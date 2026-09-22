Isroil Madrimov Kroufordga qarshi jangini eslab, Turki Ol Ash-Shayxga murojaat qildi

·57·Sport
Isroil Madrimov Kroufordga qarshi jangini eslab, Turki Ol Ash-Shayxga murojaat qildi

Birinchi o‘rta vazn toifasida WBA sobiq jahon chempioni, o‘zbek professional boksining eng yorqin yulduzlaridan biri Isroil «Dreamcatcher» Madrimov ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishi bilan butun dunyo boks jamoatchiligini yana oyoqqa turg‘izdi. Hamyurtimiz o‘zining Instagram sahifasida faoliyatini mag‘lubiyatsiz yakunlagan afsonaviy Terens Kroufordga qarshi kechgan shiddatli jangning eng sara lahzalari jamlangan videoni joylashtirdi. Madrimov ushbu video ostiga: «Qani ketdik, oldimda hali juda ko‘p ishlar bor, inshaalloh», deya izoh qoldirib, bugungi kunda jahon boksini moliyalashtirayotgan va eng katta oqshomlarni tashkil etayotgan Saudiya Arabistoni Bosh ko‘ngilochar boshqarmasi rahbari Turki Ol Ash-Shayxni belgilab o‘tdi.

Mazkur harakat o‘zbek bokschisining yangi grandioz janglarga va yana chempionlik kamarlarini qaytarib olishga tayyorlanayotganidan dalolat beradi. Eslatib o‘tamiz, 2024 yil 3 avgust kuni Los-Anjelesda bo‘lib o‘tgan ushbu to‘qnashuvda Madrimov va Krouford WBA va WBO vaqtinchalik kamarlari uchun 12 raund davomida ayovsiz jang qilgan va faqat hakamlarning tortishuvli qarori bilan Terensga g‘alaba berilgan edi. Shundan so‘ng 38 yoshida Saul «Kanelo» Alvaresni mag‘lub etib, uchta vaznda mutlaq jahon chempioni sifatida ringni tark etgan Kroufordga aynan Isroil Madrimov karyerasidagi eng og‘ir to‘siq bo‘lgani ko‘pchilikning yodida.

Xo‘sh, Turki Ol Ash-Shayx Madrimov uchun Saudiyada qanday katta jang tashkillashtirmoqda, hamyurtimiz qaysi kamarlarni nishonga olgan va u birinchi o‘rta vazn taxtini qaytara oladimi?

«Kroufordga qarshi qahramonlik, Ash-Shayxga ishora va yangi bosqich»: Muhim voqeaning 5 asosiy nuqtasi

Isroil Madrimovning shov-shuvli chiqishi va uning karyerasidagi burilish nuqtalari:

  • Madrimovdan ochiq signal: Bokschimiz Krouford bilan bo‘lgan jangini yodga olib, katta sahnaga yangi g‘alabalar bilan qaytishga shay ekanini e’lon qildi;

  • Turki Ol Ash-Shayx bilan hamkorlik: Postda Saudiyaning bosh promouteri belgilanishi navbatdagi «Riyadh Season» turkumidagi jangga jiddiy ishora bo‘ldi;

  • Kroufordga berilgan eng katta jang: 2024 yil avgustdagi jangda Madrimov Amerika yulduzini murakkab ahvolga solib, o‘z mahoratini butun dunyoga isbotlagan edi;

  • Kroufordning tarixiy rekordi: Krouford «Kanelo»ni ham yutib, faoliyatini uchta vaznda mutlaq chempion va pound-for-pound yetakchisi sifatida yakunladi; bu esa Madrimovning unga qarshi ko‘rsatgan qarshiligi qiymatini yanada oshiradi;

  • Kamarni qaytarish missiyasi: Sobiq WBA chempioni o‘z vaznidagi bo‘shab qolgan yoki yangilangan kamarlarni qaytarib olish uchun katta to‘qnashuvlarga chorlov tashladi.

