Kuzgi tengkunlik yaqinlashdi: 23 sentyabrdan tunlar uzaya boshlaydi

·14·Dunyo
Kuzgi tengkunlik yaqinlashdi: 23 sentyabrdan tunlar uzaya boshlaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 23 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 05:05 da kuzgi tengkunlik ro‘y beradi, bu vaqtda Quyosh markazi Yer ekvatori tekisligidan o‘tadi va Shimoliy yarim sharda astronomik kuz boshlanadi.
  • Shundan so‘ng kunlar qisqarib, tunlar uzaya boshlaydi, bu jarayon dekabr oyidagi qishki quyosh turishigacha davom etadi.
  • Tengkunlik nomi kun va tunning mutlaqo 12 soatdan bo‘lishini anglatmaydi, chunki atmosfera refraksiyasi va Quyosh diskining yuqori qismi ko‘rinishi hisobga olinadi.

Tabiatda muhim astronomik burilish sodir bo‘lmoqda: 23 sentyabr kuni Quyosh ekvator tekisligini kesib o‘tadi va Shimoliy yarim sharda astronomik kuz boshlanadi. Shundan keyin kunlar qisqarib, tunlar asta-sekin uzayadi.

Ko‘pchilik 22 sentyabrni «kun va tun tenglashadigan kun» deb biladi. Ammo 2026 yilda Toshkent vaqti bilan kuzgi tengkunlik 23 sentyabr soat 05:05 da ro‘y beradi. Aynan shu lahzada Quyosh markazi Yer ekvatori tekisligidan o‘tadi.

«Equinox» nima degani?

«Equinox» atamasi lotincha aequus — «teng» va nox — «tun» so‘zlaridan kelib chiqqan.

Tengkunlik yiliga ikki marta — mart va sentyabr oylarida sodir bo‘ladi. Martda Shimoliy yarim sharda bahor, sentyabrda esa kuzgi tengkunlik yuz beradi.

Kuzgi tengkunlik vaqtida Quyosh osmon ekvatorini shimoldan janubga kesib o‘tadi. Shundan so‘ng Shimoliy yarim sharda Quyosh osmonda kun sayin pastroq trayektoriya bo‘ylab harakat qila boshlaydi va kunduzgi yorug‘lik davomiyligi qisqaradi.

Nega kun va tun aynan 12 soatdan bo‘lmaydi?

«Tengkunlik» nomi kun va tun mutlaqo 12 soatdan bo‘lishini anglatmaydi.

Aslida Quyosh chiqishi va botishi atmosfera refraksiyasi hamda Quyosh diskining markazi emas, uning yuqori qismi ko‘rinishi bilan hisoblanishi sababli kunduzgi yorug‘lik vaqti ko‘p joylarda 12 soatdan biroz uzoqroq bo‘ladi.

Masalan, 22 sentyabr kuni Toshkentda kunduzgi yorug‘lik taxminan 12 soat 11 daqiqani tashkil etadi. 23 sentyabrdan esa kun davomiyligi yana qisqara boshlaydi.

Ertadan nimalar o‘zgaradi?

Kuzgi tengkunlikdan keyin Shimoliy yarim sharda kunlar qisqarishda, tunlar esa uzayishda davom etadi.

Toshkentda 22 sentyabr kuni Quyosh taxminan 06:10 da chiqib, 18:20 da botadi. 23 sentyabrda esa kunduzgi yorug‘lik davomiyligi taxminan 12 soat 8 daqiqaga tushadi. Keyingi kunlarda bu farq yanada ortib boradi.

Bu jarayon dekabr oyidagi qishki quyosh turishigacha davom etadi. Shundan keyin kunlar yana asta-sekin uzaya boshlaydi.

Tabiatdagi katta o‘zgarishning astronomik boshlanishi

Tengkunlik — shunchaki kalendardagi sana emas. U Yerning Quyosh atrofidagi harakati va sayyoramiz o‘qining og‘maligi bilan bog‘liq muhim astronomik hodisadir.

Shu bois 23 sentyabr 2026 yilda Shimoliy yarim shar uchun astronomik kuzning boshlanish nuqtasi hisoblanadi.

Demak, bugun — tengkunlik arafasi. Erta tongdan esa tabiatning yana bir tanish qonuniyati namoyon bo‘ladi: kunlar qisqaradi, tunlar esa uzaya boshlaydi.

Tengkunlik23 sentyabr 2026ToshkentKuzgi tengkunlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oq uydan kutilmagan qadam: YouTube'da 24 soatlik Trump TV ishga tushdiOq uydan kutilmagan qadam: YouTube'da 24 soatlik Trump TV ishga tushdiBugun, 10:59Qizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindiQizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindiBugun, 10:2123 metrdan ajal parvozi: Hindistonda 4 nafar talaba bo‘lgan BMW estakadadan qulab tushdi23 metrdan ajal parvozi: Hindistonda 4 nafar talaba bo‘lgan BMW estakadadan qulab tushdiBugun, 09:38Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Bugun, 09:25Bloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBugun, 08:59Tub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaTub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaBugun, 08:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?