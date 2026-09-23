Motorola Signature 27 taqdim etildi: Snapdragon 8 Elite va Bang & Olufsen ovozi

·15·Texno
Motorola Signature 27 taqdim etildi: Snapdragon 8 Elite va Bang & Olufsen ovozi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Motorola o'zining yangi flagman smartfoni — Motorola Signature 27 qurilmasini rasman namoyish qildi, bu brend tarixida ilk bor yil raqami bo'yicha belgilash tizimiga o'tgan modeldir.
  • Qurilma eng so'nggi Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessori, ArcticMesh sovutish tizimi, 50 megapikselli Sony LYTIA 910 asosiy kamera va 200 megapikselli periskopik sensor bilan jihozlangan.

Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Qualcomm Tech Summit doirasida Motorola kompaniyasi oʻzining yangi flagman smartfoni — Motorola Signature 27 qurilmasini rasman namoyish qildi. Mazkur model brend tarixida ilk bor yil raqami boʻyicha belgilash tizimiga oʻtgani bilan ahamiyatlidir. Qurilma ilgʻor texnik xususiyatlari, kuchli protsessori hamda taniqli audiobrend bilan hamkorlikdagi yuqori sifatli ovozi bilan eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfon eng soʻnggi va yuqori unumdorlikka ega Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 odnekristalli tizimi bilan jihozlangan. Yuqori yuklamalar vaqtida barqaror ishlashni taʼminlash maqsadida Motorola mutaxassislari ArcticMesh sovutish tizimini ishlab chiqdilar. Ushbu tizim maydoni 40 foizga kengaytirilgan bugʻlash kamerasi, suyuq metall, mis toʻr hamda olmos zarrachalariga ega termogelni oʻz ichiga oladi.

Ilgʻor kamera imkoniyatlari

Qurilmaning orqa panelida jami toʻrtta kamera modulidan iborat oʻziga xos blok joylashgan boʻlib, uning dizayni afsonaviy Droid Razr smartfonlari uslubidan ilhomlangan holda yaratilgan. Asosiy kamera optik stabilizatsiyaga ega, oʻlchami 1/1,28 dyuymli 50 megapikselli Sony LYTIA 910 sensorini olgan. Shuningdek, periskopik televizor vazifasini 200 megapikselli oʻta yuqori aniqlikdagi sensor bajaradi.

Audio imkoniyatlar borasida ham jiddiy qadamlar tashlangan boʻlib, Motorola ushbu modelda Bang & Olufsen kompaniyasi bilan yaqindan hamkorlik qildi. Natijada foydalanuvchilar mobil qurilmadan eng yuqori sifatli va tiniq ovoz tinglash imkoniyatiga ega boʻladilar. Tashqi koʻrinish va dizayn jihatidan ham smartfon oʻziga xosligi bilan ajralib turadi.

Dizayn va uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlash

Smartfon ikkita asosiy rang variantida sotuvga chiqariladi: Tactical Weave qoplamali Coal Smoke hamda mato toʻqimasini eslatuvchi Capulet Green (Capulet Olive). Ishlab chiqaruvchi mazkur flagman model uchun nafaqat yuqori texnologiyalarni, balki uzoq muddatli dasturiy taʼminot barqarorligini ham kafolatlaydi.

Kompaniya vakillarining maʼlumotiga koʻra, Motorola Signature 27 uchun naqd yetti yil davomida Android tizimi yangilanishlari va xavfsizlik patchlari taqdim etib boriladi. Yangi avlod flagmanining jahon bozoridagi savdolari 2026-yilda boshlanishi rejalashtirilgan, Shimoliy Amerika bozori uchun esa xaridorlar uni joriy yilning noyabr oyidayoq xarid qilishlari mumkin boʻladi.

MotorolaSnapdragonSmartfonlarTexnologiyalarYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Motorola 200 megapikselli kameraga ega yangi flagmanini taqdim etadiMotorola 200 megapikselli kameraga ega yangi flagmanini taqdim etadi20 sentabr 13:24OnePlus 16 flagmani rasman e'lon qilindi: 200 MP kamera va 9000 mA·ch akkumulyatorOnePlus 16 flagmani rasman e'lon qilindi: 200 MP kamera va 9000 mA·ch akkumulyator21 sentabr 11:28iQOO 16 smartfoni 165 Hz ekran va 8400 mA soat akkumulyator bilan taqdim etiladiiQOO 16 smartfoni 165 Hz ekran va 8400 mA soat akkumulyator bilan taqdim etiladi15 sentabr 20:51iQOO 16 flagmani yangi avlod Samsung ekrani va ulkan batareya oladiiQOO 16 flagmani yangi avlod Samsung ekrani va ulkan batareya oladi13 sentabr 17:53Xiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladiXiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladi21 sentabr 19:55Motorola 7000 mAch batareyali Moto G Max smartfonini taqdim etdiMotorola 7000 mAch batareyali Moto G Max smartfonini taqdim etdi9 avgust 16:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi