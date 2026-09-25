Abbos Fayzullayev Eron ustidan qozonilgan g‘alaba sirini ochiqladi: Jamoaviy ruh tahlili

·46·Sport
Abbos Fayzullayev Eron ustidan qozonilgan g‘alaba sirini ochiqladi: Jamoaviy ruh tahlili
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Abbos Fayzullayev Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alabani jamoaviy ruh va birdamlik natijasi deb atadi.
  • Uning fikricha, hozirgi o‘zbek futbolida yaxshi davr yuzaga kelgan, bu esa avvalgi davrlarda yetishmagan omillarning to‘ldirilganini ko‘rsatadi.
  • Fayzullayev Farg‘onadagi muxlislarga yaratgan ajoyib atmosferalari uchun minnatdorlik bildirdi.
  • Bu g‘alaba o‘zbek futbolining yangi davrini va Osiyodagi yetakchi grandga aylanganini tasdiqlaydi.

Farg‘ona shahridagi «Istiqlol» stadionida Eron milliy terma jamoasi ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi shov-shuvli g‘alabadan so‘ng, O‘zbekiston milliy jamoasi va SSKA klubining yorqin yulduzi Abbos Fayzullayev jurnalistlar qarshisida chiqish qildi. Uchrashuv davomida o‘zining tinimsiz harakatlari, tezkor driblinglari va raqib himoyachilariga tinim bermay bosim o‘tkazishi bilan ajralib turgan yosh pleymeyker o‘yindan keyingi samimiy intervyusida muxlislar olqishiga to‘xtaldi: «Juda qiyin o‘yin bo‘ldi. Stadionga kelgan minglab muxlislarga katta rahmat, ular Farg‘onada ajoyib va qaynoq atmosfera yaratib berishdi! Har ikki jamoada ham gol urish uchun qulay imkoniyatlar bo‘ldi. Ayrim vaziyatlarda biz, ayrimlarida raqib ustunlik qildi. Ammo yakunda g‘alaba qozonganimiz barcha yurtdoshlarimizga ma’qul keldi, deb o‘ylayman».

Jurnalistlarning eng qiziq savoli — «O‘zbekistonning qit’a grandi bo‘lgan Eronni uchinchi bor mag‘lub etayotgani siri nimada?» degan savoliga Fayzullayev o‘zbek futbolining yangi davrini ko‘rsatuvchi chuqur falsafiy javob berdi: «Hozir o‘zbek futbolida juda yaxshi davr yuzaga keldi. To‘g‘ri, bundan oldin ham yurtimizda kuchli davrlar bo‘lgan, ammo o‘sha paytlarda nimadir yetishmagan bo‘lishi mumkin. Bu safargi g‘alabamiz esa maydonda butun bir jamoa bo‘lib birdam harakat qilganimiz samarasidir!». Ushbu bayonot nafaqat Farg‘onadagi zafarni, balki butun o‘zbek futbolida yuz berayotgan mental va taktik o‘zgarishlar mohiyatini ochib berdi.

Xo‘sh, avvallari termamizga yetishmagan o‘sha «sirli omil» aslida nima edi, Abbos Fayzullayev va yangi avlod Eronga qarshi qanday psixologik ustunlikka erishdi va bu «oltin davr» milliy futbolimizni yana qaysi cho‘qqilarga olib chiqadi?

«Farg‘onadagi muhit, Eronni 3-marta yengish va yangi avlod»: Abbos Fayzullayev intervyusining 5 ta asosiy nuqtasi

Milliy terma jamoa yarim himoyachisining bayonotidan eng muhim fakt va fikrlar:

  • «Farg‘onadagi super atmosfera»: Fayzullayev «Istiqlol» arenasini to‘ldirgan muxlislarga minnatdorlik bildirib, ularning qo‘llab-quvvatlashi g‘alabaga katta kuch berganini aytdi;

  • Eronni 3-bor yengish fenomeni: Prinsipial va eng noqulay raqib hisoblangan Eron milliy jamoasi ketma-ket uchinchi bor tiz cho‘ktirildi;

  • «Avval bizga nimadir yetishmasdi»: Abbos o‘tmishdagi avlodlarda ham iqtidor bo‘lganini, biroq aynan bugungi kunga kelib chempionlik ruhi va yaxlitlik shakllanganini ta’kidladi;

  • Jamoaviy birdamlik samarasi: Eron ustidan qozonilgan g‘alaba shaxsiy mahorat emas, balki maydondagi har bir futbolchining bir maqsad yo‘lida birlashishi ortidan keldi;

  • O‘zbek futbolining «yaxshi davri»: Yosh yetakchi mamlakat futboli bugungi kunda o‘z tarixidagi eng qudratli va ishonchli davrlardan birini boshdan kechirayotganini e’tirof etdi.

O‘zbekiston va Eron qarama-qarshiligi: O‘tmishdagi to‘siqlar va bugungi g‘alabalar taqqosi

Eronga qarshi avvalgi yillardagi va hozirgi kundagi kuchlar nisbati tahlili:

Ko‘rsatkichlar va jihatlar

O‘tmishdagi davrlar (Katanes va ungacha)

Abbos Fayzullayev tilga olgan «Yangi davr»

Eronga qarshi psixologik kayfiyat

Qo‘rquv, ehtiyotkorlik, himoyaga yotib olish

Tengma-teng kurash, ochiq pressing va g‘alabaga qat’iy ishonch

O‘zaro uchrashuvlar natijasi

Duranglar va oxirgi daqiqalardagi mag‘lubiyatlar

3-marta mag‘lub etildi

Jamoaviy tuzilish

Alohida yulduzlar (individual o‘yin)ga bog‘liqlik

Butun jamoa bo‘lib mudofaa va hujumda yaxlit harakat

O‘yinchilar saviyasi va legionerlar

Mahalliy chempionat va Osiyo klublari bazasi

Yevropaning top-ligalari (SSKA, Fransiya va boshqalar) tajribasi

Muxlislar va stadion omili

Natijasizlikdan xavotir

Farg‘onadagidek mislsiz ishonch va milliy birdamlik to‘lqini

Futbol ekspertizasi va tahlil: Nega Fayzullayevning «yaxshi davr keldi» degan gapi haqiqat?

Xalqaro futbol sharhlovchilari, sport sotsiologlari va murabbiylarning xulosalari:

  • «Avval nima yetishmasdi?» savoliga javob: O‘tmishda o‘zbek futbolida Mirjalol Qosimov, Maksim Shatskix yoki Server Jeparov kabi buyuk iqtidorlar bo‘lgan, ammo o‘sha davrda infratuzilma, psixologik chidamlilik va Yevropa darajasidagi intensiv taktik saviya yetishmas edi; bugungi avlod esa yoshligidan (U-20 Osiyo kubogi, Olimpiada-2024, Jahon chempionati saralashlari) g‘oliblik ruhida tarbiyalandi;

  • Fayzullayev — yangi avlod lideri: Abbosning maydondagi qo‘rquvsizligi, raqibning nomi (Beyronvand, Taremi, Azmun)dan hayiqmasligi va to‘p bilan tezkor qaror qabul qilishi butun jamoaga ruhiy ustunlik beradi; u zamonaviy o‘zbek futbolchisining yangi qiyofasidir;

  • «Eron kompleksi»ning butkul yo‘qolishi: Ko‘p yillar davomida Eron biz uchun «yengib bo‘lmas devor» edi; ularni 3 marta mag‘lub etish — o‘zbek futboli Osiyoda endi «quvuvchi» emas, balki «yetakchi grand»ga aylanganini bildiradi;

  • Kannavaro va birdamlik uyg‘unligi: Fayzullayevning «butun jamoa bo‘lib o‘ynadik» deyishi Kannavaroning talablari (jamoaviy pressing, intizom) o‘yinchilar tomonidan to‘liq qabul qilinganini va kiyinish xonasida haqiqiy oilaviy muhit borligini tasdiqlaydi.

Abbos Fayzullayevning ushbu samimiy so‘zlari O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixidagi eng yorqin sahifalarni yozayotganini va oldinda qit’a kubogi shohsupasi kutayotganini isbotlaydi.

Sizningcha, Abbos Fayzullayev aytgandek, o‘tmishdagi terma jamoalarimizga Eron kabi gigantlarni yutish uchun aynan nima yetishmagan edi — jismoniy tayyorgarlikmi yoki ruhiy ishonch? Bugungi avlodning Eron ustidan qozongan 3 - g‘alabasiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning yorqin yulduziga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Abbos FayzullayevO‘zbekiston milliy terma jamoasiFarg‘ona «Istiqlol» stadioniEron
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston FIFAning yangilangan reytingida yuqoriladi — Eron ustidan g‘alaba, 59-o‘rin...O‘zbekiston FIFAning yangilangan reytingida yuqoriladi — Eron ustidan g‘alaba, 59-o‘rin...Bugun 07:13«Farg‘onada Osiyo derbisi»: O‘zbekiston va Eron to‘qnashuvi oldidan barcha intrigalar«Farg‘onada Osiyo derbisi»: O‘zbekiston va Eron to‘qnashuvi oldidan barcha intrigalarKecha 12:09Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriyaEron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriyaBugun 07:10Kannavarodan Eron qanday mag‘lub etilgani haqida bayonot — Osiyo kubogi rejasi tahliliKannavarodan Eron qanday mag‘lub etilgani haqida bayonot — Osiyo kubogi rejasi tahliliKecha 23:01Shomurodovdan dubl: O‘zbekiston terma jamoasi Eronni 2:1 hisobida mag‘lub etmoqda (video)Shomurodovdan dubl: O‘zbekiston terma jamoasi Eronni 2:1 hisobida mag‘lub etmoqda (video)Kecha 20:38Shomurodov va Fayzullayev o‘ynagan bahsda «Bashakshehir» 0:5 hisobida tor-mor etildiShomurodov va Fayzullayev o‘ynagan bahsda «Bashakshehir» 0:5 hisobida tor-mor etildi14 sentabr 06:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?