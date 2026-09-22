San-Fransiskoda jangovar odamsimon robot mashhur blogerning qo‘lini sindirdi (video)

·22·Sport
San-Fransiskoda jangovar odamsimon robot mashhur blogerning qo‘lini sindirdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • San-Fransiskoda o‘tkazilgan ko‘rgazmali jangda bloger Frenki Lapenna jangovar odamsimon robot bilan to‘qnash keldi.
  • Robotning kuchli zarbalari natijasida Frenki Lapennaning qo‘li sinib, jang shoshilinch to‘xtatildi.
  • Himoya vositalariga qaramay, robotning zarba kuchi himoyani yengib o‘tdi.
  • Ushbu hodisa texnologiyalarning inson salomatligi uchun xavfini ko‘rsatdi va kelajakda bunday janglarga cheklovlar qo‘yilishi kutilmoqda.

Inson va sun’iy ongli mashinalar o‘rtasidagi to‘qnashuv Gollivudning fantastik filmlaridan real hayotga ko‘chdi, biroq bu galgi eksperimental ko‘rgazmali shou dahshatli jarohat bilan yakun topdi. AQSHning San-Fransisko shahrida bo‘lib o‘tgan ko‘rgazmali jang shousida internet olamining taniqli blogeri Frenki Lapenna (Frankie Lapenna) zamonaviy texnologiyalar asosida yaratilgan jangovar odamsimon (gumanoid) robotga qarshi oktagonga chiqdi.

Xavfsizlik qoidalariga muvofiq, bloger maxsus boks qo‘lqoplari, mustahkam bosh himoya shlemi va tanani zarbalardan asrovchi jilet bilan ta’minlangan edi. Hatto jang boshlanishidan avval uning jamoadoshlari: «Og‘ayni, men sen uchun juda xavotirdaman» deya ogohlantirgan bo‘lsa-da, Frenki temir raqibga qarshi dadil harakat qilishga qaror qildi.

Biroq jang start olishi bilanoq vaziyat mutlaqo kutilmagan tus oldi: muxlislar ko‘z o‘ngida haqiqiy «Terminator»dek harakatlangan robot bir nechta hayratlanarli og‘ir va aniq zarbalarni yo‘lladi. Temir mushtlarning kuchi shu qadar kuchli ediki, tanaga kiyilgan himoya jileti va qo‘l qoplamalari blogerni qutqarib qololmadi — natijada Frenki Lapennaning qo‘li sinib, bahs shoshilinch tarzda to‘xtatildi. Ring atrofida turgan tomoshabinlar va tashkilotchilar yuz bergan holatdan dahshatga tushib, yoqa ushlab qolishdi.

Xo‘sh, odamsimon robotning bu qadar xavfli zarba berishi dasturiy xatolikmi yoki mashina mexanikasining haddan tashqari qudratliligi, ringdagi xavfsizlik protokollari nega ishlamadi va endilikda bunday xavfli texnologiyalarni odamlarga qarshi sinash butunlay taqiqlanadimi?

«Temir mushtlar, parchalangan suyak va muxlislar shoki»: San-Fransiskodagi to‘qnashuvning 5 ta asosiy nuqtasi

San-Fransiskoda yuz bergan mislsiz voqeadan eng muhim tafsilotlar:

  • Odamsimon robot bilan real sparring: Bloger Frenki Lapenna San-Fransiskodagi shouda ikki oyoqda mustaqil harakatlanuvchi odamsimon robot bilan ko‘rgazmali jangga kirishdi;

  • Og‘ir jarohat va singan qo‘l: Gumanoidning kuchli va aniq seriyali zarbalari oqibatida blogerning qo‘l suyagi sindi;

  • Samarasiz himoya anjomlari: Blogerning egnidagi maxsus himoya jileti, tirsak va qo‘l himoyachilari temir raqibning kinetik kuchiga dosh bera olmadi;

  • Tomoshabinlar hayrati: Ring atrofida jonli kuzatib turgan muxlislar odam va mashina jangidagi bunday shafqatsiz yakunni ko‘rib, shok holatiga tushdi;

  • Virusli tarmoq to‘lqini: Jangovar robotning harakatlari va singan qo‘l epizodi ijtimoiy tarmoqlarda qisqa fursatda millionlab qarashlarga ega bo‘ldi.

Inson va Robot to‘qnashuvi: Shoudagi xavfsizlik va jang holati tahlili

San-Fransiskodagi eksperimental jang tafsilotlari va ko‘rsatkichlari:

Mezonlar va parametrlar

Frenki Lapenna (Inson / Bloger)

Odamsimon robot (Sun’iy raqib)

Jang maqomi va lokatsiya

San-Fransisko, ko‘rgazmali ring

San-Fransisko, ko‘rgazmali ring

Himoya va tayyorgarlik

Shlem, himoya jileti, qo‘lqop va nakladkalar

Metall va titan/kompozit qoplamali korpus

Harakatlanish uslubi

Klassik boks harakatlari, bloklar

Tezkor qadamlar, to‘g‘ridan to‘g‘ri mexanik hujum

Zarba quvvati va ta’siri

Odatiy inson mushti kuchi

Metall privodlar hisobiga og‘ir zarba zarbi

Jang oqibati

Qo‘l suyagining sinishi va og‘ir tan jarohati

Hech qanday texnik zarar ko‘rmadi

Tibbiy xulosa

Shoshilinch jarrohlik va rentgen tekshiruvi

Mutaxassislar tomonidan quvvatdan uzildi

Robototexnika va xavfsizlik ekspertizasi: Nega bu voqea global signal bo‘lishi kerak?

Muhandislar, biomexanika mutaxassislari va sport ekspertlarining xulosalari:

  • Inson va mashina kuchining nomutanosibligi: Hatto oddiy servomotorlar va gidravlik privodlar bilan ta’minlangan robotlar ham inson mushaklaridan bir necha barobar ortiq bosim va zarba kuchi (Nyuton) hosil qiladi; inson suyaklari himoya jileti bo‘lgan taqdirda ham bunday to‘g‘ridan to‘g‘ri metall bosimiga chiday olmaydi;

  • «Aqlli tormoz» tizimining ishlamaganligi: Ko‘rgazmali janglar uchun mo‘ljallangan gumanoidlar zarba nuqtasiga yaqinlashganda tezlik va kuchni keskin kamaytiruvchi sensorlarga ega bo‘lishi kerak edi; San-Fransiskodagi holatda mashina to‘liq quvvat bilan urgani dasturiy nazoratning xavfli ekanini ko‘rsatdi;

  • Xayp ortidagi real xatarlar: Ijtimoiy tarmoqlarda tomosha va layk yig‘ish maqsadida texnologiyalarning hali yetarlicha sinovdan o‘tmagan prototiplari bilan yaqin jismoniy kontaktga kirishish inson salomatligi va hayoti uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri tahdiddir;

  • Huquqiy cheklovlar muqarrarligi: Ushbu hodisadan so‘ng sport komissiyalari va nazorat idoralari robotlar hamda odamlar o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri sparringlarni qonunan taqiqlashi yoki o‘ta qat’iy cheklovlar kiritishi kutilmoqda.

Frenki Lapennaning odamsimon robot qarshisida singan qo‘li zamonaviy robototexnika bilan hazillashib bo‘lmasligini butun dunyoga yaqqol ko‘rsatib qo‘ydi.

Sizningcha, odamsimon robotlarning insonga qarshi ringga chiqishiga qonunan ruxsat berish kerakmi yoki bunday ko‘rgazmali janglar butunlay taqiqlanishi lozimmi? Robotlarning bu qadar qudratli bo‘lib borishi kelajakda yanada xavfliroq oqibatlarga olib kelmaydimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va texnologiya olamidagi ushbu shov-shuvli voqeani barcha do‘stlaringizga ulashing!

Frenki LapennaSan-Fransiskodagi gumanoid jangOdamsimon robotSan-Fransiskodagi eksperimental jang
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdiKuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdiBugun, 08:25«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladiBugun, 06:4016 yil oldingi qora kunlar qaytdi: «Tottenhem» oxirgi o‘rinda, De Zerbi taqdiri nima bo‘ladi?16 yil oldingi qora kunlar qaytdi: «Tottenhem» oxirgi o‘rinda, De Zerbi taqdiri nima bo‘ladi?Bugun, 06:30«Oltin to‘p – 2026» sensatsiyasi: Lamin Yamal mutlaq peshqadam, Messi kuchli beshlikda«Oltin to‘p – 2026» sensatsiyasi: Lamin Yamal mutlaq peshqadam, Messi kuchli beshlikdaBugun, 06:23«Hakamlarda ayb yo‘q, jamoada rejaning o‘zi yo‘q»: Klod Makelele «Real»ni tanqid qildi«Hakamlarda ayb yo‘q, jamoada rejaning o‘zi yo‘q»: Klod Makelele «Real»ni tanqid qildiBugun, 06:17Arman Sarukyan UFC 331dagi nokautdan so‘ng oktagonga qaytish muddatini e’lon qildiArman Sarukyan UFC 331dagi nokautdan so‘ng oktagonga qaytish muddatini e’lon qildiBugun, 06:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi