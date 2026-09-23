Lisandro Martines Lionel Messining vidolashuv oʻyiniga tayyorligini aytdi

·5·Sport
Lisandro Martines Lionel Messining vidolashuv oʻyiniga tayyorligini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lisandro Martines, Argentina terma jamoasi himoyachisi, jahon chempionati finalidagi mag'lubiyatga qaramay, Lionel Messining xalqaro faoliyatidagi so'nggi o'yinini munosib nishonlashga tayyorligini bildirdi.
  • Uning ta'kidlashicha, jamoa oldinda turgan uy uchrashuvida bor kuchini beradi va bu lahzalardan o'z Vatanida zavq olishi kerak.

Argentina terma jamoasi va Manchester Yunayted himoyachisi Lisandro Martines Buenos-Ayresga yetib kelib, jahon chempionati finalidagi ogʻriqli magʻlubiyatga qaramay, sardor Lionel Messining xalqaro faoliyatidagi soʻnggi yorqin damlarini munosib nishonlashga shay ekanligini bildirdi. ESPN Argentina nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchi jamoa oldinda turgan uy uchrashuvida bor kuchini berishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, Albiselerte vakillari hal qiluvchi final uchrashuvida Ispaniya terma jamoasiga qarshi kechgan murosasiz bahsda magʻlubiyat alamini totib koʻrgan edi. Ushbu ogʻriqli natija hamon jamoaning kiyinish xonasida sezilib turgani, biroq futbolchilar bor eʼtiborini kelgusi tarixiy voqeaga qaratishi lozimligi aytildi.

Buenos-Ayresga seshanba kuni tongda yetib kelgan 37 nafar futbolchidan iborat tarkibga qoʻshilgan markaziy himoyachi jurnalistlar bilan suhbatda oʻz taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi. U shunday dedi: «Koʻp ogʻriq bor, bu haqda oʻylamaslik maʼqul, biroq biz butun turnir davomida koʻrsatgan ulkan saʼy-harakatimizni ham taʼkidlashimiz kerak».

Stadionda ulugʻvor bayram muhiti hukm suradi

Argentina futbol assotsiatsiyasi (AFA) tomonidan Lionel Messiga oʻz uyida munosib hurmat bajo keltirish maqsadida «Estadio Monumental» stadionida grand vidolashuv oqshomi tashkil etilmoqda. Mazkur uchrashuv chiptalari toʻliq sotib boʻlingan boʻlib, tribunalar muxlislar bilan toʻla boʻlishi kutilmoqda.

AFA prezidenti Klaudio Tapianing maʼlum qilishicha, dunyoning eng yaxshi futbolchisi va terma jamoaning ramzi boʻlgan sardorga haqiqiy bayram tuhfa qilinadi. Assotsiatsiya shuningdek, 2022-yilgi jahon chempionatida zafar quchgan barcha futbolchilar va ularning oila aʼzolarini ham ushbu tarixiy kechaga rasman taklif etdi.

Magʻlubiyat keltirgan xafagarchilikka qaramay, Lisandro Martines oʻz hamkasblarini oldinga qadam tashlashga chaqirdi. Himoyachining soʻzlariga koʻra, jamoa oʻz uyida, oʻz xalqi qurshovida bu lahzalardan chinakamiga zavq olishi kerak.

«Endi biz oʻz Vatanimizdamiz va bundan zavq olamiz», deya qoʻshimcha qildi Lisandro Martines oʻz intervyusida. Turnir davomida koʻrsatilgan oʻyin muxlislar va mutaxassislar tomonidan yuqori baholanganiga qaramada, finaldagi magʻlubiyat jamoa uchun qattiq saboq boʻldi.

Shu tariqa, Argentina futboli tarixidagi eng yorqin sahifalardan biriga ayllanajak mazkur uchrashuv Lionel Messi uchun milliy libosdagi soʻnggi tantanali tadbirlardan biri boʻlib tarixga kirishi kutilmoqda.

Lisandro MartinesLionel MessiArgentina terma jamoasiManchester YunaytedJahon chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lisandro Martines Erling Xolandga qarshi derbi oldidan oʻz fikrlarini bildirdiLisandro Martines Erling Xolandga qarshi derbi oldidan oʻz fikrlarini bildirdi13 sentabr 00:19Anxel Di Mariya Lionel Messining faoliyatini davom ettirishini istamoqdaAnxel Di Mariya Lionel Messining faoliyatini davom ettirishini istamoqda27 iyul 13:16JCH-2026. 1/16 final. Argentina – Kabo-Verde 3:2 (bu gollarni ko‘ring)JCH-2026. 1/16 final. Argentina – Kabo-Verde 3:2 (bu gollarni ko‘ring)4 iyul 17:05Amorim «Milan»ga ikki tanish himoyachini olib kelmoqchi...Amorim «Milan»ga ikki tanish himoyachini olib kelmoqchi...2 iyul 18:27Lionel Messining 2028-yilgi Amerika kubogidagi kelajagi maʼlum qilindiLionel Messining 2028-yilgi Amerika kubogidagi kelajagi maʼlum qilindi7 avgust 21:57Lisandro Martines final oldidan Argentinaning asosiy kuchini aytdiLisandro Martines final oldidan Argentinaning asosiy kuchini aytdi19 iyul 15:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi