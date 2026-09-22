Qizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindi

·27·Dunyo
Qizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyning Shansi provinsiyasida qizini 13 yil enaga qaramog‘ida qoldirgan er-xotin ota-onalik huquqidan mahrum etildi.
  • 2012-yilda tug‘ilgan qizning ota-onasi 2014-yildan boshlab uni tarbiyalashdan voz kechgan va hatto xarajatlari uchun pul yuborishni ham to‘xtatgan.
  • Ota-ona qizning hayoti va tarbiyasi bilan deyarli qiziqmagani, shuningdek, rasmiy hujjatlarsiz qolganligi sababli uning ta’lim va ijtimoiy huquqlari cheklangan.

Xitoyning Shansi provinsiyasida qizini 13 yil davomida enaga qaramog‘ida qoldirgan er-xotin sud qarori bilan ota-onalik huquqidan mahrum etildi. Qizni yillar davomida tarbiyalab kelgan ayol esa uning rasmiy vasiysi etib tayinlandi. Bu haqda Wccdaily xabar berdi.

Qiz 2012 yilda tug‘ilgan. Oradan ko‘p o‘tmay, uning ota-onasi bolaga qarash uchun Chjan familiyali enaga yollagan. 2014 yilda esa juftlik qizni o‘zlari tarbiyalay olmasligini bildirib, enagadan uni vaqtincha Shansidagi uyiga olib ketishni so‘ragan.

Biroq oradan vaqt o‘tib, bolani yana o‘z qaramog‘iga qaytarishga urinishlar natija bermagan. Enaga qizni ota-onasiga olib borishga bir necha marta harakat qilgan, ammo ular bolani qabul qilishdan bosh tortgan.

Sud hujjatlariga ko‘ra, 2017 yilgacha ota-ona qizning xarajatlari uchun vaqti-vaqti bilan pul yuborib turgan. Keyin esa bu to‘lovlar ham butunlay to‘xtatilgan. Shu bilan birga, ular qizning hayoti va tarbiyasi bilan deyarli qiziqmay qo‘ygan.

Qiz rasmiy hujjatlarsiz qolgan

Ota-ona tomonidan bolaning qaramog‘i rasmiy tarzda rasmiylashtirilmagani sababli qiz 13 yil davomida yashash joyi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘ta olmagan.

Bu holat uning ta’limi va boshqa ijtimoiy huquqlariga ham ta’sir ko‘rsatgan. Qiz maktabda to‘liq rasmiy maqomga ega bo‘lmay, ijtimoiy sug‘urtasiz qolgan. Natijada u hatto yuqori sinfga kirish imtihonlarini topshirish uchun talab etiladigan ayrim rasmiy jarayonlardan o‘ta olmagan.

Muammo chuqurlashgach, enaga prokuraturaga murojaat qilgan. Uning da’vosi qo‘llab-quvvatlangan va ish sudgacha yetgan.

Sud bolaning xohishini ham inobatga oldi

Sud jarayonida qiz ko‘p yillar davomida Chjan bilan birga yashagani, uning oilasini o‘z yaqinlaridek qabul qilgani va aynan shu uyda qolishni istashi aniqlangan.

Shundan so‘ng sud biologik ota-onani ota-onalik huquqidan mahrum qilish haqida qaror chiqargan. Qizni yillar davomida parvarish qilgan enaga esa uning rasmiy vasiysi etib tayinlangan.

Qarordan keyin mahalliy idoralar ham bolaga zarur hujjatlarni rasmiylashtirish va uning huquqiy maqomini tiklash jarayonida yordam ko‘rsatgan.

Bundan tashqari, qizini qarovsiz qoldirgan ota va ona ham javobgarlikka tortilgan. Ular olti oy muddatga axloq tuzatish nazoratiga hukm qilingan.

Shu tariqa, 13 yil davomida enaga qo‘lida tarbiyalangan qiz endi uning rasmiy vasiyligida qoladi.

ChjanShansi provinsiyasiWccdailyBiologik ota-onalik huquqidan mahrum qilish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuzgi tengkunlik yaqinlashdi: 23 sentyabrdan tunlar uzaya boshlaydiKuzgi tengkunlik yaqinlashdi: 23 sentyabrdan tunlar uzaya boshlaydiBugun, 10:4123 metrdan ajal parvozi: Hindistonda 4 nafar talaba bo‘lgan BMW estakadadan qulab tushdi23 metrdan ajal parvozi: Hindistonda 4 nafar talaba bo‘lgan BMW estakadadan qulab tushdiBugun, 09:38Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Bugun, 09:25Bloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBugun, 08:59Tub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaTub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaBugun, 08:53Muhim muloqot: Toqayev Putin bilan bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini kelishib oldiMuhim muloqot: Toqayev Putin bilan bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini kelishib oldiBugun, 08:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?