Isroil Madrimovning katta ringdagi izi: Krouford to‘qnashuvi va hozirgi maqomi

O‘zbek bokschisining tarixiy bahsi va uning faoliyatidagi burilish ko‘rsatkichlari:

Mezonlar va parametrlar

Madrimov — Krouford to‘qnashuvi (2024 yil)

Hozirgi holat va rejalar

Jang maqomi va manzili

Los-Anjeles, WBA va WBO kamarlari uchun

Yangi chempionlik da’vogarligi

Jang natijasi

Krouford hakamlarning yakdil qarori bilan yutgan

Madrimov yana kamarlar uchun navbatda

Raqibning keyingi taqdiri

Kaneloni yengib, faoliyatini mag‘lubiyatsiz tugatdi

Krouford 3 ta vaznda mutlaq chempion sifatida ketdi

Isroilning murojaati

Krouford bilan sparring va 12 raundlik og‘ir jang

«Oldimda ko‘p ishlar bor» shiori bilan yangi maqsad

Asosiy hamkor va homiy

Matchroom Boxing va «Riyadh Season»

Turki Ol Ash-Shayx sarmoyalari va megajanglar

Diviziondagi vaziyat

Birinchi o‘rta vaznning eng qizg‘in pallasi

Kamarlar uchun ochiq kurash davri

Professional boks ekspertizasi: Nega Madrimovning yana yuqoriga ko‘tarilishi muqarrar?

Xalqaro tahlilchilar va charm qo‘lqop ustalarining xulosalari:

  • «Krouford effekti»ning ishlashi: Krouford o‘zining so‘nggi jangida Saul «Kanelo» Alvaresni yengib, tarixga kirganidan so‘ng, unga eng yaqin qarshilikni aynan Madrimov ko‘rsatgani yanada qadrli bo‘lib qoldi; muxlislar Isroilni dunyoning istalgan yulduziga qarshi tengma-teng jang qila oladigan pancher sifatida ko‘radi;

  • Saudiyaliklarning cheksiz hurmati: Turki Ol Ash-Shayx Isroil Madrimovning jang olib borish uslubi, halolligi va shiddatini yuqori baholaydi; bunday e’tibor hamyurtimizning yaqin oylarda eng qimmat gonorarli oqshomlarda ringga chiqishini kafolatlaydi;

  • Vazndagi ochiq yo‘l: Kroufordning ketishi va vaznlar almashinuvi natijasida birinchi o‘rta vazn divizionida kamarlar uchun katta kurash boshlanmoqda; Sebastyan Fundora, Sergey Bogachuk yoki Verjil Ortis kabi da’vogarlar Madrimov uchun eng maqbul raqiblar hisoblanadi;

  • Jismoniy va ruhiy cho‘qqi: Los-Anjelesdagi mag‘lubiyat Isroil uchun og‘ir ruhiy zarba bo‘lmadi, aksincha katta janglar tajribasini berdi; uning bugungi kuchi va texnikasi chempionlik maqomini tezda tiklash imkonini beradi.

Turki Ol Ash-Shayx va Isroil Madrimov tandemi yaqin fursat ichida yana bir shov-shuvli afisha bilan butun dunyoni hayratda qoldirishi kutilmoqda.

Sizningcha, Isroil Madrimov birinchi o‘rta vazn toifasida yana qaysi bokschi bilan jang qilsa, unga eng tez chempionlik kamarini qaytarib beradi — Verjil Ortismi, Sebastyan Fundorami yoki boshqa birovmi? Madrimov ushbu vaznda mutlaq jahon chempioni bo‘lishga qodirmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek boksi faxriga atalgan ushbu qaynoq tahlilni barcha sport ixlosmandlariga ulashing!

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston U-23 chorakfinalda Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadiO‘zbekiston U-23 chorakfinalda Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadiBugun, 19:02IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?Bugun, 18:01«Real Madrid» klubi Joze Mourino borasidagi qat’iy qarorini e’lon qildi«Real Madrid» klubi Joze Mourino borasidagi qat’iy qarorini e’lon qildiBugun, 15:45Messi Argentina libosini so‘nggi marta kiyadi: xayrlashuv bahsiga maxsus futbolka tanladiMessi Argentina libosini so‘nggi marta kiyadi: xayrlashuv bahsiga maxsus futbolka tanladiBugun, 15:33Hilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdiHilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdiBugun, 15:23Buyruq chiqdi»: Bektemir Meliqo‘ziyev - Xayme Mungiya chempionlik jangi rasman tasdiqlandiBuyruq chiqdi»: Bektemir Meliqo‘ziyev - Xayme Mungiya chempionlik jangi rasman tasdiqlandiBugun, 15:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi