadqiqotga ko'ra, Grenlandiya va Antarktidadagi muzliklarning erishi natijasida qutblardagi quruqlik ko'tarilishi tezligi deyarli ikki barobarga oshgan.
  • Bu esa Yerning qattiq qobig'ining qutblarda kamroq siqilib, dumaloqroq shaklga kirishiga sabab bo'lmoqda.
  • Shu bilan birga, erigan suvning ekvatordagi bosimni kuchaytirishi sayyoraning gravitatsion shaklini yanada yassilashmoqda.

Insoniyat oyog‘i ostidagi mustahkam zamin biz o‘ylagandek o‘zgarmas emas — global iqlim inqirozi hatto sayyoramizning geometrik shakliga ham bevosita ta’sir ko‘rsata boshladi. Nufuzli xalqaro ilmiy jurnal — Journal of Geophysical Research: Solid Earth sahifalarida e’lon qilingan keng ko‘lamli tadqiqotda yerning qattiq qobig‘i va uning tortishish (gravitatsiya) maydonida hayratlanarli siljishlar yuz berayotgani ma’lum qilindi. Gretsiyaning Saloniki shahridagi Aristotel universiteti geofiziklari 1997 yildan 2015 yilgacha bo‘lgan davrdagi GNSS (global sun’iy yo‘ldosh navigatsiya tizimi) ma’lumotlarini batafsil tahlil qilib, qutblardagi quruqlik ko‘tarilishi tezligi deyarli ikki barobarga oshganini isbotladi.

Ma’lum bo‘lishicha, Grenlandiya va Antarktidadagi ulkan muzliklarning shiddat bilan erishi oqibatida polyar hududlar og‘ir yukdan xalos bo‘lib, yuqoriga «to‘g‘rilanmoqda». Natijada yerning qattiq qobig‘i qutblarda avvalgidek siqilgan emas, balki dumaloqroq shaklga kira boshlagan. Biroq erigan suvlar ekvator tomon oqib, pastki kengliklardagi bosimni kuchaytirgani sababli, sayyoraning gravitatsion shakli aksincha — yanada yassilashib bormoqda.

Xo‘sh, sayyora geometriyasidagi bu nozik «evolyutsiya» sun’iy yo‘ldoshlar va GPS tizimlariga qanday ta’sir qiladi, muzliklar erishi sayyoraning aylanish tezligini o‘zgartirishi mumkinmi va global navigatsiyani qanday xatarlar kutmoqda?

«Muzsizlangan qutblar, bosimning ko‘chishi va geodezik inqilob»: Kashfiyotning 5 ta asosiy nuqtasi

Geofiziklarning sayyora shakli o‘zgarishi bo‘yicha taqdim etgan asosiy faktlari:

  • Ikki hissa tezlashgan ko‘tarilish: 1990-yillar oxirida qutb hududlarining ko‘tarilish tezligi yiliga ~0,5 mm ni tashkil etgan bo‘lsa, 2015 yilga kelib bu ko‘rsatkich yiliga ~1 mm ga yetdi;

  • Muz ostidagi prujina effekti: Grenlandiya va Antarktida muzliklari erigach, millionlab yillar davomida ezilib yotgan yer po‘sti og‘irlikdan xalos bo‘lib, yuqoriga qayta tiklanmoqda;

  • Qattiq qobiqning «tekislanishi»: Polyar muzlarning yo‘qolishi hisobiga sayyoraning qattiq sirti qutblarda kamroq siqilgan (splyusnutaya) holatga kelmoqda;

  • Gravitatsiyaning teskari reaksiyasi: Trillionlab tonna erigan suv ekvator va past kengliklarga ko‘chib, yerning tortishish maydoni shaklini yanada yassiroq ko‘rinishga keltirmoqda;

  • Navigatsiya uchun yangi chaqiriq: Mazkur geometrik siljishlar oddiy ko‘zga ko‘rinmasa-da, kosmik geodeziya, yuqori aniqlikdagi GPS/GLONASS tarmoqlari va litosfera modellari uchun o‘ta muhimdir.

