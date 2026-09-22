Isroil Madrimov Kroufordga qarshi jangini eslab, Turki Ol Ash-Shayxga murojaat qildi
Birinchi o‘rta vazn toifasida WBA sobiq jahon chempioni, o‘zbek professional boksining eng yorqin yulduzlaridan biri Isroil «Dreamcatcher» Madrimov ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishi bilan butun dunyo boks jamoatchiligini yana oyoqqa turg‘izdi. Hamyurtimiz o‘zining Instagram sahifasida faoliyatini mag‘lubiyatsiz yakunlagan afsonaviy Terens Kroufordga qarshi kechgan shiddatli jangning eng sara lahzalari jamlangan videoni joylashtirdi. Madrimov ushbu video ostiga: «Qani ketdik, oldimda hali juda ko‘p ishlar bor, inshaalloh», deya izoh qoldirib, bugungi kunda jahon boksini moliyalashtirayotgan va eng katta oqshomlarni tashkil etayotgan Saudiya Arabistoni Bosh ko‘ngilochar boshqarmasi rahbari Turki Ol Ash-Shayxni belgilab o‘tdi.
Mazkur harakat o‘zbek bokschisining yangi grandioz janglarga va yana chempionlik kamarlarini qaytarib olishga tayyorlanayotganidan dalolat beradi. Eslatib o‘tamiz, 2024 yil 3 avgust kuni Los-Anjelesda bo‘lib o‘tgan ushbu to‘qnashuvda Madrimov va Krouford WBA va WBO vaqtinchalik kamarlari uchun 12 raund davomida ayovsiz jang qilgan va faqat hakamlarning tortishuvli qarori bilan Terensga g‘alaba berilgan edi. Shundan so‘ng 38 yoshida Saul «Kanelo» Alvaresni mag‘lub etib, uchta vaznda mutlaq jahon chempioni sifatida ringni tark etgan Kroufordga aynan Isroil Madrimov karyerasidagi eng og‘ir to‘siq bo‘lgani ko‘pchilikning yodida.
Xo‘sh, Turki Ol Ash-Shayx Madrimov uchun Saudiyada qanday katta jang tashkillashtirmoqda, hamyurtimiz qaysi kamarlarni nishonga olgan va u birinchi o‘rta vazn taxtini qaytara oladimi?
«Kroufordga qarshi qahramonlik, Ash-Shayxga ishora va yangi bosqich»: Muhim voqeaning 5 asosiy nuqtasi
Isroil Madrimovning shov-shuvli chiqishi va uning karyerasidagi burilish nuqtalari:
Madrimovdan ochiq signal: Bokschimiz Krouford bilan bo‘lgan jangini yodga olib, katta sahnaga yangi g‘alabalar bilan qaytishga shay ekanini e’lon qildi;
Turki Ol Ash-Shayx bilan hamkorlik: Postda Saudiyaning bosh promouteri belgilanishi navbatdagi «Riyadh Season» turkumidagi jangga jiddiy ishora bo‘ldi;
Kroufordga berilgan eng katta jang: 2024 yil avgustdagi jangda Madrimov Amerika yulduzini murakkab ahvolga solib, o‘z mahoratini butun dunyoga isbotlagan edi;
Kroufordning tarixiy rekordi: Krouford «Kanelo»ni ham yutib, faoliyatini uchta vaznda mutlaq chempion va pound-for-pound yetakchisi sifatida yakunladi; bu esa Madrimovning unga qarshi ko‘rsatgan qarshiligi qiymatini yanada oshiradi;
Kamarni qaytarish missiyasi: Sobiq WBA chempioni o‘z vaznidagi bo‘shab qolgan yoki yangilangan kamarlarni qaytarib olish uchun katta to‘qnashuvlarga chorlov tashladi.
Isroil Madrimovning katta ringdagi izi: Krouford to‘qnashuvi va hozirgi maqomi
O‘zbek bokschisining tarixiy bahsi va uning faoliyatidagi burilish ko‘rsatkichlari:
Mezonlar va parametrlar
Madrimov — Krouford to‘qnashuvi (2024 yil)
Hozirgi holat va rejalar
Jang maqomi va manzili
Los-Anjeles, WBA va WBO kamarlari uchun
Yangi chempionlik da’vogarligi
Jang natijasi
Krouford hakamlarning yakdil qarori bilan yutgan
Madrimov yana kamarlar uchun navbatda
Raqibning keyingi taqdiri
Kaneloni yengib, faoliyatini mag‘lubiyatsiz tugatdi
Krouford 3 ta vaznda mutlaq chempion sifatida ketdi
Isroilning murojaati
Krouford bilan sparring va 12 raundlik og‘ir jang
«Oldimda ko‘p ishlar bor» shiori bilan yangi maqsad
Asosiy hamkor va homiy
Matchroom Boxing va «Riyadh Season»
Turki Ol Ash-Shayx sarmoyalari va megajanglar
Diviziondagi vaziyat
Birinchi o‘rta vaznning eng qizg‘in pallasi
Kamarlar uchun ochiq kurash davri
Professional boks ekspertizasi: Nega Madrimovning yana yuqoriga ko‘tarilishi muqarrar?
Xalqaro tahlilchilar va charm qo‘lqop ustalarining xulosalari:
«Krouford effekti»ning ishlashi: Krouford o‘zining so‘nggi jangida Saul «Kanelo» Alvaresni yengib, tarixga kirganidan so‘ng, unga eng yaqin qarshilikni aynan Madrimov ko‘rsatgani yanada qadrli bo‘lib qoldi; muxlislar Isroilni dunyoning istalgan yulduziga qarshi tengma-teng jang qila oladigan pancher sifatida ko‘radi;
Saudiyaliklarning cheksiz hurmati: Turki Ol Ash-Shayx Isroil Madrimovning jang olib borish uslubi, halolligi va shiddatini yuqori baholaydi; bunday e’tibor hamyurtimizning yaqin oylarda eng qimmat gonorarli oqshomlarda ringga chiqishini kafolatlaydi;
Vazndagi ochiq yo‘l: Kroufordning ketishi va vaznlar almashinuvi natijasida birinchi o‘rta vazn divizionida kamarlar uchun katta kurash boshlanmoqda; Sebastyan Fundora, Sergey Bogachuk yoki Verjil Ortis kabi da’vogarlar Madrimov uchun eng maqbul raqiblar hisoblanadi;
Jismoniy va ruhiy cho‘qqi: Los-Anjelesdagi mag‘lubiyat Isroil uchun og‘ir ruhiy zarba bo‘lmadi, aksincha katta janglar tajribasini berdi; uning bugungi kuchi va texnikasi chempionlik maqomini tezda tiklash imkonini beradi.
Turki Ol Ash-Shayx va Isroil Madrimov tandemi yaqin fursat ichida yana bir shov-shuvli afisha bilan butun dunyoni hayratda qoldirishi kutilmoqda.
Sizningcha, Isroil Madrimov birinchi o‘rta vazn toifasida yana qaysi bokschi bilan jang qilsa, unga eng tez chempionlik kamarini qaytarib beradi — Verjil Ortismi, Sebastyan Fundorami yoki boshqa birovmi? Madrimov ushbu vaznda mutlaq jahon chempioni bo‘lishga qodirmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek boksi faxriga atalgan ushbu qaynoq tahlilni barcha sport ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…