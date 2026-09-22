Saida Mirziyoyeva BMT bosh kotibi bilan uchrashdi: qanday masalalar muhokama qilindi?

·0·O‘zbekiston
Saida Mirziyoyeva BMT bosh kotibi bilan uchrashdi: qanday masalalar muhokama qilindi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasining 81-sessiyasi doirasida O‘zbekiston va BMT o‘rtasidagi hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlari, jumladan, barqaror rivojlanish, xavfsizlik va iqlim o‘zgarishi kabi masalalar muhokama qilindi.
  • Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva BMT Bosh kotibi Antoniu Guterrish bilan uchrashuvda global darajadagi faoliyati hamda O‘zbekistonni qo‘llab-quvvatlayotgani uchun minnatdorlik bildirdi.

Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasining 81-sessiyasi doirasida O‘zbekistonning xalqaro tashkilot bilan hamkorligiga oid muhim masalalar muhokama qilindi. Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva BMT Bosh kotibi Antoniu Guterrish bilan uchrashib, ikki tomonlama hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlarini muhokama qildi.

Saida Mirziyoyeva Guterrish bilan nimalarni muhokama qildi?

Uchrashuv 21 sentyabr kuni Nyu-Yorkda, BMT Bosh Assambleyasining 81-sessiyasi tadbirlari doirasida bo‘lib o‘tdi.

Saida Mirziyoyeva o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida O‘zbekiston va BMT birgalikda rivojlantirib kelayotgan barcha muhim hamkorlik yo‘nalishlari muhokama qilinganini ma’lum qildi.

U, shuningdek, xalqaro munosabatlar tizimi murakkab davrni boshdan kechirayotgan bir paytda Guterrishga global darajadagi faoliyati hamda xavfsizlikning asosiy yo‘nalishlarida O‘zbekistonni qo‘llab-quvvatlayotgani uchun minnatdorlik bildirdi.

Saida Mirziyoyeva BMT bosh kotibi bilan uchrashdi: qanday masalalar muhokama qilindi?

O‘zbekiston BMTdagi yuqori darajadagi haftalikda ishtirok etmoqda

BMT ma’lumotlariga ko‘ra, 81-sessiyaning umumiy munozaralari 22–26 sentyabr va 28 sentyabr kunlari bo‘lib o‘tadi. Unda davlat va hukumat rahbarlari hamda yuqori darajadagi vakillar global muammolar bo‘yicha o‘z pozitsiyalarini bayon qiladi.

Bu yilgi sessiya «Ishonchni qayta tiklash, o‘zgarishlarni boshqarish: barcha uchun natija beradigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti» shiori ostida o‘tkazilmoqda.

BMT ma’lumotlariga ko‘ra, umumiy munozaralarda 71 davlat va hukumat rahbari, 45 hukumat rahbari, 50 nafar vazir va boshqa yuqori lavozimdagi vakillar ishtirok etishi kutilmoqda.

Saida Mirziyoyeva BMT minbaridan nutq so‘zlaydi

Joriy sessiyada O‘zbekiston nomidan Saida Mirziyoyeva umumiy munozaralarda nutq so‘zlashi ma’lum qilingan. Bu haqda uning ishtirokiga tayyorgarlik jarayonini yoritgan mahalliy nashrlar xabar berdi.

Shu jihatdan Guterrish bilan uchrashuv O‘zbekiston delegatsiyasining BMTdagi yuqori darajadagi haftaligi doirasidagi muhim muloqotlaridan biri bo‘ldi.

Saida Mirziyoyeva BMT bosh kotibi bilan uchrashdi: qanday masalalar muhokama qilindi?

O‘zbekiston–BMT hamkorligi kengayib bormoqda

O‘zbekiston va BMT o‘rtasida barqaror rivojlanish, xavfsizlik, iqlim o‘zgarishi, oziq-ovqat va energetika xavfsizligi, mintaqaviy hamkorlik kabi yo‘nalishlarda hamkorlik yo‘lga qo‘yilgan.

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2024 yilda Guterrish bilan uchrashuvida mamlakat va BMT o‘rtasida 140 ta qo‘shma dastur va loyiha amalga oshirilayotgani ma’lum qilingan edi. Shuningdek, 2026–2030 yillarga mo‘ljallangan Barqaror rivojlanish maqsadlari bo‘yicha yangi hamkorlik dasturini ishlab chiqishga kelishilgan.

2025 yil sentyabrida esa O‘zbekiston tomoni BMT bilan hamkorlik doirasida 160 dan ortiq dastur va loyiha amalga oshirilayotganini ma’lum qilgan.

BMT uchun ham muhim davr

81-sessiya BMTning o‘zi uchun ham muhim bosqichga to‘g‘ri kelmoqda. Tashkilot bosh kotibi Antoniu Guterrishning vakolat muddati 2026 yil 31 dekabrda yakunlanadi. Shu bois kelasi yildan BMTga yangi bosh kotib rahbarlik qilishi kutilmoqda.

Ayni paytda BMT kun tartibida xalqaro xavfsizlik, tinchlik, barqaror rivojlanish, iqlim o‘zgarishi, sun’iy intellekt va tashkilotni isloh qilish kabi masalalar turibdi.

Shu ma’noda Nyu-Yorkdagi uchrashuv O‘zbekistonning BMT bilan mavjud hamkorligini muhokama qilish bilan birga, global kun tartibidagi dolzarb masalalar yuzasidan muloqot uchun ham muhim maydon bo‘ldi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarzdorlarga SI qo‘ng‘iroq qiladi: O‘zbekiston bo‘ylab AI Call-markazi ishga tushirilmoqdaQarzdorlarga SI qo‘ng‘iroq qiladi: O‘zbekiston bo‘ylab AI Call-markazi ishga tushirilmoqdaKecha, 17:39Hafta davomida O‘zbekistonda ob-havo qanday bo‘ladi?Hafta davomida O‘zbekistonda ob-havo qanday bo‘ladi?Kecha, 16:02Toshkentda tirbandlikka yangi zarba: 5 kmlik yo‘lda «Yashil to‘lqin» ishga tushirildi (video)Toshkentda tirbandlikka yangi zarba: 5 kmlik yo‘lda «Yashil to‘lqin» ishga tushirildi (video)Kecha, 08:53«Olis ovuldan 50 ming dollarlik mukofotgacha»: Prezidentni to‘lqinlantirgan o‘qituvchi«Olis ovuldan 50 ming dollarlik mukofotgacha»: Prezidentni to‘lqinlantirgan o‘qituvchi20.09, 17:15«Hokimning qaror o‘qishga toqati yo‘q»: Prezident rahbarlarga keskin talab qo‘ydi (video)«Hokimning qaror o‘qishga toqati yo‘q»: Prezident rahbarlarga keskin talab qo‘ydi (video)20.09, 13:09Pedagoglarning farzandlariga katta imtiyoz: kontrakt to‘loviga 30 foiz chegirma beriladiPedagoglarning farzandlariga katta imtiyoz: kontrakt to‘loviga 30 foiz chegirma beriladi20.09, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi