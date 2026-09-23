Lamin Yamal Mbappe va Rafinyaning dahshatli tezligi haqida ochiq tan oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lamin Yamal o‘zi va jamoadoshi Pedrining tezkorlik borasida Kilian Mbappe va Rafinyadan ortda qolishini tan oldi.
- Yamalning fikricha, tezlik futbolda eng muhim omil bo‘lib, u to‘pga birinchi bo‘lib yetib borish va gol urish imkonini beradi.
- U Pedriga Mbappe tezligini qo‘shish gipotezasini o‘rtaga tashlab, bunday futbolchi to‘xtatib bo‘lmas bo‘lishini ta’kidladi.
Jahon futbolining eng yorqin va shiddatli yosh yulduzi, «Barselona» klubi qanot hujumchisi Lamin Yamal zamonaviy futboldagi raqobat va o‘z shaxsiy orzulari haqida to‘lqinlanib gapirdi. Nufuzli Movistar nashriga bergan eksklyuziv intervyusida 19 yoshli vunderkind jamoadoshi Rafinya hamda prinsipial raqib — Madridning «Real» klubi hujumchisi Kilian Mbappening qaysi dahshatli sifatiga chin dildan havas qilishini ochiqladi. Tezlik borasidagi savolga javob berar ekan, Yamal bu ikki superyulduzning dinamikasini alohida ajratib ko‘rsatdi: «Ha, menimcha, Mbappe va Rafinya bu jihatda men o‘rnak oladigan ikki futbolchi. Mashg‘ulotlarda Rafinya to‘pni oldinga tashlab, keyin shunday aqlbovar qilmas tezlikda yuguradiki, uni hatto uch kunda ham quvib yetib bo‘lmaydi! Mbappeda ham xuddi shunday reaktiv holat. Ikkalasi ham hayratlanarli darajada tezkor futbolchilar».
Yamal o‘zi va Pedrining jismoniy parametrlarini ular bilan taqqoslay turib, maydondagi eng katta armonini yashirmadi: «Men va Pedri unchalik tezkor futbolchilar emasmiz va doimo: «Agar ularning tezligi bizda ham bo‘lganida edi, butun futboldan yorug‘lik yillari oldinda bo‘lardik», deb gaplashamiz. Mbappe tezligiga ega Pedrini bir tasavvur qiling-a! Hech kim undan to‘pni tortib ololmasdi. Oxir-oqibat, futbolda tezlik eng katta ahamiyatga ega: agar sendan tezroq bo‘lsam, doimo kerakli nuqtaga birinchi bo‘lib yetib boraman va gol uraman».
Xo‘sh, dribling va futbol zakovati bo‘yicha tengsiz deb baholanayotgan Lamin Yamal chindan ham tezlik masalasida oqsamoqdami, Mbappe va Rafinyaning bu ustunligi La Liga derbilari taqdirini qanday hal qiladi va aql bilan tezlik to‘qnashuvida kelajak kim tomonda bo‘ladi?
«Uch kunlik quvish, Pedrining orzusi va tezlik falsafasi»: Yamal iqrorining 5 ta asosiy nuqtasi
Lamin Yamalning intervyusidagi eng shov-shuvli jihatlar:
Rafinya va Mbappega havas: Yamal zamonaviy futbolda tezlik borasida aynan Rafinya va Kilian Mbappeni o‘zi uchun ideal namuna deb bilishini aytdi;
«Uch kunda ham yetib bo‘lmaydi»: Ispaniyalik yulduz mashg‘ulotlarda Rafinya to‘pni oldinga tashlab yugurganda uni quvib yetish mutlaqo imkonsiz ekaniga guvohlik berdi;
Pedri bilan ichki suhbatlar: Yamal u va Pedri tezkor emasliklarini, ammo Mbappening sprinti bo‘lganida futbol tarixida «yorug‘lik yillari» oldinda bo‘lishlari mumkinligini ko‘p muhokama qilishlarini ochiqladi;
Mutlaq xavf — reaktiv Pedri: Agar Pedriga Mbappening tezligi qo‘shilsa, dunyoda hech bir himoyachi undan to‘pni olib qo‘ya olmasligi alohida e’tirof etildi;
Tezlik — g‘alaba kaliti: Yamalning fikricha, futbolda tezkorlik hal qiluvchi omil, chunki tez yugurgan futbolchi har doim to‘pga birinchi bo‘lib yetib boradi va yakuniy zarbani yo‘llaydi.
«Barselona» va «Real» yulduzlari: Intellekt va reaktiv tezlik taqqosi
Lamin Yamal tilga olgan futbolchilarning o‘yin uslubi va ustunlik jihatlari tahlili:
Futbolchi va jamoasi
Asosiy ustun jihati
Kamchilik yoki orzu qilingan sifat
Maydondagi roli va ta’siri
Kilian Mbappe («Real Madrid»)
Reaktiv boshlang‘ich va maksimal tezlik
Pozitsion o‘yinda to‘psiz harakat
Qarshi hujumda va bo‘sh zonalarda raqibni parchalash
Rafinya («Barselona»)
«Uch kunda quvib yetib bo‘lmas» tezlik va pressing
Gohida sovuqqonlikning yetishmasligi
Qanotda shiddatli yorib kirish va to‘xtovsiz bosim
Pedri («Barselona»)
Aqlbovar qilmas futbol intellekti va nazorat
Mbappeniki kabi yuqori tezlik (sprint)
Maydon markazida o‘yin sur’ati va kombinatsiyalarni boshqarish
Lamin Yamal («Barselona»)
Noyob dribling, aniq pas va fintlar
Yuqori chiziqli masofaviy maksimal tezlik
Raqibni yakkama-yakka aldash va jarima maydonida vaziyat yaratish
Futbol ekspertizasi va tahlil: Nega Yamalning bu e’tirofi haqiqiy kamolot belgisi?
Yevropa futboli skautlari va taktik tahlilchilarining xulosalari:
Yosh yulduzning sog‘lom kamtarligi: 19 yoshidayoq jahon darajasidagi yulduzga aylangan futbolchining o‘z kamchiliklarini ochiq tan olishi va jamoadoshi bilan bir qatorda bosh raqibi Mbappening ustunligini e’tirof etishi uning yuksak sport madaniyati va kamolotidan dalolat beradi;
«Aql va tezlik» dilemmasi: Lionel Messi ham faoliyatining boshida eng tezkor sprinter bo‘lmagan, biroq uning to‘p bilan qadam tashlash chastotasi va fikrlash tezligi boshqalardan ustun edi; Yamal va Pedri tandemi aynan mana shu yo‘ldan bormoqda — ular tana bilan emas, miya bilan tezroq fikrlashmoqda;
«Pedri + Mbappe» gipotezasi: Yamalning fantaziyasi bejiz emas; agar Pedrining maydonni ko‘rish qobiliyati va nozik to‘p uzatishiga Mbappening 36-37 km/soatlik tezligi qo‘shilsa, bu zamonaviy futbolda mutlaq, to‘xtatib bo‘lmas «kiborg» yaratilishini anglatar edi;
Rafinyaning mehnatkashligiga hurmat: Rafinyaning tinimsiz mashg‘ulotlari va jismoniy tayyorgarligi yosh Yamal uchun katta maktab bo‘lib xizmat qilmoqda; «Barselona»ning bugungi qanotlari aynan mana shunday xilma-xillik — biri sof tezlik, biri fint va dribling evaziga himoyachilarni sarosimaga solmoqda.
Lamin Yamalning ushbu samimiy intervyusi buyuklikka faqat o‘z kuchiga ishonish bilan emas, balki raqiblardan ham eng yaxshi jihatlarni o‘rganish orqali erishish mumkinligini isbotladi.
Sizningcha, zamonaviy futbolda qaysi omil ko‘proq g‘alaba keltiradi — Kilian Mbappe va Rafinyaning reaktiv tezligimi yoki Pedri va Lamin Yamalning noyob futbol intellektimi? Agar Pedri chindan ham Mbappe tezligiga ega bo‘lganida, «Oltin to‘p»ni har yili hech bir raqobatsiz yutib keta olarmidi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol muxlislari uchun chinakam bahs-munozaraga boy bo‘lgan ushbu eksklyuziv maqolani barcha do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…