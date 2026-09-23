Nonvoylik - qadrli kasb, biroq farzand oldidagi majburiyat unutilmasligi kerak

·44·Jamiyat
Nonvoylik - qadrli kasb, biroq farzand oldidagi majburiyat unutilmasligi kerak

Qidiruvdagi shaxs nonvoyxonadan topildi. MIB xodimlari bozordagi nonvoyxonaga bu safar non xarid qilish uchun emas, balki bir necha yildan buyon o‘z farzandlarining moddiy ta’minotidan bo‘yin tovlab kelayotgan otani izlab borishdi.

Majburiy ijro byurosi Namangan viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida aliment to‘lovlaridan qarzdor fuqaro nonvoyxonada ekanligi aniqlandi.

Qidiruv tadbirining manzili oddiy nonvoyxona. Ammo bu yerdagi “kunlik yumush”dan ko‘ra muhimroq masala bor edi. Gap o‘z farzandlarining ta’minoti uchun belgilangan aliment majburiyatini bajarishdan qochib yurgan ota haqida ketmoqda.

Majburiy ijro byurosi xodimlari qarzdorning turgan joyini aniqlab, uni ijro ishi doirasida belgilangan tartibda olib borish choralarini ko‘rdilar.Qarzdorlik 31 mln so‘mni tashkil etgan.

Aliment shunchaki qarz emas. Bu farzandning kundalik ehtiyoji, kiyimi, ta’limi, oziq-ovqati va kelajagi bilan bog‘liq majburiyat.

Shuning uchun farzand ta’minotidan bo‘yin tovlash — majburiyatni “keyinga qoldirish” emas, balki bolaning haqqini kechiktirishdir.

Mazkur holat yana bir bor aliment to‘lovlarini o‘z vaqtida amalga oshirish, ijro hujjatlarida belgilangan talablarga rioya qilish zarurligini ko‘rsatadi.

Majburiy ijro byurosiNamangan viloyatialimentnonvoyxona
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Otadan maoshini, onadan yoshini so‘ramang: buning sababi borOtadan maoshini, onadan yoshini so‘ramang: buning sababi bor6 sentabr 18:40To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!20 sentabr 14:13Aliment qarzdorligi bartaraf etildiAliment qarzdorligi bartaraf etildi19 avgust 19:34Ishlamaydigan fuqarolar uchun aliment miqdori oshirildiIshlamaydigan fuqarolar uchun aliment miqdori oshirildi11 may 15:26Erkak mas’uliyatdan qochsa, oilada nima o‘zgaradi?Erkak mas’uliyatdan qochsa, oilada nima o‘zgaradi?19 iyul 22:15Qo‘shma mashg‘ulot: O‘zbekiston, Ozarbayjon va Turkiya harbiylari «Qizilgaya» poligonida yig‘ildiQo‘shma mashg‘ulot: O‘zbekiston, Ozarbayjon va Turkiya harbiylari «Qizilgaya» poligonida yig‘ildiBugun 10:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq