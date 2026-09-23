Motorola Signature 27 taqdim etildi: Snapdragon 8 Elite va Bang & Olufsen ovozi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Motorola o'zining yangi flagman smartfoni — Motorola Signature 27 qurilmasini rasman namoyish qildi, bu brend tarixida ilk bor yil raqami bo'yicha belgilash tizimiga o'tgan modeldir.
- Qurilma eng so'nggi Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessori, ArcticMesh sovutish tizimi, 50 megapikselli Sony LYTIA 910 asosiy kamera va 200 megapikselli periskopik sensor bilan jihozlangan.
Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Qualcomm Tech Summit doirasida Motorola kompaniyasi oʻzining yangi flagman smartfoni — Motorola Signature 27 qurilmasini rasman namoyish qildi. Mazkur model brend tarixida ilk bor yil raqami boʻyicha belgilash tizimiga oʻtgani bilan ahamiyatlidir. Qurilma ilgʻor texnik xususiyatlari, kuchli protsessori hamda taniqli audiobrend bilan hamkorlikdagi yuqori sifatli ovozi bilan eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfon eng soʻnggi va yuqori unumdorlikka ega Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 odnekristalli tizimi bilan jihozlangan. Yuqori yuklamalar vaqtida barqaror ishlashni taʼminlash maqsadida Motorola mutaxassislari ArcticMesh sovutish tizimini ishlab chiqdilar. Ushbu tizim maydoni 40 foizga kengaytirilgan bugʻlash kamerasi, suyuq metall, mis toʻr hamda olmos zarrachalariga ega termogelni oʻz ichiga oladi.
Ilgʻor kamera imkoniyatlariQurilmaning orqa panelida jami toʻrtta kamera modulidan iborat oʻziga xos blok joylashgan boʻlib, uning dizayni afsonaviy Droid Razr smartfonlari uslubidan ilhomlangan holda yaratilgan. Asosiy kamera optik stabilizatsiyaga ega, oʻlchami 1/1,28 dyuymli 50 megapikselli Sony LYTIA 910 sensorini olgan. Shuningdek, periskopik televizor vazifasini 200 megapikselli oʻta yuqori aniqlikdagi sensor bajaradi.
Audio imkoniyatlar borasida ham jiddiy qadamlar tashlangan boʻlib, Motorola ushbu modelda Bang & Olufsen kompaniyasi bilan yaqindan hamkorlik qildi. Natijada foydalanuvchilar mobil qurilmadan eng yuqori sifatli va tiniq ovoz tinglash imkoniyatiga ega boʻladilar. Tashqi koʻrinish va dizayn jihatidan ham smartfon oʻziga xosligi bilan ajralib turadi.
Dizayn va uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlashSmartfon ikkita asosiy rang variantida sotuvga chiqariladi: Tactical Weave qoplamali Coal Smoke hamda mato toʻqimasini eslatuvchi Capulet Green (Capulet Olive). Ishlab chiqaruvchi mazkur flagman model uchun nafaqat yuqori texnologiyalarni, balki uzoq muddatli dasturiy taʼminot barqarorligini ham kafolatlaydi.
Kompaniya vakillarining maʼlumotiga koʻra, Motorola Signature 27 uchun naqd yetti yil davomida Android tizimi yangilanishlari va xavfsizlik patchlari taqdim etib boriladi. Yangi avlod flagmanining jahon bozoridagi savdolari 2026-yilda boshlanishi rejalashtirilgan, Shimoliy Amerika bozori uchun esa xaridorlar uni joriy yilning noyabr oyidayoq xarid qilishlari mumkin boʻladi.
Izohlar 0
…