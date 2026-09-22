Venetsiya tarixiy markazga bir kunlik kirish haqini 30 yevrogacha oshirmoqda
Dunyoning eng mashhur va gavjum suv ustidagi shahri bo‘lgan Venetsiya ommaviy sayyohlar oqimiga (overturizm) qarshi keskin va shov-shuvli choralarni tayyorlamoqda. Mahalliy hokimiyat shaharning tarixiy markaziga faqat bir kunga keluvchi «bir kunlik» sayyohlar uchun amaldagi kirish to‘lovini sezilarli darajada oshirish masalasini rasman muhokama qilmoqda. Venetsiya munitsipalitetining budjet bo‘yicha maslahatchisi Mikele Zuinning Gazzettino nashriga ma’lum qilishicha, ayni paytdagi 5 va 10 yevrolik tariflar o‘z vazifasini to‘liq bajara olmayapti va sayyohlarni to‘xtatib qolish ta’sirini yo‘qotgan. «Bugungi 5–10 yevroni deyarli har kim to‘lay oladi; bu cheklovchi chora sifatida ishlamay qolish xavfi mavjud», deya tushuntirdi rasmiy vakil.
Hozirda eng ehtimoliy variant sifatida maksimal narxni 30 yevrogacha ko‘tarish rejalanmoqda, hattoki 50 yevrogacha chiqarish takliflari ham ilgari surilgan. Mazkur yangi tarif 2027 yildan boshlab rasman kuchga kirishi mumkin. Shahar meriyasi narx oshishidan asosiy maqsad xazinani boyitish emas, balki eng tig‘iz kunlarda odamlar oqimini boshqa yo‘nalishlarga burish ekanini qat’iy ta’kidlamoqda. 2026 yilgi mavsumda shahar budjeti ushbu tizim orqali 680 mingga yaqin chipta sotib, 5,2 million yevrodan ziyod daromad ko‘rgan. Mehmonxonada tunab qoluvchi sayyohlar esa bu to‘lovdan mutlaqo ozod etilgan bo‘lib, ular faqat odatiy mehmonxona solig‘ini to‘laydi.
Xo‘sh, 30 yevrolik to‘lov Venetsiya kanallarini tiqilinchdan qutqarib qoladimi, Yevropaning boshqa shaharlari ham bu tajribani qo‘llaydimi va sayyohlar 2027 yilda Venetsiyaga borishdan voz kechadimi?
«30 yevrolik to‘lov, 5,2 mln yevro tushum va mehmonxona imtiyozi»: Venetsiya islohotining 5 ta asosiy nuqtasi
Venetsiya rasmiylari e’lon qilgan yangi cheklov va statistik hisobotlardan muhim faktlar:
Tarifning 3-6 barobar oshishi: Amaldagi 5–10 yevrolik kunlik to‘lovni 2027 yildan boshlab 30 yevrogacha (bahslarda hatto 50 yevrogacha) ko‘tarish ko‘rib chiqilmoqda;
Maqsad — pulni ko‘paytirish emas: Hokimiyat yuqori to‘lov orqali odamlarni gavjum kunlarda shaharga kelmaslikka va boshqa sayyohlik manzillarini tanlashga majbur qilmoqchi;
2026 yilgi 5,2 mln yevrolik natija: 3 apreldan 26 iyulgacha bo‘lgan oraliqda atigi belgilangan kunlarda (soat 08:30 dan 16:00 gacha) 680 ming chipta sotilib, 5,2 million yevro yig‘ildi;
Tunab qoluvchilarga yengillik: Venetsiyada mehmonxona bron qilgan va bir necha kunga kelgan sayyohlar bu to‘lovdan ozod, qoida faqat 14 yoshdan oshgan bir kunlik mehmonlarga tegishli;
Tig‘izlik kamaymoqda: Muntazam choralar natijasida bir kunda 20 mingdan ortiq pullik mehmon kelgan kunlar ulushi 2024 yildagi 13,8 foizdan 2026 yilda atigi 1,7 foizgacha pasaydi.
Venetsiyada bir kunlik kirish to‘lovi: O‘zgarishlar dinamikasi va tahlili
Tarixiy shahardagi turizm oqimini jilovlash ko‘rsatkichlari:
Ko‘rsatkichlar va parametrlar
Joriy holat (2026 yil ko‘rsatkichlari)
Taklif etilayotgan yangi tarif (2027 yildan)
Bir kunlik kirish tarifi
€ 5 — € 10
Maksimal € 30 (50 yevro takliflari ham bo‘lgan)
Asosiy maqsad va funksiyasi
Sayyohlarni tiyib turishda samarasiz bo‘lib qoldi
Eng tig‘iz kunlarda oqimni keskin kamaytirish
Jami sotilgan chiptalar
Taxminan 680 000 dona chipta
Chiptalar sonini yanada qisqartirish rejasi
Shahar ko‘rgan daromad
5,2 million yevrodan ortiq
Xazina maqsadi emas, oqimni boshqarish ustuvor
Kunlik o‘rtacha pullik oqim
Kuniga 11 326 kishi (Shanba kunlari: 13 661 kishi)
O‘rtacha oqimni sezilarli tushirish
Mavsum rekordi
2 may holatiga — 25 471 kishi
Kunlik rekordlarni 15–18 ming ichida saqlash
To‘lovdan ozod qilinganlar
Mehmonxonada tunovchilar, 14 yoshgacha bo‘lganlar
Mehmonxona mijozlari imtiyozi saqlab qolinadi
Urbanistika va turizm iqtisodiyoti ekspertizasi: Nega Venetsiya bu qadamni tashlashga majbur?
Xalqaro sayyohlik tahlilchilari va Italiya ekspertlarining xulosalari:
«Bir kunlik sayyohlar» shahar infratuzilmasini ezmoqda: Faqat bir necha soatga kelib, o‘zlari bilan ovqat olib keluvchi va faqat chiqindi qoldiradigan sayyohlar shaharga iqtisodiy foyda keltirmaydi; 30 yevrolik to‘lov ularni tunab qolishga yoki safarni boshqa vaqtga qoldirishga majbur qiladi;
«Qizil kunlar» filtri: Venetsiya rasmiy saytida eng tig‘iz kunlar qizil rang bilan belgilangan; narxning ko‘tarilishi dam olish kunlaridagi ko‘chalar tirbandligini va suv tramvaylaridagi (vaporetto) bosimni yumshatadi;
Yevropaning YUNЕSKO oldidagi majburiyati: Agar Venetsiya overturizmni to‘xtatmasa, YUNЕSKO shaharni xavf ostidagi tarixiy meroslar ro‘yxatiga kiritishi mumkin edi; yangi tarif shaharning asl qiyofasini saqlab qolishga qaratilgan strategik qadamdir;
Psixologik narx to‘sig‘i: 5–10 yevro kofe va muzqaymoq narxiga teng bo‘lgani uchun insonlarni to‘xtata olmas edi, biroq 30 yevro — bir oila uchun 100 yevrodan ortiq qo‘shimcha xarajat degani va bu ko‘pchilikni fikridan qaytaradi.
Venetsiya rahbariyatining ushbu qat’iy qarori butun dunyoda sayyohlik shaharlari uchun yangi narx cheklovlari davrini boshlab berishi mumkin.
Sizningcha, shaharga kirish uchun 30 yevro to‘lov belgilanishi odil qarormi yoki tarixiy obidalar barcha uchun erkin va bepul bo‘lishi kerakmi? Agar narx 30 yevroga chiqsa, Venetsiyaga bir kunlik sayohatga borgan bo‘larmidingiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sayohat ixlosmandlari uchun o‘ta muhim bo‘lgan ushbu tahliliy maqolani do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…