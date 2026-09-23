Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?

·12·Dunyo
Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Donald Tramp Rossiya Prezidenti Vladimir Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini bildirdi, ammo bu uchrashuvning Mayamida bo‘lishiga shubha bildirdi.
  • Tramp ushbu bayonotni Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan muzokaralar chog‘ida jurnalistlar qarshisida ochiqladi.
  • Ikki yetakchi so‘nggi bor 2025 yil 15 avgust kuni Alyaskada yopiq formatda uchrashib, Ukraina mojarosini hal qilish yo‘llarini muhokama qilgan edi.

Jahon siyosatining markazi bo‘lgan Nyu-Yorkda, BMT Bosh Assambleyasining 81-sessiyasi doirasida AQSH Prezidenti Donald Tramp Rossiya Prezidenti Vladimir Putin bilan yangi sammit o‘tkazish ehtimoli haqida sensatsion bayonot berdi. Oq uy rahbari ushbu shov-shuvli rejani Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan muzokaralar chog‘ida jurnalistlar qarshisida ochiqladi. Tramp Rossiya yetakchisining yangi muloqotga moyilligini urg‘ulab: «Xo‘sh, bilmadim. Lekin shuni bilamanki, u uchrashishga tayyor. Bizning Alyaskadagi uchrashuvimiz bo‘lib o‘tgan edi. O‘ylaymanki, u yana bitta uchrashuvga rozi bo‘ladi. Biroq bu Mayamida bo‘lishiga ishonchim komil emas», deya fikr bildirdi. Oq uyning rasmiy translyatsiyasida yangragan ushbu so‘zlar ikki superdavlat o‘rtasida parda ortidagi aloqalar to‘xtamaganini tasdiqladi.

Eslatib o‘tamiz, ikki yetakchi 2025 yil 15 avgust kuni Alyaskadagi Elmendorf-Richardson harbiy bazasida yopiq formatda uchrashib, Ukraina mojarosini hal qilish yo‘llarini muhokama qilgan edi. Garchi Britaniya milliy xavfsizlik maslahatchisi Jonatan Pauell «Ankorij kompromissi batamom o‘ldi» deb da’vo qilgan bo‘lsa-da, Tramp yangi muloqotlar zaruriyatiga ishora qilmoqda. Shu bilan birga, Rossiya Prezidentining AQSHda bo‘lib o‘tadigan G20 sammitiga emas, balki Xitoydagi ATES sammitiga borishi kutilmoqda.

Xo‘sh, Vashington va Moskva yangi muzokaralar uchun qaysi betaraf manzilni tanlaydi, Tramp Zelenskiyning ko‘z o‘ngida Putin bilan uchrashuvni tilga olish orqali qanday siyosiy signal berdi va bo‘lajak sammit urush taqdirini qanday hal qiladi?

«Putinning tayyorligi, Mayami shubhasi va Alyaska tajribasi»: Bayonotning 5 ta asosiy nuqtasi

Trampning Nyu-Yorkdagi chiqishi va sammit istiqbollarining muhim jihatlari:

  • Yangi uchrashuv ehtimoli tan olindi: Tramp yaqin orada Putin bilan yana bir bor yuzma-yuz muzokara stoliga o‘tirishi mumkinligini ochiq tasdiqladi;

  • Mayamidagi G20 rad etilishi mumkin: AQSH prezidenti sammit dekabrda Mayamida bo‘lib o‘tadigan «Katta yigirmatalik» doirasida o‘tishiga shubha bildirdi;

  • Zelenskiyning ko‘z o‘ngidagi iqror: Mazkur kutilmagan bayonot bevosita Vladimir Zelenskiy bilan uchrashuv jarayonida ommaga e’lon qilindi;

  • Alyaskadagi kelishuvlar tarixi: Rahbarlar so‘nggi bor 2025 yil avgust oyida Alyaskadagi harbiy bazada yopiq eshiklar ortida Ukraina masalasini muhokama qilgan edi;

  • Pekin va Okean orti farqi: Vladimir Putin AQSHga borish o‘rniga yaqin vaqt ichida Xitoydagi ATES sammitida ishtirok etishni rejalashtirmoqda.

Tramp va Putin muloqoti: 2025 yilgi Alyaska sammiti va yangi reja taqqosi

Ikki yetakchi muloqotining tarixiy va ehtimoliy yo‘nalishlari tahlili:

Mezonlar va parametrlar

2025 yil 15 avgust (Alyaska sammiti)

2026 yilgi rejalashtirilayotgan yangi sammit

Uchrashuv manzili

Ankorij, Elmendorf-Richardson harbiy bazasi

Noma’lum (Mayami ehtimoli juda past)

Bosh muhokama mavzusi

Ukraina mojarosini tinch yo‘l bilan hal qilish

Harbiy harakatlarni muzlatish va sulh shartlari

Yevropaning reaksiyasi

Xavotir bilan kuzatilgan

«Ankorij kelishuvi o‘ldi» deb hisoblamoqda

Trampning pozitsiyasi

Tezkor kompromiss va murosa izlash

«Putin yana bitta uchrashuvga tayyor va rozi bo‘ladi»

Putinning ishtirok ehtimoli

AQSH hududiga shaxsan tashrif buyurgan edi

AQSHdagi G20 ga bormasligi, Xitoyga (ATES) borishi kutilmoqda

Geosiyosiy maqsad

Mojaroning dastlabki chegaralarini chizish

Yakuniy katta siyosiy bitimni (sdelka) rasmiylashtirish

Xalqaro diplomatiya va geosiyosat ekspertizasi: Nega Tramp bu haqda aynan Zelenskiy yonida gapirdi?

Siyosiy sharhlovchilar va xalqaro xavfsizlik tahlilchilarining xulosalari:

  • Kiyevga ochiq psixologik signal: Trampning Zelenskiy yonida turib, «Putin uchrashuvga tayyor, yana bir bor ko‘rishamiz» deyishi tasodifiy emas; bu Kiyevga mojaro taqdiri bevosita Vashington va Moskva o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri savdolashuvlar orqali hal bo‘lishini eslatuvchi ochiq ishoradir;

  • Mayamidagi G20 formati nega to‘g‘ri kelmaydi: Dekabrdagi G20 sammiti ko‘p tomonlama bo‘lib, u yerda Yevropa davlatlari va xalqaro sud orderlari muammosi paydo bo‘lishi mumkin; Rossiya yetakchisi uchun Amerikaning Mayami kurortiga borishdan ko‘ra, betaraf uchinchi davlatda (masalan, Yaqin Sharq yoki Osiyoda) ikki tomonlama formatda ko‘rishish xavfsiz va maqbulroqdir;

  • «Ankorij formati» qayta tiriladimi?: Garchi London rasmiylari Alyaska muzokaralarini «o‘lik» deb atagan bo‘lsa-da, Tramp ushbu kanalni tirik saqlashga urinmoqda; demak, 2025 yilda erishilgan parda ortidagi muayyan tamoyillar hamon stol ustida turibdi;

  • Xitoy omili va ATES: Putinning AQSHdagi G20 dan ko‘ra Xitoydagi ATESga borishni afzal ko‘rishi Moskvaning Pekin bilan strategik alyansini saqlab qolgan holda, Tramp bilan alohida shartlarda gaplashish istagini ko‘rsatadi.

Donald Trampning navbatdagi uchrashuv haqidagi ochiq bayonoti katta davlatlar o‘rtasida yangi dunyo xaritasi bo‘yicha eng oliy darajadagi muloqot juda tez orada qayta boshlanishini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, Donald Tramp va Vladimir Putinning navbatdagi uchrashuvi qayerda va qanday shartlarda bo‘lib o‘tishi mumkin? Ushbu ehtimoliy sammit Ukrainadagi mojaroga to‘liq nuqta qo‘ya oladimi? Shaxsiy taxmin va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda katta geosiyosatga oid ushbu eksklyuziv tahlilni barcha do‘stlaringizga ulashing!

Donald TrampVladimir PutinVladimir ZelenskiyAlyaska sammiti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladiTramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladi10 sentabr 10:25«G20 sammitida Putin bilan uchrashishga tayyorman!»: Zelenskiy shov-shuvli bayonot berdi«G20 sammitida Putin bilan uchrashishga tayyorman!»: Zelenskiy shov-shuvli bayonot berdi12 sentabr 17:24Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?19 sentabr 19:23«Moskvada muhim sinov»: Pashinyan Putin bilan temir yo‘l taqdirini hal qiladi!«Moskvada muhim sinov»: Pashinyan Putin bilan temir yo‘l taqdirini hal qiladi!20 sentabr 11:28Mayamida dahshatli aviahalokat: “Amazon”ning yuk “Boeing”i yo‘lakdan chiqib ketdiMayamida dahshatli aviahalokat: “Amazon”ning yuk “Boeing”i yo‘lakdan chiqib ketdi7 sentabr 10:15Sulh imkoniyati bormi? Putin va Zelenskiy muzokaralar qayta boshlanishiga ishora qildiSulh imkoniyati bormi? Putin va Zelenskiy muzokaralar qayta boshlanishiga ishora qildi5 sentabr 08:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota