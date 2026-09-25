Tramp va Si Szinpinning tarixiy uchrashuvi — 10 yil ichidagi ilk davlat tashrifi tahlili

·0·Dunyo
Tramp va Si Szinpinning tarixiy uchrashuvi — 10 yil ichidagi ilk davlat tashrifi tahlili

Jahonning ikki yirik superdavlati — AQSH va Xitoy Xalq Respublikasi munosabatlarida so‘nggi o‘n yillikdagi eng muhim va kutilmagan diplomatik voqea sodir bo‘ldi. Xitoy rahbari Si Szinpinning 23 sentyabr kuni boshlangan AQSHga tashrifi nafaqat so‘nggi 10 yildan ortiq vaqt ichidagi ilk davlat tashrifi sifatida, balki Donald Trampning diplomatik protokolni buzib, Si Szinpinni samolyot trapi yonida shaxsan kutib olishi bilan start oldi. Vashington va Pekin o‘rtasida bir necha hafta davom etgan keskin bahslardan so‘ng, Oq uy ushbu tashrifga «oliy diplomatik maqom» berishga rozi bo‘ldi.

«Sinxua» agentligining xabar berishicha, yetakchilar Ukraina mojarosi, Yaqin Sharqdagi keskinlik va Koreya yarim orolidagi xavfsizlik bo‘yicha jiddiy fikr almashgan. Oq uydagi muzokaralardan so‘ng Donald Tramp jurnalistlar oldida Si Szinpin bilan chinakam do‘stona va buyuk munosabatlar o‘rnatilganini ta’kidlab, kutilmagan hazilomuz bayonot berdi: «Bizda juda yaxshi uchrashuv bo‘lib o‘tdi. U granitga katta qiziqish bildirdi. U tosh bo‘yicha haqiqiy ekspert va sifatli granitni juda yaxshi ko‘radi!». Biroq tashrifning parda ortida yanada jiddiy geosiyosiy jarayonlar yotgani ma’lum bo‘ldi: The Wall Street Journal nashri manbalariga ko‘ra, Tramp ma’muriyati Pekin bilan Xitoyning tez kengayayotgan yadro arsenali va yadroviy sinovlarga oid 30 yillik taqiqqa rioya etilishi yuzasidan yashirincha muzokaralar olib borgan.

Xo‘sh, 10 yil deganda amalga oshgan ushbu oliy uchrashuv Ukraina mojarosi va global xavfsizlik taqdirini qay tomonga o‘zgartiradi, Trampning trapdagi iltifoti nimani anglatadi va yashirin yadroviy dialog dunyoni yangi muvozanatga olib keladimi?

«Protokol buzilishi, sirli yadroviy muzokaralar va Oq uy diplomatiyasi»: Uchrashuvning 5 ta asosiy nuqtasi

Tramp va Si Szinpin o‘rtasidagi uchrashuv bo‘yicha eng muhim fakt va xulosalar:

  • 10 yil ichidagi ilk oliy davlat tashrifi: XXR yetakchisi o‘n yildan ortiq tanaffusdan so‘ng AQSHga rasmiy davlat tashrifi bilan keldi (23–25 sentyabr);

  • Tramp tomonidan buzilgan diplomatik protokol: AQSH prezidenti odatdagi tartibni chetlab o‘tib, Xitoy rahbarini aeroportda trap oldida shaxsan o‘zi qarshi oldi;

  • Ukraina va Yaqin Sharq muhokamasi markazda: Ikki yetakchi Ukraina mojarosi, Yaqin Sharq va Koreya yarim orolidagi keskinliklarni to‘liq muhokama qildi;

  • Parda ortidagi «yadroviy kelishuv»: WSJ yozishicha, Vashington Xitoyning tez kengayayotgan yadroviy qurollari va sinovlar taqiqi bo‘yicha maxfiy muzokaralar o‘tkazgan;

  • Shaxsiy do‘stlik va «granit hazili»: Tramp munosabatlar o‘zaro hurmatga asoslanganini bildirib, Si Szinpinning tosh va granitga bo‘lgan qiziqishini alohida e’tirof etdi.

AQSH va Xitoy yetakchilari uchrashuvi: Tashqi protokol va parda ortidagi real mavzular taqqosi

Oq uydagi muzokaralarning ochiq bayonotlari va maxfiy kun tartibi tahlili:

Mezonlar va yo‘nalishlar

Ommaviy bayonotlar va rasmiy diplomatiya

Parda ortidagi haqiqiy kun tartibi (WSJ va tahlilchilar)

Qarshi olish maqomi

«Oliy diplomatik maqom», Trampning shaxsan trapga chiqishi

Haftalab davom etgan maqom bo‘yicha tortishuvlar va diplomatik savdolashuv

Ukraina mojarosi

Tomonlarning «fikr almashinuvi» va vaziyat muhokamasi

Urushni to‘xtatish shartlari, Pekinning betarafligi va bosim mexanizmlari

Yadroviy xavfsizlik

Rasmiy bayonotlarda qisqacha tilga olingan yoki yopiq

Xitoyning yadro zaxiralari kengayishi va 30 yillik sinov cheklovlari bo‘yicha yashirin muzokaralar

Yaqin Sharq va Tayvan/Koreya

Barqarorlik va mintaqaviy tinchlik masalalari

Fors ko‘rfazidagi keskinlik va dengiz yo‘llari xavfsizligi

Shaxsiy munosabatlar

«Buyuk munosabatlar», do‘stlik va «granit haqidagi hazillar»

Iqtisodiy va texnologik bozorlar ustidan keskin raqobat muvozanati

Geosiyosiy ekspertiza: Nega Tramp Si Szinpinga bu qadar yuksak ehtirom ko‘rsatdi?

Xalqaro siyosatshunoslar, diplomatlar va Uoll-strit tahlilchilarining xulosalari:

  • «Trapdagi iltifot» — shaxsiy diplomatiya usuli: Donald Tramp doimo shaxsiy muloqot va ko‘rgazmali hurmat orqali katta kelishuvlarga erishishga intiladi; Si Szinpinni trap yonida shaxsan kutib olish — Pekinga berilgan juda kuchli ijobiy signal bo‘lib, muzokaralar avvalida Xitoy tomonining ishonchini qozonishga qaratilgan qadamdir;

  • Ukraina tugunini yechishda Pekinning roli: Vashington Xitoyning Rossiyaga bo‘lgan ta’sirisiz Ukrainadagi urushni to‘xtatib bo‘lmasligini yaxshi tushunadi; Tramp va Si Szinpinning bu masalada yakkama-yakka fikr almashishi frontdagi kelgusi muzokaralar formatini belgilab berishi mumkin;

  • Yadroviy arsenal xavotiri: So‘nggi yillarda Xitoy o‘z yadroviy triadasini mislsiz tezlikda rivojlantirmoqda; AQSH uchun Pekinni yadroviy sinovlarni to‘xtatish bo‘yicha 30 yillik global konvensiya doirasida ushlab turish va yangi qurollanish poygasining oldini olish hayotiy muhim vazifa sanaladi;

  • Global bozorlar uchun nafas rostlash: Ikki iqtisodiy gigant o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri ochiq muloqot savdo urushlari va bojlar bo‘yicha xavotirlarni vaqtincha yumshatib, jahon fond bozorlari hamda neft narxlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Vashingtondagi ushbu 10 yillik tarixiy uchrashuv AQSH va Xitoy qarama-qarshiligi yangi muloqot va kompromisslar davriga qadam qo‘yganidan dalolat beradi.

Sizningcha, Tramp va Si Szinpinning yuzma-yuz kelishuvlari Ukrainadagi mojaroni tezroq yakunlashga turtki bo‘la oladimi? AQSH prezidentining Xitoy rahbarini shaxsan trap oldida kutib olishi va granit haqidagi so‘zlariga qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va dunyo siyosatini o‘zgartirayotgan ushbu muhim tahlilni barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Donald TrampSi SzinpinPekin tashrifiYadroviy dialog
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Si Szinpin tarixiy davlat tashrifi bilan AQSHga uchdi: Dunyo taqdiri qanday hal qilinadi?Si Szinpin tarixiy davlat tashrifi bilan AQSHga uchdi: Dunyo taqdiri qanday hal qilinadi?23 sentabr 08:30Oq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlariOq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlariBugun 07:59Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?19 sentabr 19:23Si Szinpin Vashingtonga kelmoqda — Tramp Xitoy bilan ulkan kelishuv tayyorlayaptimi?Si Szinpin Vashingtonga kelmoqda — Tramp Xitoy bilan ulkan kelishuv tayyorlayaptimi?16 sentabr 08:45BMWga uchib kirgan kiyik 20 yoshli futbolchini o‘limiga sabab bo‘ldiBMWga uchib kirgan kiyik 20 yoshli futbolchini o‘limiga sabab bo‘ldiBugun 08:4425 sentyabr — Qozog‘istonda milliy motam kuni: Mang‘istovdagi fojia tafsilotlari25 sentyabr — Qozog‘istonda milliy motam kuni: Mang‘istovdagi fojia tafsilotlariBugun 08:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota