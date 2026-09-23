Emiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdi

·40·Sport
Emiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Emiliano Martines, Lionel Messi uchun o‘z uyida unutilmas xayrlashuv o‘yinini tashkil etishga astoydil hozirlik ko‘rayotganini maʼlum qildi.
  • Oktyabr oyida bo‘lib o‘tadigan ushbu uchrashuv jamoa sardori uchun o‘ziga xos so‘nggi bayramga aylanishi kerak.
  • «Dibu» laqabi bilan tanilgan darvozabon Messining terma jamoadagi faoliyatini yakunlash qarori un uchun biroz kutilmagan bo‘lganini yashirmadi.

Argentina terma jamoasi darvozaboni Emiliano Martines mamlakat futbol afsonasi Lionel Messi uchun o‘z uyida unutilmas xayrlashuv o‘yinini tashkil etishga astoydil hozirlik ko‘rayotganini maʼlum qildi. Goyasiga ko‘ra, oktyabr oyida bo‘lib o‘tadigan mazkur uchrashuv jamoa sardori uchun o‘ziga xos so‘nggi bayramga aylanishi kerak. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ESPN Argentina nashri xabar qilishicha, terma jamoaning 37 kishilik tarkibi FIFA oyog‘i doirasida yig‘inga kirishgan. Buxenos-Ayresdagi «Estadio Monumental» stadionida Benin terma jamoasiga qarshi kechadigan bahs Lionel Messining o‘z vatani muxlislari qarshisida milliy libosdagi so‘nggi uchrashuvi bo‘lishi kutilmoqda. To‘la holda sotib bo‘lingan chiptalar stadionda o‘zgacha muhit hukm surishini taʼminlaydi.

«Dibu» laqabi bilan tanilgan darvozabon o‘z intervyusida Messining terma jamoadagi faoliyatini yakunlash qarori un uchun biroz kutilmagan bo‘lganini yashirmadi: «To‘g‘risini aytsam, men uni allaqachon milliy jamoadagi faoliyatini to‘xtatgan deb o‘ylagandim. Argentina yerida munosib ravishda xayrlashish imkoniyati uning uchun katta orzu va biz bu kunni unutilmas qilishga harakat qilamiz», — dedi Martines.

Jahon chempionati finalidagi alamli mag‘lubiyat

Bayramona kayfiyat va katta hayajonga qaramay, jamoa oxirgi yirik turnir finalidagi og‘ir mag‘lubiyatni hamon unutgani yo‘q. Ikki oy oldin Ispaniya terma jamoasiga qarshi kechgan hal qiluvchi bahsdagi 0:1 hisobidagi mag‘lubiyat futbolchilar qalbidagi og‘riqni hali butunlay so‘ndirmagan.

Darvozabon bu haqda alohida to‘xtalib o‘tdi: «Yana bir bor finalga yetib borganimiz yaxshi, biroq afsuski, g‘alaba qozona olmadik. O‘sha tikan yuragimda juda uzoq vaqt qoladi». Shunga qaramay, terma jamoa futbolchilari barcha xafagarchiliklarni bir chetga surib, o‘z sardoriga munosib hurmat ko‘rsatishni maqsad qilgan.

Tarixiy tadbir va kelajakdagi vazifalar

Tarixiy oqshomni yanada mazmunli qilish maqsadida mamlakat futbol federatsiyasi Qatardagi 2022 yilgi Jahon chempionati g‘olibi bo‘lgan butun tarkib hamda ularning oila aʼzolarini faxriy mehmon sifatida tribunaga taklif etdi. Bu esa stadiondagi muhitni yanada hissiyotlarga boy qilishi shubhasiz.

Lionel Skaloni boshchiligidagi murabbiylar shtabi oldida esa qiyin psixologik sinov turibdi. Chunki jamoa bayramona shukuh taʼsiriga berilib ketmasdan, raqobatbardoshlikni saqlab qolishi talab etiladi. Xayrlashuv tantanasi yakunlangach, rahbariyat o‘zining asosiy pleymekerisiz qoladigan terma jamoaning kelajagini barqarorlashtirish ustida bosh qotirishi kerak bo‘ladi.

Lionel MessiEmiliano MartinesArgentinaBeninFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqdaKecha 02:32Argentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandiArgentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandiKecha 23:51Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiKecha 23:10Lionel Messi Argentina terma jamoasiga qaytmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasiga qaytmoqda16 sentabr 02:19Ferran Torres 106-daqiqada tarix yozdi: Ispaniya chempion!Ferran Torres 106-daqiqada tarix yozdi: Ispaniya chempion!20 iyul 08:59Argentina Osiyo turnasidan voz kechib, oʻz uyida uchta oʻyin oʻtkazadiArgentina Osiyo turnasidan voz kechib, oʻz uyida uchta oʻyin oʻtkazadi4 sentabr 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi