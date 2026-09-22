«Urush tugadi, uyingizga qayting!»: Germaniya suriyalik qochqinlarni deportatsiya qilmoqchi

·0·Dunyo
«Urush tugadi, uyingizga qayting!»: Germaniya suriyalik qochqinlarni deportatsiya qilmoqchi

Yevropaning eng qudratli iqtisodiyoti hisoblangan Germaniyada o‘n yildan ortiq vaqt davom etgan yumshoq migratsiya siyosatiga keskin va shafqatsiz nuqta qo‘yilmoqda. Germaniya Migratsiya va qochqinlar bo‘yicha federal idorasi (BAMF) mamlakat hududida yashab kelayotgan yuz minglab suriyalik qochqinlarning himoya maqomini ommaviy ravishda bekor qilishni boshlashi mumkin. Nufuzli RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mediaguruhi Bundestagdagi Xristian-demokratik ittifoq (CDU) partiyasi vakillariga tayangan holda tarqatgan shoshilinch xabarga ko‘ra, FRG Ichki ishlar vaziri Aleksandr Dobrindt joriy kuzdayoq BAMF idorasiga suriyaliklarni himoya maqomidan yoppasiga mahrum etish to‘g‘risida rasmiy ko‘rsatma berishni rejalashtirmoqda.

Bundestagdagi CDU/CSU fraksiyasining ichki siyosat bo‘yicha vakili Aleksandr Trom maqomni bekor qilish jarayoni birinchi navbatda «yolg‘iz yashayotgan, ishlamasdan nemis davlatining ijtimoiy nafaqalari hisobiga kun ko‘rayotgan yosh erkaklar»dan boshlanishini ochiqladi. Muntazam rasmiy ish o‘rniga ega bo‘lgan shaxslarga esa Germaniyada rasmiy yashash ruxsatnomasini (VNJ) olish imkoni beriladi. Shu bilan birga, Berlin ixtiyoriy vataniga qaytishni xohlovchilarga pul to‘lash dasturini kuchaytirmoqda, chunki siyosatchilar fikricha, ixtiyoriy chiqarib yuborish majburiy deportatsiyadan ancha arzonga tushadi. Germaniya kansleri Fridrix Mers esa Suriyada urush tugaganini, shu sababli qochqinlar uy-joylariga qaytishi shartligini, aks holda deportatsiya muqarrarligini qat’iy ta’kidlab, masalani hal qilish uchun Suriya o‘tish davri prezidenti Ahmad ash-Sharaani shaxsan Germaniyaga taklif etdi.

Xo‘sh, Berlinning ushbu shafqatsiz rejasi necha yuz ming suriyalikning taqdirini o‘zgartiradi, ixtiyoriy chiqib ketish uchun qancha pul taklif qilinmoqda va Germaniyaning yangi qattiqqo‘l rahbariyati Yevropa migratsiya inqirozini to‘xtata oladimi?

«Ijtimoiy nafaqaxo‘rlar nishonda, 1000 yevrolik yordam va Mersning dedlayni»: Berlin qarorining 5 ta asosiy nuqtasi

Germaniyaning suriyalik qochqinlarga qarshi boshlagan keng ko‘lamli kampaniyasining muhim faktlari:

  • Ommaviy maqomdan mahrum etish: Ichki ishlar vaziri Dobrindt ko‘rsatmasi bilan BAMF qochqinlik maqomini bekor qilishning eng katta to‘lqinini boshlaydi;

  • Birinchi zarba — ishsiz erkaklarga: Davlat hisobidan bekorchi nafaqa olib yashayotgan yolg‘iz yosh suriyalik yigitlar birinchi navbatda tekshiriladi va haydaladi;

  • Ishlayotganlarga istisno: Germaniyada qonuniy va doimiy ish joyiga ega bo‘lgan, soliq to‘layotgan suriyaliklarga yashash ruxsatnomasini rasmiylashtirishga ruxsat beriladi;

  • Ixtiyoriy qaytish budjeti ko‘paymoqda: Hozirda kattalar uchun berilayotgan 1000 yevrolik bir martalik to‘lov miqdori 2027 yilgi budjetda sezilarli oshiriladi;

  • Kansler Mersning keskin talabi: «Suriyada urush tugadi, vatanga qayting!» shiori ostida yangi hukumat Damashqning yangi rahbariyati bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri deportatsiya mexanizmini kelishmoqda.

