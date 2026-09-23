Qo‘shma mashg‘ulot: O‘zbekiston, Ozarbayjon va Turkiya harbiylari «Qizilgaya» poligonida yig‘ildi

·1·Jamiyat
Qo‘shma mashg‘ulot: O‘zbekiston, Ozarbayjon va Turkiya harbiylari «Qizilgaya» poligonida yig‘ildi

Turkiy davlatlar tashkiloti makonida mintaqaviy xavfsizlik va mudofaa salohiyatini mustahkamlash yo‘lida tarixiy ahamiyatga ega bo‘lgan yirik harbiy tadbirga start berildi. O‘zbekiston, Ozarbayjon va Turkiya Mudofaa vazirliklari harbiy xizmatchilari Ozarbayjon hududida joylashgan strategik «Qizilgaya» o‘quv-mashg‘ulot bazasida jamlanib, keng ko‘lamli qo‘shma harbiy mashg‘ulotlarni boshladi. Zamonaviy urushlar talablari va gibrid tahdidlar hisobga olingan mazkur manyovrlarda eng zamonaviy jangovar quruqlik texnikalari, harbiy-dengiz floti kemalari, hujumkor va qiruvchi aviatsiya hamda yuqori aniqlikdagi zarba beruvchi dron tizimlari jalb etildi.

Uch qardosh va qudratli davlat qurolli kuchlarining ushbu alyansi nafaqat qo‘shinlarning o‘zaro operativ muvofiqligini oshirish, balki turli murakkab sharoitlarda birgalikda maxsus aksilterror va strategik mudofaa operatsiyalarini amalga oshirish mahoratini oshirishga qaratilgan. Dunyoda turli geosiyosiy to‘qnashuvlar va xavfsizlik inqirozlari kuchayib borayotgan bir paytda Toshkent, Boku va Anqara harbiy tuzilmalarining bu darajada yaqinlashishi xalqaro tahlilchilarning diqqat markaziga tushdi.

Xo‘sh, «Qizilgaya» poligonidagi ushbu qudratli mashg‘ulotlar turkiy dunyo xavfsizlik kamarini shakllantirishda qanday strategik ahamiyat kasb etadi, uchuvchisiz uchish apparatlari va flot uyg‘unligi qay darajada sinovdan o‘tadi va ushbu harbiy yaqinlashuv mintaqadagi kuchlar muvozanatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

«Qizilgaya bazasi, dronlar hujumi va uch qardosh armiya»: Mashg‘ulotlarning 5 ta asosiy nuqtasi

O‘zbekiston, Ozarbayjon va Turkiya qo‘shma manyovrlarining eng muhim jihatlari:

  • «Qizilgaya» poligonida yig‘ilish: Uch davlat Mudofaa vazirliklarining eng sara maxsus bo‘linmalari Ozarbayjonning ixtisoslashtirilgan o‘quv bazasiga joylashtirildi;

  • Dronlar va yuqori texnologiyalar ishtiroki: Bahslarda zamonaviy razvedka va zarbdor uchuvchisiz apparatlar (BPLA) ko‘magida nishonlarni yo‘q qilish mashq qilinmoqda;

  • Harbiy-dengiz floti va aviatsiya: Quruqlikdagi og‘ir texnikalar bilan bir qatorda harbiy flot va jangovar aviatsiya bo‘linmalari muvofiqlashtirilgan amaliyotlarni bajarmoqda;

  • Qo‘shma operatsiyalar muvofiqligi: Asosiy maqsad — uch mamlakat qurolli kuchlarining real jangovar sharoitlarda yagona buyruq va tizim asosida harakatlanish ko‘nikmasini chiniqtirish;

  • Turkiy mudofaa integratsiyasi: Toshkent, Boku va Anqara o‘rtasidagi mudofaa sohasidagi aloqalar strategik ittifoqchilikning yangi bosqichiga qadam qo‘ydi.

