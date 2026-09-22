Mirziyoyev va Putin telefon orqali muloqot qildi: muhim masalalar muhokama qilindi
O‘zbekiston va Rossiya rahbarlari 21 sentyabr kuni telefon orqali muloqot qilib, strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalarini muhokama qildi. Suhbat davomida yaqin istiqboldagi ikki tomonlama va ko‘p tomonlama tadbirlar rejasi ham ko‘rib chiqildi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 sentyabr kuni Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi.
Suhbatda ikki mamlakat o‘rtasidagi oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish, shuningdek, O‘zbekiston — Rossiya strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalariga alohida e’tibor qaratildi. Bu haqda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy matbuot xizmati xabar berdi.
Mirziyoyev Putinni Rossiyadagi saylovlar munosabati bilan tabrikladi
Telefon muloqoti avvalida Shavkat Mirziyoyev Rossiya yetakchisini Davlat dumasiga saylov muvaffaqiyatli o‘tkazilgani bilan samimiy tabrikladi.
O‘zbekiston Prezidenti Rossiya parlamentining yangi tarkibiga samarali va natijador faoliyat tiladi.
Shu tariqa, muloqotda nafaqat ikki davlat o‘rtasidagi aloqalarning joriy holati, balki yuqori darajada erishilgan kelishuvlarni amaliy jihatdan davom ettirish bilan bog‘liq masalalar ham kun tartibida bo‘ldi.
O‘zbekiston — Rossiya munosabatlarini yanada mustahkamlash masalasi ko‘rildi
Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, tomonlar O‘zbekiston va Rossiya o‘rtasidagi strategik sheriklik hamda ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qilgan. Bu jarayon oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish doirasida ko‘rib chiqilgan.
So‘nggi oylarda ikki davlat rahbarlari o‘rtasidagi muloqotlarda ham ikki tomonlama munosabatlarning turli yo‘nalishlarini rivojlantirish masalalari muntazam muhokama qilinmoqda. Masalan, 31 avgust kuni Bishkekda bo‘lib o‘tgan uchrashuvda ham O‘zbekiston — Rossiya strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini kengaytirish masalalari ko‘rib chiqilgan.
Hukumatlararo komissiya yig‘ilishiga e’tibor qaratildi
21 sentyabr kunigi telefon muloqotida amaliy hamkorlik mexanizmlari ham alohida tilga olindi. Xususan, O‘zbekiston va Rossiya Hukumatlararo komissiyasining navbatdagi yig‘ilishini natijador o‘tkazish muhimligi qayd etildi.
Bunday format ikki mamlakat o‘rtasida yuqori darajada erishilgan kelishuvlarni amaliy loyihalar va hamkorlik yo‘nalishlariga aylantirishda muhim mexanizmlardan biri hisoblanadi.
Shuningdek, Hududlar kengashining navbatdagi yig‘ilishiga ham tayyorgarlik masalasi muhokama qilindi. Bu esa O‘zbekiston va Rossiya o‘rtasidagi aloqalar nafaqat markaziy hukumatlar darajasida, balki hududlar o‘rtasida ham rivojlantirilayotganini ko‘rsatadi.
Rossiyada O‘zbekiston madaniyati kunlari o‘tkaziladi
Muloqotda madaniy-gumanitar hamkorlikka ham e’tibor qaratildi.
Tomonlar Rossiyada O‘zbekiston madaniyati kunlarini natijador tarzda o‘tkazish muhimligini ta’kidladi.
Madaniyat kunlari ikki mamlakat xalqlari o‘rtasidagi madaniy aloqalarni yanada kengaytirish, milliy san’at va madaniy merosni namoyish etish uchun muhim maydonlardan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Oldinda ikki va ko‘p tomonlama tadbirlar bor
Telefon muloqotining yana bir muhim jihati — tomonlar bo‘lajak tadbirlar rejasini ham ko‘rib chiqqanidir.
Rasmiy xabarda O‘zbekiston va Rossiya rahbarlari ikki tomonlama hamda ko‘p tomonlama tadbirlar rejasi yuzasidan fikr almashgani qayd etilgan.
Demak, 21 sentyabr kungi muloqot faqat joriy masalalar bilan cheklanmagan. Unda ikki davlat o‘rtasidagi keyingi hamkorlik kun tartibining asosiy yo‘nalishlari ham muhokama qilingan.
O‘zbekiston — Rossiya munosabatlarida navbatdagi bosqich
O‘zbekiston va Rossiya o‘rtasidagi aloqalarda siyosiy muloqot bilan bir qatorda savdo-iqtisodiy, sanoat, energetika, transport, hududlararo va madaniy-gumanitar hamkorlik yo‘nalishlari ham muhim o‘rin tutadi.
Masalan, 2026 yil may oyidagi telefon muloqotida ikki davlat rahbarlari tovar ayirboshlash hajmi yil boshidan buyon 23 foizga oshganini, sanoat, energetika, transport va boshqa sohalarda kooperatsiya loyihalari amalga oshirilayotganini qayd etgan edi.
Iyun oyida Sankt-Peterburgdagi uchrashuvda esa yil boshidan buyon tovar ayirboshlash hajmi 20 foizga oshgani ma’lum qilingan.
Shu nuqtayi nazardan qaraganda, 21 sentyabr kungi telefon muloqoti ikki davlat o‘rtasida avval erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish va yangi tadbirlar rejasini shakllantirish jarayonining navbatdagi qismi bo‘ldi.
Eng muhimi, tomonlar muloqot davomida strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash, hukumatlararo va hududlararo hamkorlik mexanizmlarini samarali ishlatish, madaniy-gumanitar aloqalarni kengaytirish hamda bo‘lajak ikki va ko‘p tomonlama tadbirlarga tayyorgarlik ko‘rish masalalarini bir nuqtada birlashtirdi.
Shunday qilib, Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putinning navbatdagi telefon muloqoti O‘zbekiston — Rossiya munosabatlarining keyingi kun tartibida amaliy hamkorlik, hududlararo aloqalar va madaniy-gumanitar loyihalar muhim o‘rin tutishini ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…