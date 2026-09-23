Lisandro Martines Lionel Messining vidolashuv oʻyiniga tayyorligini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lisandro Martines, Argentina terma jamoasi himoyachisi, jahon chempionati finalidagi mag'lubiyatga qaramay, Lionel Messining xalqaro faoliyatidagi so'nggi o'yinini munosib nishonlashga tayyorligini bildirdi.
- Uning ta'kidlashicha, jamoa oldinda turgan uy uchrashuvida bor kuchini beradi va bu lahzalardan o'z Vatanida zavq olishi kerak.
Argentina terma jamoasi va Manchester Yunayted himoyachisi Lisandro Martines Buenos-Ayresga yetib kelib, jahon chempionati finalidagi ogʻriqli magʻlubiyatga qaramay, sardor Lionel Messining xalqaro faoliyatidagi soʻnggi yorqin damlarini munosib nishonlashga shay ekanligini bildirdi. ESPN Argentina nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchi jamoa oldinda turgan uy uchrashuvida bor kuchini berishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, Albiselerte vakillari hal qiluvchi final uchrashuvida Ispaniya terma jamoasiga qarshi kechgan murosasiz bahsda magʻlubiyat alamini totib koʻrgan edi. Ushbu ogʻriqli natija hamon jamoaning kiyinish xonasida sezilib turgani, biroq futbolchilar bor eʼtiborini kelgusi tarixiy voqeaga qaratishi lozimligi aytildi.
Buenos-Ayresga seshanba kuni tongda yetib kelgan 37 nafar futbolchidan iborat tarkibga qoʻshilgan markaziy himoyachi jurnalistlar bilan suhbatda oʻz taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi. U shunday dedi: «Koʻp ogʻriq bor, bu haqda oʻylamaslik maʼqul, biroq biz butun turnir davomida koʻrsatgan ulkan saʼy-harakatimizni ham taʼkidlashimiz kerak».
Stadionda ulugʻvor bayram muhiti hukm suradiArgentina futbol assotsiatsiyasi (AFA) tomonidan Lionel Messiga oʻz uyida munosib hurmat bajo keltirish maqsadida «Estadio Monumental» stadionida grand vidolashuv oqshomi tashkil etilmoqda. Mazkur uchrashuv chiptalari toʻliq sotib boʻlingan boʻlib, tribunalar muxlislar bilan toʻla boʻlishi kutilmoqda.
AFA prezidenti Klaudio Tapianing maʼlum qilishicha, dunyoning eng yaxshi futbolchisi va terma jamoaning ramzi boʻlgan sardorga haqiqiy bayram tuhfa qilinadi. Assotsiatsiya shuningdek, 2022-yilgi jahon chempionatida zafar quchgan barcha futbolchilar va ularning oila aʼzolarini ham ushbu tarixiy kechaga rasman taklif etdi.
Magʻlubiyat keltirgan xafagarchilikka qaramay, Lisandro Martines oʻz hamkasblarini oldinga qadam tashlashga chaqirdi. Himoyachining soʻzlariga koʻra, jamoa oʻz uyida, oʻz xalqi qurshovida bu lahzalardan chinakamiga zavq olishi kerak.
«Endi biz oʻz Vatanimizdamiz va bundan zavq olamiz», deya qoʻshimcha qildi Lisandro Martines oʻz intervyusida. Turnir davomida koʻrsatilgan oʻyin muxlislar va mutaxassislar tomonidan yuqori baholanganiga qaramada, finaldagi magʻlubiyat jamoa uchun qattiq saboq boʻldi.
Shu tariqa, Argentina futboli tarixidagi eng yorqin sahifalardan biriga ayllanajak mazkur uchrashuv Lionel Messi uchun milliy libosdagi soʻnggi tantanali tadbirlardan biri boʻlib tarixga kirishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…