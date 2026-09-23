iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 23 sentyabrdagi narxlari
23 sentyabr holatiga ko‘ra, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining ayrim sotuv narxlari ma’lum bo‘ldi. Qurilmalar eSIM va SIM versiyalarida, xotira hajmiga qarab turli narxlarda taklif qilinmoqda.
eSIM versiyalari:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 599 dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 299 dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dollar
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 1 999 dollar
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 179 dollar
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 199 dollar
SIM versiyalari:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 619 dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 499 dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dollar
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 039 dollar
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 399 dollar
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 699 dollar
Ma’lum qilinishicha, smartfonlar narxi har kuni o‘zgarib turishi mumkin. Shuning uchun xariddan oldin amaldagi narxni aniqlashtirish kerak.
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