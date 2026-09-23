Qozog‘iston OAV O‘zbekiston terma jamoasi tarkibidagi legionerlar ustunligini tan oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘iston OAV O‘zbekiston terma jamoasining legionerlar soni va ularning to‘p surayotgan ligalari saviyasi bo‘yicha ustunligini tan oldi.
- O‘zbekiston terma jamoasida 10 nafar xorijda o‘ynaydigan futbolchi bo‘lsa, Qozog‘istonda bu ko‘rsatkich 5 nafarni tashkil etadi.
- O‘zbekistonlik legionerlar Angliya Premer-ligasi, Belgiya va Shveysariya kabi kuchli chempionatlarda o‘ynaydi, Qozog‘iston vakillari esa asosan Rossiya va Ozarbayjon ligalarida faoliyat yuritadi.
Markaziy Osiyo futbolining ikki yetakchisi — O‘zbekiston va Qozog‘iston milliy terma jamoalari kuzgi muhim bahslarga chaqirilgan futbolchilarning yakuniy kengaytirilgan qaydnomalarini rasman e’lon qildi. Qozog‘istonning nufuzli sport nashri — ASnews.kz har ikki terma tarkibini batafsil tahlil qilib, legionerlar soni va ular to‘p surayotgan ligalar saviyasi bo‘yicha O‘zbekistonning yaqqol ustunligini e’tirof etdi. Tahlillarga ko‘ra, o‘z mamlakati tashqarisida to‘p surayotgan futbolchilar soni bo‘yicha ikki baravar farq (10 ga qarshi 5 nafar) mavjudligi ko‘rsatilgan bo‘lsa, geografiya borasida tafovut yanada keskinroq: O‘zbekiston legionerlarining salmoqli qismi G‘arbiy Yevropa elitasida, jumladan Angliya Premer-ligasi grandi «Manchester Siti» (Abduqodir Husanov), Belgiyaning «Antverpen» klubi (Muhammadali O‘rinboyev) va Shveysariyaning «Lugano» jamoasida (Behruzjon Karimov) faoliyat yuritmoqda.
Qozog‘iston terma jamoasida esa Angliyaning «Byornli» klubidagi 18 yoshli hujumchi Dastan Satpayev jarohat tufayli ro‘yxatdan chetda qolgani bois, tarkibdagi bor-yo‘g‘i 5 nafar legionerning 4 nafari faqat Rossiya Premer-ligasi, biri esa Ozarbayjon chempionatiga to‘g‘ri keladi. Oldinda Qozog‘istonni UYEFA Millatlar ligasining 4 ta mas’uliyatli uchrashuvi, O‘zbekiston milliy terma jamoasini esa Eron, Suriya hamda Janubiy Koreyaga qarshi murosasiz sparringlar kutmoqda.
Xo‘sh, o‘zbek futbolining Yevropa markazlariga chiqishi milliy termaning o‘yin sifatini qanday darajaga ko‘tarmoqda va qo‘shnilar tahlilidagi bu farq Markaziy Osiyoda kuchlar nisbati butunlay o‘zgarganidan dalolat beradimi?
«Yevropa grandlari, ikki baravar farq va kuzgi taqvim»: Qaydnomalarning 5 ta asosiy nuqtasi
Qozog‘iston OAV e’tiborini tortgan va ikki terma jamoa o‘rtasidagi farqni belgilab bergan eng muhim faktlar:
Legionerlar soni bo‘yicha ikki baravar ustunlik: O‘zbekiston terma jamoasi qaydnomasida 10 nafar, Qozog‘istonda esa atigi 5 nafar xorijda o‘ynaydigan futbolchi joy oldi;
«Manchester Siti»dan Belgiya va Shveysariyagacha: Vakillarimiz Angliya APL chempioni, Belgiya va Shveysariya chempionatlari klublarida asosiy rollarni egallamoqda;
Qozog‘istonda «Yevropa yo‘qligi»: Qozog‘istonning uzoq xorijdagi yagona vakili Dastan Satpayev («Byornli») lat yegani bois, ular faqat Rossiya RPL va Ozarbayjon bilan cheklandi;
Turkiya va Osiyo geografiyasi: Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodov «Bashakshehir»da o‘ynayotgan bo‘lsa, vakillarimiz Rossiya, Ozarbayjon, BAA va Eron ligalarida ham faol;
Kuzgi hal qiluvchi bahslar: Qozog‘iston Millatlar ligasida (Farer orollari, Slovakiya, Moldova), O‘zbekiston esa Eron, Suriya va Janubiy Koreya bilan kuch sinashadi.
O‘zbekiston va Qozog‘iston milliy terma jamoalari: Legionerlar tahlili va taqqosi
Ikki terma jamoaning xorijiy chempionatlardagi vakillari taqsimoti:
Mezonlar va parametrlar
Qozog‘iston milliy terma jamoasi
Jami qaydnoma soni
31 nafar futbolchi
28 nafar futbolchi
Legionerlar soni
10 nafar (32% dan ortiq)
5 nafar (atigi 18%)
Top va G‘arbiy Yevropa klublari
«Manchester Siti» (Angliya), «Antverpen» (Belgiya), «Lugano» (Shveysariya)
Yo‘q (Dastan Satpayev — «Byornli», jarohat sabab qaydnomada yo‘q)
Boshqa xorijiy chempionatlar
Turkiya («Bashakshehir» — 2 ta), Rossiya (2 ta), Ozarbayjon (1 ta), BAA (1 ta), Eron (1 ta)
Rossiya («Zenit», «Axmat», «Krilya Sovetov» — 4 ta), Ozarbayjon («Sabax» — 1 ta)
Terma jamoa bosh murabbiyi
Fabio Kannavaro
Jon van't Sxip
Bo‘lajak kuzgi uchrashuvlar
24 sentyabr (Eron), 1 oktyabr (Suriya), 6 oktyabr (Janubiy Koreya)
26 sentyabr (Farer), 29 sentyabr (Slovakiya), 2 oktyabr (Moldova), 6 oktyabr (Farer)
Futbol ekspertizasi va tahlil: Nega o‘zbek futboli Yevropa sahnasiga shiddat bilan yorib kirmoqda?
Xalqaro skautlar va sport tahlilchilarining xulosalari:
Yoshlar tizimining muvaffaqiyati: O‘zbekistonning so‘nggi yillardagi yoshlar terma jamoalarining Osiyo va jahon arenalaridagi yorqin o‘yinlari Husanov, Fayzullayev, O‘rinboyev kabi iqtidorlarning Yevropa klublari skautlari nazariga erta tushishiga zamin yaratdi;
Ligalar geografiyasi va saviyasi: Qozog‘iston legionerlari asosan madaniy va til jihatdan qulay bo‘lgan Rossiya chempionatida to‘xtab qolayotgan bir paytda, o‘zbek futbolchilari APL, Belgiya va Shveysariya kabi yuqori temp va taktik talabchan ligalarga intilmoqda;
Jamoaviy raqobatning kuchayishi: Angliya, Belgiya va Turkiya chempionatlarida muntazam amaliyotga ega futbolchilarning milliy terma safiga qaytishi milliy jamoaning ichki muhitida raqobatni keskin oshiradi va Osiyo grandlariga qarshi o‘yinlarda o‘ziga bo‘lgan ishonchni kuchaytiradi;
Sparring raqiblarning jiddiyligi: Kuzgi taqvimda Eron va Janubiy Koreya kabi qit’a peshqadamlarining tanlanishi murabbiylar shtabi aynan mana shunday kuchli legionerlar sinovi orqali jamoaning asl salohiyatini tekshirib olmoqchi ekanidan dalolat beradi.
O‘zbekiston terma jamoasining tarkibiy salohiyati va legionerlar saviyasi milliy futbolimiz qit’ada o‘z mavqeini yangi cho‘qqiga olib chiqayotganini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, Yevropa va xorijiy chempionatlardagi 10 nafar legionerimiz kuzgi sinovlarda Eron va Janubiy Koreyaga qarshi bahslarda g‘alabani ta’minlay oladimi? Qozog‘iston OAV e’tirof etgan ushbu ustunlik maydondagi natijalarda to‘liq aks etadi deb o‘ylaysizmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining yangi yutuqlariga bag‘ishlangan ushbu tahliliy maqolani barcha ishqibozlarga ulashing!
Izohlar 0
…