Qo‘shma mashg‘ulot: O‘zbekiston, Ozarbayjon va Turkiya harbiylari «Qizilgaya» poligonida yig‘ildi
Turkiy davlatlar tashkiloti makonida mintaqaviy xavfsizlik va mudofaa salohiyatini mustahkamlash yo‘lida tarixiy ahamiyatga ega bo‘lgan yirik harbiy tadbirga start berildi. O‘zbekiston, Ozarbayjon va Turkiya Mudofaa vazirliklari harbiy xizmatchilari Ozarbayjon hududida joylashgan strategik «Qizilgaya» o‘quv-mashg‘ulot bazasida jamlanib, keng ko‘lamli qo‘shma harbiy mashg‘ulotlarni boshladi. Zamonaviy urushlar talablari va gibrid tahdidlar hisobga olingan mazkur manyovrlarda eng zamonaviy jangovar quruqlik texnikalari, harbiy-dengiz floti kemalari, hujumkor va qiruvchi aviatsiya hamda yuqori aniqlikdagi zarba beruvchi dron tizimlari jalb etildi.
Uch qardosh va qudratli davlat qurolli kuchlarining ushbu alyansi nafaqat qo‘shinlarning o‘zaro operativ muvofiqligini oshirish, balki turli murakkab sharoitlarda birgalikda maxsus aksilterror va strategik mudofaa operatsiyalarini amalga oshirish mahoratini oshirishga qaratilgan. Dunyoda turli geosiyosiy to‘qnashuvlar va xavfsizlik inqirozlari kuchayib borayotgan bir paytda Toshkent, Boku va Anqara harbiy tuzilmalarining bu darajada yaqinlashishi xalqaro tahlilchilarning diqqat markaziga tushdi.
Xo‘sh, «Qizilgaya» poligonidagi ushbu qudratli mashg‘ulotlar turkiy dunyo xavfsizlik kamarini shakllantirishda qanday strategik ahamiyat kasb etadi, uchuvchisiz uchish apparatlari va flot uyg‘unligi qay darajada sinovdan o‘tadi va ushbu harbiy yaqinlashuv mintaqadagi kuchlar muvozanatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
«Qizilgaya bazasi, dronlar hujumi va uch qardosh armiya»: Mashg‘ulotlarning 5 ta asosiy nuqtasi
O‘zbekiston, Ozarbayjon va Turkiya qo‘shma manyovrlarining eng muhim jihatlari:
«Qizilgaya» poligonida yig‘ilish: Uch davlat Mudofaa vazirliklarining eng sara maxsus bo‘linmalari Ozarbayjonning ixtisoslashtirilgan o‘quv bazasiga joylashtirildi;
Dronlar va yuqori texnologiyalar ishtiroki: Bahslarda zamonaviy razvedka va zarbdor uchuvchisiz apparatlar (BPLA) ko‘magida nishonlarni yo‘q qilish mashq qilinmoqda;
Harbiy-dengiz floti va aviatsiya: Quruqlikdagi og‘ir texnikalar bilan bir qatorda harbiy flot va jangovar aviatsiya bo‘linmalari muvofiqlashtirilgan amaliyotlarni bajarmoqda;
Qo‘shma operatsiyalar muvofiqligi: Asosiy maqsad — uch mamlakat qurolli kuchlarining real jangovar sharoitlarda yagona buyruq va tizim asosida harakatlanish ko‘nikmasini chiniqtirish;
Turkiy mudofaa integratsiyasi: Toshkent, Boku va Anqara o‘rtasidagi mudofaa sohasidagi aloqalar strategik ittifoqchilikning yangi bosqichiga qadam qo‘ydi.
«Qizilgaya — 2026»: Qo‘shma harbiy mashg‘ulotlarning tashkiliy tasnifi
Uch tomonlama manyovrlarning asosiy parametrlari va jalb etilgan kuchlar ko‘lami:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Mashg‘ulotlar bo‘yicha tafsilotlar
Ishtirokchi davlatlar
O‘zbekiston, Ozarbayjon va Turkiya Mudofaa vazirliklari
O‘tkazilish manzili
«Qizilgaya» o‘quv-mashg‘ulot bazasi (Ozarbayjon Respublikasi)
Jalb etilgan kuch va vositalar
Og‘ir jangovar texnikalar, harbiy-dengiz floti, aviatsiya va dronlar
Asosiy maqsad va vazifa
Qo‘shma operatsiyalarga tayyorgarlik va taktik hamkorlikni kuchaytirish
Qo‘llaniladigan tajriba
Zamonaviy urushlar tajribasi, tungi sharoitda jang va dron hujumlari
Strategik ahamiyati
Mintaqaviy barqarorlik va turkiy davlatlar xavfsizligini ta’minlash
Harbiy strategiya va geosiyosat ekspertizasi: Nega ushbu qo‘shma mashg‘ulotlar tarixiy ahamiyatga ega?
Xalqaro xavfsizlik tahlilchilari va mudofaa sohasi ekspertlarining xulosalari:
Zamonaviy urush konsepsiyasi va dronlar: Ozarbayjon va Turkiya so‘nggi yillardagi harbiy harakatlarda (ayniqsa Qorabog‘dagi janglarda) dronlar, raqamli aloqa va aniq zarba berish taktikasida katta tajriba to‘pladi; O‘zbekiston harbiylari ushbu ilg‘or tajribani bevosita amaliyotda o‘zlashtirishi milliy armiyamiz jangovar qudratini yangi bosqichga ko‘taradi;
Uch tomonlama operativ moslashuv: Turli tizimlarda tayyorlangan qo‘shinlarning («NATO standartlari»ga yaqinlashgan Turkiya, milliy islohotlarni o‘tkazgan O‘zbekiston va g‘alabador Ozarbayjon armiyalari) bitta poligonda umumiy jangovar algoritmlarni ishlab chiqishi kelajakdagi har qanday tashqi tahdidlarni bartaraf etish kafolatidir;
Kaspiy va quruqlik xavfsizligi: Mashg‘ulotlarda flot va aviatsiyaning qo‘llanilishi dengiz, havo va quruqlik chegaralarini bir vaqtning o‘zida himoya qilish, xalqaro logistika yo‘laklarini xavfsiz saqlash bo‘yicha muhim strategik tayyorgarlikdir;
Turkiy dunyoning mudofaa qalqoni: Bu kabi manyovrlar qardosh davlatlar o‘rtasidagi aloqalar faqatgina iqtisodiy va madaniy emas, balki mustahkam mudofaa poydevoriga ham ega bo‘lib borayotganini xalqaro maydonda yaqqol namoyish etmoqda.
O‘zbekiston, Ozarbayjon va Turkiya armiyalarining «Qizilgaya»dagi qo‘shma manyovrlari Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqalarida tinchlik hamda barqarorlikni kafolatlovchi mustahkam harbiy qalqonga aylanmoqda.
Sizningcha, O‘zbekistonning Turkiya va Ozarbayjon bilan harbiy sohadagi hamkorligini yanada kengaytirishi mamlakatimiz xavfsizligi uchun qanchalik muhim? Zamonaviy dronlar va qo‘shma mashg‘ulotlar milliy armiyamiz salohiyatini oshirishda qanday rol o‘ynaydi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mintaqaviy xavfsizlikka bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…