Abbos Fayzullayev Eron ustidan qozonilgan g‘alaba sirini ochiqladi: Jamoaviy ruh tahlili
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Abbos Fayzullayev Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alabani jamoaviy ruh va birdamlik natijasi deb atadi.
- Uning fikricha, hozirgi o‘zbek futbolida yaxshi davr yuzaga kelgan, bu esa avvalgi davrlarda yetishmagan omillarning to‘ldirilganini ko‘rsatadi.
- Fayzullayev Farg‘onadagi muxlislarga yaratgan ajoyib atmosferalari uchun minnatdorlik bildirdi.
- Bu g‘alaba o‘zbek futbolining yangi davrini va Osiyodagi yetakchi grandga aylanganini tasdiqlaydi.
Farg‘ona shahridagi «Istiqlol» stadionida Eron milliy terma jamoasi ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi shov-shuvli g‘alabadan so‘ng, O‘zbekiston milliy jamoasi va SSKA klubining yorqin yulduzi Abbos Fayzullayev jurnalistlar qarshisida chiqish qildi. Uchrashuv davomida o‘zining tinimsiz harakatlari, tezkor driblinglari va raqib himoyachilariga tinim bermay bosim o‘tkazishi bilan ajralib turgan yosh pleymeyker o‘yindan keyingi samimiy intervyusida muxlislar olqishiga to‘xtaldi: «Juda qiyin o‘yin bo‘ldi. Stadionga kelgan minglab muxlislarga katta rahmat, ular Farg‘onada ajoyib va qaynoq atmosfera yaratib berishdi! Har ikki jamoada ham gol urish uchun qulay imkoniyatlar bo‘ldi. Ayrim vaziyatlarda biz, ayrimlarida raqib ustunlik qildi. Ammo yakunda g‘alaba qozonganimiz barcha yurtdoshlarimizga ma’qul keldi, deb o‘ylayman».
Jurnalistlarning eng qiziq savoli — «O‘zbekistonning qit’a grandi bo‘lgan Eronni uchinchi bor mag‘lub etayotgani siri nimada?» degan savoliga Fayzullayev o‘zbek futbolining yangi davrini ko‘rsatuvchi chuqur falsafiy javob berdi: «Hozir o‘zbek futbolida juda yaxshi davr yuzaga keldi. To‘g‘ri, bundan oldin ham yurtimizda kuchli davrlar bo‘lgan, ammo o‘sha paytlarda nimadir yetishmagan bo‘lishi mumkin. Bu safargi g‘alabamiz esa maydonda butun bir jamoa bo‘lib birdam harakat qilganimiz samarasidir!». Ushbu bayonot nafaqat Farg‘onadagi zafarni, balki butun o‘zbek futbolida yuz berayotgan mental va taktik o‘zgarishlar mohiyatini ochib berdi.
Xo‘sh, avvallari termamizga yetishmagan o‘sha «sirli omil» aslida nima edi, Abbos Fayzullayev va yangi avlod Eronga qarshi qanday psixologik ustunlikka erishdi va bu «oltin davr» milliy futbolimizni yana qaysi cho‘qqilarga olib chiqadi?
«Farg‘onadagi muhit, Eronni 3-marta yengish va yangi avlod»: Abbos Fayzullayev intervyusining 5 ta asosiy nuqtasi
Milliy terma jamoa yarim himoyachisining bayonotidan eng muhim fakt va fikrlar:
«Farg‘onadagi super atmosfera»: Fayzullayev «Istiqlol» arenasini to‘ldirgan muxlislarga minnatdorlik bildirib, ularning qo‘llab-quvvatlashi g‘alabaga katta kuch berganini aytdi;
Eronni 3-bor yengish fenomeni: Prinsipial va eng noqulay raqib hisoblangan Eron milliy jamoasi ketma-ket uchinchi bor tiz cho‘ktirildi;
«Avval bizga nimadir yetishmasdi»: Abbos o‘tmishdagi avlodlarda ham iqtidor bo‘lganini, biroq aynan bugungi kunga kelib chempionlik ruhi va yaxlitlik shakllanganini ta’kidladi;
Jamoaviy birdamlik samarasi: Eron ustidan qozonilgan g‘alaba shaxsiy mahorat emas, balki maydondagi har bir futbolchining bir maqsad yo‘lida birlashishi ortidan keldi;
O‘zbek futbolining «yaxshi davri»: Yosh yetakchi mamlakat futboli bugungi kunda o‘z tarixidagi eng qudratli va ishonchli davrlardan birini boshdan kechirayotganini e’tirof etdi.
O‘zbekiston va Eron qarama-qarshiligi: O‘tmishdagi to‘siqlar va bugungi g‘alabalar taqqosi
Eronga qarshi avvalgi yillardagi va hozirgi kundagi kuchlar nisbati tahlili:
Ko‘rsatkichlar va jihatlar
O‘tmishdagi davrlar (Katanes va ungacha)
Abbos Fayzullayev tilga olgan «Yangi davr»
Eronga qarshi psixologik kayfiyat
Qo‘rquv, ehtiyotkorlik, himoyaga yotib olish
Tengma-teng kurash, ochiq pressing va g‘alabaga qat’iy ishonch
O‘zaro uchrashuvlar natijasi
Duranglar va oxirgi daqiqalardagi mag‘lubiyatlar
3-marta mag‘lub etildi
Jamoaviy tuzilish
Alohida yulduzlar (individual o‘yin)ga bog‘liqlik
Butun jamoa bo‘lib mudofaa va hujumda yaxlit harakat
O‘yinchilar saviyasi va legionerlar
Mahalliy chempionat va Osiyo klublari bazasi
Yevropaning top-ligalari (SSKA, Fransiya va boshqalar) tajribasi
Muxlislar va stadion omili
Natijasizlikdan xavotir
Farg‘onadagidek mislsiz ishonch va milliy birdamlik to‘lqini
Futbol ekspertizasi va tahlil: Nega Fayzullayevning «yaxshi davr keldi» degan gapi haqiqat?
Xalqaro futbol sharhlovchilari, sport sotsiologlari va murabbiylarning xulosalari:
«Avval nima yetishmasdi?» savoliga javob: O‘tmishda o‘zbek futbolida Mirjalol Qosimov, Maksim Shatskix yoki Server Jeparov kabi buyuk iqtidorlar bo‘lgan, ammo o‘sha davrda infratuzilma, psixologik chidamlilik va Yevropa darajasidagi intensiv taktik saviya yetishmas edi; bugungi avlod esa yoshligidan (U-20 Osiyo kubogi, Olimpiada-2024, Jahon chempionati saralashlari) g‘oliblik ruhida tarbiyalandi;
Fayzullayev — yangi avlod lideri: Abbosning maydondagi qo‘rquvsizligi, raqibning nomi (Beyronvand, Taremi, Azmun)dan hayiqmasligi va to‘p bilan tezkor qaror qabul qilishi butun jamoaga ruhiy ustunlik beradi; u zamonaviy o‘zbek futbolchisining yangi qiyofasidir;
«Eron kompleksi»ning butkul yo‘qolishi: Ko‘p yillar davomida Eron biz uchun «yengib bo‘lmas devor» edi; ularni 3 marta mag‘lub etish — o‘zbek futboli Osiyoda endi «quvuvchi» emas, balki «yetakchi grand»ga aylanganini bildiradi;
Kannavaro va birdamlik uyg‘unligi: Fayzullayevning «butun jamoa bo‘lib o‘ynadik» deyishi Kannavaroning talablari (jamoaviy pressing, intizom) o‘yinchilar tomonidan to‘liq qabul qilinganini va kiyinish xonasida haqiqiy oilaviy muhit borligini tasdiqlaydi.
Abbos Fayzullayevning ushbu samimiy so‘zlari O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixidagi eng yorqin sahifalarni yozayotganini va oldinda qit’a kubogi shohsupasi kutayotganini isbotlaydi.
Sizningcha, Abbos Fayzullayev aytgandek, o‘tmishdagi terma jamoalarimizga Eron kabi gigantlarni yutish uchun aynan nima yetishmagan edi — jismoniy tayyorgarlikmi yoki ruhiy ishonch? Bugungi avlodning Eron ustidan qozongan 3 - g‘alabasiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning yorqin yulduziga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…