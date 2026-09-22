«Oilaviy alamni tovoni»: Toshkentda Spark haydovchisi BYD'ni ataylab pachoqladi (video)
Toshkent shahrining Shayxontohur tumaniga qarashli Ibn Sino mavzesidagi uylar oldida kunduz kuni sodir bo‘lgan hodisa ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ko‘chadagi kuzatuv kamerasi qayd etgan videoda Chevrolet Spark rusumli avtomobil haydovchisi yo‘l chetida to‘xtab turgan BYD krossoverini qasddan borib urgani aks etgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, bunday keskin harakatga oilaviy kelishmovchilik sabab bo‘lgan.
Kadrda ko‘rinishicha, Spark mashinasi kattaroq tezlik olib, to‘g‘ri borib qimmatbaho krossoverning orqa qismiga kuchli zarba beradi. Zarba oqibatida Spark old qismi pachoqlanib, radiatori yorilib ketgan va asfaltga sovitish suyuqligi (antifriz) oqib tushgan. Haydovchi mashinadan tushib, qo‘llarini ko‘targan holda yuqoriga qarab kimgadir bir narsalar deb gapirgani va vaziyatni ko‘zdan kechirgani ko‘rinadi. Bu holat uchun haydovchiga qanday jazo qo‘llanishi mumkin, sug‘urta bunday qasddan qilingan zararni qoplaydimi va yetkazilgan zararni kim to‘laydi?
«Qasddan zarba, yorilgan radiator va oilaviy nizo»: Hodisaning 5 ta asosiy nuqtasi
Ibn Sino mavzesida yuz bergan holat bo‘yicha ma’lum tafsilotlar:
Qasddan qilingan taran: Spark rusumli mashina to‘xtab turgan BYD orqasiga qasddan tezlikda kelib urilgan;
Oilaviy janjal fonida: Voqeaga er-xotin yoki qarindoshlar o‘rtasidagi oilaviy kelishmovchilik sabab bo‘lgani aytilmoqda;
Jiddiy moddiy zarar: Zarba kuchidan Spark kapoti qayrilib, bamperi sinib ketgan, radiator yorilishi tufayli yerga moy/suv oqib tushgan;
Kameraga to‘liq tushgan: Haydovchining mashinani yo‘naltirishi, urilish lahzasi va mashinadan tushib qilgan harakatlari videotasvirda aniq ko‘rinadi;
Qonuniy oqibat: Haydovchiga nisbatan o‘zganing mulkiga qasddan shikast yetkazish holati bo‘yicha chora ko‘rilishi mumkin.
Ibn Sinodagi voqea tafsilotlari va qayd etilgan holatlar
Kamera yozuvidan ko‘ringan detallar:
Mezonlar va parametrlar
Qayd etilgan holat tafsiloti
Hodisa manzili
Toshkent shahri, Ibn Sino mavzesi
Qatnashchi avtomobillar
Chevrolet Spark va BYD krossoveri
Harakat tasnifi
To‘xtab turgan avtoulovga qasddan old qism bilan urilish
Aniqlangan zararlar
Spark oldi mayishgan, radiator oqqan, BYD orqa bamperi shikastlangan
Harakat sababi
Oilaviy mojaro
Hujjatli asos
Kuzatuv kamerasi yozib olgan videolavhalar
Huquqiy va sug‘urta ekspertizasi: Zararni kim qoplaydi?
Avtoyuristlar va mutaxassislarning xulosalari:
Majburiy sug‘urta (OSAGO) to‘lamaydi: Yo‘l harakati qoidalari va sug‘urta shartnomalariga muvofiq, qasddan sodir etilgan to‘qnashuvlar sug‘urta hodisasi hisoblanmaydi, barcha zarar Spark haydovchisining o‘z cho‘ntagidan qoplanadi;
O‘zganing mulkiga zarar yetkazish: Ushbu xatti-harakat qonunchilikda o‘zganing mulkini qasddan nobud qilish yoki shikast yetkazish sifatida baholanib, ma’muriy yoki jinoiy javobgarlikka sabab bo‘ladi;
Elektr va gibrid tizimining qimmatligi: Zamonaviy BYD avtomobillarining orqa qismida joylashgan datchiklar, kameralar va kuzov qismlarini qayta tiklash bir necha million so‘mlik xarajatni talab qiladi;
Hovlidagi boshqa fuqarolar xavfsizligi: Ko‘p qavatli uylar hovlisida mashinani tavakkal va asabiy boshqarish piyodalar, ayniqsa o‘ynab yurgan bolalar uchun bevosita xavf tug‘diradi.
G‘azab ustida qilingan bunday harakat oilaviy mojaroni hal qilmaydi, balki katta moliyaviy va huquqiy muammolarni keltirib chiqaradi.
Sizningcha, oilaviy yoki shaxsiy asabiy holatda mashinani qurol qilib o‘zgalar mulkini pachoqlagan haydovchilarga nisbatan qanday chora ko‘rilishi kerak — faqat moddiy jarimami yoki haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilishmi? Shaxsiy fikringizni izohlarda qoldiring va barcha haydovchilarga saboq bo‘luvchi ushbu maqolani ulashing!
Izohlar 0
…