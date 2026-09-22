«Real Madrid» klubi Joze Mourino borasidagi qat’iy qarorini e’lon qildi
Ispaniya La Ligasining yangi mavsumi starti Madridning «Real» klubi atrofidagi kuchli intrigalar va keskin muhokamalar ostida kechmoqda. Jamoani yozda qayta qabul qilib olgan portugaliyalik afsonaviy mutaxassis Joze Mourinoning «Santyago Bernabeu»dagi kelajagi borasidagi savollar fonida klub rahbariyati o‘z rasmiy pozitsiyasini ochiqladi. Nufuzli The Touchline nashri tarqatgan insayderlik ma’lumotlariga ko‘ra, «Qirollik klubi» bosslari «Special One» (O‘zgacha) laqabli ustozni «Real» uchun mutlaqo to‘g‘ri va mos murabbiy deb hisoblashda qat’iy davom etmoqda.
Ma’lum bo‘lishicha, Florentino Peres boshchiligidagi rahbariyat jamoa tarkibida egosi juda kuchli, ulkan ambitsiyalarga ega superyulduzlar yig‘ilganini yaxshi tushunadi va aynan Mourinoning temir intizomi hamda mislsiz avtoriteti bunday tarkibni jilovlashda yagona to‘g‘ri yechim ekaniga to‘liq ishonadi. La Liganing dastlabki 7 turidan so‘ng madridliklar 15 ochko jamg‘arib, turnir jadvalining 4-pog‘onasida bormoqda. Bosh raqobatchi — 100 foizlik natija ko‘rsatib, hali birorta ochko yo‘qotmagan peshqadam «Barselona» bilan oradagi farq 6 ochkoni tashkil etmoqda. Ikkinchi marta «Real» boshqaruviga kelgan Mourino o‘tmishda ham Madridda inqilobiy davrni bosib o‘tgan edi.
Xo‘sh, 6 ochkolik farqni qisqartirish va «Barsa» gegemoniyasini sindirish uchun Jozega qancha vaqt kerak, «Bernabeu» kiyinish xonasidagi yulduzlar temir intizomga qanday bo‘ysunmoqda va portugaliyalik geniy Madridga yana chempionlik kuboklarini qaytara oladimi?
«Yulduzlar egosi, Peresning ishonchi va 6 ochkolik tafovut»: Qarorning 5 ta asosiy nuqtasi
The Touchline insayderi oshkor qilgan klub ichidagi eng muhim holatlar:
Mourinoga mutlaq ishonch: «Real» rahbariyati La Ligadagi vaqtinchalik ochko yo‘qotishlarga qaramay, Jozening o‘rnini shubha ostiga qo‘ymayapti;
«Og‘ir tarkib»ni jilovlash siri: Madridda katta ambitsiyali va o‘ziga xos fe’l-atvorga ega yulduzlarni bir mushtdek birlashtirishga faqat Mourinodek avtoritetli shaxs qodir deb hisoblanmoqda;
7 turdan so‘ng 15 ochko: «Real» dastlabki turlarda 15 ochko jamg‘arib, 4-o‘rinni band etib turibdi;
«Barselona» bilan 6 ochkolik masofa: Kataloniya grandi mavsum startida yuz foizlik g‘alabali seriya qayd etib, 6 ochko oldinga chiqib olgan;
Ikkinchi tarixiy davr: 2010–2013 yillarda «Real»ni rekordlar bilan chempion qilgan Mourino klubdagi ikkinchi faoliyatida ham katta bosim ostida qolmoqda.
La Liga 2026/27: «Real Madrid» va «Barselona»ning start ko‘rsatkichlari taqqosi
Dastlabki 7 turdan keyingi turnir holati va ko‘rsatkichlari:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
«Real Madrid» (Joze Mourino)
«Barselona» (Peshqadam)
Jadvaldagi o‘rni
4-o‘rin
1-o‘rin (Yaqqol peshqadam)
Jamg‘arilgan ochkolar
15 ochko (7 turdan)
21 ochko (100% g‘alaba, yo‘qotishsiz)
Oradagi ochkolar farqi
-6 ochko
+6 ochkolik ustunlik
Bosh murabbiy maqomi
Klub tomonidan to‘liq qo‘llab-quvvatlanmoqda
Barqaror va yuqori formada
Tarkib holati va psixologiya
Yuqori ambitsiyali yulduzlar, kuchaytirilgan nazorat
To‘liq shakllangan va tezkor hujumkor tizim
Klubning strategik maqsadi
Chempionlar Ligasi va La Liga kuboklari
La Liga titulini himoya qilish
Futbol va boshqaruv ekspertizasi: Nega «Real» Mourinodan voz kechmaydi?
Yevropa futboli sharhlovchilari va madridlik insayderlarning xulosalari:
«Galaktikos» kompleksi va temir qo‘l: «Real» tarkibida Kilian Mbappe, Vinisius Junior va boshqa megayulduzlar to‘plangan sharoitda muloyim taktik murabbiylar kiyinish xonasini nazorat qilolmay qolishi isbotlangan; Mourino esa har qanday yulduzni zaxiraga o‘tqazishdan qo‘rqmaydigan yagona xarakterdir;
Mourinoning adaptatsiya bosqichi: Portugaliyalik ustozning jamoalari odatda mavsumning ilk oylarida taktik sxemalarni shakllantirish hisobiga ochko yo‘qotadi, biroq bahorgi hal qiluvchi bahslarga kelib yuqori pragmatizm va yengilmas himoyaga erishadi;
«El Klasiko» faktori: «Barselona»ning 6 ochkolik farqi oldinda kutib turgan o‘zaro «El Klasiko»lar orqali tezda eritib yuborilishi mumkin; Mourino esa prinsipial bahslarga psixologik tayyorgarlik ko‘rish bo‘yicha dunyoning eng sara mutaxassislaridan biridir;
Florentino Peresning hurmati: Klub prezidenti Peres va Mourino o‘rtasida doimo mustahkam do‘stona aloqa bo‘lgan; klub xo‘jayini Mourinoga vaziyatni o‘nglash va o‘z o‘yinini qurish uchun kamida mavsum oxirigacha to‘liq kart-blansh bermoqda.
«Santyago Bernabeu»dagi bosim har doim ulkan bo‘lgan, ammo «O‘zgacha» murabbiy bunday olovli sinovlardan qanday g‘olib chiqishni hammadan yaxshi biladi.
Sizningcha, «Real» rahbariyati Joze Mourinoni to‘liq qo‘llab-quvvatlab to‘g‘ri qilyaptimi? Portugaliyalik murabbiy «Barselona» bilan 6 ochkolik farqni yo‘qotib, «Real»ni bu mavsum La Liga chempioni qila oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Qirollik klubi»ning qaynoq taqdiriga bag‘ishlangan ushbu muhim tahliliy maqolani barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…