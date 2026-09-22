Hilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi

·21·Sport
Hilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi

Hilola Sobirova Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasiga navbatdagi medalni taqdim etdi. -60 kilogramm vazn toifasida an’anaviy MMA yo‘nalishida ishtirok etgan sportchi finalgacha yetib borib, musobaqani kumush medal bilan yakunladi.

Yaponiyada o‘tayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sportchilari medallar uchun kurashni davom ettirmoqda.

Aralash jang san’atlari bo‘yicha ham O‘zbekiston vakillari o‘z imkoniyatlarini namoyish etmoqda. Bu safar navbatdagi sovrin Hilola Sobirova hisobiga yozildi.

O‘zbekistonlik sportchi ayollar o‘rtasida an’anaviy yo‘nalishdagi -60 kg vazn toifasida finalga chiqib, Osiyo o‘yinlari vitse-chempioniga aylandi.

Hilola Sobirova finalga qanday yetib bordi?

Sobirova musobaqani ishonchli tarzda o‘tkazib, hal qiluvchi bahsgacha yetib bordi.

Yarim finalda o‘zbekistonlik sportchi Kamboja vakili Cheng Dalinga qarshi jang qildi. Sobirova ikki raundda ham ustunlikni saqlab, final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Bu natija O‘zbekiston vakiliga Osiyo o‘yinlarida an’anaviy MMA bo‘yicha oltin medal uchun kurashish imkonini berdi.

Finalda esa uni Singapur vakili Xun Teo kutib turdi. Singapur milliy olimpiya qo‘mitasiga tayangan CNA ham final oldidan Teo va Sobirova o‘rtasidagi bahsni -60 kg vazn toifasidagi oltin medal uchun hal qiluvchi jang sifatida qayd etgan.

Finalda Singapur vakili ustun keldi

Oltin medal uchun kechgan hal qiluvchi bahsda Hilola Sobirova Singapur vakili Xun Teoga qarshi jang qildi.

Yakunda Singapur sportchisi g‘alaba qozonib, oltin medalga ega bo‘ldi. Sobirova esa musobaqani ikkinchi o‘rinda yakunladi.

Shu tariqa, O‘zbekiston vakili Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining kumush medaldoriga aylandi.

Asian Mixed Martial Arts Association reytingida ham Sobirovaning Aichi-Nagoya-2026 musobaqasidagi natijasi an’anaviy MMA, ayollar -60 kg vazn toifasida ikkinchi o‘ringa mos keladi.

O‘zbekiston MMAsi uchun muhim natija

Hilola Sobirovaning kumush medali yana bir jihati bilan e’tiborga molik.

MMA Osiyo o‘yinlari dasturiga ilk bor kiritilgan. O‘zbekiston mazkur yo‘nalishda bir nechta sportchi bilan ishtirok etmoqda.

Sobirovaning finalga chiqishi O‘zbekistonning ushbu sport turidagi Osiyo o‘yinlaridagi ilk ishtirokidayoq medal uchun kurashganini ko‘rsatdi.

Uning musobaqadagi yo‘li yarim finaldayoq to‘xtab qolmadi — aksincha, sportchi oltin medal uchun hal qiluvchi janggacha yetib bordi.

Aichi-Nagoyada O‘zbekistonning yana bir sovrini

Hilola Sobirovaning kumush medali O‘zbekiston delegatsiyasining Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlaridagi medallar jamg‘armasiga qo‘shildi.

MMA bahslarida O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan sportchilar orasida Firdavs Atamurodov va Nodirbek Shavkatov ham bor. Olimpiya qo‘mitasi ma’lumotlarida Firdavs Atamuratov -60 kg, Husniddin Nasriddinov -65 kg vazn toifalarida erkaklar o‘rtasida, ayollar o‘rtasida esa -60 kg vaznda Mushtariybonu Omonkeldiyeva va -71 kgda Nodirbek Shavkatov ko‘rsatilgan.

Shu bilan birga, musobaqalarning boshqa sport turlarida ham O‘zbekiston vakillari medallar uchun bahslarni davom ettirmoqda.

Hilola Sobirova esa Aichi-Nagoyadagi tarixiy MMA bahslarida finalga chiqib, O‘zbekiston hisobiga navbatdagi kumush medalni qo‘shdi. U -60 kg vazn toifasida Osiyo o‘yinlari vitse-chempioni sifatida shohsupadan joy oldi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real Madrid» klubi Joze Mourino borasidagi qat’iy qarorini e’lon qildi«Real Madrid» klubi Joze Mourino borasidagi qat’iy qarorini e’lon qildiBugun, 15:45Messi Argentina libosini so‘nggi marta kiyadi: xayrlashuv bahsiga maxsus futbolka tanladiMessi Argentina libosini so‘nggi marta kiyadi: xayrlashuv bahsiga maxsus futbolka tanladiBugun, 15:33Buyruq chiqdi»: Bektemir Meliqo‘ziyev - Xayme Mungiya chempionlik jangi rasman tasdiqlandiBuyruq chiqdi»: Bektemir Meliqo‘ziyev - Xayme Mungiya chempionlik jangi rasman tasdiqlandiBugun, 15:20Darya Latisheva Osiyo o‘yinlarida yana medal oldi: U uch karra sovrindor bo‘ldiDarya Latisheva Osiyo o‘yinlarida yana medal oldi: U uch karra sovrindor bo‘ldiBugun, 14:14XX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldiXX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldiBugun, 14:10Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!Bugun, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi