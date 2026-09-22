Nega otasi uni o‘g‘il bola qilib tarbiyaladi? Afg‘onistonlik Nilofarning hayoti ortidagi kutilmagan sabab
Afg‘onistonda tug‘ilgan Nilofar Ayyubi bolaligini «bacha posh» an’anasi asosida o‘tkazgan. Ya’ni u ma’lum vaqt davomida o‘g‘il bola sifatida yashagan. Otasi uning sochlarini kaltalatib, o‘g‘il bolalarga xos kiyintirgan va uni shu tarzda tarbiyalagan.
Buning asosiy sababi Nilofarning ko‘proq erkinlikka ega bo‘lishini ta’minlash edi. O‘g‘il bola sifatida u maktabga borishi, sport bilan shug‘ullanishi va o‘sha davrda ko‘plab afg‘on qizlari uchun cheklangan imkoniyatlardan foydalanishi mumkin bo‘lgan.
Nilofar balog‘at yoshiga yetgach, undan yana qiz bola sifatidagi hayotiga qaytish talab qilingan. Bolaligidan ega bo‘lib kelgan erkinliklarining birdan cheklanishi unga og‘ir ta’sir qilgan. Shunga qaramay, Nilofar bu tajriba uning kelajagini belgilab qo‘yishiga yo‘l qo‘ymadi. Keyinchalik u muvaffaqiyatli tadbirkor va ayollar huquqlari himoyachisi sifatida faoliyat yurita boshladi.
2021 yilda Tolibon Afg‘onistonda hokimiyatga qaytgach, Nilofar faolligi sabab mamlakatni tark etishga majbur bo‘lgan.
Hozir u Polshada istiqomat qiladi va afg‘on ayollari hamda qizlarining huquqlari uchun o‘z faoliyatini davom ettirmoqda.
Nilofarning hayot yo‘li «bacha posh» an’anasi ortida nafaqat kiyinish yoki tashqi ko‘rinish, balki ayrim oilalarda qizlarga berilmagan ta’lim, harakatlanish va ijtimoiy imkoniyatlarga ega bo‘lish istagi ham yotganini ko‘rsatadi.
Izohlar 0
…