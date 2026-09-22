Saida Mirziyoyeva BMT bosh kotibi bilan uchrashdi: qanday masalalar muhokama qilindi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasining 81-sessiyasi doirasida O‘zbekiston va BMT o‘rtasidagi hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlari, jumladan, barqaror rivojlanish, xavfsizlik va iqlim o‘zgarishi kabi masalalar muhokama qilindi.
- Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva BMT Bosh kotibi Antoniu Guterrish bilan uchrashuvda global darajadagi faoliyati hamda O‘zbekistonni qo‘llab-quvvatlayotgani uchun minnatdorlik bildirdi.
Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasining 81-sessiyasi doirasida O‘zbekistonning xalqaro tashkilot bilan hamkorligiga oid muhim masalalar muhokama qilindi. Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva BMT Bosh kotibi Antoniu Guterrish bilan uchrashib, ikki tomonlama hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlarini muhokama qildi.
Saida Mirziyoyeva Guterrish bilan nimalarni muhokama qildi?
Uchrashuv 21 sentyabr kuni Nyu-Yorkda, BMT Bosh Assambleyasining 81-sessiyasi tadbirlari doirasida bo‘lib o‘tdi.
Saida Mirziyoyeva o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida O‘zbekiston va BMT birgalikda rivojlantirib kelayotgan barcha muhim hamkorlik yo‘nalishlari muhokama qilinganini ma’lum qildi.
U, shuningdek, xalqaro munosabatlar tizimi murakkab davrni boshdan kechirayotgan bir paytda Guterrishga global darajadagi faoliyati hamda xavfsizlikning asosiy yo‘nalishlarida O‘zbekistonni qo‘llab-quvvatlayotgani uchun minnatdorlik bildirdi.
O‘zbekiston BMTdagi yuqori darajadagi haftalikda ishtirok etmoqda
BMT ma’lumotlariga ko‘ra, 81-sessiyaning umumiy munozaralari 22–26 sentyabr va 28 sentyabr kunlari bo‘lib o‘tadi. Unda davlat va hukumat rahbarlari hamda yuqori darajadagi vakillar global muammolar bo‘yicha o‘z pozitsiyalarini bayon qiladi.
Bu yilgi sessiya «Ishonchni qayta tiklash, o‘zgarishlarni boshqarish: barcha uchun natija beradigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti» shiori ostida o‘tkazilmoqda.
BMT ma’lumotlariga ko‘ra, umumiy munozaralarda 71 davlat va hukumat rahbari, 45 hukumat rahbari, 50 nafar vazir va boshqa yuqori lavozimdagi vakillar ishtirok etishi kutilmoqda.
Saida Mirziyoyeva BMT minbaridan nutq so‘zlaydi
Joriy sessiyada O‘zbekiston nomidan Saida Mirziyoyeva umumiy munozaralarda nutq so‘zlashi ma’lum qilingan. Bu haqda uning ishtirokiga tayyorgarlik jarayonini yoritgan mahalliy nashrlar xabar berdi.
Shu jihatdan Guterrish bilan uchrashuv O‘zbekiston delegatsiyasining BMTdagi yuqori darajadagi haftaligi doirasidagi muhim muloqotlaridan biri bo‘ldi.
O‘zbekiston–BMT hamkorligi kengayib bormoqda
O‘zbekiston va BMT o‘rtasida barqaror rivojlanish, xavfsizlik, iqlim o‘zgarishi, oziq-ovqat va energetika xavfsizligi, mintaqaviy hamkorlik kabi yo‘nalishlarda hamkorlik yo‘lga qo‘yilgan.
O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2024 yilda Guterrish bilan uchrashuvida mamlakat va BMT o‘rtasida 140 ta qo‘shma dastur va loyiha amalga oshirilayotgani ma’lum qilingan edi. Shuningdek, 2026–2030 yillarga mo‘ljallangan Barqaror rivojlanish maqsadlari bo‘yicha yangi hamkorlik dasturini ishlab chiqishga kelishilgan.
2025 yil sentyabrida esa O‘zbekiston tomoni BMT bilan hamkorlik doirasida 160 dan ortiq dastur va loyiha amalga oshirilayotganini ma’lum qilgan.
BMT uchun ham muhim davr
81-sessiya BMTning o‘zi uchun ham muhim bosqichga to‘g‘ri kelmoqda. Tashkilot bosh kotibi Antoniu Guterrishning vakolat muddati 2026 yil 31 dekabrda yakunlanadi. Shu bois kelasi yildan BMTga yangi bosh kotib rahbarlik qilishi kutilmoqda.
Ayni paytda BMT kun tartibida xalqaro xavfsizlik, tinchlik, barqaror rivojlanish, iqlim o‘zgarishi, sun’iy intellekt va tashkilotni isloh qilish kabi masalalar turibdi.
Shu ma’noda Nyu-Yorkdagi uchrashuv O‘zbekistonning BMT bilan mavjud hamkorligini muhokama qilish bilan birga, global kun tartibidagi dolzarb masalalar yuzasidan muloqot uchun ham muhim maydon bo‘ldi.
Izohlar 0
…