Germaniyadagi migratsiya inqilobi: Eski siyosat va Mers hukumatining yangi choralari taqqosi

Berlinning suriyalik qochqinlarga nisbatan talablari tahlili:

Mezonlar va yo‘nalishlar

Merkel davridagi avvalgi siyosat

Fridrix Mers hukumatining yangi qarori

Himoya maqomi berilishi

Cheklovsiz va deyarli avtomatik boshpana

Ommaviy tekshiruv va maqomni yoppasiga bekor qilish

Ijtimoiy nafaqalar

Uy-joy va to‘liq davlat ta’minoti

Ishlamay nafaqa oluvchilar birinchi bo‘lib chiqariladi

Ishlayotgan qochqinlar taqdiri

Standart vaqtinchalik qochqinlik huquqi

Doimiy rasmiy yashash ruxsatnomasi (VNJ) beriladi

Vatanga ixtiyoriy qaytish

Cheklangan dasturlar va kam qiziqish

Har bir katta yoshliga 1 000 yevro va 2027 yilda yanada ko‘proq pul

Suriya bilan muloqot

Asad rejimi bilan aloqalarni butunlay uzish

Ahmad ash-Sharaa bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri deportatsiya muzokarasi

Qaytish sharti

Mamlakat xavfli deb baholangan

«Urush tugadi» — qaytish yoki majburiy deportatsiya

Xalqaro siyosat va migratsiya ekspertizasi: Nega Germaniya bunday keskin choralarga qo‘l urmoqda?

Yevropa siyosatshunoslari va demograflarining tahliliy xulosalari:

  • O‘ng kuchlar bosimi va jamiyat talabi: Germaniyada «Germaniya uchun muqobil» (AfD) kabi o‘ng qanot partiyalarining misli ko‘rilmagan darajada kuchayishi Mers hukumatini migratsiya bo‘yicha radikal qadamlar tashlashga majbur qilmoqda; saylovchilar budjetning nafaqaxo‘rlarga sarflanishiga ochiqchasiga qarshi chiqmoqda;

  • Iqtisodiy foyda va zarar farqi: Yillar davomida nemis tilini o‘rganmagan va ishlashni istamagan kontingent endilikda davlat xazinasi uchun og‘ir yukka aylandi; biroq iqtisodiyotga qo‘shilgan malakali va mehnatkash suriyaliklarni saqlab qolish Germaniya uchun zarur;

  • «Ixtiyoriy deportatsiya» matematikasi: Majburiy deportatsiya jarayoni sudlar, advokatlar va maxsus samolyot reyslari tufayli davlatga har bir odam uchun 5–10 ming yevroga tushadi; shu bois ularga 1000 yevro naqd pul berib o‘z ixtiyori bilan qaytarib yuborish Germaniya budjeti uchun ming barobar arzon va tinch hisoblanadi;

  • Yangi Damashq faktori: Suriyada hokimiyat almashishi va urush olovining so‘nishi Berlinga «Suriya endi xavfsiz mamlakat» degan yuridik hujjatni ilgari surishga va konvensiya cheklovlarini chetlab o‘tib ommaviy qaytarishni boshlashga imkon bermoqda.

Germaniya hukumatining ushbu tarixiy burilishi butun Yevropa Ittifoqi bo‘ylab qochqinlarga nisbatan misli ko‘rilmagan deportatsiya to‘lqinini boshlab berishi tayin.

Sizningcha, Germaniya hukumatining ishlamasdan nafaqa olib yurgan qochqinlarni ommaviy ravishda chiqarib yuborish qarori adolatlimi? Suriyadagi urush tugaganidan so‘ng millionlab qochqinlarning o‘z vataniga qaytishi mamlakatni tezroq tiklashga yordam beradimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropaning kelajagini belgilab berayotgan ushbu qaynoq geosiyosiy tahlilni barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Sovuq urush davri qaytmoqda»: AQSH Grenlandiyadagi tashlandiq harbiy bazasini tiklamoqda«Sovuq urush davri qaytmoqda»: AQSH Grenlandiyadagi tashlandiq harbiy bazasini tiklamoqdaBugun, 16:26«To‘xtatib qolish rejasi»: Makron BMT sammitida Trampga Ukraina bo‘yicha bosim o‘tkazmoqchi«To‘xtatib qolish rejasi»: Makron BMT sammitida Trampga Ukraina bo‘yicha bosim o‘tkazmoqchiBugun, 15:59Venetsiya tarixiy markazga bir kunlik kirish haqini 30 yevrogacha oshirmoqdaVenetsiya tarixiy markazga bir kunlik kirish haqini 30 yevrogacha oshirmoqdaBugun, 15:52Nega otasi uni o‘g‘il bola qilib tarbiyaladi? Afg‘onistonlik Nilofarning hayoti ortidagi kutilmagan sababNega otasi uni o‘g‘il bola qilib tarbiyaladi? Afg‘onistonlik Nilofarning hayoti ortidagi kutilmagan sababBugun, 14:14Tataristonda "Halol" deb sotilgan kolbasa mahsulotidan cho‘chqa DNKsi aniqlandiTataristonda "Halol" deb sotilgan kolbasa mahsulotidan cho‘chqa DNKsi aniqlandiBugun, 14:06Singapur bo‘g‘ozida yuk kemasi baliqchi kema bilan to‘qnashdiSingapur bo‘g‘ozida yuk kemasi baliqchi kema bilan to‘qnashdiBugun, 12:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota