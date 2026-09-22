Messi Argentina libosini so‘nggi marta kiyadi: xayrlashuv bahsiga maxsus futbolka tanladi
Foto: Lionel Messi (Instagram)
Lionel Messi Argentina milliy jamoasidagi so‘nggi uchrashuvi oldidan maxsus futbolkasini namoyish qildi. 6 oktyabr kuni Buenos-Ayresda Beninga qarshi o‘yinda maydonga tushadigan 39 yoshli yulduz ijtimoiy tarmoqdagi postiga «So‘nggi o‘yin... Bir umrlik libos» degan yozuvni qoldirdi.
Lionel Messining Argentina milliy jamoasidagi buyuk davri o‘z nihoyasiga yaqinlashmoqda.
Jahon futboli tarixidagi eng mashhur futbolchilardan biri milliy jamoa safidagi so‘nggi uchrashuviga qanday futbolkada chiqishini ko‘rsatdi. U ijtimoiy tarmoqda maxsus libosni namoyish qilib, postga qisqa, ammo ma’noli izoh yozdi.
«So‘nggi o‘yin... Bir umrlik libos», deya yozdi Messi.
Bu futbolka argentinalik yulduzning milliy jamoa bilan 20 yildan ortiq davom etgan sayohatidagi so‘nggi sahifalardan biri bo‘ladi.
Messining so‘nggi uchrashuvi qachon va kimga qarshi bo‘ladi?
Argentina milliy jamoasi 6 oktyabr kuni Buenos-Ayresdagi «Monumental» stadionida Beninga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazadi.
Argentina futbol assotsiatsiyasi ham Messi, Rodrigo De Paul va Jovani Lo Chelsoni aynan 6 oktyabrdagi so‘nggi o‘rtoqlik uchrashuvida ishtirok etishi uchun chaqirilganini ma’lum qilgan.
FIFA ham mazkur bahsni Messining Argentina milliy jamoasi safidagi so‘nggi uchrashuvi sifatida qayd etgan.
Shu tariqa, futbol muxlislari «Albiselesta» tarixidagi eng buyuk davrlardan birining ramziy yakuni guvohi bo‘lishadi.
Nega Messi maxsus futbolka tanladi?
Messining so‘nggi uchrashuv uchun tanlagan libosi odatiy Argentina futbolkasidan farq qiladi.
Unda osmonrang asosiy fon va markazda oq vertikal chiziq bor. Futbolchining familiyasi hamda mashhur 10-raqami oltin rangda aks ettirilgan. Libosning orqa qismida esa Argentina milliy ramzi — May quyoshiga ishora qiluvchi maxsus bezak joylashtirilgan.
Messi videoda 2026 yilgi jahon chempionatida kiygan Argentina futbolkasini yechib, uning o‘rniga xayrlashuv uchrashuvida kiyiladigan maxsus libosni ilib qo‘yadi.
Shuning uchun futbolka oddiy sport libosidan ko‘ra, Messining milliy jamoadagi faoliyati yakunlanishining ramziy qismi sifatida namoyon bo‘lmoqda.
Bu Messining Argentinadagi 208-o‘yini bo‘ladi
Messi Argentina milliy jamoasi safida rekord darajada ko‘p uchrashuv o‘tkazgan.
6 oktyabrdagi Beninga qarshi bahs uning milliy jamoadagi 208-uchrashuvi bo‘lishi kutilmoqda. U hozirgacha Argentina terma jamoasining eng sermahsul futbolchisi bo‘lib, 125 ta gol bilan milliy rekordni ushlab turibdi.
Bu raqamlar Messining milliy jamoadagi o‘rnini yana bir bor ko‘rsatadi.
U Argentina futbolining bir necha avlodini qamrab olgan davr davomida terma jamoaning asosiy yulduzi va sardori bo‘lib keldi.
Messi Argentina bilan qanday sovrinlarni qo‘lga kiritdi?
Messining milliy jamoadagi faoliyati faqat statistik raqamlar bilan o‘lchanmaydi.
U Argentina bilan Kopa Amerikada ikki marta g‘olib bo‘ldi. Shuningdek, 2022 yilda Qatarda o‘tkazilgan jahon chempionatida Argentina bilan bosh sovrinni qo‘lga kiritdi.
Messining milliy jamoadagi eng muhim sovrinlari qatoriga 2021 yilgi Kopa Amerika, 2022 yilgi Finalissima va jahon chempionligi kiradi.
Shu nuqtayi nazardan, 6 oktyabrdagi bahs uning faoliyatidagi navbatdagi o‘yin emas, balki milliy jamoa bilan bog‘liq uzoq davrning rasmiy xayrlashuv kechasi sifatida qabul qilinmoqda.
Xayrlashuv oldidan yana ikki uchrashuv bor
Argentina 6 oktyabrgacha yana ikki o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi.
Jamoa 30 sentyabr kuni Kordova shahrida Boliviyaga qarshi o‘ynaydi. 3 oktyabr kuni esa Buenos-Ayresdagi «Monumental» stadionida Burkina-Fasoga qarshi bahs o‘tkazadi.
6 oktyabrda esa shu stadionda Benin bilan uchrashuv bo‘lib o‘tadi.
Argentina futbol assotsiatsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, Messi aynan uchinchi — Beninga qarshi uchrashuvda ishtirok etadi.
Bir futbolka — butun bir davr xotirasi
Messining «So‘nggi o‘yin... Bir umrlik libos» degan so‘zlari uning Argentina milliy jamoasidagi faoliyati yakuniga yaqinlashganini yana bir bor ko‘rsatdi.
6 oktyabr kuni «Monumental» stadionida Messi Argentina libosini so‘nggi marta kiyishi kutilmoqda.
Ushbu uchrashuvdan keyin ham Messi klub futbolida faoliyatini davom ettiradi. Ammo Argentina milliy jamoasi bilan bog‘liq bir davrning yakuni keladi.
Eng muhimi, Messi so‘nggi uchrashuvi uchun oddiy futbolka emas, butun faoliyatiga ramz bo‘ladigan maxsus libosni tanladi. 6 oktyabr kuni esa 10-raqamli futbolka bilan maydonga chiqadigan afsona milliy jamoa tarixidagi navbatdagi, ehtimol so‘nggi, sahifasini yozadi.
Izohlar 0
…