Yerning dinamik evolyutsiyasi: Muzliklar erishi va geometrik jarayonlar tahlili

Saloniki universiteti olimlari qayd etgan asosiy ko‘rsatkichlar taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

1990-yillar oxiri (Dastlabki holat)

2015 yil va hozirgi holat

Qutblarda quruqlik ko‘tarilishi

Yiliga taxminan ~0,5 mm

Yiliga ~1 mm gacha tezlashdi (2 barobar)

Asosiy katalizator omil

Barqarorroq muzlik qatlami

Grenlandiya va Antarktidaning jadal erishi

Qattiq litosfera holati

Bosim ostida siqilgan polyar qobiq

Og‘irlik kamayib, qutblar yuqoriga raspryamlyayetsya

Ekvator chizig‘i reaksiyasi

Muvozanatli suv hajmi

Muz suvlarining to‘planishi va ekvatorning cho‘kishi

Gravitatsion shakl dinamikasi

Standart gravitatsion ellipsoid

Massa ko‘chishi sabab yanada ko‘proq splyusnutaya holat

Amaliy ahamiyati

An’anaviy geodezik modellar

Sun’iy yo‘ldosh navigatsiyasini qayta kalibrlash shart

Geofizika va texnologiya ekspertizasi: Nega bu kichik millimetrlar insoniyat uchun o‘ta muhim?

Xalqaro seysmologlar, geodezistlar va fazoviy mutaxassislarning xulosalari:

  • Iqlimning global geometriyaga ta’siri: Ilgari iqlim o‘zgarishi faqat harorat va okean sathi bilan o‘lchanar edi; ushbu tadqiqot global isish sayyoramizning fundamental geodezik paramertlarini qayta qurayotganini ko‘rsatdi;

  • Navigatsiya xatoliklarining oldini olish: Koinotdagi zamonaviy sun’iy yo‘ldoshlar, samolyotlar avtopiloti va harbiy nishon olish tizimlari millimetr darajasidagi aniqlikdagi yer modeliga tayanadi; sayyora shaklining o‘zgarishi sun’iy yo‘ldoshlar xaritasini muntazam yangilab turishni talab etadi;

  • Tektonik kuchlar va zilzilalar nazorati: Litosfera po‘stining og‘irlikdan qutulib ko‘tarilishi yer qa’ridagi ichki bosimlar balansini buzadi, bu esa polyar va unga yaqin hududlardagi yoriqlar faollashuviga olib kelishi mumkin;

  • Sayyora muvozanati va vaqt hisobi: Muzliklar suvining qutblardan ekvatorga ko‘chishi konki uchiruvchi sportchining qo‘llarini yozishiga o‘xshaydi — bu yerning aylanish tezligiga ta’sir qilib, kelajakda kun uzunligining mikrosoniyalarga o‘zgarishiga sabab bo‘ladi.

Journal of Geophysical Research nashridagi mazkur ilmiy xulosa Yer sayyorasining qotgan tosh emas, balki tirik va dinamik mexanizm ekanini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, sayyoramiz shaklining bu tarzda o‘zgarib borishi va muzliklar erishi kelajak avlodlar hayotiga qanday jiddiy oqibatlarni olib keladi? Insoniyat global navigatsiya va iqlim muvozanatini saqlab qolishga ulguradimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va fan olamidagi ushbu hayratlanarli kashfiyot haqidagi maqolani barcha qiziquvchan do‘stlaringizga ulashing!

Journal of Geophysical Research: Solid EarthAristotel universitetiGNSSGrenlandiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Bugun, 09:25Bloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBugun, 08:59Tub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaTub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaBugun, 08:53Muhim muloqot: Toqayev Putin bilan bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini kelishib oldiMuhim muloqot: Toqayev Putin bilan bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini kelishib oldiBugun, 08:43Amaliyotchilar isyoni: Bill Geyts atom loyihasidan AQSHning eng yirik giganti chiqib ketdiAmaliyotchilar isyoni: Bill Geyts atom loyihasidan AQSHning eng yirik giganti chiqib ketdiBugun, 08:39Parvozdagi olovli sarosima: Sobiq vazir samolyotda kutilmagan yong‘in keltirib chiqardiParvozdagi olovli sarosima: Sobiq vazir samolyotda kutilmagan yong‘in keltirib chiqardiKecha, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?