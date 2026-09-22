«Sovuq urush davri qaytmoqda»: AQSH Grenlandiyadagi tashlandiq harbiy bazasini tiklamoqda

·25·Dunyo
«Sovuq urush davri qaytmoqda»: AQSH Grenlandiyadagi tashlandiq harbiy bazasini tiklamoqda

Shimoliy qutb va Atlantika okeani havzasida global geosiyosiy muvozanatni butunlay o‘zgartirib yuboruvchi tarixiy va keskin kelishuvga qo‘l qo‘yilmoqda. Nufuzli Reuters agentligi o‘z manbalariga tayangan holda xabar berishicha, AQSH Daniya va Grenlandiya bilan tuzilayotgan yangi xavfsizlik shartnomasi doirasida Grenlandiyaning janubida joylashgan, Sovuq urush davridan beri faoliyat yuritmayotgan sobiq harbiy bazasini qayta ochishni rejalashtirmoqda. Daniya, AQSH va Grenlandiya o‘rtasida Arktika hamda Shimoliy Atlantikada xavfsizlikni mustahkamlashga qaratilgan tarixiy hujjat rasman imzolanadi. Tantanali marosimda AQSH Prezidenti Donald Tramp, Daniya Bosh vaziri Mette Frederiksen hamda Grenlandiya Bosh vaziri Yens-Frederik Nilsen shaxsan ishtirok etadi.

Asosiy e’tibor 1950-yillarda AQSH o‘z «Bluie West One» harbiy bazasini yopganidan beri aholisi bir necha o‘n kishigacha qisqarib ketgan Narsarsuak shaharchasiga qaratilgan bo‘lib, u qayta harbiylashtiriladi. Bundan tashqari, orolning sharqiy sohilidagi, hozirda Daniyaning it qo‘shilgan chanalari patruli foydalanib kelayotgan Mestersvig bazasiga ham AQSH harbiy kontingentini joylashtirish ko‘zda tutilgan. Avvalroq Donald Tramp Daniya bilan Grenlandiya xavfsizligini nazorat qilish bo‘yicha muddatsiz (bessrochnaya sdelka) kelishuvga erishilganini, Vashington hech qanday moliyaviy xarajatlarsiz orol xavfsizligi ustidan to‘liq nazorat olib, Pentagon zudlik bilan ulkan kontingentni joylashtirishini e’lon qilgan edi.

Xo‘sh, Vashington nega Arktikada Sovuq urush infratuzilmasini shoshilinch uyg‘otmoqda, muddatsiz bitim Rossiya va Xitoyning Shimoliy dengiz yo‘li ambitsiyalariga qanday zarba bo‘ladi va Grenlandiya muzliklari yana yirik harbiy platsdarmga aylanadimi?

«Muddatsiz nazorat, Narsarsuak uyg‘onishi va Pentagon kontingenti»: Tarixiy bitimning 5 ta asosiy nuqtasi

Oq uy va Daniya o‘rtasidagi Grenlandiya bo‘yicha kelishuvning eng shov-shuvli jihatlari:

  • «Bluie West One» bazasining qayta tiklanishi: 1950-yillardan buyon qarovsiz qolgan Narsarsuakdagi tarixiy AQSH aviabazasi zamonaviy harbiy obyektga aylantiriladi;

  • Sharqiy qirg‘oq — Mestersvigga AQSH askarlari: Ilgari faqat Daniya chana patrullari xizmat qilgan bazaga Pentagonning maxsus bo‘linmalari joylashtiriladi;

  • Trampning xarajatsiz muddatsiz nazorati: AQSH prezidenti Vashington hech qanday ortiqcha to‘lovlarsiz orol xavfsizligini o‘z qo‘liga olishini va kontingentni zudlik bilan kiritishini ma’lum qildi;

  • Uch tomonlama sammit: Kelishuvni imzolash uchun Tramp, Daniya bosh vaziri Mette Frederiksen va Grenlandiya hukumati rahbari Yens-Frederik Nilsen bir stol atrofida jamlandi;

  • Maxfiy detallar: Kelishuv shartlari to‘liq oshkor etilmagan bo‘lib, nozik jihatlar va kontingent hajmi hujjat imzolanganidan keyin bosqichma-bosqich aniqlashtiriladi.

Grenlandiyadagi harbiy transformatsiya: Tarixiy holat va AQSHning yangi rejalari taqqosi

Arktikaning asosiy orolidagi xavfsizlik balansi ko‘rsatkichlari:

Mezonlar va parametrlar

1950-yillardan keyingi holat

Yangi uch tomonlama kelishuv (Yangi bosqich)

Janubiy hudud (Narsarsuak)

Tashlandiq «Bluie West One», bir necha o‘n aholi

AQSHning strategik harbiy bazasi sifatida tiklanish

Sharqiy hudud (Mestersvig)

Faqat Daniya it chanalari qirg‘oq patruli

Pentagonning to‘liq harbiy kontingentini joylashtirish

Kelishuv maqomi va muddati

Cheklangan kelishuvlar va mavjud bazalar

AQSH foydasiga muddatsiz nazorat shartnomasi

Moliyaviy shartlar

AQSH uchun ijara va turli xarajatlar bo‘lgan

Vashington uchun hech qanday moliyaviy xarajatlarsiz

Geografik qamrov

Mahalliy nazorat va kam sonli kuchlar

Butun Arktika va Shimoliy Atlantika harbiy xavfsizligi

Asosiy maqsad

O‘tmishdagi sovet bombardimonchilarini kuzatish

Rossiya va Xitoyning Arktikadagi harakatlarini to‘liq bloklash

Geosiyosat va harbiy strategiya ekspertizasi: Nega Grenlandiya bugun kuch markaziga aylandi?

Xalqaro harbiy ekspertlar va geosiyosiy tahlilchilarning xulosalari:

  • Shimoliy dengiz yo‘li va Arktika boyliklari uchun kurash: Muzliklar erishi ortidan ochilayotgan Shimoliy dengiz koridori va orol qa’ridagi trillionlab dollarlik noyob yer metallari AQSH milliy xavfsizligining ustuvor yo‘nalishiga aylandi;

  • Rossiyaning gipertovushli qurollariga to‘siq: Shimoliy qutb orqali AQSH qit’asiga olib boruvchi eng qisqa ballistik va aviatsion yo‘nalishlar aynan Grenlandiya ustidan o‘tadi; bazalarning tiklanishi AQSH raketaga qarshi mudofaa (PRO) tizimini sezilarli mustahkamlaydi;

  • Daniya bilan diplomatik murosa: Tramp ilgari Grenlandiyani ochiqchasiga «sotib olish» istagini bildirib, diplomatik mojaro keltirib chiqargan edi; yangi uch tomonlama formula yerni sotib olish emas, balki muddatsiz harbiy nazorat orqali Vashington manfaatlarini qondirdi;

  • Shimoliy Atlantikada to‘liq dominantlik: Mestersvig va Narsarsuak bazalarining qayta ishga tushishi NATO va Pentagonga Rossiya Shimoliy flotining Atlantikaga chiqish yo‘llarini (GIUK bo‘g‘ozini) to‘liq nazorat ostiga olish imkonini beradi.

Donald Tramp, Mette Frederiksen va Yens-Frederik Nilsen tomonidan imzolanayotgan ushbu bitim Arktikani rasman XXI asrning eng qaynoq geosiyosiy poligoniga aylantirmoqda.

Sizningcha, AQSHning Grenlandiyada muddatsiz harbiy nazorat o‘rnatishi Arktikada yangi qurollanish poygasini boshlab beradimi? Trampning Daniya va Grenlandiya bilan til topishib, hech qanday moliyaviy to‘lovlarsiz bazalarga ega bo‘lishiga qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon xaritasini o‘zgartirayotgan ushbu shov-shuvli geosiyosiy tahlilni barcha do‘stlaringiz hamda xalqaro yangiliklar ixlosmandlariga ulashing!

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«To‘xtatib qolish rejasi»: Makron BMT sammitida Trampga Ukraina bo‘yicha bosim o‘tkazmoqchi«To‘xtatib qolish rejasi»: Makron BMT sammitida Trampga Ukraina bo‘yicha bosim o‘tkazmoqchiBugun, 15:59Venetsiya tarixiy markazga bir kunlik kirish haqini 30 yevrogacha oshirmoqdaVenetsiya tarixiy markazga bir kunlik kirish haqini 30 yevrogacha oshirmoqdaBugun, 15:52Nega otasi uni o‘g‘il bola qilib tarbiyaladi? Afg‘onistonlik Nilofarning hayoti ortidagi kutilmagan sababNega otasi uni o‘g‘il bola qilib tarbiyaladi? Afg‘onistonlik Nilofarning hayoti ortidagi kutilmagan sababBugun, 14:14Tataristonda "Halol" deb sotilgan kolbasa mahsulotidan cho‘chqa DNKsi aniqlandiTataristonda "Halol" deb sotilgan kolbasa mahsulotidan cho‘chqa DNKsi aniqlandiBugun, 14:06Singapur bo‘g‘ozida yuk kemasi baliqchi kema bilan to‘qnashdiSingapur bo‘g‘ozida yuk kemasi baliqchi kema bilan to‘qnashdiBugun, 12:28Samolyotda pauerbank yonib ketdi: KLM reysi Amsterdamga qaytishga majbur bo‘ldiSamolyotda pauerbank yonib ketdi: KLM reysi Amsterdamga qaytishga majbur bo‘ldiBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota