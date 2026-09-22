Nega otasi uni o‘g‘il bola qilib tarbiyaladi? Afg‘onistonlik Nilofarning hayoti ortidagi kutilmagan sabab

·3·Dunyo
Nega otasi uni o‘g‘il bola qilib tarbiyaladi? Afg‘onistonlik Nilofarning hayoti ortidagi kutilmagan sabab

Afg‘onistonda tug‘ilgan Nilofar Ayyubi bolaligini «bacha posh» an’anasi asosida o‘tkazgan. Ya’ni u ma’lum vaqt davomida o‘g‘il bola sifatida yashagan. Otasi uning sochlarini kaltalatib, o‘g‘il bolalarga xos kiyintirgan va uni shu tarzda tarbiyalagan.

Buning asosiy sababi Nilofarning ko‘proq erkinlikka ega bo‘lishini ta’minlash edi. O‘g‘il bola sifatida u maktabga borishi, sport bilan shug‘ullanishi va o‘sha davrda ko‘plab afg‘on qizlari uchun cheklangan imkoniyatlardan foydalanishi mumkin bo‘lgan.

Nilofar balog‘at yoshiga yetgach, undan yana qiz bola sifatidagi hayotiga qaytish talab qilingan. Bolaligidan ega bo‘lib kelgan erkinliklarining birdan cheklanishi unga og‘ir ta’sir qilgan. Shunga qaramay, Nilofar bu tajriba uning kelajagini belgilab qo‘yishiga yo‘l qo‘ymadi. Keyinchalik u muvaffaqiyatli tadbirkor va ayollar huquqlari himoyachisi sifatida faoliyat yurita boshladi.

2021 yilda Tolibon Afg‘onistonda hokimiyatga qaytgach, Nilofar faolligi sabab mamlakatni tark etishga majbur bo‘lgan.

Hozir u Polshada istiqomat qiladi va afg‘on ayollari hamda qizlarining huquqlari uchun o‘z faoliyatini davom ettirmoqda.

Nilofarning hayot yo‘li «bacha posh» an’anasi ortida nafaqat kiyinish yoki tashqi ko‘rinish, balki ayrim oilalarda qizlarga berilmagan ta’lim, harakatlanish va ijtimoiy imkoniyatlarga ega bo‘lish istagi ham yotganini ko‘rsatadi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tataristonda "Halol" deb sotilgan kolbasa mahsulotidan cho‘chqa DNKsi aniqlandiTataristonda "Halol" deb sotilgan kolbasa mahsulotidan cho‘chqa DNKsi aniqlandiBugun, 14:06Singapur bo‘g‘ozida yuk kemasi baliqchi kema bilan to‘qnashdiSingapur bo‘g‘ozida yuk kemasi baliqchi kema bilan to‘qnashdiBugun, 12:28Samolyotda pauerbank yonib ketdi: KLM reysi Amsterdamga qaytishga majbur bo‘ldiSamolyotda pauerbank yonib ketdi: KLM reysi Amsterdamga qaytishga majbur bo‘ldiBugun, 12:12Qizil labli baliq: u dengiz tubida suzmay, «yuradi»Qizil labli baliq: u dengiz tubida suzmay, «yuradi»Bugun, 11:57Oq uydan kutilmagan qadam: YouTube'da 24 soatlik Trump TV ishga tushdiOq uydan kutilmagan qadam: YouTube'da 24 soatlik Trump TV ishga tushdiBugun, 10:59Kuzgi tengkunlik yaqinlashdi: 23 sentyabrdan tunlar uzaya boshlaydiKuzgi tengkunlik yaqinlashdi: 23 sentyabrdan tunlar uzaya boshlaydiBugun, 10:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan