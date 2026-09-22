Oq uydan kutilmagan qadam: YouTube'da 24 soatlik Trump TV ishga tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH prezidenti Donald Tramp ma’muriyati OAV bilan keskinlashgan ziddiyat fonida YouTube'da 24 soat ishlaydigan «Trump TV» raqamli telekanalini ishga tushirdi.
- Yangi platforma prezident va ma’muriyatning chiqishlari, bayonotlari hamda avvalgi tadbirlaridan videolarni to‘g‘ridan to‘g‘ri tomoshabinlarga yetkazishga mo‘ljallangan.
AQSH prezidenti Donald Tramp ma’muriyati OAV bilan keskinlashgan ziddiyat fonida YouTube'da 24 soat ishlaydigan «Trump TV» raqamli telekanalini ishga tushirdi. Yangi platforma prezident va ma’muriyatning chiqishlari, bayonotlari hamda avvalgi tadbirlaridan videolarni to‘g‘ridan to‘g‘ri tomoshabinlarga yetkazishga mo‘ljallangan.
Trump TV nima ko‘rsatadi?
Oq uy yangi loyihani «TRUMP TV: The Essentials Station» deb atagan.
Rasmiy tavsifga ko‘ra, kanal Tramp ma’muriyatining muhim voqealari, prezidentning asosiy nutqlari, bayonotlari va saralangan videolarini 24 soat davomida namoyish etadi. Kontent real vaqtda yangilanib borishi aytilgan.
Dastlabki efirda Trampning avvalgi ommaviy chiqishlari, jumladan, prezidentlik qasamyodini qabul qilish marosimidan lavhalar namoyish etilgan. Keyingi efirlar ham Oq uy tomonidan tanlangan videolar asosida shakllantiriladi.
Bu qaror nega aynan hozir qabul qilindi?
Trump TV'ning ishga tushirilishi Oq uy va bir qator yirik axborot tashkilotlari o‘rtasidagi matbuotga kirish masalasidagi bahslar kuchaygan paytga to‘g‘ri keldi.
Tramp ma’muriyati CNN, MS NOW va Politico jurnalistlarining Oq uyga kirishini chekladi. Ushbu tashkilotlar esa qaror yuzasidan federal sudga murojaat qilib, matbuot erkinligiga oid konstitutsiyaviy huquqlari buzilganini da’vo qilmoqda. Ma’muriyat esa OAVning axborot tarqatish huquqi saqlanishini, biroq muayyan tashkilotlarning Oq uy hududi yoki matbuot puliga kirishi avtomatik huquq emasligini ta’kidlamoqda.
Yirik telekanallar prezidentni yoritishni to‘xtatdi
Vaziyat yanada keskinlashgan nuqta — Oq uydagi televizion press-pul faoliyatining vaqtincha to‘xtatilishi bo‘ldi.
Odatda ABC, CBS, CNN, Fox News va NBC prezidentning tadbirlari va safarlarini navbatma-navbat yoritib, olingan videolarni boshqa telekanallarga ham taqdim etadi. CNN belgilangan navbatdagi vazifani bajara olmay qolganidan keyin qolgan telekanallar uning o‘rniga boshqa operator tayinlashdan voz kechdi.
Shu sababli Trampning BMT Bosh Assambleyasi bilan bog‘liq Nyu-Yorkdagi tadbirlarini odatiy televizion press-pul orqali yoritish tizimi ham o‘zgardi. AP ma’lumotiga ko‘ra, CNN prezident bilan Nyu-Yorkka borishi kerak bo‘lgan, ammo Oq uyning jadvalida CNN nomi ko‘rsatilmagan.
Trump TV mustaqil telekanal o‘rnini bosadimi?
Yangi platforma muhim bir farq bilan ajralib turadi: undagi videolarni mustaqil tahririyat emas, Oq uyning o‘zi tanlaydi va tarqatadi.
Shuning uchun Trump TV'ni mustaqil jurnalistik xabarlar o‘rnini bosadigan telekanaldan ko‘ra, prezident ma’muriyatining rasmiy raqamli axborot kanali sifatida ko‘rish mumkin. Oq uy uchun bu prezidentning chiqishlari va qarorlarini vositachisiz auditoriyaga yetkazish imkonini beradi.
Ayni paytda CNN, MS NOW va Politico sud orqali Oq uyga kirish huquqlarini tiklashga harakat qilmoqda. Bu bahsning huquqiy natijasi AQSHda prezident ma’muriyati va matbuot o‘rtasidagi munosabatlarga ta’sir qilishi mumkin.
Shunday qilib, AQSHda prezident matbuot bilan munosabatlarda navbatdagi keskin bosqichga kirgan bir paytda, Oq uy auditoriyaga to‘g‘ridan to‘g‘ri chiqishning yangi yo‘lini — 24 soatlik Trump TV'ni ishga tushirdi.
Izohlar 0
…