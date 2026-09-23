Emiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Emiliano Martines, Lionel Messi uchun o‘z uyida unutilmas xayrlashuv o‘yinini tashkil etishga astoydil hozirlik ko‘rayotganini maʼlum qildi.
- Oktyabr oyida bo‘lib o‘tadigan ushbu uchrashuv jamoa sardori uchun o‘ziga xos so‘nggi bayramga aylanishi kerak.
- «Dibu» laqabi bilan tanilgan darvozabon Messining terma jamoadagi faoliyatini yakunlash qarori un uchun biroz kutilmagan bo‘lganini yashirmadi.
Argentina terma jamoasi darvozaboni Emiliano Martines mamlakat futbol afsonasi Lionel Messi uchun o‘z uyida unutilmas xayrlashuv o‘yinini tashkil etishga astoydil hozirlik ko‘rayotganini maʼlum qildi. Goyasiga ko‘ra, oktyabr oyida bo‘lib o‘tadigan mazkur uchrashuv jamoa sardori uchun o‘ziga xos so‘nggi bayramga aylanishi kerak. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ESPN Argentina nashri xabar qilishicha, terma jamoaning 37 kishilik tarkibi FIFA oyog‘i doirasida yig‘inga kirishgan. Buxenos-Ayresdagi «Estadio Monumental» stadionida Benin terma jamoasiga qarshi kechadigan bahs Lionel Messining o‘z vatani muxlislari qarshisida milliy libosdagi so‘nggi uchrashuvi bo‘lishi kutilmoqda. To‘la holda sotib bo‘lingan chiptalar stadionda o‘zgacha muhit hukm surishini taʼminlaydi.
«Dibu» laqabi bilan tanilgan darvozabon o‘z intervyusida Messining terma jamoadagi faoliyatini yakunlash qarori un uchun biroz kutilmagan bo‘lganini yashirmadi: «To‘g‘risini aytsam, men uni allaqachon milliy jamoadagi faoliyatini to‘xtatgan deb o‘ylagandim. Argentina yerida munosib ravishda xayrlashish imkoniyati uning uchun katta orzu va biz bu kunni unutilmas qilishga harakat qilamiz», — dedi Martines.
Jahon chempionati finalidagi alamli mag‘lubiyatBayramona kayfiyat va katta hayajonga qaramay, jamoa oxirgi yirik turnir finalidagi og‘ir mag‘lubiyatni hamon unutgani yo‘q. Ikki oy oldin Ispaniya terma jamoasiga qarshi kechgan hal qiluvchi bahsdagi 0:1 hisobidagi mag‘lubiyat futbolchilar qalbidagi og‘riqni hali butunlay so‘ndirmagan.
Darvozabon bu haqda alohida to‘xtalib o‘tdi: «Yana bir bor finalga yetib borganimiz yaxshi, biroq afsuski, g‘alaba qozona olmadik. O‘sha tikan yuragimda juda uzoq vaqt qoladi». Shunga qaramay, terma jamoa futbolchilari barcha xafagarchiliklarni bir chetga surib, o‘z sardoriga munosib hurmat ko‘rsatishni maqsad qilgan.
Tarixiy tadbir va kelajakdagi vazifalarTarixiy oqshomni yanada mazmunli qilish maqsadida mamlakat futbol federatsiyasi Qatardagi 2022 yilgi Jahon chempionati g‘olibi bo‘lgan butun tarkib hamda ularning oila aʼzolarini faxriy mehmon sifatida tribunaga taklif etdi. Bu esa stadiondagi muhitni yanada hissiyotlarga boy qilishi shubhasiz.
Lionel Skaloni boshchiligidagi murabbiylar shtabi oldida esa qiyin psixologik sinov turibdi. Chunki jamoa bayramona shukuh taʼsiriga berilib ketmasdan, raqobatbardoshlikni saqlab qolishi talab etiladi. Xayrlashuv tantanasi yakunlangach, rahbariyat o‘zining asosiy pleymekerisiz qoladigan terma jamoaning kelajagini barqarorlashtirish ustida bosh qotirishi kerak bo‘ladi.
Izohlar 0
…