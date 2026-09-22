«Real Madrid» klubi Joze Mourino borasidagi qat’iy qarorini e’lon qildi

·4·Sport
«Real Madrid» klubi Joze Mourino borasidagi qat’iy qarorini e’lon qildi

Ispaniya La Ligasining yangi mavsumi starti Madridning «Real» klubi atrofidagi kuchli intrigalar va keskin muhokamalar ostida kechmoqda. Jamoani yozda qayta qabul qilib olgan portugaliyalik afsonaviy mutaxassis Joze Mourinoning «Santyago Bernabeu»dagi kelajagi borasidagi savollar fonida klub rahbariyati o‘z rasmiy pozitsiyasini ochiqladi. Nufuzli The Touchline nashri tarqatgan insayderlik ma’lumotlariga ko‘ra, «Qirollik klubi» bosslari «Special One» (O‘zgacha) laqabli ustozni «Real» uchun mutlaqo to‘g‘ri va mos murabbiy deb hisoblashda qat’iy davom etmoqda.

Ma’lum bo‘lishicha, Florentino Peres boshchiligidagi rahbariyat jamoa tarkibida egosi juda kuchli, ulkan ambitsiyalarga ega superyulduzlar yig‘ilganini yaxshi tushunadi va aynan Mourinoning temir intizomi hamda mislsiz avtoriteti bunday tarkibni jilovlashda yagona to‘g‘ri yechim ekaniga to‘liq ishonadi. La Liganing dastlabki 7 turidan so‘ng madridliklar 15 ochko jamg‘arib, turnir jadvalining 4-pog‘onasida bormoqda. Bosh raqobatchi — 100 foizlik natija ko‘rsatib, hali birorta ochko yo‘qotmagan peshqadam «Barselona» bilan oradagi farq 6 ochkoni tashkil etmoqda. Ikkinchi marta «Real» boshqaruviga kelgan Mourino o‘tmishda ham Madridda inqilobiy davrni bosib o‘tgan edi.

Xo‘sh, 6 ochkolik farqni qisqartirish va «Barsa» gegemoniyasini sindirish uchun Jozega qancha vaqt kerak, «Bernabeu» kiyinish xonasidagi yulduzlar temir intizomga qanday bo‘ysunmoqda va portugaliyalik geniy Madridga yana chempionlik kuboklarini qaytara oladimi?

«Yulduzlar egosi, Peresning ishonchi va 6 ochkolik tafovut»: Qarorning 5 ta asosiy nuqtasi

The Touchline insayderi oshkor qilgan klub ichidagi eng muhim holatlar:

  • Mourinoga mutlaq ishonch: «Real» rahbariyati La Ligadagi vaqtinchalik ochko yo‘qotishlarga qaramay, Jozening o‘rnini shubha ostiga qo‘ymayapti;

  • «Og‘ir tarkib»ni jilovlash siri: Madridda katta ambitsiyali va o‘ziga xos fe’l-atvorga ega yulduzlarni bir mushtdek birlashtirishga faqat Mourinodek avtoritetli shaxs qodir deb hisoblanmoqda;

  • 7 turdan so‘ng 15 ochko: «Real» dastlabki turlarda 15 ochko jamg‘arib, 4-o‘rinni band etib turibdi;

  • «Barselona» bilan 6 ochkolik masofa: Kataloniya grandi mavsum startida yuz foizlik g‘alabali seriya qayd etib, 6 ochko oldinga chiqib olgan;

  • Ikkinchi tarixiy davr: 2010–2013 yillarda «Real»ni rekordlar bilan chempion qilgan Mourino klubdagi ikkinchi faoliyatida ham katta bosim ostida qolmoqda.

La Liga 2026/27: «Real Madrid» va «Barselona»ning start ko‘rsatkichlari taqqosi

Dastlabki 7 turdan keyingi turnir holati va ko‘rsatkichlari:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

«Real Madrid» (Joze Mourino)

«Barselona» (Peshqadam)

Jadvaldagi o‘rni

4-o‘rin

1-o‘rin (Yaqqol peshqadam)

Jamg‘arilgan ochkolar

15 ochko (7 turdan)

21 ochko (100% g‘alaba, yo‘qotishsiz)

Oradagi ochkolar farqi

-6 ochko

+6 ochkolik ustunlik

Bosh murabbiy maqomi

Klub tomonidan to‘liq qo‘llab-quvvatlanmoqda

Barqaror va yuqori formada

Tarkib holati va psixologiya

Yuqori ambitsiyali yulduzlar, kuchaytirilgan nazorat

To‘liq shakllangan va tezkor hujumkor tizim

Klubning strategik maqsadi

Chempionlar Ligasi va La Liga kuboklari

La Liga titulini himoya qilish

Futbol va boshqaruv ekspertizasi: Nega «Real» Mourinodan voz kechmaydi?

Yevropa futboli sharhlovchilari va madridlik insayderlarning xulosalari:

  • «Galaktikos» kompleksi va temir qo‘l: «Real» tarkibida Kilian Mbappe, Vinisius Junior va boshqa megayulduzlar to‘plangan sharoitda muloyim taktik murabbiylar kiyinish xonasini nazorat qilolmay qolishi isbotlangan; Mourino esa har qanday yulduzni zaxiraga o‘tqazishdan qo‘rqmaydigan yagona xarakterdir;

  • Mourinoning adaptatsiya bosqichi: Portugaliyalik ustozning jamoalari odatda mavsumning ilk oylarida taktik sxemalarni shakllantirish hisobiga ochko yo‘qotadi, biroq bahorgi hal qiluvchi bahslarga kelib yuqori pragmatizm va yengilmas himoyaga erishadi;

  • «El Klasiko» faktori: «Barselona»ning 6 ochkolik farqi oldinda kutib turgan o‘zaro «El Klasiko»lar orqali tezda eritib yuborilishi mumkin; Mourino esa prinsipial bahslarga psixologik tayyorgarlik ko‘rish bo‘yicha dunyoning eng sara mutaxassislaridan biridir;

  • Florentino Peresning hurmati: Klub prezidenti Peres va Mourino o‘rtasida doimo mustahkam do‘stona aloqa bo‘lgan; klub xo‘jayini Mourinoga vaziyatni o‘nglash va o‘z o‘yinini qurish uchun kamida mavsum oxirigacha to‘liq kart-blansh bermoqda.

«Santyago Bernabeu»dagi bosim har doim ulkan bo‘lgan, ammo «O‘zgacha» murabbiy bunday olovli sinovlardan qanday g‘olib chiqishni hammadan yaxshi biladi.

Sizningcha, «Real» rahbariyati Joze Mourinoni to‘liq qo‘llab-quvvatlab to‘g‘ri qilyaptimi? Portugaliyalik murabbiy «Barselona» bilan 6 ochkolik farqni yo‘qotib, «Real»ni bu mavsum La Liga chempioni qila oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Qirollik klubi»ning qaynoq taqdiriga bag‘ishlangan ushbu muhim tahliliy maqolani barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi Argentina libosini so‘nggi marta kiyadi: xayrlashuv bahsiga maxsus futbolka tanladiMessi Argentina libosini so‘nggi marta kiyadi: xayrlashuv bahsiga maxsus futbolka tanladiBugun, 15:33Hilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdiHilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdiBugun, 15:23Buyruq chiqdi»: Bektemir Meliqo‘ziyev - Xayme Mungiya chempionlik jangi rasman tasdiqlandiBuyruq chiqdi»: Bektemir Meliqo‘ziyev - Xayme Mungiya chempionlik jangi rasman tasdiqlandiBugun, 15:20Darya Latisheva Osiyo o‘yinlarida yana medal oldi: U uch karra sovrindor bo‘ldiDarya Latisheva Osiyo o‘yinlarida yana medal oldi: U uch karra sovrindor bo‘ldiBugun, 14:14XX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldiXX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldiBugun, 14:10Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!Bugun, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi