Hilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi
Hilola Sobirova Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasiga navbatdagi medalni taqdim etdi. -60 kilogramm vazn toifasida an’anaviy MMA yo‘nalishida ishtirok etgan sportchi finalgacha yetib borib, musobaqani kumush medal bilan yakunladi.
Yaponiyada o‘tayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sportchilari medallar uchun kurashni davom ettirmoqda.
Aralash jang san’atlari bo‘yicha ham O‘zbekiston vakillari o‘z imkoniyatlarini namoyish etmoqda. Bu safar navbatdagi sovrin Hilola Sobirova hisobiga yozildi.
O‘zbekistonlik sportchi ayollar o‘rtasida an’anaviy yo‘nalishdagi -60 kg vazn toifasida finalga chiqib, Osiyo o‘yinlari vitse-chempioniga aylandi.
Hilola Sobirova finalga qanday yetib bordi?
Sobirova musobaqani ishonchli tarzda o‘tkazib, hal qiluvchi bahsgacha yetib bordi.
Yarim finalda o‘zbekistonlik sportchi Kamboja vakili Cheng Dalinga qarshi jang qildi. Sobirova ikki raundda ham ustunlikni saqlab, final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Bu natija O‘zbekiston vakiliga Osiyo o‘yinlarida an’anaviy MMA bo‘yicha oltin medal uchun kurashish imkonini berdi.
Finalda esa uni Singapur vakili Xun Teo kutib turdi. Singapur milliy olimpiya qo‘mitasiga tayangan CNA ham final oldidan Teo va Sobirova o‘rtasidagi bahsni -60 kg vazn toifasidagi oltin medal uchun hal qiluvchi jang sifatida qayd etgan.
Finalda Singapur vakili ustun keldi
Oltin medal uchun kechgan hal qiluvchi bahsda Hilola Sobirova Singapur vakili Xun Teoga qarshi jang qildi.
Yakunda Singapur sportchisi g‘alaba qozonib, oltin medalga ega bo‘ldi. Sobirova esa musobaqani ikkinchi o‘rinda yakunladi.
Shu tariqa, O‘zbekiston vakili Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining kumush medaldoriga aylandi.
Asian Mixed Martial Arts Association reytingida ham Sobirovaning Aichi-Nagoya-2026 musobaqasidagi natijasi an’anaviy MMA, ayollar -60 kg vazn toifasida ikkinchi o‘ringa mos keladi.
O‘zbekiston MMAsi uchun muhim natija
Hilola Sobirovaning kumush medali yana bir jihati bilan e’tiborga molik.
MMA Osiyo o‘yinlari dasturiga ilk bor kiritilgan. O‘zbekiston mazkur yo‘nalishda bir nechta sportchi bilan ishtirok etmoqda.
Sobirovaning finalga chiqishi O‘zbekistonning ushbu sport turidagi Osiyo o‘yinlaridagi ilk ishtirokidayoq medal uchun kurashganini ko‘rsatdi.
Uning musobaqadagi yo‘li yarim finaldayoq to‘xtab qolmadi — aksincha, sportchi oltin medal uchun hal qiluvchi janggacha yetib bordi.
Aichi-Nagoyada O‘zbekistonning yana bir sovrini
Hilola Sobirovaning kumush medali O‘zbekiston delegatsiyasining Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlaridagi medallar jamg‘armasiga qo‘shildi.
MMA bahslarida O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan sportchilar orasida Firdavs Atamurodov va Nodirbek Shavkatov ham bor. Olimpiya qo‘mitasi ma’lumotlarida Firdavs Atamuratov -60 kg, Husniddin Nasriddinov -65 kg vazn toifalarida erkaklar o‘rtasida, ayollar o‘rtasida esa -60 kg vaznda Mushtariybonu Omonkeldiyeva va -71 kgda Nodirbek Shavkatov ko‘rsatilgan.
Shu bilan birga, musobaqalarning boshqa sport turlarida ham O‘zbekiston vakillari medallar uchun bahslarni davom ettirmoqda.
Hilola Sobirova esa Aichi-Nagoyadagi tarixiy MMA bahslarida finalga chiqib, O‘zbekiston hisobiga navbatdagi kumush medalni qo‘shdi. U -60 kg vazn toifasida Osiyo o‘yinlari vitse-chempioni sifatida shohsupadan joy oldi.
Izohlar 0
…