Tataristonda "Halol" deb sotilgan kolbasa mahsulotidan cho‘chqa DNKsi aniqlandi

·0·Dunyo
Tataristonda "Halol" deb sotilgan kolbasa mahsulotidan cho‘chqa DNKsi aniqlandi

Tataristonda "Halol" belgisi bilan sotilgan qaynatma kolbasa laboratoriya tekshiruvidan o‘tkazilgach, uning tarkibidan kutilmagan hayvonlarga tegishli DNK izlari topildi. Mahsulot Yelabuga go‘sht-konserva kombinatida ishlab chiqarilgani aytilmoqda.

Tekshiruvdan o‘tkazilgan «mol go‘shtidan tayyorlangan» qaynatma kolbasa namunasida cho‘chqa, kurka va otga tegishli DNK aniqlangan.

Qizig‘i, aniqlangan hayvonlarning hech biri mahsulot yorlig‘ida ko‘rsatilmagan.

Eng katta savol esa "Halol" belgisi bilan sotilgan mahsulotdan cho‘chqa DNKsi qanday aniqlangani bo‘lib qolmoqda. Hozircha hayvonlarga tegishli DNK izlari kolbasa tarkibiga qanday tushib qolgani rasman aniqlanmagan.

Mutaxassislar bunday holatning ehtimoliy sabablaridan biri sifatida ishlab chiqarish jarayonida turli mahsulotlar uchun bir xil uskunalardan foydalanilishi yoki sanitariya talablariga yetarlicha rioya qilinmasligini ko‘rsatmoqda.

Mahsulot yorlig‘ida kolbasa tarkibida aniqlangan hayvon turlari ko‘rsatilmagan. Shu sababli laboratoriya natijalari mahsulot tarkibi va uning yorliqlanishi bo‘yicha qo‘shimcha savollarni yuzaga keltirgan.

Hozircha esa DNKning mahsulotga qanday tushgani va buning uchun kim mas’ul ekani bo‘yicha yakuniy xulosa berilmagan.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur bo‘g‘ozida yuk kemasi baliqchi kema bilan to‘qnashdiSingapur bo‘g‘ozida yuk kemasi baliqchi kema bilan to‘qnashdiBugun, 12:28Samolyotda pauerbank yonib ketdi: KLM reysi Amsterdamga qaytishga majbur bo‘ldiSamolyotda pauerbank yonib ketdi: KLM reysi Amsterdamga qaytishga majbur bo‘ldiBugun, 12:12Qizil labli baliq: u dengiz tubida suzmay, «yuradi»Qizil labli baliq: u dengiz tubida suzmay, «yuradi»Bugun, 11:57Oq uydan kutilmagan qadam: YouTube'da 24 soatlik Trump TV ishga tushdiOq uydan kutilmagan qadam: YouTube'da 24 soatlik Trump TV ishga tushdiBugun, 10:59Kuzgi tengkunlik yaqinlashdi: 23 sentyabrdan tunlar uzaya boshlaydiKuzgi tengkunlik yaqinlashdi: 23 sentyabrdan tunlar uzaya boshlaydiBugun, 10:41Qizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindiQizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindiBugun, 10:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan