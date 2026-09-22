Phone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining bugungi narxlari ma’lum qilindi. Qurilmalar eSIM va SIM versiyalarida turli narxlarda taklif etilmoqda.
eSIM versiyalari:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 629 dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 299 dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dollar
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 029 dollar
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 199 dollar
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 199 dollar
SIM versiyalari:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 669 dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 699 dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dollar
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 099 dollar
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 499 dollar
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 799 dollar
Ma’lum qilinishicha, smartfonlar narxi har kuni o‘zgarishi mumkin.
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