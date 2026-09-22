Qizil labli baliq: u dengiz tubida suzmay, «yuradi»

·32·Dunyo
Qizil labli baliq: u dengiz tubida suzmay, «yuradi»

G‘alati ko‘rinishi bilan e’tiborni tortadigan rosy-lipped batfish, ya’ni Ogcocephalus porrectus balig‘ining eng ajralib turadigan belgilaridan biri — odam labiga o‘xshash qizg‘ish-qizil og‘zidir. U odatda kichik bo‘lib, FishBase ma’lumotlariga ko‘ra, qayd etilgan maksimal uzunligi 13,9 santimetrni tashkil qiladi. Uning qancha umr ko‘rishi esa hozircha aniq ma’lum emas.

Biroq bu baliqning eng qiziq jihati uning tashqi ko‘rinishi emas, balki harakatlanish usulidir. Rosy-lipped batfish uzoq masofalarga faol suzishga moslashmagan. U ko‘krak va qorin suzgichlarini oyoqqa o‘xshatib, dengiz tubida go‘yo «yurib» harakatlanadi.

Mazkur tur Sharqiy Tinch okeanida, asosan Kosta-Rika yaqinidagi Kokos oroli atrofida uchraydi. U dengiz tubida, odatda 35–150 metr chuqurlikdagi hududlarda yashaydi.

Qizil labli ko‘rshapalak-baliq dengiz tubidagi qumda turibdi.

Baliqning bosh qismida o‘ljani jalb qilishga yordam beradigan maxsus tuzilma — illicium mavjud. U o‘ziga xos «qarmoq» vazifasini bajarib, mayda o‘ljalarni baliqqa yaqinlashtirishga yordam beradi.

Qizil lablari va oyoqqa o‘xshash suzgichlari sababli bu noodatiy baliq dengiz olamidagi eng g‘aroyib jonzotlardan biri sifatida e’tibor qozongan.

Qizil labli ko‘rshapalak-baliq turli burchaklardan ko‘rsatilgan.
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samolyotda pauerbank yonib ketdi: KLM reysi Amsterdamga qaytishga majbur bo‘ldiSamolyotda pauerbank yonib ketdi: KLM reysi Amsterdamga qaytishga majbur bo‘ldiBugun, 12:12Oq uydan kutilmagan qadam: YouTube'da 24 soatlik Trump TV ishga tushdiOq uydan kutilmagan qadam: YouTube'da 24 soatlik Trump TV ishga tushdiBugun, 10:59Kuzgi tengkunlik yaqinlashdi: 23 sentyabrdan tunlar uzaya boshlaydiKuzgi tengkunlik yaqinlashdi: 23 sentyabrdan tunlar uzaya boshlaydiBugun, 10:41Qizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindiQizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindiBugun, 10:2123 metrdan ajal parvozi: Hindistonda 4 nafar talaba bo‘lgan BMW estakadadan qulab tushdi23 metrdan ajal parvozi: Hindistonda 4 nafar talaba bo‘lgan BMW estakadadan qulab tushdiBugun, 09:38Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Bugun, 09:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?