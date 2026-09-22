Mirziyoyev va Putin telefon orqali muloqot qildi: muhim masalalar muhokama qilindi

·21·O‘zbekiston
Mirziyoyev va Putin telefon orqali muloqot qildi: muhim masalalar muhokama qilindi

O‘zbekiston va Rossiya rahbarlari 21 sentyabr kuni telefon orqali muloqot qilib, strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalarini muhokama qildi. Suhbat davomida yaqin istiqboldagi ikki tomonlama va ko‘p tomonlama tadbirlar rejasi ham ko‘rib chiqildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 sentyabr kuni Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi.

Suhbatda ikki mamlakat o‘rtasidagi oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish, shuningdek, O‘zbekiston — Rossiya strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalariga alohida e’tibor qaratildi. Bu haqda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy matbuot xizmati xabar berdi.

Mirziyoyev Putinni Rossiyadagi saylovlar munosabati bilan tabrikladi

Telefon muloqoti avvalida Shavkat Mirziyoyev Rossiya yetakchisini Davlat dumasiga saylov muvaffaqiyatli o‘tkazilgani bilan samimiy tabrikladi.

O‘zbekiston Prezidenti Rossiya parlamentining yangi tarkibiga samarali va natijador faoliyat tiladi.

Shu tariqa, muloqotda nafaqat ikki davlat o‘rtasidagi aloqalarning joriy holati, balki yuqori darajada erishilgan kelishuvlarni amaliy jihatdan davom ettirish bilan bog‘liq masalalar ham kun tartibida bo‘ldi.

O‘zbekiston — Rossiya munosabatlarini yanada mustahkamlash masalasi ko‘rildi

Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, tomonlar O‘zbekiston va Rossiya o‘rtasidagi strategik sheriklik hamda ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qilgan. Bu jarayon oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish doirasida ko‘rib chiqilgan.

So‘nggi oylarda ikki davlat rahbarlari o‘rtasidagi muloqotlarda ham ikki tomonlama munosabatlarning turli yo‘nalishlarini rivojlantirish masalalari muntazam muhokama qilinmoqda. Masalan, 31 avgust kuni Bishkekda bo‘lib o‘tgan uchrashuvda ham O‘zbekiston — Rossiya strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini kengaytirish masalalari ko‘rib chiqilgan.

Hukumatlararo komissiya yig‘ilishiga e’tibor qaratildi

21 sentyabr kunigi telefon muloqotida amaliy hamkorlik mexanizmlari ham alohida tilga olindi. Xususan, O‘zbekiston va Rossiya Hukumatlararo komissiyasining navbatdagi yig‘ilishini natijador o‘tkazish muhimligi qayd etildi.

Bunday format ikki mamlakat o‘rtasida yuqori darajada erishilgan kelishuvlarni amaliy loyihalar va hamkorlik yo‘nalishlariga aylantirishda muhim mexanizmlardan biri hisoblanadi.

Shuningdek, Hududlar kengashining navbatdagi yig‘ilishiga ham tayyorgarlik masalasi muhokama qilindi. Bu esa O‘zbekiston va Rossiya o‘rtasidagi aloqalar nafaqat markaziy hukumatlar darajasida, balki hududlar o‘rtasida ham rivojlantirilayotganini ko‘rsatadi.

Rossiyada O‘zbekiston madaniyati kunlari o‘tkaziladi

Muloqotda madaniy-gumanitar hamkorlikka ham e’tibor qaratildi.

Tomonlar Rossiyada O‘zbekiston madaniyati kunlarini natijador tarzda o‘tkazish muhimligini ta’kidladi.

Madaniyat kunlari ikki mamlakat xalqlari o‘rtasidagi madaniy aloqalarni yanada kengaytirish, milliy san’at va madaniy merosni namoyish etish uchun muhim maydonlardan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Oldinda ikki va ko‘p tomonlama tadbirlar bor

Telefon muloqotining yana bir muhim jihati — tomonlar bo‘lajak tadbirlar rejasini ham ko‘rib chiqqanidir.

Rasmiy xabarda O‘zbekiston va Rossiya rahbarlari ikki tomonlama hamda ko‘p tomonlama tadbirlar rejasi yuzasidan fikr almashgani qayd etilgan.

Demak, 21 sentyabr kungi muloqot faqat joriy masalalar bilan cheklanmagan. Unda ikki davlat o‘rtasidagi keyingi hamkorlik kun tartibining asosiy yo‘nalishlari ham muhokama qilingan.

O‘zbekiston — Rossiya munosabatlarida navbatdagi bosqich

O‘zbekiston va Rossiya o‘rtasidagi aloqalarda siyosiy muloqot bilan bir qatorda savdo-iqtisodiy, sanoat, energetika, transport, hududlararo va madaniy-gumanitar hamkorlik yo‘nalishlari ham muhim o‘rin tutadi.

Masalan, 2026 yil may oyidagi telefon muloqotida ikki davlat rahbarlari tovar ayirboshlash hajmi yil boshidan buyon 23 foizga oshganini, sanoat, energetika, transport va boshqa sohalarda kooperatsiya loyihalari amalga oshirilayotganini qayd etgan edi.

Iyun oyida Sankt-Peterburgdagi uchrashuvda esa yil boshidan buyon tovar ayirboshlash hajmi 20 foizga oshgani ma’lum qilingan.

Shu nuqtayi nazardan qaraganda, 21 sentyabr kungi telefon muloqoti ikki davlat o‘rtasida avval erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish va yangi tadbirlar rejasini shakllantirish jarayonining navbatdagi qismi bo‘ldi.

Eng muhimi, tomonlar muloqot davomida strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash, hukumatlararo va hududlararo hamkorlik mexanizmlarini samarali ishlatish, madaniy-gumanitar aloqalarni kengaytirish hamda bo‘lajak ikki va ko‘p tomonlama tadbirlarga tayyorgarlik ko‘rish masalalarini bir nuqtada birlashtirdi.

Shunday qilib, Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putinning navbatdagi telefon muloqoti O‘zbekiston — Rossiya munosabatlarining keyingi kun tartibida amaliy hamkorlik, hududlararo aloqalar va madaniy-gumanitar loyihalar muhim o‘rin tutishini ko‘rsatdi.

Shavkat MirziyoyevVladimir PutinO‘zbekiston-Rossiya strategik sheriklikMadaniyat kunlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev «3-30-300» xalqaro standarti va mahallalar reytingini e’lon qildiShavkat Mirziyoyev «3-30-300» xalqaro standarti va mahallalar reytingini e’lon qildiBugun, 11:59Saida Mirziyoyeva BMT bosh kotibi bilan uchrashdi: qanday masalalar muhokama qilindi?Saida Mirziyoyeva BMT bosh kotibi bilan uchrashdi: qanday masalalar muhokama qilindi?Bugun, 11:03Qarzdorlarga SI qo‘ng‘iroq qiladi: O‘zbekiston bo‘ylab AI Call-markazi ishga tushirilmoqdaQarzdorlarga SI qo‘ng‘iroq qiladi: O‘zbekiston bo‘ylab AI Call-markazi ishga tushirilmoqdaKecha, 17:39Hafta davomida O‘zbekistonda ob-havo qanday bo‘ladi?Hafta davomida O‘zbekistonda ob-havo qanday bo‘ladi?Kecha, 16:02Toshkentda tirbandlikka yangi zarba: 5 kmlik yo‘lda «Yashil to‘lqin» ishga tushirildi (video)Toshkentda tirbandlikka yangi zarba: 5 kmlik yo‘lda «Yashil to‘lqin» ishga tushirildi (video)Kecha, 08:53«Olis ovuldan 50 ming dollarlik mukofotgacha»: Prezidentni to‘lqinlantirgan o‘qituvchi«Olis ovuldan 50 ming dollarlik mukofotgacha»: Prezidentni to‘lqinlantirgan o‘qituvchi20.09, 17:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi