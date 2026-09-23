Lamin Yamal Mbappe va Rafinyaning dahshatli tezligi haqida ochiq tan oldi

·43·Sport
Lamin Yamal Mbappe va Rafinyaning dahshatli tezligi haqida ochiq tan oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lamin Yamal o‘zi va jamoadoshi Pedrining tezkorlik borasida Kilian Mbappe va Rafinyadan ortda qolishini tan oldi.
  • Yamalning fikricha, tezlik futbolda eng muhim omil bo‘lib, u to‘pga birinchi bo‘lib yetib borish va gol urish imkonini beradi.
  • U Pedriga Mbappe tezligini qo‘shish gipotezasini o‘rtaga tashlab, bunday futbolchi to‘xtatib bo‘lmas bo‘lishini ta’kidladi.

Jahon futbolining eng yorqin va shiddatli yosh yulduzi, «Barselona» klubi qanot hujumchisi Lamin Yamal zamonaviy futboldagi raqobat va o‘z shaxsiy orzulari haqida to‘lqinlanib gapirdi. Nufuzli Movistar nashriga bergan eksklyuziv intervyusida 19 yoshli vunderkind jamoadoshi Rafinya hamda prinsipial raqib — Madridning «Real» klubi hujumchisi Kilian Mbappening qaysi dahshatli sifatiga chin dildan havas qilishini ochiqladi. Tezlik borasidagi savolga javob berar ekan, Yamal bu ikki superyulduzning dinamikasini alohida ajratib ko‘rsatdi: «Ha, menimcha, Mbappe va Rafinya bu jihatda men o‘rnak oladigan ikki futbolchi. Mashg‘ulotlarda Rafinya to‘pni oldinga tashlab, keyin shunday aqlbovar qilmas tezlikda yuguradiki, uni hatto uch kunda ham quvib yetib bo‘lmaydi! Mbappeda ham xuddi shunday reaktiv holat. Ikkalasi ham hayratlanarli darajada tezkor futbolchilar».

Yamal o‘zi va Pedrining jismoniy parametrlarini ular bilan taqqoslay turib, maydondagi eng katta armonini yashirmadi: «Men va Pedri unchalik tezkor futbolchilar emasmiz va doimo: «Agar ularning tezligi bizda ham bo‘lganida edi, butun futboldan yorug‘lik yillari oldinda bo‘lardik», deb gaplashamiz. Mbappe tezligiga ega Pedrini bir tasavvur qiling-a! Hech kim undan to‘pni tortib ololmasdi. Oxir-oqibat, futbolda tezlik eng katta ahamiyatga ega: agar sendan tezroq bo‘lsam, doimo kerakli nuqtaga birinchi bo‘lib yetib boraman va gol uraman».

Xo‘sh, dribling va futbol zakovati bo‘yicha tengsiz deb baholanayotgan Lamin Yamal chindan ham tezlik masalasida oqsamoqdami, Mbappe va Rafinyaning bu ustunligi La Liga derbilari taqdirini qanday hal qiladi va aql bilan tezlik to‘qnashuvida kelajak kim tomonda bo‘ladi?

«Uch kunlik quvish, Pedrining orzusi va tezlik falsafasi»: Yamal iqrorining 5 ta asosiy nuqtasi

Lamin Yamalning intervyusidagi eng shov-shuvli jihatlar:

  • Rafinya va Mbappega havas: Yamal zamonaviy futbolda tezlik borasida aynan Rafinya va Kilian Mbappeni o‘zi uchun ideal namuna deb bilishini aytdi;

  • «Uch kunda ham yetib bo‘lmaydi»: Ispaniyalik yulduz mashg‘ulotlarda Rafinya to‘pni oldinga tashlab yugurganda uni quvib yetish mutlaqo imkonsiz ekaniga guvohlik berdi;

  • Pedri bilan ichki suhbatlar: Yamal u va Pedri tezkor emasliklarini, ammo Mbappening sprinti bo‘lganida futbol tarixida «yorug‘lik yillari» oldinda bo‘lishlari mumkinligini ko‘p muhokama qilishlarini ochiqladi;

  • Mutlaq xavf — reaktiv Pedri: Agar Pedriga Mbappening tezligi qo‘shilsa, dunyoda hech bir himoyachi undan to‘pni olib qo‘ya olmasligi alohida e’tirof etildi;

  • Tezlik — g‘alaba kaliti: Yamalning fikricha, futbolda tezkorlik hal qiluvchi omil, chunki tez yugurgan futbolchi har doim to‘pga birinchi bo‘lib yetib boradi va yakuniy zarbani yo‘llaydi.

«Barselona» va «Real» yulduzlari: Intellekt va reaktiv tezlik taqqosi

Lamin Yamal tilga olgan futbolchilarning o‘yin uslubi va ustunlik jihatlari tahlili:

Futbolchi va jamoasi

Asosiy ustun jihati

Kamchilik yoki orzu qilingan sifat

Maydondagi roli va ta’siri

Kilian Mbappe («Real Madrid»)

Reaktiv boshlang‘ich va maksimal tezlik

Pozitsion o‘yinda to‘psiz harakat

Qarshi hujumda va bo‘sh zonalarda raqibni parchalash

Rafinya («Barselona»)

«Uch kunda quvib yetib bo‘lmas» tezlik va pressing

Gohida sovuqqonlikning yetishmasligi

Qanotda shiddatli yorib kirish va to‘xtovsiz bosim

Pedri («Barselona»)

Aqlbovar qilmas futbol intellekti va nazorat

Mbappeniki kabi yuqori tezlik (sprint)

Maydon markazida o‘yin sur’ati va kombinatsiyalarni boshqarish

Lamin Yamal («Barselona»)

Noyob dribling, aniq pas va fintlar

Yuqori chiziqli masofaviy maksimal tezlik

Raqibni yakkama-yakka aldash va jarima maydonida vaziyat yaratish

Futbol ekspertizasi va tahlil: Nega Yamalning bu e’tirofi haqiqiy kamolot belgisi?

Yevropa futboli skautlari va taktik tahlilchilarining xulosalari:

  • Yosh yulduzning sog‘lom kamtarligi: 19 yoshidayoq jahon darajasidagi yulduzga aylangan futbolchining o‘z kamchiliklarini ochiq tan olishi va jamoadoshi bilan bir qatorda bosh raqibi Mbappening ustunligini e’tirof etishi uning yuksak sport madaniyati va kamolotidan dalolat beradi;

  • «Aql va tezlik» dilemmasi: Lionel Messi ham faoliyatining boshida eng tezkor sprinter bo‘lmagan, biroq uning to‘p bilan qadam tashlash chastotasi va fikrlash tezligi boshqalardan ustun edi; Yamal va Pedri tandemi aynan mana shu yo‘ldan bormoqda — ular tana bilan emas, miya bilan tezroq fikrlashmoqda;

  • «Pedri + Mbappe» gipotezasi: Yamalning fantaziyasi bejiz emas; agar Pedrining maydonni ko‘rish qobiliyati va nozik to‘p uzatishiga Mbappening 36-37 km/soatlik tezligi qo‘shilsa, bu zamonaviy futbolda mutlaq, to‘xtatib bo‘lmas «kiborg» yaratilishini anglatar edi;

  • Rafinyaning mehnatkashligiga hurmat: Rafinyaning tinimsiz mashg‘ulotlari va jismoniy tayyorgarligi yosh Yamal uchun katta maktab bo‘lib xizmat qilmoqda; «Barselona»ning bugungi qanotlari aynan mana shunday xilma-xillik — biri sof tezlik, biri fint va dribling evaziga himoyachilarni sarosimaga solmoqda.

Lamin Yamalning ushbu samimiy intervyusi buyuklikka faqat o‘z kuchiga ishonish bilan emas, balki raqiblardan ham eng yaxshi jihatlarni o‘rganish orqali erishish mumkinligini isbotladi.

Sizningcha, zamonaviy futbolda qaysi omil ko‘proq g‘alaba keltiradi — Kilian Mbappe va Rafinyaning reaktiv tezligimi yoki Pedri va Lamin Yamalning noyob futbol intellektimi? Agar Pedri chindan ham Mbappe tezligiga ega bo‘lganida, «Oltin to‘p»ni har yili hech bir raqobatsiz yutib keta olarmidi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol muxlislari uchun chinakam bahs-munozaraga boy bo‘lgan ushbu eksklyuziv maqolani barcha do‘stlaringizga ulashing!

Lamin YamalBarselonaKilian MbappePedri
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadiXorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadi15 sentabr 11:15Lamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdiLamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdi14 sentabr 13:17Lamine Yamal Barselona sardorlari guruhiga kiritildiLamine Yamal Barselona sardorlari guruhiga kiritildi5 sentabr 15:35«Uni buyuk kelajak kutmoqda!»: Kilian Mbappe Lamin Yamal haqida ochiq gapirdi«Uni buyuk kelajak kutmoqda!»: Kilian Mbappe Lamin Yamal haqida ochiq gapirdi17 sentabr 20:33Rafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadiRafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadiKecha 02:11Lamin Yamal Markus Reshfordning El Klasikodagi boshlangʻich qiyinchiliklari haqida gapirdiLamin Yamal Markus Reshfordning El Klasikodagi boshlangʻich qiyinchiliklari haqida gapirdi20 sentabr 14:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi