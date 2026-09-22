Messi Argentina libosini so‘nggi marta kiyadi: xayrlashuv bahsiga maxsus futbolka tanladi

·3·Sport
Messi Argentina libosini so‘nggi marta kiyadi: xayrlashuv bahsiga maxsus futbolka tanladi

Foto: Lionel Messi (Instagram)

Lionel Messi Argentina milliy jamoasidagi so‘nggi uchrashuvi oldidan maxsus futbolkasini namoyish qildi. 6 oktyabr kuni Buenos-Ayresda Beninga qarshi o‘yinda maydonga tushadigan 39 yoshli yulduz ijtimoiy tarmoqdagi postiga «So‘nggi o‘yin... Bir umrlik libos» degan yozuvni qoldirdi.

Lionel Messining Argentina milliy jamoasidagi buyuk davri o‘z nihoyasiga yaqinlashmoqda.

Jahon futboli tarixidagi eng mashhur futbolchilardan biri milliy jamoa safidagi so‘nggi uchrashuviga qanday futbolkada chiqishini ko‘rsatdi. U ijtimoiy tarmoqda maxsus libosni namoyish qilib, postga qisqa, ammo ma’noli izoh yozdi.

«So‘nggi o‘yin... Bir umrlik libos», deya yozdi Messi.

Bu futbolka argentinalik yulduzning milliy jamoa bilan 20 yildan ortiq davom etgan sayohatidagi so‘nggi sahifalardan biri bo‘ladi.

Messining so‘nggi uchrashuvi qachon va kimga qarshi bo‘ladi?

Argentina milliy jamoasi 6 oktyabr kuni Buenos-Ayresdagi «Monumental» stadionida Beninga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazadi.

Argentina futbol assotsiatsiyasi ham Messi, Rodrigo De Paul va Jovani Lo Chelsoni aynan 6 oktyabrdagi so‘nggi o‘rtoqlik uchrashuvida ishtirok etishi uchun chaqirilganini ma’lum qilgan.

FIFA ham mazkur bahsni Messining Argentina milliy jamoasi safidagi so‘nggi uchrashuvi sifatida qayd etgan.

Shu tariqa, futbol muxlislari «Albiselesta» tarixidagi eng buyuk davrlardan birining ramziy yakuni guvohi bo‘lishadi.

Nega Messi maxsus futbolka tanladi?

Messining so‘nggi uchrashuv uchun tanlagan libosi odatiy Argentina futbolkasidan farq qiladi.

Unda osmonrang asosiy fon va markazda oq vertikal chiziq bor. Futbolchining familiyasi hamda mashhur 10-raqami oltin rangda aks ettirilgan. Libosning orqa qismida esa Argentina milliy ramzi — May quyoshiga ishora qiluvchi maxsus bezak joylashtirilgan.

Messi videoda 2026 yilgi jahon chempionatida kiygan Argentina futbolkasini yechib, uning o‘rniga xayrlashuv uchrashuvida kiyiladigan maxsus libosni ilib qo‘yadi.

Shuning uchun futbolka oddiy sport libosidan ko‘ra, Messining milliy jamoadagi faoliyati yakunlanishining ramziy qismi sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Bu Messining Argentinadagi 208-o‘yini bo‘ladi

Messi Argentina milliy jamoasi safida rekord darajada ko‘p uchrashuv o‘tkazgan.

6 oktyabrdagi Beninga qarshi bahs uning milliy jamoadagi 208-uchrashuvi bo‘lishi kutilmoqda. U hozirgacha Argentina terma jamoasining eng sermahsul futbolchisi bo‘lib, 125 ta gol bilan milliy rekordni ushlab turibdi.

Bu raqamlar Messining milliy jamoadagi o‘rnini yana bir bor ko‘rsatadi.

U Argentina futbolining bir necha avlodini qamrab olgan davr davomida terma jamoaning asosiy yulduzi va sardori bo‘lib keldi.

Messi Argentina bilan qanday sovrinlarni qo‘lga kiritdi?

Messining milliy jamoadagi faoliyati faqat statistik raqamlar bilan o‘lchanmaydi.

U Argentina bilan Kopa Amerikada ikki marta g‘olib bo‘ldi. Shuningdek, 2022 yilda Qatarda o‘tkazilgan jahon chempionatida Argentina bilan bosh sovrinni qo‘lga kiritdi.

Messining milliy jamoadagi eng muhim sovrinlari qatoriga 2021 yilgi Kopa Amerika, 2022 yilgi Finalissima va jahon chempionligi kiradi.

Shu nuqtayi nazardan, 6 oktyabrdagi bahs uning faoliyatidagi navbatdagi o‘yin emas, balki milliy jamoa bilan bog‘liq uzoq davrning rasmiy xayrlashuv kechasi sifatida qabul qilinmoqda.

Xayrlashuv oldidan yana ikki uchrashuv bor

Argentina 6 oktyabrgacha yana ikki o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi.

Jamoa 30 sentyabr kuni Kordova shahrida Boliviyaga qarshi o‘ynaydi. 3 oktyabr kuni esa Buenos-Ayresdagi «Monumental» stadionida Burkina-Fasoga qarshi bahs o‘tkazadi.

6 oktyabrda esa shu stadionda Benin bilan uchrashuv bo‘lib o‘tadi.

Argentina futbol assotsiatsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, Messi aynan uchinchi — Beninga qarshi uchrashuvda ishtirok etadi.

Bir futbolka — butun bir davr xotirasi

Messining «So‘nggi o‘yin... Bir umrlik libos» degan so‘zlari uning Argentina milliy jamoasidagi faoliyati yakuniga yaqinlashganini yana bir bor ko‘rsatdi.

6 oktyabr kuni «Monumental» stadionida Messi Argentina libosini so‘nggi marta kiyishi kutilmoqda.

Ushbu uchrashuvdan keyin ham Messi klub futbolida faoliyatini davom ettiradi. Ammo Argentina milliy jamoasi bilan bog‘liq bir davrning yakuni keladi.

Eng muhimi, Messi so‘nggi uchrashuvi uchun oddiy futbolka emas, butun faoliyatiga ramz bo‘ladigan maxsus libosni tanladi. 6 oktyabr kuni esa 10-raqamli futbolka bilan maydonga chiqadigan afsona milliy jamoa tarixidagi navbatdagi, ehtimol so‘nggi, sahifasini yozadi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdiHilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdiBugun, 15:23Buyruq chiqdi»: Bektemir Meliqo‘ziyev - Xayme Mungiya chempionlik jangi rasman tasdiqlandiBuyruq chiqdi»: Bektemir Meliqo‘ziyev - Xayme Mungiya chempionlik jangi rasman tasdiqlandiBugun, 15:20Darya Latisheva Osiyo o‘yinlarida yana medal oldi: U uch karra sovrindor bo‘ldiDarya Latisheva Osiyo o‘yinlarida yana medal oldi: U uch karra sovrindor bo‘ldiBugun, 14:14XX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldiXX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldiBugun, 14:10Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!Bugun, 13:26O‘zbekiston U-23 Vetnamni 2:0 hisobida taslim etib, Osiyo o‘yinlari pley-offiga yo‘l oldiO‘zbekiston U-23 Vetnamni 2:0 hisobida taslim etib, Osiyo o‘yinlari pley-offiga yo‘l oldiBugun, 12:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi