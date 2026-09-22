«Oilaviy alamni tovoni»: Toshkentda Spark haydovchisi BYD'ni ataylab pachoqladi (video)

·77·Jamiyat
«Oilaviy alamni tovoni»: Toshkentda Spark haydovchisi BYD'ni ataylab pachoqladi (video)

Toshkent shahrining Shayxontohur tumaniga qarashli Ibn Sino mavzesidagi uylar oldida kunduz kuni sodir bo‘lgan hodisa ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ko‘chadagi kuzatuv kamerasi qayd etgan videoda Chevrolet Spark rusumli avtomobil haydovchisi yo‘l chetida to‘xtab turgan BYD krossoverini qasddan borib urgani aks etgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, bunday keskin harakatga oilaviy kelishmovchilik sabab bo‘lgan.

Kadrda ko‘rinishicha, Spark mashinasi kattaroq tezlik olib, to‘g‘ri borib qimmatbaho krossoverning orqa qismiga kuchli zarba beradi. Zarba oqibatida Spark old qismi pachoqlanib, radiatori yorilib ketgan va asfaltga sovitish suyuqligi (antifriz) oqib tushgan. Haydovchi mashinadan tushib, qo‘llarini ko‘targan holda yuqoriga qarab kimgadir bir narsalar deb gapirgani va vaziyatni ko‘zdan kechirgani ko‘rinadi. Bu holat uchun haydovchiga qanday jazo qo‘llanishi mumkin, sug‘urta bunday qasddan qilingan zararni qoplaydimi va yetkazilgan zararni kim to‘laydi?

«Qasddan zarba, yorilgan radiator va oilaviy nizo»: Hodisaning 5 ta asosiy nuqtasi

Ibn Sino mavzesida yuz bergan holat bo‘yicha ma’lum tafsilotlar:

  • Qasddan qilingan taran: Spark rusumli mashina to‘xtab turgan BYD orqasiga qasddan tezlikda kelib urilgan;

  • Oilaviy janjal fonida: Voqeaga er-xotin yoki qarindoshlar o‘rtasidagi oilaviy kelishmovchilik sabab bo‘lgani aytilmoqda;

  • Jiddiy moddiy zarar: Zarba kuchidan Spark kapoti qayrilib, bamperi sinib ketgan, radiator yorilishi tufayli yerga moy/suv oqib tushgan;

  • Kameraga to‘liq tushgan: Haydovchining mashinani yo‘naltirishi, urilish lahzasi va mashinadan tushib qilgan harakatlari videotasvirda aniq ko‘rinadi;

  • Qonuniy oqibat: Haydovchiga nisbatan o‘zganing mulkiga qasddan shikast yetkazish holati bo‘yicha chora ko‘rilishi mumkin.

Ibn Sinodagi voqea tafsilotlari va qayd etilgan holatlar

Kamera yozuvidan ko‘ringan detallar:

Mezonlar va parametrlar

Qayd etilgan holat tafsiloti

Hodisa manzili

Toshkent shahri, Ibn Sino mavzesi

Qatnashchi avtomobillar

Chevrolet Spark va BYD krossoveri

Harakat tasnifi

To‘xtab turgan avtoulovga qasddan old qism bilan urilish

Aniqlangan zararlar

Spark oldi mayishgan, radiator oqqan, BYD orqa bamperi shikastlangan

Harakat sababi

Oilaviy mojaro

Hujjatli asos

Kuzatuv kamerasi yozib olgan videolavhalar

Huquqiy va sug‘urta ekspertizasi: Zararni kim qoplaydi?

Avtoyuristlar va mutaxassislarning xulosalari:

  • Majburiy sug‘urta (OSAGO) to‘lamaydi: Yo‘l harakati qoidalari va sug‘urta shartnomalariga muvofiq, qasddan sodir etilgan to‘qnashuvlar sug‘urta hodisasi hisoblanmaydi, barcha zarar Spark haydovchisining o‘z cho‘ntagidan qoplanadi;

  • O‘zganing mulkiga zarar yetkazish: Ushbu xatti-harakat qonunchilikda o‘zganing mulkini qasddan nobud qilish yoki shikast yetkazish sifatida baholanib, ma’muriy yoki jinoiy javobgarlikka sabab bo‘ladi;

  • Elektr va gibrid tizimining qimmatligi: Zamonaviy BYD avtomobillarining orqa qismida joylashgan datchiklar, kameralar va kuzov qismlarini qayta tiklash bir necha million so‘mlik xarajatni talab qiladi;

  • Hovlidagi boshqa fuqarolar xavfsizligi: Ko‘p qavatli uylar hovlisida mashinani tavakkal va asabiy boshqarish piyodalar, ayniqsa o‘ynab yurgan bolalar uchun bevosita xavf tug‘diradi.

G‘azab ustida qilingan bunday harakat oilaviy mojaroni hal qilmaydi, balki katta moliyaviy va huquqiy muammolarni keltirib chiqaradi.

Sizningcha, oilaviy yoki shaxsiy asabiy holatda mashinani qurol qilib o‘zgalar mulkini pachoqlagan haydovchilarga nisbatan qanday chora ko‘rilishi kerak — faqat moddiy jarimami yoki haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilishmi? Shaxsiy fikringizni izohlarda qoldiring va barcha haydovchilarga saboq bo‘luvchi ushbu maqolani ulashing!

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"3 kunda davolaymiz": tibbiy xizmatlar reklamasidagi va’dalarga ogohlantirish berildi"3 kunda davolaymiz": tibbiy xizmatlar reklamasidagi va’dalarga ogohlantirish berildiBugun, 13:26DXX Chirchiqdagi ijara uyda yashirin narkolaboratoriya ochgan 4 yigitni qo‘lga oldi (video)DXX Chirchiqdagi ijara uyda yashirin narkolaboratoriya ochgan 4 yigitni qo‘lga oldi (video)Bugun, 09:11Namanganda erini o‘ldirish uchun qotil yollagan ayol va uning jazmani 8,5 yilga qamaldiNamanganda erini o‘ldirish uchun qotil yollagan ayol va uning jazmani 8,5 yilga qamaldiKecha, 19:37Fuqaroning Dubaydan yashirin boylik olib kirish rejasi Toshkent aeroportida barbod bo‘ldiFuqaroning Dubaydan yashirin boylik olib kirish rejasi Toshkent aeroportida barbod bo‘ldiKecha, 17:50Surxondaryoda chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan talaba 6 yilga qamaldiSurxondaryoda chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan talaba 6 yilga qamaldiKecha, 15:57Kredit qarzi ortidan avtomashina jarima maydoniga qo‘yildiKredit qarzi ortidan avtomashina jarima maydoniga qo‘yildiKecha, 12:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq