San-Fransiskoda jangovar odamsimon robot mashhur blogerning qo‘lini sindirdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- San-Fransiskoda o‘tkazilgan ko‘rgazmali jangda bloger Frenki Lapenna jangovar odamsimon robot bilan to‘qnash keldi.
- Robotning kuchli zarbalari natijasida Frenki Lapennaning qo‘li sinib, jang shoshilinch to‘xtatildi.
- Himoya vositalariga qaramay, robotning zarba kuchi himoyani yengib o‘tdi.
- Ushbu hodisa texnologiyalarning inson salomatligi uchun xavfini ko‘rsatdi va kelajakda bunday janglarga cheklovlar qo‘yilishi kutilmoqda.
Inson va sun’iy ongli mashinalar o‘rtasidagi to‘qnashuv Gollivudning fantastik filmlaridan real hayotga ko‘chdi, biroq bu galgi eksperimental ko‘rgazmali shou dahshatli jarohat bilan yakun topdi. AQSHning San-Fransisko shahrida bo‘lib o‘tgan ko‘rgazmali jang shousida internet olamining taniqli blogeri Frenki Lapenna (Frankie Lapenna) zamonaviy texnologiyalar asosida yaratilgan jangovar odamsimon (gumanoid) robotga qarshi oktagonga chiqdi.
Xavfsizlik qoidalariga muvofiq, bloger maxsus boks qo‘lqoplari, mustahkam bosh himoya shlemi va tanani zarbalardan asrovchi jilet bilan ta’minlangan edi. Hatto jang boshlanishidan avval uning jamoadoshlari: «Og‘ayni, men sen uchun juda xavotirdaman» deya ogohlantirgan bo‘lsa-da, Frenki temir raqibga qarshi dadil harakat qilishga qaror qildi.
Biroq jang start olishi bilanoq vaziyat mutlaqo kutilmagan tus oldi: muxlislar ko‘z o‘ngida haqiqiy «Terminator»dek harakatlangan robot bir nechta hayratlanarli og‘ir va aniq zarbalarni yo‘lladi. Temir mushtlarning kuchi shu qadar kuchli ediki, tanaga kiyilgan himoya jileti va qo‘l qoplamalari blogerni qutqarib qololmadi — natijada Frenki Lapennaning qo‘li sinib, bahs shoshilinch tarzda to‘xtatildi. Ring atrofida turgan tomoshabinlar va tashkilotchilar yuz bergan holatdan dahshatga tushib, yoqa ushlab qolishdi.
Xo‘sh, odamsimon robotning bu qadar xavfli zarba berishi dasturiy xatolikmi yoki mashina mexanikasining haddan tashqari qudratliligi, ringdagi xavfsizlik protokollari nega ishlamadi va endilikda bunday xavfli texnologiyalarni odamlarga qarshi sinash butunlay taqiqlanadimi?
«Temir mushtlar, parchalangan suyak va muxlislar shoki»: San-Fransiskodagi to‘qnashuvning 5 ta asosiy nuqtasi
San-Fransiskoda yuz bergan mislsiz voqeadan eng muhim tafsilotlar:
Odamsimon robot bilan real sparring: Bloger Frenki Lapenna San-Fransiskodagi shouda ikki oyoqda mustaqil harakatlanuvchi odamsimon robot bilan ko‘rgazmali jangga kirishdi;
Og‘ir jarohat va singan qo‘l: Gumanoidning kuchli va aniq seriyali zarbalari oqibatida blogerning qo‘l suyagi sindi;
Samarasiz himoya anjomlari: Blogerning egnidagi maxsus himoya jileti, tirsak va qo‘l himoyachilari temir raqibning kinetik kuchiga dosh bera olmadi;
Tomoshabinlar hayrati: Ring atrofida jonli kuzatib turgan muxlislar odam va mashina jangidagi bunday shafqatsiz yakunni ko‘rib, shok holatiga tushdi;
Virusli tarmoq to‘lqini: Jangovar robotning harakatlari va singan qo‘l epizodi ijtimoiy tarmoqlarda qisqa fursatda millionlab qarashlarga ega bo‘ldi.
Inson va Robot to‘qnashuvi: Shoudagi xavfsizlik va jang holati tahlili
San-Fransiskodagi eksperimental jang tafsilotlari va ko‘rsatkichlari:
Mezonlar va parametrlar
Frenki Lapenna (Inson / Bloger)
Odamsimon robot (Sun’iy raqib)
Jang maqomi va lokatsiya
San-Fransisko, ko‘rgazmali ring
San-Fransisko, ko‘rgazmali ring
Himoya va tayyorgarlik
Shlem, himoya jileti, qo‘lqop va nakladkalar
Metall va titan/kompozit qoplamali korpus
Harakatlanish uslubi
Klassik boks harakatlari, bloklar
Tezkor qadamlar, to‘g‘ridan to‘g‘ri mexanik hujum
Zarba quvvati va ta’siri
Odatiy inson mushti kuchi
Metall privodlar hisobiga og‘ir zarba zarbi
Jang oqibati
Qo‘l suyagining sinishi va og‘ir tan jarohati
Hech qanday texnik zarar ko‘rmadi
Tibbiy xulosa
Shoshilinch jarrohlik va rentgen tekshiruvi
Mutaxassislar tomonidan quvvatdan uzildi
Robototexnika va xavfsizlik ekspertizasi: Nega bu voqea global signal bo‘lishi kerak?
Muhandislar, biomexanika mutaxassislari va sport ekspertlarining xulosalari:
Inson va mashina kuchining nomutanosibligi: Hatto oddiy servomotorlar va gidravlik privodlar bilan ta’minlangan robotlar ham inson mushaklaridan bir necha barobar ortiq bosim va zarba kuchi (Nyuton) hosil qiladi; inson suyaklari himoya jileti bo‘lgan taqdirda ham bunday to‘g‘ridan to‘g‘ri metall bosimiga chiday olmaydi;
«Aqlli tormoz» tizimining ishlamaganligi: Ko‘rgazmali janglar uchun mo‘ljallangan gumanoidlar zarba nuqtasiga yaqinlashganda tezlik va kuchni keskin kamaytiruvchi sensorlarga ega bo‘lishi kerak edi; San-Fransiskodagi holatda mashina to‘liq quvvat bilan urgani dasturiy nazoratning xavfli ekanini ko‘rsatdi;
Xayp ortidagi real xatarlar: Ijtimoiy tarmoqlarda tomosha va layk yig‘ish maqsadida texnologiyalarning hali yetarlicha sinovdan o‘tmagan prototiplari bilan yaqin jismoniy kontaktga kirishish inson salomatligi va hayoti uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri tahdiddir;
Huquqiy cheklovlar muqarrarligi: Ushbu hodisadan so‘ng sport komissiyalari va nazorat idoralari robotlar hamda odamlar o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri sparringlarni qonunan taqiqlashi yoki o‘ta qat’iy cheklovlar kiritishi kutilmoqda.
Frenki Lapennaning odamsimon robot qarshisida singan qo‘li zamonaviy robototexnika bilan hazillashib bo‘lmasligini butun dunyoga yaqqol ko‘rsatib qo‘ydi.
Sizningcha, odamsimon robotlarning insonga qarshi ringga chiqishiga qonunan ruxsat berish kerakmi yoki bunday ko‘rgazmali janglar butunlay taqiqlanishi lozimmi? Robotlarning bu qadar qudratli bo‘lib borishi kelajakda yanada xavfliroq oqibatlarga olib kelmaydimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va texnologiya olamidagi ushbu shov-shuvli voqeani barcha do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…