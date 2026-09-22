Qizil labli baliq: u dengiz tubida suzmay, «yuradi»
G‘alati ko‘rinishi bilan e’tiborni tortadigan rosy-lipped batfish, ya’ni Ogcocephalus porrectus balig‘ining eng ajralib turadigan belgilaridan biri — odam labiga o‘xshash qizg‘ish-qizil og‘zidir. U odatda kichik bo‘lib, FishBase ma’lumotlariga ko‘ra, qayd etilgan maksimal uzunligi 13,9 santimetrni tashkil qiladi. Uning qancha umr ko‘rishi esa hozircha aniq ma’lum emas.
Biroq bu baliqning eng qiziq jihati uning tashqi ko‘rinishi emas, balki harakatlanish usulidir. Rosy-lipped batfish uzoq masofalarga faol suzishga moslashmagan. U ko‘krak va qorin suzgichlarini oyoqqa o‘xshatib, dengiz tubida go‘yo «yurib» harakatlanadi.
Mazkur tur Sharqiy Tinch okeanida, asosan Kosta-Rika yaqinidagi Kokos oroli atrofida uchraydi. U dengiz tubida, odatda 35–150 metr chuqurlikdagi hududlarda yashaydi.
Baliqning bosh qismida o‘ljani jalb qilishga yordam beradigan maxsus tuzilma — illicium mavjud. U o‘ziga xos «qarmoq» vazifasini bajarib, mayda o‘ljalarni baliqqa yaqinlashtirishga yordam beradi.
Qizil lablari va oyoqqa o‘xshash suzgichlari sababli bu noodatiy baliq dengiz olamidagi eng g‘aroyib jonzotlardan biri sifatida e’tibor qozongan.
Izohlar 0
…