«Qizilgaya — 2026»: Qo‘shma harbiy mashg‘ulotlarning tashkiliy tasnifi

Uch tomonlama manyovrlarning asosiy parametrlari va jalb etilgan kuchlar ko‘lami:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Mashg‘ulotlar bo‘yicha tafsilotlar

Ishtirokchi davlatlar

O‘zbekiston, Ozarbayjon va Turkiya Mudofaa vazirliklari

O‘tkazilish manzili

«Qizilgaya» o‘quv-mashg‘ulot bazasi (Ozarbayjon Respublikasi)

Jalb etilgan kuch va vositalar

Og‘ir jangovar texnikalar, harbiy-dengiz floti, aviatsiya va dronlar

Asosiy maqsad va vazifa

Qo‘shma operatsiyalarga tayyorgarlik va taktik hamkorlikni kuchaytirish

Qo‘llaniladigan tajriba

Zamonaviy urushlar tajribasi, tungi sharoitda jang va dron hujumlari

Strategik ahamiyati

Mintaqaviy barqarorlik va turkiy davlatlar xavfsizligini ta’minlash

Harbiy strategiya va geosiyosat ekspertizasi: Nega ushbu qo‘shma mashg‘ulotlar tarixiy ahamiyatga ega?

Xalqaro xavfsizlik tahlilchilari va mudofaa sohasi ekspertlarining xulosalari:

  • Zamonaviy urush konsepsiyasi va dronlar: Ozarbayjon va Turkiya so‘nggi yillardagi harbiy harakatlarda (ayniqsa Qorabog‘dagi janglarda) dronlar, raqamli aloqa va aniq zarba berish taktikasida katta tajriba to‘pladi; O‘zbekiston harbiylari ushbu ilg‘or tajribani bevosita amaliyotda o‘zlashtirishi milliy armiyamiz jangovar qudratini yangi bosqichga ko‘taradi;

  • Uch tomonlama operativ moslashuv: Turli tizimlarda tayyorlangan qo‘shinlarning («NATO standartlari»ga yaqinlashgan Turkiya, milliy islohotlarni o‘tkazgan O‘zbekiston va g‘alabador Ozarbayjon armiyalari) bitta poligonda umumiy jangovar algoritmlarni ishlab chiqishi kelajakdagi har qanday tashqi tahdidlarni bartaraf etish kafolatidir;

  • Kaspiy va quruqlik xavfsizligi: Mashg‘ulotlarda flot va aviatsiyaning qo‘llanilishi dengiz, havo va quruqlik chegaralarini bir vaqtning o‘zida himoya qilish, xalqaro logistika yo‘laklarini xavfsiz saqlash bo‘yicha muhim strategik tayyorgarlikdir;

  • Turkiy dunyoning mudofaa qalqoni: Bu kabi manyovrlar qardosh davlatlar o‘rtasidagi aloqalar faqatgina iqtisodiy va madaniy emas, balki mustahkam mudofaa poydevoriga ham ega bo‘lib borayotganini xalqaro maydonda yaqqol namoyish etmoqda.

O‘zbekiston, Ozarbayjon va Turkiya armiyalarining «Qizilgaya»dagi qo‘shma manyovrlari Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqalarida tinchlik hamda barqarorlikni kafolatlovchi mustahkam harbiy qalqonga aylanmoqda.

Sizningcha, O‘zbekistonning Turkiya va Ozarbayjon bilan harbiy sohadagi hamkorligini yanada kengaytirishi mamlakatimiz xavfsizligi uchun qanchalik muhim? Zamonaviy dronlar va qo‘shma mashg‘ulotlar milliy armiyamiz salohiyatini oshirishda qanday rol o‘ynaydi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mintaqaviy xavfsizlikka bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

QizilgayaOzarbayjonTurkiyaDronlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiy davlatlar uchun «TURKPOL» tuzilmasini tashkil etish taklif qilindiTurkiy davlatlar uchun «TURKPOL» tuzilmasini tashkil etish taklif qilindi13 sentabr 10:07«Qiz topish va tanishish eng qiyin davlatlar»: O‘zbekiston dunyo bo‘yicha nechanchi o‘rinda!«Qiz topish va tanishish eng qiyin davlatlar»: O‘zbekiston dunyo bo‘yicha nechanchi o‘rinda!20 sentabr 18:30Turkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi qo‘lga olindiTurkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi qo‘lga olindi14 iyun 17:10Mirziyoyev va Erdo‘g‘an strategik hamkorlikni muhokama qildiMirziyoyev va Erdo‘g‘an strategik hamkorlikni muhokama qildi15 may 18:26Turkiyada «O‘zbekiston mahallasi» va Shavkat Mirziyoyev bulvari tantanali ravishda ochildiTurkiyada «O‘zbekiston mahallasi» va Shavkat Mirziyoyev bulvari tantanali ravishda ochildi16 iyun 17:17Turkiyada yashiringan qidiruvdagi shaxslar O‘zbekistonga olib kelindiTurkiyada yashiringan qidiruvdagi shaxslar O‘zbekistonga olib kelindi13 iyun 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq