Qozog‘iston OAV O‘zbekiston terma jamoasi tarkibidagi legionerlar ustunligini tan oldi

·70·Sport
Qozog‘iston OAV O‘zbekiston terma jamoasi tarkibidagi legionerlar ustunligini tan oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozog‘iston OAV O‘zbekiston terma jamoasining legionerlar soni va ularning to‘p surayotgan ligalari saviyasi bo‘yicha ustunligini tan oldi.
  • O‘zbekiston terma jamoasida 10 nafar xorijda o‘ynaydigan futbolchi bo‘lsa, Qozog‘istonda bu ko‘rsatkich 5 nafarni tashkil etadi.
  • O‘zbekistonlik legionerlar Angliya Premer-ligasi, Belgiya va Shveysariya kabi kuchli chempionatlarda o‘ynaydi, Qozog‘iston vakillari esa asosan Rossiya va Ozarbayjon ligalarida faoliyat yuritadi.

Markaziy Osiyo futbolining ikki yetakchisi — O‘zbekiston va Qozog‘iston milliy terma jamoalari kuzgi muhim bahslarga chaqirilgan futbolchilarning yakuniy kengaytirilgan qaydnomalarini rasman e’lon qildi. Qozog‘istonning nufuzli sport nashri — ASnews.kz har ikki terma tarkibini batafsil tahlil qilib, legionerlar soni va ular to‘p surayotgan ligalar saviyasi bo‘yicha O‘zbekistonning yaqqol ustunligini e’tirof etdi. Tahlillarga ko‘ra, o‘z mamlakati tashqarisida to‘p surayotgan futbolchilar soni bo‘yicha ikki baravar farq (10 ga qarshi 5 nafar) mavjudligi ko‘rsatilgan bo‘lsa, geografiya borasida tafovut yanada keskinroq: O‘zbekiston legionerlarining salmoqli qismi G‘arbiy Yevropa elitasida, jumladan Angliya Premer-ligasi grandi «Manchester Siti» (Abduqodir Husanov), Belgiyaning «Antverpen» klubi (Muhammadali O‘rinboyev) va Shveysariyaning «Lugano» jamoasida (Behruzjon Karimov) faoliyat yuritmoqda.

Qozog‘iston terma jamoasida esa Angliyaning «Byornli» klubidagi 18 yoshli hujumchi Dastan Satpayev jarohat tufayli ro‘yxatdan chetda qolgani bois, tarkibdagi bor-yo‘g‘i 5 nafar legionerning 4 nafari faqat Rossiya Premer-ligasi, biri esa Ozarbayjon chempionatiga to‘g‘ri keladi. Oldinda Qozog‘istonni UYEFA Millatlar ligasining 4 ta mas’uliyatli uchrashuvi, O‘zbekiston milliy terma jamoasini esa Eron, Suriya hamda Janubiy Koreyaga qarshi murosasiz sparringlar kutmoqda.

Xo‘sh, o‘zbek futbolining Yevropa markazlariga chiqishi milliy termaning o‘yin sifatini qanday darajaga ko‘tarmoqda va qo‘shnilar tahlilidagi bu farq Markaziy Osiyoda kuchlar nisbati butunlay o‘zgarganidan dalolat beradimi?

«Yevropa grandlari, ikki baravar farq va kuzgi taqvim»: Qaydnomalarning 5 ta asosiy nuqtasi

Qozog‘iston OAV e’tiborini tortgan va ikki terma jamoa o‘rtasidagi farqni belgilab bergan eng muhim faktlar:

  • Legionerlar soni bo‘yicha ikki baravar ustunlik: O‘zbekiston terma jamoasi qaydnomasida 10 nafar, Qozog‘istonda esa atigi 5 nafar xorijda o‘ynaydigan futbolchi joy oldi;

  • «Manchester Siti»dan Belgiya va Shveysariyagacha: Vakillarimiz Angliya APL chempioni, Belgiya va Shveysariya chempionatlari klublarida asosiy rollarni egallamoqda;

  • Qozog‘istonda «Yevropa yo‘qligi»: Qozog‘istonning uzoq xorijdagi yagona vakili Dastan Satpayev («Byornli») lat yegani bois, ular faqat Rossiya RPL va Ozarbayjon bilan cheklandi;

  • Turkiya va Osiyo geografiyasi: Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodov «Bashakshehir»da o‘ynayotgan bo‘lsa, vakillarimiz Rossiya, Ozarbayjon, BAA va Eron ligalarida ham faol;

  • Kuzgi hal qiluvchi bahslar: Qozog‘iston Millatlar ligasida (Farer orollari, Slovakiya, Moldova), O‘zbekiston esa Eron, Suriya va Janubiy Koreya bilan kuch sinashadi.

O‘zbekiston va Qozog‘iston milliy terma jamoalari: Legionerlar tahlili va taqqosi

Ikki terma jamoaning xorijiy chempionatlardagi vakillari taqsimoti:

Mezonlar va parametrlar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi

Qozog‘iston milliy terma jamoasi

Jami qaydnoma soni

31 nafar futbolchi

28 nafar futbolchi

Legionerlar soni

10 nafar (32% dan ortiq)

5 nafar (atigi 18%)

Top va G‘arbiy Yevropa klublari

«Manchester Siti» (Angliya), «Antverpen» (Belgiya), «Lugano» (Shveysariya)

Yo‘q (Dastan Satpayev — «Byornli», jarohat sabab qaydnomada yo‘q)

Boshqa xorijiy chempionatlar

Turkiya («Bashakshehir» — 2 ta), Rossiya (2 ta), Ozarbayjon (1 ta), BAA (1 ta), Eron (1 ta)

Rossiya («Zenit», «Axmat», «Krilya Sovetov» — 4 ta), Ozarbayjon («Sabax» — 1 ta)

Terma jamoa bosh murabbiyi

Fabio Kannavaro

Jon van't Sxip

Bo‘lajak kuzgi uchrashuvlar

24 sentyabr (Eron), 1 oktyabr (Suriya), 6 oktyabr (Janubiy Koreya)

26 sentyabr (Farer), 29 sentyabr (Slovakiya), 2 oktyabr (Moldova), 6 oktyabr (Farer)

Futbol ekspertizasi va tahlil: Nega o‘zbek futboli Yevropa sahnasiga shiddat bilan yorib kirmoqda?

Xalqaro skautlar va sport tahlilchilarining xulosalari:

  • Yoshlar tizimining muvaffaqiyati: O‘zbekistonning so‘nggi yillardagi yoshlar terma jamoalarining Osiyo va jahon arenalaridagi yorqin o‘yinlari Husanov, Fayzullayev, O‘rinboyev kabi iqtidorlarning Yevropa klublari skautlari nazariga erta tushishiga zamin yaratdi;

  • Ligalar geografiyasi va saviyasi: Qozog‘iston legionerlari asosan madaniy va til jihatdan qulay bo‘lgan Rossiya chempionatida to‘xtab qolayotgan bir paytda, o‘zbek futbolchilari APL, Belgiya va Shveysariya kabi yuqori temp va taktik talabchan ligalarga intilmoqda;

  • Jamoaviy raqobatning kuchayishi: Angliya, Belgiya va Turkiya chempionatlarida muntazam amaliyotga ega futbolchilarning milliy terma safiga qaytishi milliy jamoaning ichki muhitida raqobatni keskin oshiradi va Osiyo grandlariga qarshi o‘yinlarda o‘ziga bo‘lgan ishonchni kuchaytiradi;

  • Sparring raqiblarning jiddiyligi: Kuzgi taqvimda Eron va Janubiy Koreya kabi qit’a peshqadamlarining tanlanishi murabbiylar shtabi aynan mana shunday kuchli legionerlar sinovi orqali jamoaning asl salohiyatini tekshirib olmoqchi ekanidan dalolat beradi.

O‘zbekiston terma jamoasining tarkibiy salohiyati va legionerlar saviyasi milliy futbolimiz qit’ada o‘z mavqeini yangi cho‘qqiga olib chiqayotganini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, Yevropa va xorijiy chempionatlardagi 10 nafar legionerimiz kuzgi sinovlarda Eron va Janubiy Koreyaga qarshi bahslarda g‘alabani ta’minlay oladimi? Qozog‘iston OAV e’tirof etgan ushbu ustunlik maydondagi natijalarda to‘liq aks etadi deb o‘ylaysizmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining yangi yutuqlariga bag‘ishlangan ushbu tahliliy maqolani barcha ishqibozlarga ulashing!

O‘zbekiston milliy terma jamoasiQozog‘iston milliy terma jamoasiASnews.kzDastan Satpayev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi yosh hujumchisi Dastan Satpayevni Bernliga ijara berdiChelsi yosh hujumchisi Dastan Satpayevni Bernliga ijara berdi15 avgust 12:11Mashhur bloger «Chelsi»dagi Dastan Satpayev haqida hayrat bilan yozdi!Mashhur bloger «Chelsi»dagi Dastan Satpayev haqida hayrat bilan yozdi!29 iyul 12:04APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!15 iyul 21:21Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!20 sentabr 15:57Islom Ismoilov OCHL Elit bahsi oldidan ochiq gapirdi — «Eyr Fors»ga qarshi reja!Islom Ismoilov OCHL Elit bahsi oldidan ochiq gapirdi — «Eyr Fors»ga qarshi reja!14 sentabr 06:21Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!Kecha 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi