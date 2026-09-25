Ilon uchta golf to‘pini yutib yubordi

·13·Dunyo
Ilon uchta golf to‘pini yutib yubordi

AQSHning Texas shtatidagi San-Antonio shahrida veterinarlar juda g‘ayrioddiy holatga duch kelishdi. Ilon qanday qilibdir uchta golf to‘pini yutib yuborgan va natijada ularning barchasi uning tanasi ichida qolib ketgan.

G‘alati holatdan so‘ng ilon shoshilinch ravishda hayvonlar shifoxonasiga olib kelindi. Mutaxassislar oldida esa to‘plarni ilonga zarar yetkazmasdan chiqarib olishdek murakkab vazifa paydo bo‘ldi.

Veterinarlar operatsiya o‘tkazmasdan muammoni hal qilishga qaror qildi. Buning uchun ilonga kuchli sedativ dori berildi va u chuqur tinchlantirildi. Shundan so‘ng mutaxassislar golf to‘plarini uning tanasi ichida ehtiyotkorlik bilan harakatlantirib, ularni qo‘lda chiqarib olishdi. Bu haqda Need To Know xabar berdi.

Eng hayratlanarlisi, uchala golf to‘pi ham muvaffaqiyatli olib chiqildi va ilonga jarrohlik amaliyoti o‘tkazishga ehtiyoj qolmadi.

G‘ayrioddiy qutqaruv jarayoni AQSHning Texas shtati San-Antonio shahridagi South Texas Avian & Exotic Hospital shifoxonasida amalga oshirilgan. Unga oid videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, tezda shov-shuvli kontentga aylandi.

22 sentyabr kuni internetga joylangan video qisqa vaqt ichida besh milliondan ortiq marta ko‘rildi. Kadrlarni tomosha qilgan foydalanuvchilar esa ilon uchta golf to‘pini qanday qilib yutib yuborganiga hayron qolishdi.

Ayrimlar voqeaga hazil bilan munosabat bildirdi. Bir kishi ilon to‘plarni tuxum deb o‘ylagan bo‘lishi mumkinligini taxmin qildi.

Yana bir foydalanuvchi esa veterinarlarga minnatdorchilik bildirdi.

San-AntonioIlonSaut Texas Evian end Ekzotik Hospitalgolf to‘plari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Issiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdiIssiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdi30 iyul 22:46Golf mashinasidagi sayr fojiaga aylandi: 4 sayyoh YTHga uchradiGolf mashinasidagi sayr fojiaga aylandi: 4 sayyoh YTHga uchradi19 iyul 16:56Oq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlariOq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlariBugun 07:59Yaponiyada kiyimlarni bir daqiqada kichraytiradigan avtomatlar paydo bo‘ladiYaponiyada kiyimlarni bir daqiqada kichraytiradigan avtomatlar paydo bo‘ladiBugun 04:14Polshada yuk mashinasi haydovchisining oyog‘i rulga qisilib qoldiPolshada yuk mashinasi haydovchisining oyog‘i rulga qisilib qoldiBugun 03:36Dunyodagi eng baland tirik ot — Xyugo!Dunyodagi eng baland tirik ot — Xyugo!Bugun 03:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota