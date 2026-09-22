«Urush tugadi, uyingizga qayting!»: Germaniya suriyalik qochqinlarni deportatsiya qilmoqchi
Yevropaning eng qudratli iqtisodiyoti hisoblangan Germaniyada o‘n yildan ortiq vaqt davom etgan yumshoq migratsiya siyosatiga keskin va shafqatsiz nuqta qo‘yilmoqda. Germaniya Migratsiya va qochqinlar bo‘yicha federal idorasi (BAMF) mamlakat hududida yashab kelayotgan yuz minglab suriyalik qochqinlarning himoya maqomini ommaviy ravishda bekor qilishni boshlashi mumkin. Nufuzli RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mediaguruhi Bundestagdagi Xristian-demokratik ittifoq (CDU) partiyasi vakillariga tayangan holda tarqatgan shoshilinch xabarga ko‘ra, FRG Ichki ishlar vaziri Aleksandr Dobrindt joriy kuzdayoq BAMF idorasiga suriyaliklarni himoya maqomidan yoppasiga mahrum etish to‘g‘risida rasmiy ko‘rsatma berishni rejalashtirmoqda.
Bundestagdagi CDU/CSU fraksiyasining ichki siyosat bo‘yicha vakili Aleksandr Trom maqomni bekor qilish jarayoni birinchi navbatda «yolg‘iz yashayotgan, ishlamasdan nemis davlatining ijtimoiy nafaqalari hisobiga kun ko‘rayotgan yosh erkaklar»dan boshlanishini ochiqladi. Muntazam rasmiy ish o‘rniga ega bo‘lgan shaxslarga esa Germaniyada rasmiy yashash ruxsatnomasini (VNJ) olish imkoni beriladi. Shu bilan birga, Berlin ixtiyoriy vataniga qaytishni xohlovchilarga pul to‘lash dasturini kuchaytirmoqda, chunki siyosatchilar fikricha, ixtiyoriy chiqarib yuborish majburiy deportatsiyadan ancha arzonga tushadi. Germaniya kansleri Fridrix Mers esa Suriyada urush tugaganini, shu sababli qochqinlar uy-joylariga qaytishi shartligini, aks holda deportatsiya muqarrarligini qat’iy ta’kidlab, masalani hal qilish uchun Suriya o‘tish davri prezidenti Ahmad ash-Sharaani shaxsan Germaniyaga taklif etdi.
Xo‘sh, Berlinning ushbu shafqatsiz rejasi necha yuz ming suriyalikning taqdirini o‘zgartiradi, ixtiyoriy chiqib ketish uchun qancha pul taklif qilinmoqda va Germaniyaning yangi qattiqqo‘l rahbariyati Yevropa migratsiya inqirozini to‘xtata oladimi?
«Ijtimoiy nafaqaxo‘rlar nishonda, 1000 yevrolik yordam va Mersning dedlayni»: Berlin qarorining 5 ta asosiy nuqtasi
Germaniyaning suriyalik qochqinlarga qarshi boshlagan keng ko‘lamli kampaniyasining muhim faktlari:
Ommaviy maqomdan mahrum etish: Ichki ishlar vaziri Dobrindt ko‘rsatmasi bilan BAMF qochqinlik maqomini bekor qilishning eng katta to‘lqinini boshlaydi;
Birinchi zarba — ishsiz erkaklarga: Davlat hisobidan bekorchi nafaqa olib yashayotgan yolg‘iz yosh suriyalik yigitlar birinchi navbatda tekshiriladi va haydaladi;
Ishlayotganlarga istisno: Germaniyada qonuniy va doimiy ish joyiga ega bo‘lgan, soliq to‘layotgan suriyaliklarga yashash ruxsatnomasini rasmiylashtirishga ruxsat beriladi;
Ixtiyoriy qaytish budjeti ko‘paymoqda: Hozirda kattalar uchun berilayotgan 1000 yevrolik bir martalik to‘lov miqdori 2027 yilgi budjetda sezilarli oshiriladi;
Kansler Mersning keskin talabi: «Suriyada urush tugadi, vatanga qayting!» shiori ostida yangi hukumat Damashqning yangi rahbariyati bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri deportatsiya mexanizmini kelishmoqda.
Germaniyadagi migratsiya inqilobi: Eski siyosat va Mers hukumatining yangi choralari taqqosi
Berlinning suriyalik qochqinlarga nisbatan talablari tahlili:
Mezonlar va yo‘nalishlar
Merkel davridagi avvalgi siyosat
Fridrix Mers hukumatining yangi qarori
Himoya maqomi berilishi
Cheklovsiz va deyarli avtomatik boshpana
Ommaviy tekshiruv va maqomni yoppasiga bekor qilish
Ijtimoiy nafaqalar
Uy-joy va to‘liq davlat ta’minoti
Ishlamay nafaqa oluvchilar birinchi bo‘lib chiqariladi
Ishlayotgan qochqinlar taqdiri
Standart vaqtinchalik qochqinlik huquqi
Doimiy rasmiy yashash ruxsatnomasi (VNJ) beriladi
Vatanga ixtiyoriy qaytish
Cheklangan dasturlar va kam qiziqish
Har bir katta yoshliga 1 000 yevro va 2027 yilda yanada ko‘proq pul
Suriya bilan muloqot
Asad rejimi bilan aloqalarni butunlay uzish
Ahmad ash-Sharaa bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri deportatsiya muzokarasi
Qaytish sharti
Mamlakat xavfli deb baholangan
«Urush tugadi» — qaytish yoki majburiy deportatsiya
Xalqaro siyosat va migratsiya ekspertizasi: Nega Germaniya bunday keskin choralarga qo‘l urmoqda?
Yevropa siyosatshunoslari va demograflarining tahliliy xulosalari:
O‘ng kuchlar bosimi va jamiyat talabi: Germaniyada «Germaniya uchun muqobil» (AfD) kabi o‘ng qanot partiyalarining misli ko‘rilmagan darajada kuchayishi Mers hukumatini migratsiya bo‘yicha radikal qadamlar tashlashga majbur qilmoqda; saylovchilar budjetning nafaqaxo‘rlarga sarflanishiga ochiqchasiga qarshi chiqmoqda;
Iqtisodiy foyda va zarar farqi: Yillar davomida nemis tilini o‘rganmagan va ishlashni istamagan kontingent endilikda davlat xazinasi uchun og‘ir yukka aylandi; biroq iqtisodiyotga qo‘shilgan malakali va mehnatkash suriyaliklarni saqlab qolish Germaniya uchun zarur;
«Ixtiyoriy deportatsiya» matematikasi: Majburiy deportatsiya jarayoni sudlar, advokatlar va maxsus samolyot reyslari tufayli davlatga har bir odam uchun 5–10 ming yevroga tushadi; shu bois ularga 1000 yevro naqd pul berib o‘z ixtiyori bilan qaytarib yuborish Germaniya budjeti uchun ming barobar arzon va tinch hisoblanadi;
Yangi Damashq faktori: Suriyada hokimiyat almashishi va urush olovining so‘nishi Berlinga «Suriya endi xavfsiz mamlakat» degan yuridik hujjatni ilgari surishga va konvensiya cheklovlarini chetlab o‘tib ommaviy qaytarishni boshlashga imkon bermoqda.
Germaniya hukumatining ushbu tarixiy burilishi butun Yevropa Ittifoqi bo‘ylab qochqinlarga nisbatan misli ko‘rilmagan deportatsiya to‘lqinini boshlab berishi tayin.
Sizningcha, Germaniya hukumatining ishlamasdan nafaqa olib yurgan qochqinlarni ommaviy ravishda chiqarib yuborish qarori adolatlimi? Suriyadagi urush tugaganidan so‘ng millionlab qochqinlarning o‘z vataniga qaytishi mamlakatni tezroq tiklashga yordam beradimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropaning kelajagini belgilab berayotgan ushbu qaynoq geosiyosiy tahlilni barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…