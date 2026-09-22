Oq uydan kutilmagan qadam: YouTube'da 24 soatlik Trump TV ishga tushdi

·5·Dunyo
Oq uydan kutilmagan qadam: YouTube'da 24 soatlik Trump TV ishga tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH prezidenti Donald Tramp ma’muriyati OAV bilan keskinlashgan ziddiyat fonida YouTube'da 24 soat ishlaydigan «Trump TV» raqamli telekanalini ishga tushirdi.
  • Yangi platforma prezident va ma’muriyatning chiqishlari, bayonotlari hamda avvalgi tadbirlaridan videolarni to‘g‘ridan to‘g‘ri tomoshabinlarga yetkazishga mo‘ljallangan.

AQSH prezidenti Donald Tramp ma’muriyati OAV bilan keskinlashgan ziddiyat fonida YouTube'da 24 soat ishlaydigan «Trump TV» raqamli telekanalini ishga tushirdi. Yangi platforma prezident va ma’muriyatning chiqishlari, bayonotlari hamda avvalgi tadbirlaridan videolarni to‘g‘ridan to‘g‘ri tomoshabinlarga yetkazishga mo‘ljallangan.

Trump TV nima ko‘rsatadi?

Oq uy yangi loyihani «TRUMP TV: The Essentials Station» deb atagan.

Rasmiy tavsifga ko‘ra, kanal Tramp ma’muriyatining muhim voqealari, prezidentning asosiy nutqlari, bayonotlari va saralangan videolarini 24 soat davomida namoyish etadi. Kontent real vaqtda yangilanib borishi aytilgan.

Dastlabki efirda Trampning avvalgi ommaviy chiqishlari, jumladan, prezidentlik qasamyodini qabul qilish marosimidan lavhalar namoyish etilgan. Keyingi efirlar ham Oq uy tomonidan tanlangan videolar asosida shakllantiriladi.

Bu qaror nega aynan hozir qabul qilindi?

Trump TV'ning ishga tushirilishi Oq uy va bir qator yirik axborot tashkilotlari o‘rtasidagi matbuotga kirish masalasidagi bahslar kuchaygan paytga to‘g‘ri keldi.

Tramp ma’muriyati CNN, MS NOW va Politico jurnalistlarining Oq uyga kirishini chekladi. Ushbu tashkilotlar esa qaror yuzasidan federal sudga murojaat qilib, matbuot erkinligiga oid konstitutsiyaviy huquqlari buzilganini da’vo qilmoqda. Ma’muriyat esa OAVning axborot tarqatish huquqi saqlanishini, biroq muayyan tashkilotlarning Oq uy hududi yoki matbuot puliga kirishi avtomatik huquq emasligini ta’kidlamoqda.

Yirik telekanallar prezidentni yoritishni to‘xtatdi

Vaziyat yanada keskinlashgan nuqta — Oq uydagi televizion press-pul faoliyatining vaqtincha to‘xtatilishi bo‘ldi.

Odatda ABC, CBS, CNN, Fox News va NBC prezidentning tadbirlari va safarlarini navbatma-navbat yoritib, olingan videolarni boshqa telekanallarga ham taqdim etadi. CNN belgilangan navbatdagi vazifani bajara olmay qolganidan keyin qolgan telekanallar uning o‘rniga boshqa operator tayinlashdan voz kechdi.

Shu sababli Trampning BMT Bosh Assambleyasi bilan bog‘liq Nyu-Yorkdagi tadbirlarini odatiy televizion press-pul orqali yoritish tizimi ham o‘zgardi. AP ma’lumotiga ko‘ra, CNN prezident bilan Nyu-Yorkka borishi kerak bo‘lgan, ammo Oq uyning jadvalida CNN nomi ko‘rsatilmagan.

Trump TV mustaqil telekanal o‘rnini bosadimi?

Yangi platforma muhim bir farq bilan ajralib turadi: undagi videolarni mustaqil tahririyat emas, Oq uyning o‘zi tanlaydi va tarqatadi.

Shuning uchun Trump TV'ni mustaqil jurnalistik xabarlar o‘rnini bosadigan telekanaldan ko‘ra, prezident ma’muriyatining rasmiy raqamli axborot kanali sifatida ko‘rish mumkin. Oq uy uchun bu prezidentning chiqishlari va qarorlarini vositachisiz auditoriyaga yetkazish imkonini beradi.

Ayni paytda CNN, MS NOW va Politico sud orqali Oq uyga kirish huquqlarini tiklashga harakat qilmoqda. Bu bahsning huquqiy natijasi AQSHda prezident ma’muriyati va matbuot o‘rtasidagi munosabatlarga ta’sir qilishi mumkin.

Shunday qilib, AQSHda prezident matbuot bilan munosabatlarda navbatdagi keskin bosqichga kirgan bir paytda, Oq uy auditoriyaga to‘g‘ridan to‘g‘ri chiqishning yangi yo‘lini — 24 soatlik Trump TV'ni ishga tushirdi.

Donald TrampTrump TVOq uyAQSH OAV
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuzgi tengkunlik yaqinlashdi: 23 sentyabrdan tunlar uzaya boshlaydiKuzgi tengkunlik yaqinlashdi: 23 sentyabrdan tunlar uzaya boshlaydiBugun, 10:41Qizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindiQizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindiBugun, 10:2123 metrdan ajal parvozi: Hindistonda 4 nafar talaba bo‘lgan BMW estakadadan qulab tushdi23 metrdan ajal parvozi: Hindistonda 4 nafar talaba bo‘lgan BMW estakadadan qulab tushdiBugun, 09:38Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Bugun, 09:25Bloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBugun, 08:59Tub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaTub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaBugun, 08:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?